Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Ну какой нафиг наливайченко? Ну кто такой наливайченко? Кто такой смешко? Кто такой гриценко? Вы в своем уме? Как можно мелких чиновников, которые без своих должностей - нули без палочки, сравнивать с Порохом? Ребята, вы не понимаете, как Украине повезло, что в момент, когда история Украины могла закончиться, ее возглавил настолько подготовленный к этой роли человек. Я, признаюсь честно, его очень недооценивал.
protefiks1959 написав:Тема, взагалі, вже не цікава.
согласен, во первых мало кто из проголосовавших обосновал свой выбор или высказал иные мысли про кандидатов, одно и то же здесь перетирает 10 человек, разумеется никто никому ничего доказать не может (и кстати зачем?).
По кандидатам чувствуется некая тупиковость, я бы за Гордона проголосовал, культурный человек не роняет своё имя, знает весь политический олимп и хорошо понимает что происходит. https://youtu.be/FGoDS4W2OYA
Зеленский пугает отсутствием политического опыта. Государство не бизнес, здесь надо договариваться, но не в ущерб экономике и законам.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 21 лют, 2019 22:29, всього редагувалось 4 разів.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv, kingkongovets
vitaliian написав:По кандидатам чувствуется некая тупиковость, я бы за Гордона проголосовал, культурный человек не роняет своё имя, знает весь политический олимп и хорошо понимает что происходит. https://youtu.be/FGoDS4W2OYA
Гордон, як і Гриценко, кажуть те, що хочуть чути пересічні, а так воно на справді, чи ні - це їх не хвилює. Коли Гриценко, в рекламі, каже про 400 млрд гривень, які крадуть, він чесно дурний, чи дуже хитрий?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
detroytred написав:airmax78 Хорошо, пусть так Вы оцениваете меня. Но покажите проявление незаурядных качеств у ПАПа (в обещаниях, мальдивах, илловайске, гелетеях и т.д.).
И признание его величия не микробами))
Это первый украинский и первый президент из всех постсоветских государств, который способен выступать перед лидерами развитых стран и у них не возникает ощущение, что это какой-то недоразвитый абориген или бандюган в костюме. Первый президент Украины, за которого мне не стыдно ни когда он выступает за рубежом, ни когда выступает в Украине. Поражают его смелость и самоотверженность - он же понимает, чем рискует - врагов он себе нажил, не говоря о х&#ле, и среди местных олигархов. Поражает его вера в его особое предназначение - любой из нас, имея столько денег, уже давно бы жил в раю и забыл бы где на карте мира находится Украина. Поражает его нечеловеческая работоспособность. Надо дать ему закончить то, что он начал. Сделать движение Украины в ЕС и НАТО необратимыми. А обеспечить это сейчас может только Порох.
Очень всем советую посмотреть этот документальный сериал (это первая серия): https://youtu.be/X8MRiFPYeZs Во-первых очень познавательно, во вторых, уже смотря первую серию вы поймете, что развитие гражданского общества у нас находится на несравнимо более низком уровне, чем в Амстердаме в конце 16го века. А успех государства прежде всего зависит от зрелости и силы гражданского общества в нем. Поэтому, пока, глупо мечтать о европейских зарплатах в Украине.
Востаннє редагувалось airmax78 в Чет 21 лют, 2019 22:53, всього редагувалось 1 раз.
lapay написав:Тут колега freeze вже рік зраду розганяє, що вибори відмінять
Шанс на то, что перенесут есть. Тут сегодня министр закордонных дел страны агрессора многозначительно произнёс, что Аннушка уже разлила масло, или катера уже заправили. То что в марте какое-то обострение будет, я особо не сомневаюсь.
lapay написав:потім, що сфальсифікують, зараз вже, що всіх куплять сітками
Как только со всех щелей полезла информация о сетках подкупа, Империя сразу нанесла ответный удар /c/ в виде Пирамид конкурента и обысков силовиков. Не думаю, что в современных условиях можно сфальсифицировать более 5-7 процентов. Тем более будут приглашены для экзит-поллов на выборных участках уважаемые мировые организации. А мир сейчас так привык к точностям этих финишных опросов, что натянуть очень сильно вряд ли получится без серьезных последствий для организаторов натяжки.