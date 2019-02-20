Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 21 лют, 2019 20:13
Автор77 Чуда не будет выберут ту власть которую заслуживают.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv, kingkongovets
vitaliian
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Додано: Чет 21 лют, 2019 20:58
Квесторе_поверніться написав: budivelnik написав:
без власної політичної сили
А Громадянська позиція + здорові сили з цієї Верховної Ради + Томенко + Фірсов.
1 Це сили які з його підтримкою надіються прийти до влади...але
а - вони поки що не прийшли
б - вони в меншості і не в стані створити коаліцію більшості
в - на 100% разом вони тільки на виборах , а в процесі роботи відразу виникнуть розбіжності
2 Не зважаючи на пункт1 , для мене Гриценко запасний варіант , якщо не пройде Порошенко.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Додано: Чет 21 лют, 2019 21:16
Тема, взагалі, вже не цікава.
Пости видаляють - яке може бути обговорення і висловлення думок?
Хто і які думки має змогу висловлювати?
Модери, огласите, пажалста, весь зписок
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу
protefiks1959
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Додано: Чет 21 лют, 2019 21:23
freeze написав:
Свежачок.
Институт социальных технологий «Социополис», 21 февраля 2019
Выборы Президента Украины
Зеленский - 19,3 %
Тимошенко - 11,4 %
Порошенко - 10,3 %
Бойко - 7,6 %
Гриценко - 6,2 %
Второй тур Зеленский - 36,9 % Тимошенко - 22,5 %
https://ukraine-elections.com.ua/socopr ... prezidenta
Оборжака. Настоящий институт социальных технологий.
airmax78
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Додано: Чет 21 лют, 2019 21:23
freeze написав:
Свежачок.
Институт социальных технологий «Социополис», 21 февраля 2019
Я опять скажу, что институт неправильный
Сайт так себе, дворник, в пьяном угаре, сделал бы лучше.
Позабавило, если нажать "Контакты" на сайте данного учреждения, то сперва предлагает "я не робот", а потом зарегистрироваться на сайте. WTF ?
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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Додано: Чет 21 лют, 2019 21:24
detroytred написав: budivelnik написав:
без власної політичної сили , без власної фінансової стабільності , без власного авторитету в зовнішньому світі...
Вы утрировали до какого-то бомжа.
А не бывшего МОУ, обучавшегося в США, и т.д.
Гриценко - посредственность и неудачник Такой мелкий воришка. Фэймос фор хиз вайф.
airmax78
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Додано: Чет 21 лют, 2019 21:35
airmax78 написав: freeze написав:
Свежачок.
Институт социальных технологий «Социополис», 21 февраля 2019
Выборы Президента Украины
Зеленский - 19,3 %
Тимошенко - 11,4 %
Порошенко - 10,3 %
Бойко - 7,6 %
Гриценко - 6,2 %
Второй тур Зеленский - 36,9 % Тимошенко - 22,5 %
https://ukraine-elections.com.ua/socopr ... prezidenta
Оборжака. Настоящий институт социальных технологий.
Особых отличий нет от Социс. Последний опрос у них был 31 января.
Социс - учредитель был Грынив - сейчас председатель предвыборного штаба Порошенко
SOCIS, КМИС и Центр Разумкова, 31 января 2019
Выборы Президента Украины
Зеленский - 15,9 %
Тимошенко - 10,5 %
Порошенко - 10,3 %
freeze
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Додано: Чет 21 лют, 2019 21:41
freeze написав: airmax78 написав: freeze написав:
Свежачок.
Институт социальных технологий «Социополис», 21 февраля 2019
Выборы Президента Украины
Зеленский - 19,3 %
Тимошенко - 11,4 %
Порошенко - 10,3 %
Бойко - 7,6 %
Гриценко - 6,2 %
Второй тур Зеленский - 36,9 % Тимошенко - 22,5 %
https://ukraine-elections.com.ua/socopr ... prezidenta
Оборжака. Настоящий институт социальных технологий.
Особых отличий нет от Социс. Последний опрос у них был 31 января.
Социс - учредитель был Грынив - сейчас председатель предвыборного штаба Порошенко
SOCIS, КМИС и Центр Разумкова, 31 января 2019
Выборы Президента Украины
Зеленский - 15,9 %
Тимошенко - 10,5 %
Порошенко - 10,3 %
31.01 - это уже далекое прошлое.
airmax78
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Додано: Чет 21 лют, 2019 21:52
airmax78 написав: detroytred написав: budivelnik написав:
без власної політичної сили , без власної фінансової стабільності , без власного авторитету в зовнішньому світі...
Вы утрировали до какого-то бомжа.
А не бывшего МОУ, обучавшегося в США, и т.д.
Гриценко - посредственность и неудачник Такой мелкий воришка. Фэймос фор хиз вайф.
Да никто и не утверждает, что он великий и т.д.))
Но на фоне остальных (тоже отнюдь далеко не де голлей) принципиально не хуже.
На безрыбье..
ПАП мог бы подготовить (не прямо конечно) Наливайченко.
Уж к нему-то претензий нет?
detroytred
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