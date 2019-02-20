Додано: Чет 21 лют, 2019 23:18

detroytred написав: airmax78

В Вашем восприятии видны ошибки.

Ющенко был не способен выступать перед лидерами и вызывал у них ощущение аборигена?

Смелость и самоотверженность и нажитые враги -- у Бени их не меньше...



Его вера в особое предназначение, как критерий)))

Почему олигархи (и не только) вынуждены не бросать ... и жить в раю -- попробуйте догадаться сами.



Обеспечить курс на ЕС-НАТО может только ПАП?))



Сорри, но величия, кроме Вашего личного восприятия, не видно.



З.Ы. попробуйте осознать значение его же выражения-обещания - продам свой бизнес, буду первым, заложившим новые принципы во власти.

И не смог...

Совершить то, что зависело исключительно от него самого.

Заложить и показать новые принципы во власти.



Ну а кум, гелетеи, глава ВККС, Мальдивы и т.д. - перечеркивают даже имеющиеся немногое.

Поэтому не шибко отличается. В Вашем восприятии видны ошибки.Ющенко был не способен выступать перед лидерами и вызывал у них ощущение аборигена?Смелость и самоотверженность и нажитые враги -- у Бени их не меньше...Его вера в особое предназначение, как критерий)))Почему олигархи (и не только) вынуждены не бросать ... и жить в раю -- попробуйте догадаться сами.Обеспечить курс на ЕС-НАТО может только ПАП?))Сорри, но величия, кроме Вашего личного восприятия, не видно.З.Ы. попробуйте осознать значение его же выражения-обещания - продам свой бизнес, буду первым, заложившим новые принципы во власти.И не смог...Совершить то, что зависело исключительно от него самого.Заложить и показать новые принципы во власти.Ну а кум, гелетеи, глава ВККС, Мальдивы и т.д. - перечеркивают даже имеющиеся немногое.Поэтому не шибко отличается.

Ющенко выглядел очень бледно. Я не помню ни одного его выступления за пределами Украины, а в Украине его через 2 года президентства вообще перестали воспринимать. Потому и добиться для Украины ничего не смог.У Коломойского сейчас два главных врага: НБУ и ФБР (капец, конечно, поставить на одну ступень Президента и прохиндея-мошенника).Никто, кроме Пороха, из реальных кандидатов, не обеспечит движения Украины в ЕС и НАТО. Это однозначно. Потому что это прямая конфронтация с Россией. Никто, кроме Пороха, на это не пойдет: ни клоун, ни, тем более, вона.Бизнес передан в слепой траст. Точка. Хотя на месте Пороха, зная что из себя представляет значительная часть населения Украины, я бы даже этого не делал.