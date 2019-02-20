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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 296297298299

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.2 5 183
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
11%
20
Зеленський Володимир Олександрович
26%
47
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
9%
17
Порошенко Петро Олексійович
36%
66
Садовий Андрій Іванович
1%
1
Тимошенко Юлія Володимирівна
4%
8
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
11%
20
Всього голосів : 183
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 20:13

Re: Політичні дискусії

Автор77 Чуда не будет выберут ту власть которую заслуживают.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv, kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 20:58

  Квесторе_поверніться написав:
  budivelnik написав:без власної політичної сили
А Громадянська позиція + здорові сили з цієї Верховної Ради + Томенко + Фірсов.
1 Це сили які з його підтримкою надіються прийти до влади...але
а - вони поки що не прийшли
б - вони в меншості і не в стані створити коаліцію більшості
в - на 100% разом вони тільки на виборах , а в процесі роботи відразу виникнуть розбіжності
2 Не зважаючи на пункт1 , для мене Гриценко запасний варіант , якщо не пройде Порошенко.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 21:16

Тема, взагалі, вже не цікава.
Пости видаляють - яке може бути обговорення і висловлення думок?
Хто і які думки має змогу висловлювати?
Модери, огласите, пажалста, весь зписок :mrgreen:
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 21:23

  freeze написав:Свежачок.

Институт социальных технологий «Социополис», 21 февраля 2019
Выборы Президента Украины

Зеленский - 19,3 %
Тимошенко - 11,4 %
Порошенко - 10,3 %
Бойко - 7,6 %
Гриценко - 6,2 %

Второй тур Зеленский - 36,9 % Тимошенко - 22,5 %

https://ukraine-elections.com.ua/socopr ... prezidenta

Оборжака. Настоящий институт социальных технологий.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 21:23

  freeze написав:Свежачок.

Институт социальных технологий «Социополис», 21 февраля 2019

Я опять скажу, что институт неправильный :)
Сайт так себе, дворник, в пьяном угаре, сделал бы лучше.
Позабавило, если нажать "Контакты" на сайте данного учреждения, то сперва предлагает "я не робот", а потом зарегистрироваться на сайте. WTF ?
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 21:24

  detroytred написав:
  budivelnik написав: без власної політичної сили , без власної фінансової стабільності , без власного авторитету в зовнішньому світі...

Вы утрировали до какого-то бомжа.
А не бывшего МОУ, обучавшегося в США, и т.д.

:lol:

Гриценко - посредственность и неудачник Такой мелкий воришка. Фэймос фор хиз вайф.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 21:35

  airmax78 написав:
  freeze написав:Свежачок.

Институт социальных технологий «Социополис», 21 февраля 2019
Выборы Президента Украины

Зеленский - 19,3 %
Тимошенко - 11,4 %
Порошенко - 10,3 %
Бойко - 7,6 %
Гриценко - 6,2 %

Второй тур Зеленский - 36,9 % Тимошенко - 22,5 %

https://ukraine-elections.com.ua/socopr ... prezidenta

Оборжака. Настоящий институт социальных технологий.


Особых отличий нет от Социс. Последний опрос у них был 31 января.
Социс - учредитель был Грынив - сейчас председатель предвыборного штаба Порошенко

SOCIS, КМИС и Центр Разумкова, 31 января 2019
Выборы Президента Украины

Зеленский - 15,9 %
Тимошенко - 10,5 %
Порошенко - 10,3 %
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 21:41

  freeze написав:
  airmax78 написав:
  freeze написав:Свежачок.

Институт социальных технологий «Социополис», 21 февраля 2019
Выборы Президента Украины

Зеленский - 19,3 %
Тимошенко - 11,4 %
Порошенко - 10,3 %
Бойко - 7,6 %
Гриценко - 6,2 %

Второй тур Зеленский - 36,9 % Тимошенко - 22,5 %

https://ukraine-elections.com.ua/socopr ... prezidenta

Оборжака. Настоящий институт социальных технологий.


Особых отличий нет от Социс. Последний опрос у них был 31 января.
Социс - учредитель был Грынив - сейчас председатель предвыборного штаба Порошенко

SOCIS, КМИС и Центр Разумкова, 31 января 2019
Выборы Президента Украины

Зеленский - 15,9 %
Тимошенко - 10,5 %
Порошенко - 10,3 %

31.01 - это уже далекое прошлое.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 21:52

  airmax78 написав:
  detroytred написав:
  budivelnik написав: без власної політичної сили , без власної фінансової стабільності , без власного авторитету в зовнішньому світі...

Вы утрировали до какого-то бомжа.
А не бывшего МОУ, обучавшегося в США, и т.д.

:lol:

Гриценко - посредственность и неудачник Такой мелкий воришка. Фэймос фор хиз вайф.

Да никто и не утверждает, что он великий и т.д.))

Но на фоне остальных (тоже отнюдь далеко не де голлей) принципиально не хуже.
На безрыбье..

ПАП мог бы подготовить (не прямо конечно) Наливайченко.
Уж к нему-то претензий нет?
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 22:09

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:ПАП мог бы подготовить (не прямо конечно) Наливайченко.
Уж к нему-то претензий нет?

Вони від Порошенко шарахаються, як від прокаженого, щоб не заразив своїм антирейтингом. Який наступник? Сам зробив, сам і буде відповідати на виборах.
Тут колега freeze вже рік зраду розганяє, що вибори відмінять, потім, що сфальсифікують, зараз вже, що всіх куплять сітками, а Ви наступник, наступник... :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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