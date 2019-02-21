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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 300301302303

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.2 5 183
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
11%
20
Зеленський Володимир Олександрович
26%
47
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
9%
17
Порошенко Петро Олексійович
36%
66
Садовий Андрій Іванович
1%
1
Тимошенко Юлія Володимирівна
4%
8
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
11%
20
Всього голосів : 183
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 01:01

  airmax78 написав:И по поводу Гелетея: когда у тебя в 2014м году МО и СБУ нашпигованы агентами Кремля и сочувствующими, ты вынужден назначать туда людей не по проф признаку, а просто тех, кого знаешь и кому доверяешь.

Я схиляюсь перед Вами - це ж яке в Вас терпіння, щоб втокмачувати людям елементарні речі...Невже вони цього не розуміють? Може прикидаються? Чи просто корисні ідіоти - дай їм якусь недолугу думку і вони бігом понесуть її в маси не задумуючись...
Кармелюк
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 01:13

  Кармелюк написав:
  airmax78 написав:И по поводу Гелетея: когда у тебя в 2014м году МО и СБУ нашпигованы агентами Кремля и сочувствующими, ты вынужден назначать туда людей не по проф признаку, а просто тех, кого знаешь и кому доверяешь.

Я схиляюсь перед Вами - це ж яке в Вас терпіння, щоб втокмачувати людям елементарні речі...Невже вони цього не розуміють? Може прикидаються? Чи просто корисні ідіоти - дай їм якусь недолугу думку і вони бігом понесуть її в маси не задумуючись...



Странно, заметил закономерность - порохоботов ни один человек на ветке не назвал идиотами, зато они о всех думают, что другие идиоты, а они сверхлюди.
Сказывается разница в воспитании и общей культуре, имхо.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 01:25

  Alex2006 написав:
  Кармелюк написав:Це ж так просто - головна проблема України це гібридна війна, яку веде Росія і яку такі як Ви активно підтримуєте подібними "гібридними" постами.

Посты о коррупции в стране - это "гибридные" посты? О том, что за 5 лет посажено 0 серьезных коррупционеров? Можете тогда смело записывать меня в агенты Кремля, меня не устраивает тезис некоторых, которые оправдывают укрепление коррупционной системы тем, что "зато Путин не нападет!". С чего они взяли, что Путин нападет, если мы коррупционную схему разрушим?

  Кармелюк написав:А боротьбу з корупціїю, офшоризацією і олігархами доведеться вести не одне десятиліття, хто б не став президентом. Складні суспільні процеси просто не вирішуються! А от загнати країну демагогією і популізмом просто...



Если есть воля к этому, коррупция разрушается очень быстро, доказано не одной страной. Остальное - попытка оправдания неспособности.

  Кармелюк написав:Можете продовжувати, якщо Вам Україну не жалко.

Мне вот как раз Украину жалко, поэтому и надеюсь, что у нас выйдет ее спасти. Для этого нужно не допустить переизбрание Порошенка, и очень желательно при этом, чтобы победителем стал Гриценко или Зеленский, а не Тимошенко.


Ага...
Благими намірами...
P.s. Підкажіть які ж це країні, які б вели війну з країною, другою за військовою потугою в світі і при цьому дуже швидко зруйнували корупцію? А ще бажано й демократичними методами, так? Як це робили диктатори і якою ціною, в тому числі за рахунок життя опозиціонерів і не тільки - я знаю і такого не хочу, бо тоді страждає надто багато не винних і випадкових людей. Чи Вас це б влаштувало: дрова рубають - тріски летять! А те що серед цих трісок можете опинитись Ви або Ваші близькі то фігня! Так?
Кармелюк
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 01:28

  airmax78 написав:Зеленофилы, почитайте прежде чем сделать глупость: https://nv.ua/opinion/pochemu-zelenskiy ... 07169.html



Александр Мотыль уже насколько помнится предлагал Украине отдать Крым и Донбасс россии и забыть про них,так что это еще ТОТ экспЭрД.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 01:30

  freeze написав:
  Кармелюк написав:
  airmax78 написав:И по поводу Гелетея: когда у тебя в 2014м году МО и СБУ нашпигованы агентами Кремля и сочувствующими, ты вынужден назначать туда людей не по проф признаку, а просто тех, кого знаешь и кому доверяешь.

Я схиляюсь перед Вами - це ж яке в Вас терпіння, щоб втокмачувати людям елементарні речі...Невже вони цього не розуміють? Може прикидаються? Чи просто корисні ідіоти - дай їм якусь недолугу думку і вони бігом понесуть її в маси не задумуючись...



Странно, заметил закономерность - порохоботов ни один человек на ветке не назвал идиотами, зато они о всех думают, что другие идиоты, а они сверхлюди.
Сказывается разница в воспитании и общей культуре, имхо.

Та куди там нам сірим і убогим до вас, вихованих і культурних!
Кармелюк
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 01:48

  Vadim V написав:
  ЛАД написав:


Первая мысль была такая же. Но в таблице население СССР. А сумма не сходится.

Шо её смотреть если там есть национальность - казаК :shock:

Понятно, что выпучивать глаза проще, чем подумать или хотя посмотреть в интернете. :)
Казахская Автономная Социалистическая Советская Республика (Казахская АССР, Казахстан, КазАССР, КАССР) наименование, существовавшее с февраля по декабрь 1936 года; с июня 1925 года по февраль 1936 года именовалась Казакская Автономная Социалистическая Советская Республика (Казакская АССР, Казакстан) (каз. Qazaq Aptonom Sotsijalistik Sovettik Respublikasь, Qazaƣьstan, каз. Қазақ Автономиялы Социалистік Кеңестік Республикасы, Қазақстан) — казахская национальная автономия, административно-территориальная единица в составе РСФСР на территории современного Казахстана[2].

(Из Вики)
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 02:24

  airmax78 написав:Когда зрадофилы тут носятся с томосом - я хоть как-то с большой натяжкой, но могу это понять - это хоть и историческое для Украины событие, но оно запоздало на 300-400 лет и поэтому от него пахнет средневековьем. Есть за что зацепиться. Но когда начинают глумиться и пытаться обесценить безвиз и возрождение армии - я понимаю, что у этих "полезных идиотов" от ненависти к Пороху снесло крышу. Хотят убрать любой ценой, пусть даже ценой государственности.
P.S. Хотя, я думаю, что этим персонажам глубоко насрать на государственность. Они бы с удовольствием превратили Украину в Малороссийский федеральный округ, если им хорошую прибавку к пенсии/запрлате пообещать.

Слава богу, Вы признали, что томос это средневековье.
О возрождении армии здесь, вроде, никто слова плохого не сказал.
О безвизе тоже. Событие полезное и приятное, но далеко не эпохальное и не решающее.

А вообще, Ваша с королем обезьян агитация оказывает, к сожалению, эффект прямо противоположный - чем больше я вас читаю, тем меньше мне хочется голосовать за Пороха. :)
Хотя до этого был практически уверен, что буду голосовать за него.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 02:35

  Aps написав:
  detroytred написав:Aps
Так это естественно и логично.
Пипл желает и должен желать от можновладцив более качественного выполнения ими своих прямых обязанностей.
А то функции управления прихапали и з-п себе назначили, а работать, как положено, где хотят.


Проблема обоюдная. У власти приоритеты не те, у народа ожидания завышены.
Обеим пора умнеть. Но это долгий эволюционный процесс.

Вы правы.
Если следующий президент будет проводить реформы такими же темпами, а экономика будет расти также бурно, как сейчас, то к концу срока рейтинг у него будет, возможно, даже ниже.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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