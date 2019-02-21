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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 21 лют, 2019 23:50
detroytred написав:airmax78
Незаурядность и величие - это не ждать и соответствовать уровню времени лет через 30-40, а уже сейчас быть таким.
То есть опережать, быть выше.
Уметь в сложных условиях принимать верное решение, а не по критерию доверия гелетеев-луценок; главу ВККС.
Держать обещание.
Работать без петро-инкогнито.
Вы, кроме своей веры и демонстрации своей убежденности, тему величия ПАПа не раскрыли.
Попробуйте объяснить микробу насколько велик человек. Тут то же самое.
PS Вы описываете требования к идеальному диктатору. А Порох всего лишь Президент, вынужденный со многими договариваться.
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 00:00
airmax78 написав: yanyura написав:
Вот уж никогда бы не подумал, что на финансовом форуме сидят такие наивные, верящие всему написанному и совершенно не любопытные люди.
А всего-то в моем посте (viewtopic.php?p=4587121#p4587121
) надо было не поставить кавычки в предложении "Порошенко выносит погибших" к слову "выносит"...
Зря поспешили меня благодарить, зря начали писать о выносе тел погибших, не посмотрев видео. Всего-то 37 секунд своего личного времени пожалели, чтобы перепроверить.
Еще раз спасибо за видео. Я увидел на нем все, что хотел. Он там был, пострадавших носить помогал. Что там дальше было - история умалчивает.
Да уж... на видео он попытался дать пару советов, его обматерили и он быстро удрал, послушайте внимательно.
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 00:16
airmax78 написав:freeze
Все будет хорошо, не волнуйтесь. Не будет никаких фальсификаций. Порох честно победит на выборах.
Как он может честно победить, если во втором туре проигрывает всем с огромным отрывом?
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
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Alex2006
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 00:16
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 00:19
ol_zy написав: airmax78 написав:
Еще раз спасибо за видео. Я увидел на нем все, что хотел. Он там был, пострадавших носить помогал. Что там дальше было - история умалчивает.
Да уж... на видео он попытался дать пару советов, его обматерили и он быстро удрал, послушайте внимательно.
На видео он помогает нести раненного. Слышны выстрелы. Кто там что говорит в такой ситуации - мне мало интересно.
Востаннє редагувалось airmax78
в П'ят 22 лют, 2019 00:25, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 00:24
Alex2006 написав: airmax78 написав:freeze
Все будет хорошо, не волнуйтесь. Не будет никаких фальсификаций. Порох честно победит на выборах.
Как он может честно победить, если во втором туре проигрывает всем с огромным отрывом?
В первом туре он займет первое место с небольшим отрывом от ближайшей конкурентки. Во втором туре победит с разрывом мимнимум в 10 процентных пунктов.
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 00:32
Faceless написав:
Вопрос надо ставить иначе. Что он способен сделать их того, что способен сделать ПАП?
Предлагать может и дядя вася лежа в канаве после фуршета с тройным одеколоном.
Что способен выполнить Гриценко, не имея ни представления в парламенте, ни реального политического опыта (просиживать штаны как министр это несколько иное), не имея таких дипломатических навыков (это очевидно)?
Тут напрашивается логичный вопрос, а что ж такого способен сделать ПАП? У Гриценка уже через полгода будет огромная поддержка в парламенте и он сможет сделать абсолютно все. Про политический опыт и дипломатические навыки - этого есть более, чем достаточно. Кроме того, есть команда, это не один в поле воин. Он способен реально разрушить коррупцию в стране и наказать серьезных коррупционеров. Не 0 посадок через 5 лет, а куча посадок в первый же год. Тут кто-то говорил, что коррупцию нельзя быстро искоренить, я с этим не согласен, что доказывает пример Грузии, Румынии и Гватемалы. Было бы желание - и все сразу появиться.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
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Alex2006
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 00:34
airmax78 написав: Alex2006 написав: airmax78 написав:freeze
Все будет хорошо, не волнуйтесь. Не будет никаких фальсификаций. Порох честно победит на выборах.
Как он может честно победить, если во втором туре проигрывает всем с огромным отрывом?
В первом туре он займет первое место с небольшим отрывом от ближайшей конкурентки. Во втором туре победит с разрывом мимнимум в 10 процентных пунктов.
Откуда такие мысли? Пока по моим прикидкам более вероятным выглядит выход пары Зеленский-Гриценко, Порошенко может побороться за 3-е место с Тимошенко.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 00:38
lapay написав: detroytred написав:
А что из позитивного он не будет делать того, что делает-сделал ПАП?
Стійку коаліцію в Раді.
Как раз стойкая коалиция у него будет. Возьмут в нее партию Зеленского - и у них уже будет большинство. Для конституционных законов будет немного сложнее, но БЮТ наверняка захочет на них попиариться, поэтому можно рассчитывать на их голоса.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 00:49
Кармелюк написав:
Це ж так просто - головна проблема України це гібридна війна, яку веде Росія і яку такі як Ви активно підтримуєте подібними "гібридними" постами.
Посты о коррупции в стране - это "гибридные" посты? О том, что за 5 лет посажено 0 серьезных коррупционеров? Можете тогда смело записывать меня в агенты Кремля, меня не устраивает тезис некоторых, которые оправдывают укрепление коррупционной системы тем, что "зато Путин не нападет!". С чего они взяли, что Путин нападет, если мы коррупционную схему разрушим?
Кармелюк написав:
А боротьбу з корупціїю, офшоризацією і олігархами доведеться вести не одне десятиліття, хто б не став президентом. Складні суспільні процеси просто не вирішуються! А от загнати країну демагогією і популізмом просто...
Если есть воля к этому, коррупция разрушается очень быстро, доказано не одной страной. Остальное - попытка оправдания неспособности.
Кармелюк написав:
Можете продовжувати, якщо Вам Україну не жалко.
Мне вот как раз Украину жалко, поэтому и надеюсь, что у нас выйдет ее спасти. Для этого нужно не допустить переизбрание Порошенка, и очень желательно при этом, чтобы победителем стал Гриценко или Зеленский, а не Тимошенко.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
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Alex2006
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