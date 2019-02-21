yanyura написав:
Вы ссылаетесь на "Правила форумів на FINANCE.UA"? Что ж, придется процитировать их для вас, поскольку вы их забыли:Нижче наведені Умови користування форумом Finance.UA. Користувач зобов’язаний дотримуватися цих умов та не має права їх змінювати.
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Користувач погоджується не публікувати вміст, який:
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3) містить неправдиву інформацію про будь-яку фізичну чи юридичну особу, а також висловлювання, що принижують честь і гідність будь-якої особи.
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1. У форумі бажані:
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1.4. Красивий виклад своїх думок.
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3. У форумі заборонені:
3.1. На форумі заборонені будь які прояви міжнаціональної ворожнечі, висловлювання, які ображають чужу гідність, а також використання ненормативної лексики (мат), у тому числі - з заміною літер різноманітними значками або цілих співзвучних слів. Якщо ваші думки неможливо висловити без лексики - швидше за все, ці думки взагалі не варто висловлювати.
3.1.1. Заборонено ображати в коментарях інших відвідувачів (як людей, так і організації). Образи - не привід для обговорення і не елемент дискусії.
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ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ФОРУМІВ на FINANCE.UA
(подчеркивание моё, остальное выделение оригинала)
Жаль, что в Правилах ничего не сказано о желательности грамотности написанных постов (орфографии, пунктуации). Видимо, подразумевалось, что пользователи финансового форума достаточно образованные люди...
К сожалению, за соблюдением этих правил почему-то не очень следят.