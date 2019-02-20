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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 298299300301

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.2 5 183
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
11%
20
Зеленський Володимир Олександрович
26%
47
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
9%
17
Порошенко Петро Олексійович
36%
66
Садовий Андрій Іванович
1%
1
Тимошенко Юлія Володимирівна
4%
8
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
11%
20
Всього голосів : 183
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 22:56

Re: Політичні дискусії

..................любой из нас, имея столько денег, уже давно бы жил в раю и забыл бы где на карте мира находится Украина...................

Это если не обладать патологической жадностью к деньгам и власти:

https://www.youtube.com/watch?v=HKTiMm6k9qA

...." на 5-м канале за который я плачу бабки ( нецензурщина) ни одна падла (нецензурщина) не показала как я раком в Донецке (нецензурщина) по барикадах (нецензурщина) лазил (нецензурщина), они что охренели там (нецензурщина)".......
Востаннє редагувалось Автор77 в Чет 21 лют, 2019 23:02, всього редагувалось 2 разів.
Автор77
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 22:56

freeze Все будет хорошо, не волнуйтесь. Не будет никаких фальсификаций. Порох честно победит на выборах.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 23:07

airmax78
В Вашем восприятии видны ошибки.
Ющенко был не способен выступать перед лидерами и вызывал у них ощущение аборигена?
Смелость и самоотверженность и нажитые враги -- у Бени их не меньше...

Его вера в особое предназначение, как критерий)))
Почему олигархи (и не только) вынуждены не бросать ... и жить в раю -- попробуйте догадаться сами.

Обеспечить курс на ЕС-НАТО может только ПАП?))

Сорри, но величия, кроме Вашего личного восприятия, не видно.

З.Ы. попробуйте осознать значение его же выражения-обещания - продам свой бизнес, буду первым, заложившим новые принципы во власти.
И не смог...
Совершить то, что зависело исключительно от него самого.
Заложить и показать новые принципы во власти.

Ну а кум, гелетеи, глава ВККС, Мальдивы и т.д. - перечеркивают даже имеющиеся немногое.
Поэтому не шибко отличается.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 23:07

  Автор77 написав:..................любой из нас, имея столько денег, уже давно бы жил в раю и забыл бы где на карте мира находится Украина...................

Это если не обладать патологической жадностью к деньгам и власти.

У него уже давно совсем другие потребности по пирамиде Маслоу. Жажда власти? Это не жажда власти -это понимание своей ответственности перед страной и стремление довести дело до конца, а не наблюдать как какие-то проходимцы уничтожают все, чего ты добился для страны за 5 лет.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 23:13

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Было бы достаточно маразматично, если люди проголосовавшие в первом туре за Гриценко, вдруг настолько перевернулись и во втором туре проголосовали бы за Порошенко, скорее или не придут на выборы, или проголосуют или за Зе, или за Тимошенко.


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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 23:15

  detroytred написав:З.Ы. попробуйте осознать значение его же выражения-обещания - продам свой бизнес, буду первым, заложившим новые принципы во власти.
И не смог..


Панамагейт. За компанию с Трухановым.
Оно конечно не запрещено, но на новые принципы не тянет.

А вот в Исландии

Исландия
Исходя из опубликованных документов, премьер-министр Исландии Сигмюндюр Давид Гюннлёйгссон, пришедший ко власти под лозунгом борьбы с офшорами, владел офшорной компанией совместно с женой[31][32].

Реакция
Вечером 4 апреля на улицы Рейкьявика вышли митингующие с требованиями отставки премьер-министра. В интернете стартовала кампания по сбору подписей под соответствующей петицией. За 1 день за эту петицию проголосовали более 23 тысяч человек[33].

5 апреля 2016 года премьер Исландии подал в отставку[34].
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 23:18

  detroytred написав:airmax78
В Вашем восприятии видны ошибки.
Ющенко был не способен выступать перед лидерами и вызывал у них ощущение аборигена?
Смелость и самоотверженность и нажитые враги -- у Бени их не меньше...

Его вера в особое предназначение, как критерий)))
Почему олигархи (и не только) вынуждены не бросать ... и жить в раю -- попробуйте догадаться сами.

Обеспечить курс на ЕС-НАТО может только ПАП?))

Сорри, но величия, кроме Вашего личного восприятия, не видно.

З.Ы. попробуйте осознать значение его же выражения-обещания - продам свой бизнес, буду первым, заложившим новые принципы во власти.
И не смог...
Совершить то, что зависело исключительно от него самого.
Заложить и показать новые принципы во власти.

Ну а кум, гелетеи, глава ВККС, Мальдивы и т.д. - перечеркивают даже имеющиеся немногое.
Поэтому не шибко отличается.

Ющенко выглядел очень бледно. Я не помню ни одного его выступления за пределами Украины, а в Украине его через 2 года президентства вообще перестали воспринимать. Потому и добиться для Украины ничего не смог.
У Коломойского сейчас два главных врага: НБУ и ФБР (капец, конечно, поставить на одну ступень Президента и прохиндея-мошенника).
Никто, кроме Пороха, из реальных кандидатов, не обеспечит движения Украины в ЕС и НАТО. Это однозначно. Потому что это прямая конфронтация с Россией. Никто, кроме Пороха, на это не пойдет: ни клоун, ни, тем более, вона.
Бизнес передан в слепой траст. Точка. Хотя на месте Пороха, зная что из себя представляет значительная часть населения Украины, я бы даже этого не делал.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 23:21

  freeze написав:
  detroytred написав:З.Ы. попробуйте осознать значение его же выражения-обещания - продам свой бизнес, буду первым, заложившим новые принципы во власти.
И не смог..


Панамагейт. За компанию с Трухановым.
Оно конечно не запрещено, но на новые принципы не тянет.

А вот в Исландии

Исландия
Исходя из опубликованных документов, премьер-министр Исландии Сигмюндюр Давид Гюннлёйгссон, пришедший ко власти под лозунгом борьбы с офшорами, владел офшорной компанией совместно с женой[31][32].

Реакция
Вечером 4 апреля на улицы Рейкьявика вышли митингующие с требованиями отставки премьер-министра. В интернете стартовала кампания по сбору подписей под соответствующей петицией. За 1 день за эту петицию проголосовали более 23 тысяч человек[33].

5 апреля 2016 года премьер Исландии подал в отставку[34].

Если продолжим движение в напрпвлении, заданном Порошенко, лет через 30-40 и у нас так будет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 23:25

Re: Політичні дискусії

И по поводу Гелетея: когда у тебя в 2014м году МО и СБУ нашпигованы агентами Кремля и сочувствующими, ты вынужден назначать туда людей не по проф признаку, а просто тех, кого знаешь и кому доверяешь.
airmax78
 
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