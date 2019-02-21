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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 300301302303

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.2 5 183
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
11%
20
Зеленський Володимир Олександрович
26%
47
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
9%
17
Порошенко Петро Олексійович
36%
66
Садовий Андрій Іванович
1%
1
Тимошенко Юлія Володимирівна
4%
8
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
11%
20
Всього голосів : 183
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 01:01

  airmax78 написав:И по поводу Гелетея: когда у тебя в 2014м году МО и СБУ нашпигованы агентами Кремля и сочувствующими, ты вынужден назначать туда людей не по проф признаку, а просто тех, кого знаешь и кому доверяешь.

Я схиляюсь перед Вами - це ж яке в Вас терпіння, щоб втокмачувати людям елементарні речі...Невже вони цього не розуміють? Може прикидаються? Чи просто корисні ідіоти - дай їм якусь недолугу думку і вони бігом понесуть її в маси не задумуючись...
Кармелюк
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  #<1 ... 300301302303
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