Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
А Громадянська позиція + здорові сили з цієї Верховної Ради + Томенко + Фірсов.
1 Це сили які з його підтримкою надіються прийти до влади...але а - вони поки що не прийшли б - вони в меншості і не в стані створити коаліцію більшості в - на 100% разом вони тільки на виборах , а в процесі роботи відразу виникнуть розбіжності 2 Не зважаючи на пункт1 , для мене Гриценко запасний варіант , якщо не пройде Порошенко.
Институт социальных технологий «Социополис», 21 февраля 2019
Я опять скажу, что институт неправильный Сайт так себе, дворник, в пьяном угаре, сделал бы лучше. Позабавило, если нажать "Контакты" на сайте данного учреждения, то сперва предлагает "я не робот", а потом зарегистрироваться на сайте. WTF ?
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
detroytred написав:ПАП мог бы подготовить (не прямо конечно) Наливайченко. Уж к нему-то претензий нет?
Вони від Порошенко шарахаються, як від прокаженого, щоб не заразив своїм антирейтингом. Який наступник? Сам зробив, сам і буде відповідати на виборах. Тут колега freeze вже рік зраду розганяє, що вибори відмінять, потім, що сфальсифікують, зараз вже, що всіх куплять сітками, а Ви наступник, наступник...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...