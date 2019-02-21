Додано: П'ят 22 лют, 2019 07:50

Автор77 написав: .Зеленский .Зеленский

Автор77 написав: он ничего ,ни разу в жизни не своровал. он ничего ,ни разу в жизни не своровал.

Автор77 написав: Гриценко -не вор Гриценко -не вор

Автор77 написав: вместо одного честного человека - Анатолия Гриценко. вместо одного честного человека - Анатолия Гриценко.

Грошики в офшорах у Зеленського це від кристальної чесності? Якщо сумлінний платник податків, то навіщо тоді їх там ховати? Від кого? Від нещасних пенсіонерів, щоб їм, часом, пенсію з ЙОГО податкових виплат не підвищили? Га?Простий,чесний палковнік купив на білу звичайну зарплату (ніколи в бізнесі не працював)- маєток на мільйони доларів у Конча-Заспі, з басейном та будиночком для прислуги, до речі, плюс чотири елітних квартири в ЦЕНТРІ Києва. А може я не в курсАх і в Україні всі полковники так живуть? Га?Не ідеалізуйте цих кандидатів, вони такі як і всі - обтяжені жагою до збагачення, та до влади, більше того в них є великий мінус, відсутність авторитету за кордоном, досвіду, політичної, майнової відповідальності, команди, твердості в прийнятті доленосних для держави рішень, сміливості.