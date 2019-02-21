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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 300301302303 За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували): Політичні дискусії 5.2 5 183 Бойко Юрій Анатолійович 1% 2 Гриценко Анатолій Степанович 11% 20 Зеленський Володимир Олександрович 26% 47 Ляшко Олег Валерійович 1% 1 Мураєв Євгеній Володимирович 9% 17 Порошенко Петро Олексійович 36% 66 Садовий Андрій Іванович 1% 1 Тимошенко Юлія Володимирівна 4% 8 Шевченко Олександр Леонідович 1% 1 Інший кандидат 11% 20 Всього голосів : 183 Додано: П'ят 22 лют, 2019 01:01 airmax78 написав: И по поводу Гелетея: когда у тебя в 2014м году МО и СБУ нашпигованы агентами Кремля и сочувствующими, ты вынужден назначать туда людей не по проф признаку, а просто тех, кого знаешь и кому доверяешь. И по поводу Гелетея: когда у тебя в 2014м году МО и СБУ нашпигованы агентами Кремля и сочувствующими, ты вынужден назначать туда людей не по проф признаку, а просто тех, кого знаешь и кому доверяешь.

Я схиляюсь перед Вами - це ж яке в Вас терпіння, щоб втокмачувати людям елементарні речі...Невже вони цього не розуміють? Може прикидаються? Чи просто корисні ідіоти - дай їм якусь недолугу думку і вони бігом понесуть її в маси не задумуючись... Я схиляюсь перед Вами - це ж яке в Вас терпіння, щоб втокмачувати людям елементарні речі...Невже вони цього не розуміють? Може прикидаються? Чи просто корисні ідіоти - дай їм якусь недолугу думку і вони бігом понесуть її в маси не задумуючись... Кармелюк 1

Повідомлень: 393 З нами з: 26.08.12 Подякував: 148 раз. Подякували: 226 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лют, 2019 01:13 Кармелюк написав: airmax78 написав: И по поводу Гелетея: когда у тебя в 2014м году МО и СБУ нашпигованы агентами Кремля и сочувствующими, ты вынужден назначать туда людей не по проф признаку, а просто тех, кого знаешь и кому доверяешь. И по поводу Гелетея: когда у тебя в 2014м году МО и СБУ нашпигованы агентами Кремля и сочувствующими, ты вынужден назначать туда людей не по проф признаку, а просто тех, кого знаешь и кому доверяешь.

Я схиляюсь перед Вами - це ж яке в Вас терпіння, щоб втокмачувати людям елементарні речі...Невже вони цього не розуміють? Може прикидаються? Чи просто корисні ідіоти - дай їм якусь недолугу думку і вони бігом понесуть її в маси не задумуючись... Я схиляюсь перед Вами - це ж яке в Вас терпіння, щоб втокмачувати людям елементарні речі...Невже вони цього не розуміють? Може прикидаються? Чи просто корисні ідіоти - дай їм якусь недолугу думку і вони бігом понесуть її в маси не задумуючись...





Странно, заметил закономерность - порохоботов ни один человек на ветке не назвал идиотами, зато они о всех думают, что другие идиоты, а они сверхлюди.

Сказывается разница в воспитании и общей культуре, имхо. Странно, заметил закономерность - порохоботов ни один человек на ветке не назвал идиотами, зато они о всех думают, что другие идиоты, а они сверхлюди.Сказывается разница в воспитании и общей культуре, имхо. freeze 4 Повідомлень: 9757 З нами з: 02.07.14 Подякував: 2850 раз. Подякували: 3996 раз. Профіль 17 2 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лют, 2019 01:25 Alex2006 написав: Кармелюк написав: Це ж так просто - головна проблема України це гібридна війна, яку веде Росія і яку такі як Ви активно підтримуєте подібними "гібридними" постами.

Це ж так просто - головна проблема України це гібридна війна, яку веде Росія і яку такі як Ви активно підтримуєте подібними "гібридними" постами.

Посты о коррупции в стране - это "гибридные" посты? О том, что за 5 лет посажено 0 серьезных коррупционеров? Можете тогда смело записывать меня в агенты Кремля, меня не устраивает тезис некоторых, которые оправдывают укрепление коррупционной системы тем, что "зато Путин не нападет!". С чего они взяли, что Путин нападет, если мы коррупционную схему разрушим?



Кармелюк написав: А боротьбу з корупціїю, офшоризацією і олігархами доведеться вести не одне десятиліття, хто б не став президентом. Складні суспільні процеси просто не вирішуються! А от загнати країну демагогією і популізмом просто...

А боротьбу з корупціїю, офшоризацією і олігархами доведеться вести не одне десятиліття, хто б не став президентом. Складні суспільні процеси просто не вирішуються! А от загнати країну демагогією і популізмом просто...





Если есть воля к этому, коррупция разрушается очень быстро, доказано не одной страной. Остальное - попытка оправдания неспособности.



Кармелюк написав: Можете продовжувати, якщо Вам Україну не жалко. Можете продовжувати, якщо Вам Україну не жалко.

Мне вот как раз Украину жалко, поэтому и надеюсь, что у нас выйдет ее спасти. Для этого нужно не допустить переизбрание Порошенка, и очень желательно при этом, чтобы победителем стал Гриценко или Зеленский, а не Тимошенко. Посты о коррупции в стране - это "гибридные" посты? О том, что за 5 лет посажено 0 серьезных коррупционеров? Можете тогда смело записывать меня в агенты Кремля, меня не устраивает тезис некоторых, которые оправдывают укрепление коррупционной системы тем, что "зато Путин не нападет!". С чего они взяли, что Путин нападет, если мы коррупционную схему разрушим?Если есть воля к этому, коррупция разрушается очень быстро, доказано не одной страной. Остальное - попытка оправдания неспособности.Мне вот как раз Украину жалко, поэтому и надеюсь, что у нас выйдет ее спасти. Для этого нужно не допустить переизбрание Порошенка, и очень желательно при этом, чтобы победителем стал Гриценко или Зеленский, а не Тимошенко.



Ага...

Благими намірами...

P.s. Підкажіть які ж це країні, які б вели війну з країною, другою за військовою потугою в світі і при цьому дуже швидко зруйнували корупцію? А ще бажано й демократичними методами, так? Як це робили диктатори і якою ціною, в тому числі за рахунок життя опозиціонерів і не тільки - я знаю і такого не хочу, бо тоді страждає надто багато не винних і випадкових людей. Чи Вас це б влаштувало: дрова рубають - тріски летять! А те що серед цих трісок можете опинитись Ви або Ваші близькі то фігня! Так? Ага...Благими намірами...P.s. Підкажіть які ж це країні, які б вели війну з країною, другою за військовою потугою в світі і при цьому дуже швидко зруйнували корупцію? А ще бажано й демократичними методами, так? Як це робили диктатори і якою ціною, в тому числі за рахунок життя опозиціонерів і не тільки - я знаю і такого не хочу, бо тоді страждає надто багато не винних і випадкових людей. Чи Вас це б влаштувало: дрова рубають - тріски летять! А те що серед цих трісок можете опинитись Ви або Ваші близькі то фігня! Так? Кармелюк 1

Повідомлень: 393 З нами з: 26.08.12 Подякував: 148 раз. Подякували: 226 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лют, 2019 01:28 airmax78 написав: Зеленофилы, почитайте прежде чем сделать глупость: https://nv.ua/opinion/pochemu-zelenskiy ... 07169.html Зеленофилы, почитайте прежде чем сделать глупость:





Александр Мотыль уже насколько помнится предлагал Украине отдать Крым и Донбасс россии и забыть про них,так что это еще ТОТ экспЭрД. Александр Мотыль уже насколько помнится предлагал Украине отдать Крым и Донбасс россии и забыть про них,так что это еще ТОТ экспЭрД. Ruslan2453 Повідомлень: 1326 З нами з: 13.02.09 Подякував: 11 раз. Подякували: 177 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лют, 2019 01:30 freeze написав: Кармелюк написав: airmax78 написав: И по поводу Гелетея: когда у тебя в 2014м году МО и СБУ нашпигованы агентами Кремля и сочувствующими, ты вынужден назначать туда людей не по проф признаку, а просто тех, кого знаешь и кому доверяешь. И по поводу Гелетея: когда у тебя в 2014м году МО и СБУ нашпигованы агентами Кремля и сочувствующими, ты вынужден назначать туда людей не по проф признаку, а просто тех, кого знаешь и кому доверяешь.

Я схиляюсь перед Вами - це ж яке в Вас терпіння, щоб втокмачувати людям елементарні речі...Невже вони цього не розуміють? Може прикидаються? Чи просто корисні ідіоти - дай їм якусь недолугу думку і вони бігом понесуть її в маси не задумуючись... Я схиляюсь перед Вами - це ж яке в Вас терпіння, щоб втокмачувати людям елементарні речі...Невже вони цього не розуміють? Може прикидаються? Чи просто корисні ідіоти - дай їм якусь недолугу думку і вони бігом понесуть її в маси не задумуючись...





Странно, заметил закономерность - порохоботов ни один человек на ветке не назвал идиотами, зато они о всех думают, что другие идиоты, а они сверхлюди.

Сказывается разница в воспитании и общей культуре, имхо. Странно, заметил закономерность - порохоботов ни один человек на ветке не назвал идиотами, зато они о всех думают, что другие идиоты, а они сверхлюди.Сказывается разница в воспитании и общей культуре, имхо.

Та куди там нам сірим і убогим до вас, вихованих і культурних! Та куди там нам сірим і убогим до вас, вихованих і культурних! Кармелюк 1

Повідомлень: 393 З нами з: 26.08.12 Подякував: 148 раз. Подякували: 226 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лют, 2019 01:48 Vadim V написав: ЛАД написав:





Первая мысль была такая же. Но в таблице население СССР. А сумма не сходится. Первая мысль была такая же. НоА сумма не сходится.

Шо её смотреть если там есть национальность - казаК Шо её смотреть если там есть национальность - казаК

Понятно, что выпучивать глаза проще, чем подумать или хотя посмотреть в интернете.

Казахская Автономная Социалистическая Советская Республика (Казахская АССР, Казахстан, КазАССР, КАССР) наименование, существовавшее с февраля по декабрь 1936 года; с июня 1925 года по февраль 1936 года именовалась Казакская Автономная Социалистическая Советская Республика (Казакская АССР, Казакстан) (каз. Qazaq Aptonom Sotsijalistik Sovettik Respublikasь, Qazaƣьstan, каз. Қазақ Автономиялы Социалистік Кеңестік Республикасы, Қазақстан) — казахская национальная автономия, административно-территориальная единица в составе РСФСР на территории современного Казахстана[2].

(Из Вики) Понятно, что выпучивать глаза проще, чем подумать или хотя посмотреть в интернете.(Из Вики)

Yuri_T - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"омYuri_T - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 11509 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3595 раз. Подякували: 3358 раз. Профіль 2 2 4 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лют, 2019 02:24 airmax78 написав: Когда зрадофилы тут носятся с томосом - я хоть как-то с большой натяжкой, но могу это понять - это хоть и историческое для Украины событие, но оно запоздало на 300-400 лет и поэтому от него пахнет средневековьем. Есть за что зацепиться. Но когда начинают глумиться и пытаться обесценить безвиз и возрождение армии - я понимаю, что у этих "полезных идиотов" от ненависти к Пороху снесло крышу. Хотят убрать любой ценой, пусть даже ценой государственности.

P.S. Хотя, я думаю, что этим персонажам глубоко насрать на государственность. Они бы с удовольствием превратили Украину в Малороссийский федеральный округ, если им хорошую прибавку к пенсии/запрлате пообещать. Когда зрадофилы тут носятся с томосом - я хоть как-то с большой натяжкой, но могу это понять - это хоть и историческое для Украины событие, но оно запоздало на 300-400 лет и поэтому от него пахнет средневековьем. Есть за что зацепиться. Но когда начинают глумиться и пытаться обесценить безвиз и возрождение армии - я понимаю, что у этих "полезных идиотов" от ненависти к Пороху снесло крышу. Хотят убрать любой ценой, пусть даже ценой государственности.P.S. Хотя, я думаю, что этим персонажам глубоко насрать на государственность. Они бы с удовольствием превратили Украину в Малороссийский федеральный округ, если им хорошую прибавку к пенсии/запрлате пообещать.

Слава богу, Вы признали, что томос это средневековье.

О возрождении армии здесь, вроде, никто слова плохого не сказал.

О безвизе тоже. Событие полезное и приятное, но далеко не эпохальное и не решающее.



А вообще, Ваша с королем обезьян агитация оказывает, к сожалению, эффект прямо противоположный - чем больше я вас читаю, тем меньше мне хочется голосовать за Пороха.

Хотя до этого был практически уверен, что буду голосовать за него. Слава богу, Вы признали, что томос это средневековье.О возрождении армии здесь, вроде, никто слова плохого не сказал.О безвизе тоже. Событие полезное и приятное, но далеко не эпохальное и не решающее.А вообще, Ваша с королем обезьян агитация оказывает, к сожалению, эффект прямо противоположный - чем больше я вас читаю, тем меньше мне хочется голосовать за Пороха.Хотя до этого был практически уверен, что буду голосовать за него.

Yuri_T - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"омYuri_T - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 11509 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3595 раз. Подякували: 3358 раз. Профіль 2 2 4 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лют, 2019 02:35 Aps написав: detroytred написав: Aps

Так это естественно и логично.

Пипл желает и должен желать от можновладцив более качественного выполнения ими своих прямых обязанностей.

А то функции управления прихапали и з-п себе назначили, а работать, как положено, где хотят. Так это естественно и логично.Пипл желает и должен желать от можновладцив более качественного выполнения ими своих прямых обязанностей.А то функции управления прихапали и з-п себе назначили, а работать, как положено, где хотят.



Проблема обоюдная. У власти приоритеты не те, у народа ожидания завышены.

Обеим пора умнеть. Но это долгий эволюционный процесс. Проблема обоюдная. У власти приоритеты не те, у народа ожидания завышены.Обеим пора умнеть. Но это долгий эволюционный процесс.

Вы правы.

Если следующий президент будет проводить реформы такими же темпами, а экономика будет расти также бурно, как сейчас, то к концу срока рейтинг у него будет, возможно, даже ниже. Вы правы.Если следующий президент будет проводить реформы такими же темпами, а экономика будет расти также бурно, как сейчас, то к концу срока рейтинг у него будет, возможно, даже ниже.

Yuri_T - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"омYuri_T - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 11509 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3595 раз. Подякували: 3358 раз. Профіль 2 2 4 ВідповістиЦитата #<1 ... 300301302303 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Рейтинг українських забудовників Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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