Додано: Чет 21 лют, 2019 22:39

detroytred написав: airmax78

Хорошо, пусть так Вы оцениваете меня.

Но покажите проявление незаурядных качеств у ПАПа (в обещаниях, мальдивах, илловайске, гелетеях и т.д.).



И признание его величия не микробами)) Хорошо, пусть так Вы оцениваете меня.Но покажите проявление незаурядных качеств у ПАПа (в обещаниях, мальдивах, илловайске, гелетеях и т.д.).И признание его величия не микробами))

Это первый украинский и первый президент из всех постсоветских государств, который способен выступать перед лидерами развитых стран и у них не возникает ощущение, что это какой-то недоразвитый абориген или бандюган в костюме. Первый президент Украины, за которого мне не стыдно ни когда он выступает за рубежом, ни когда выступает в Украине. Поражают его смелость и самоотверженность - он же понимает, чем рискует - врагов он себе нажил, не говоря о х&#ле, и среди местных олигархов. Поражает его вера в его особое предназначение - любой из нас, имея столько денег, уже давно бы жил в раю и забыл бы где на карте мира находится Украина. Поражает его нечеловеческая работоспособность.Надо дать ему закончить то, что он начал. Сделать движение Украины в ЕС и НАТО необратимыми. А обеспечить это сейчас может только Порох.