Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
kingkongovets написав:в правилах форума о риториках ничего не сказано
Вы ссылаетесь на "Правила форумів на FINANCE.UA"? Что ж, придется процитировать их для вас, поскольку вы их забыли:
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Жаль, что в Правилах ничего не сказано о желательности грамотности написанных постов (орфографии, пунктуации). Видимо, подразумевалось, что пользователи финансового форума достаточно образованные люди...
К сожалению, за соблюдением этих правил почему-то не очень следят.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
Автор77 написав:он ничего ,ни разу в жизни не своровал.
Автор77 написав:Гриценко -не вор
Автор77 написав:вместо одного честного человека - Анатолия Гриценко.
Грошики в офшорах у Зеленського це від кристальної чесності? Якщо сумлінний платник податків, то навіщо тоді їх там ховати? Від кого? Від нещасних пенсіонерів, щоб їм, часом, пенсію з ЙОГО податкових виплат не підвищили? Га? Простий,чесний палковнік купив на білу звичайну зарплату (ніколи в бізнесі не працював)- маєток на мільйони доларів у Конча-Заспі, з басейном та будиночком для прислуги, до речі, плюс чотири елітних квартири в ЦЕНТРІ Києва. А може я не в курсАх і в Україні всі полковники так живуть? Га? Не ідеалізуйте цих кандидатів, вони такі як і всі - обтяжені жагою до збагачення, та до влади, більше того в них є великий мінус, відсутність авторитету за кордоном, досвіду, політичної, майнової відповідальності, команди, твердості в прийнятті доленосних для держави рішень, сміливості.
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в П'ят 22 лют, 2019 08:50, всього редагувалось 1 раз.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Alex2006 написав:Как раз стойкая коалиция у него будет. Возьмут в нее партию Зеленского - и у них уже будет большинство. Для конституционных законов будет немного сложнее, но БЮТ наверняка захочет на них попиариться, поэтому можно рассчитывать на их голоса.
В нас змішана система, яку, до виборів, вже не змінять. Мажоритарники не такі ідейні, як партійни, і в партійних депутатів частка ідейних швидко зменшиться, процентів на 20%. Крім того, збільшиться частка постригів. Більшість, на одній ідеї, не побудуєш. Тому прийдеться домовлятися, в тому числі, і за допомогою політичної корупції, як зараз. Інакше, коаліція, на папері, буде, а голосів не буде. Тим паче на щось непопулярне, але важливе для держави. Наступний парламент буде гірший за сучасний, з точки зору ефективності. Зробити його таким же ефективним може тільки Порошенко, не тому, що він чесніший і принциповишій за конкурентів, а тому що він більш досвідчений і ефективний організатор.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
vitaliian написав:много ли людей хотят слышать про развал страны о чем говорит Гордон? Это полный хаос и беззаконие, узаконеное право силы и люди с автоматами в раде.
Выше, к вопросу о том, как решает вопросы босс Зеленского. Не поленитесь - послушайте viewtopic.php?p=4589546#p4589546 И это он еще не у власти. Что он начнет делать, когда дорвется - можете представить.
lapay написав:Гордон, як і Гриценко, кажуть те, що хочуть чути пересічні, а так воно на справді, чи ні - це їх не хвилює.
много ли людей хотят слышать про развал страны о чем говорит Гордон? Это полный хаос и беззаконие, узаконеное право силы и люди с автоматами в раде.
Я про це і кажу. Він каже відверту неправду, як і Гриценко. Чому суди не працюють? Тому що почалась судова реформа, яку так вимагав Майдан. Масово звільнились відверті корупціонери, які не захотіли заповнювати декларації, а замінити їх ніким, бо спеціалісти на деревах не ростуть. І ті, що залишились, теж не на багато кращі, за тих, що звільнились, але така наша реальність. Про хаос теж брехня - держава не втратила монополію на насилля - ніхто не може зі зброєю щось захопити, а те, що стала більш лояльна до мітингів - так за це і боролись.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Alex2006 написав:Как раз стойкая коалиция у него будет. Возьмут в нее партию Зеленского - и у них уже будет большинство. Для конституционных законов будет немного сложнее, но БЮТ наверняка захочет на них попиариться, поэтому можно рассчитывать на их голоса.
В нас змішана система, яку, до виборів, вже не змінять. Мажоритарники не такі ідейні, як партійни, і в партійних депутатів частка ідейних швидко зменшиться, процентів на 20%. Крім того, збільшиться частка постригів. Більшість, на одній ідеї, не побудуєш. Тому прийдеться домовлятися, в тому числі, і за допомогою політичної корупції, як зараз. Інакше, коаліція, на папері, буде, а голосів не буде. Тим паче на щось непопулярне, але важливе для держави. Наступний парламент буде гірший за сучасний, з точки зору ефективності. Зробити його таким же ефективним може тільки Порошенко, не тому, що він чесніший і принциповишій за конкурентів, а тому що він більш досвідчений і ефективний організатор.
Сторонники Гриценко и Зеленского, такое впечатление, что вчера родились. Такие наивные розовощекие мечтатели. Вообще мыслить критически не хотят. Только вера в чудо.
Кармелюк написав:Підкажіть які ж це країні, які б вели війну з країною, другою за військовою потугою в світі і при цьому дуже швидко зруйнували корупцію?
Во-первых, напомню, за 5 лет - ни один даже средний коррупционер не посажен, Вас устраивают такие темпы? Во-вторых, каким образом посадка "бриллиантовых прокуроров", Розенблата, Насирова и прочих вредит войне? Объясните, пожалуйста, мне до сих пор это не понятно. Какая здесь связь? И в-третьих, у нас уже давно не активная стадия, а замороженный конфликт. И Вы предлагаете терпеть тотальную коррупцию "пока у нас война", так замороженный конфликт - это надолго (посмотрите на ПМР). Вы предлагаете вечно жить в коррупции?
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели. Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.