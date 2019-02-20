Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
...." на 5-м канале за который я плачу бабки ( нецензурщина) ни одна падла (нецензурщина) не показала как я раком в Донецке (нецензурщина) по барикадах (нецензурщина) лазил (нецензурщина), они что охренели там (нецензурщина)".......
Востаннє редагувалось Автор77 в Чет 21 лют, 2019 23:02, всього редагувалось 2 разів.
airmax78 В Вашем восприятии видны ошибки. Ющенко был не способен выступать перед лидерами и вызывал у них ощущение аборигена? Смелость и самоотверженность и нажитые враги -- у Бени их не меньше...
Его вера в особое предназначение, как критерий))) Почему олигархи (и не только) вынуждены не бросать ... и жить в раю -- попробуйте догадаться сами.
Обеспечить курс на ЕС-НАТО может только ПАП?))
Сорри, но величия, кроме Вашего личного восприятия, не видно.
З.Ы. попробуйте осознать значение его же выражения-обещания - продам свой бизнес, буду первым, заложившим новые принципы во власти. И не смог... Совершить то, что зависело исключительно от него самого. Заложить и показать новые принципы во власти.
Ну а кум, гелетеи, глава ВККС, Мальдивы и т.д. - перечеркивают даже имеющиеся немногое. Поэтому не шибко отличается.
Автор77 написав:..................любой из нас, имея столько денег, уже давно бы жил в раю и забыл бы где на карте мира находится Украина...................
Это если не обладать патологической жадностью к деньгам и власти.
У него уже давно совсем другие потребности по пирамиде Маслоу. Жажда власти? Это не жажда власти -это понимание своей ответственности перед страной и стремление довести дело до конца, а не наблюдать как какие-то проходимцы уничтожают все, чего ты добился для страны за 5 лет.
freeze написав:Было бы достаточно маразматично, если люди проголосовавшие в первом туре за Гриценко, вдруг настолько перевернулись и во втором туре проголосовали бы за Порошенко, скорее или не придут на выборы, или проголосуют или за Зе, или за Тимошенко.
detroytred написав:З.Ы. попробуйте осознать значение его же выражения-обещания - продам свой бизнес, буду первым, заложившим новые принципы во власти. И не смог..
Панамагейт. За компанию с Трухановым. Оно конечно не запрещено, но на новые принципы не тянет.
А вот в Исландии
Исландия Исходя из опубликованных документов, премьер-министр Исландии Сигмюндюр Давид Гюннлёйгссон, пришедший ко власти под лозунгом борьбы с офшорами, владел офшорной компанией совместно с женой[31][32].
Реакция Вечером 4 апреля на улицы Рейкьявика вышли митингующие с требованиями отставки премьер-министра. В интернете стартовала кампания по сбору подписей под соответствующей петицией. За 1 день за эту петицию проголосовали более 23 тысяч человек[33].
5 апреля 2016 года премьер Исландии подал в отставку[34].
detroytred написав:airmax78 В Вашем восприятии видны ошибки. Ющенко был не способен выступать перед лидерами и вызывал у них ощущение аборигена? Смелость и самоотверженность и нажитые враги -- у Бени их не меньше...
Его вера в особое предназначение, как критерий))) Почему олигархи (и не только) вынуждены не бросать ... и жить в раю -- попробуйте догадаться сами.
Обеспечить курс на ЕС-НАТО может только ПАП?))
Сорри, но величия, кроме Вашего личного восприятия, не видно.
З.Ы. попробуйте осознать значение его же выражения-обещания - продам свой бизнес, буду первым, заложившим новые принципы во власти. И не смог... Совершить то, что зависело исключительно от него самого. Заложить и показать новые принципы во власти.
Ну а кум, гелетеи, глава ВККС, Мальдивы и т.д. - перечеркивают даже имеющиеся немногое. Поэтому не шибко отличается.
Ющенко выглядел очень бледно. Я не помню ни одного его выступления за пределами Украины, а в Украине его через 2 года президентства вообще перестали воспринимать. Потому и добиться для Украины ничего не смог. У Коломойского сейчас два главных врага: НБУ и ФБР (капец, конечно, поставить на одну ступень Президента и прохиндея-мошенника). Никто, кроме Пороха, из реальных кандидатов, не обеспечит движения Украины в ЕС и НАТО. Это однозначно. Потому что это прямая конфронтация с Россией. Никто, кроме Пороха, на это не пойдет: ни клоун, ни, тем более, вона. Бизнес передан в слепой траст. Точка. Хотя на месте Пороха, зная что из себя представляет значительная часть населения Украины, я бы даже этого не делал.
detroytred написав:З.Ы. попробуйте осознать значение его же выражения-обещания - продам свой бизнес, буду первым, заложившим новые принципы во власти. И не смог..
Панамагейт. За компанию с Трухановым. Оно конечно не запрещено, но на новые принципы не тянет.
А вот в Исландии
Исландия Исходя из опубликованных документов, премьер-министр Исландии Сигмюндюр Давид Гюннлёйгссон, пришедший ко власти под лозунгом борьбы с офшорами, владел офшорной компанией совместно с женой[31][32].
Реакция Вечером 4 апреля на улицы Рейкьявика вышли митингующие с требованиями отставки премьер-министра. В интернете стартовала кампания по сбору подписей под соответствующей петицией. За 1 день за эту петицию проголосовали более 23 тысяч человек[33].
5 апреля 2016 года премьер Исландии подал в отставку[34].
Если продолжим движение в напрпвлении, заданном Порошенко, лет через 30-40 и у нас так будет.