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В Сумах задержали организаторов подкупа от БПП, к ним на помощь прибыла СБУ и ГПУ
В Сумах сотрудники СБУ и местной прокуратуры проводят неотложные (без решения суда) обыски в кабинетах сотрудников уголовного розыска города, подозреваемых в превышении власти и служебных полномочий. Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп Антон Геращенко.
Он напомнил о том, что сегодня по адресу пр. Курский, 127 были задержаны по подозрению в подкупе избирателей два человека.
По данным Геращенко, это Игорь Викторович М., 08.08.1974 года рождения, проживает по адресу: г. Киев, ул., буд. 31, кв. 15; Виталия Николаевича Л, 10.11.1984 г.р., жителя г. Никополь Днепропетровской области. Информация об их, возможно, незаконной деятельности проверяется.
«Сразу же после задержания данных граждан на их спасение по команде из Киева бросились местные прокуроры и сотрудники СБУ, — добавил он.
Местной прокуратурой возбуждено уголовное дело по факту возможного превышения служебных полномочий сотрудниками полиции.
«Кто-то, к кому прислушиваются ГПУ и СБУ очень не хочет, чтобы полицейские фиксировали факты подкупа избирателей», — отметил Антон Геращенко.
Нардеп добавил, что наблюдаем пример оперативности работы силовиков, которой часто не хватает в других случаях.
По данным Украинской правды, полиция «накрыла» офис БПП.
Журналист Юрий Бутусов отмечает, что административный ресурс больше монополия президента.
«БПП, очевидно, повторяет технологии Чернигова. Новость хороша особенно тем, что админресурс на этих выборах перестал быть монополией президента. Будем ждать суда, очень хочется посмотреть видео задержания, героев этой драмы, ну и деньги изъятые», — пишет он.
Напомним, ранее прокуратура сообщила о проверке действий сотрудников полиции, которые задержали сотрудников штаба БПП.