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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 302303304305 За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували): Політичні дискусії 5.2 5 184 Бойко Юрій Анатолійович 1% 2 Гриценко Анатолій Степанович 11% 20 Зеленський Володимир Олександрович 26% 47 Ляшко Олег Валерійович 1% 1 Мураєв Євгеній Володимирович 9% 17 Порошенко Петро Олексійович 36% 67 Садовий Андрій Іванович 1% 1 Тимошенко Юлія Володимирівна 4% 8 Шевченко Олександр Леонідович 1% 1 Інший кандидат 11% 20 Всього голосів : 184 Додано: П'ят 22 лют, 2019 08:43 В Сумах задержали организаторов подкупа от БПП, к ним на помощь прибыла СБУ и ГПУ

В Сумах сотрудники СБУ и местной прокуратуры проводят неотложные (без решения суда) обыски в кабинетах сотрудников уголовного розыска города, подозреваемых в превышении власти и служебных полномочий. Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп Антон Геращенко.



Он напомнил о том, что сегодня по адресу пр. Курский, 127 были задержаны по подозрению в подкупе избирателей два человека.



По данным Геращенко, это Игорь Викторович М., 08.08.1974 года рождения, проживает по адресу: г. Киев, ул., буд. 31, кв. 15; Виталия Николаевича Л, 10.11.1984 г.р., жителя г. Никополь Днепропетровской области. Информация об их, возможно, незаконной деятельности проверяется.



«Сразу же после задержания данных граждан на их спасение по команде из Киева бросились местные прокуроры и сотрудники СБУ, — добавил он.



Местной прокуратурой возбуждено уголовное дело по факту возможного превышения служебных полномочий сотрудниками полиции.



«Кто-то, к кому прислушиваются ГПУ и СБУ очень не хочет, чтобы полицейские фиксировали факты подкупа избирателей», — отметил Антон Геращенко.



Нардеп добавил, что наблюдаем пример оперативности работы силовиков, которой часто не хватает в других случаях.



По данным Украинской правды, полиция «накрыла» офис БПП.



Журналист Юрий Бутусов отмечает, что административный ресурс больше монополия президента.



«БПП, очевидно, повторяет технологии Чернигова. Новость хороша особенно тем, что админресурс на этих выборах перестал быть монополией президента. Будем ждать суда, очень хочется посмотреть видео задержания, героев этой драмы, ну и деньги изъятые», — пишет он.



Напомним, ранее прокуратура сообщила о проверке действий сотрудников полиции, которые задержали сотрудников штаба БПП.

https://inforesist.org/gerashhenko-v-sumah-zaderzhali-organizatorov-podkupa-ot-bpp-k-nim-na-pomoshh-pribyla-sbu-i-gpu/ Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 7223 З нами з: 18.04.15 Подякував: 4828 раз. Подякували: 1751 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лют, 2019 08:46 lapay написав: Я про це і кажу. Він каже відверту неправду, як і Гриценко.

Я про це і кажу. Він каже відверту неправду, як і Гриценко.

А можно примеры этой "відверту неправду, як і Гриценко"? А можно примеры этой "відверту неправду, як і Гриценко"? Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.

Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию. Alex2006 Повідомлень: 3468 З нами з: 13.06.15 Подякував: 96 раз. Подякували: 477 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 302303304305 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Рейтинг українських забудовників Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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