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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 303304305306307308>

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.2 5 187
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
11%
21
Зеленський Володимир Олександрович
26%
48
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
9%
17
Порошенко Петро Олексійович
36%
67
Садовий Андрій Іванович
1%
1
Тимошенко Юлія Володимирівна
4%
8
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
11%
21
Всього голосів : 187
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 08:59

  Alex2006 написав:
  lapay написав:Я про це і кажу. Він каже відверту неправду, як і Гриценко.

А можно примеры этой "відверту неправду, як і Гриценко"?

Ну, смотрите, чел уже надцать лет ничего не делает, только каждые выборы рассказывает по телевизору о том, какой он честный. Рассказывать об этом по телевизору и с бигбордов стоит больших денег. Значит варианта два: либо он давно запрыгнул в карман к какому-то олигарху, либо хорошо накалядовал на посту МО. Но, т.к. свои деньги наши политики, за редким исключением (да, вы знаете о ком я) на такую ерунду как избирательная кампания - не тратят, то остается только вариант #1. Почему бы честно людям не признаться в этом - не понимаю. Видимо, как и Юля, как и Зеленский держит свой потенциальный лохторат за идиотов.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 09:02

  budivelnik написав:
  Alex2006 написав:А можно примеры этой "відверту неправду, як і Гриценко"?
Відверта не правда від Гриценка - заберу в корупціонерів і поверну населенню 400 млрд грн....
Це не тільки брехня і популізм - це економічна утопія.
Жоден державний діяч не може витягнути з економівчного обороту 13% ВВП і перерозподілити його так щоб економіка не зломалась.

В смысле? Сейчас из бюджета через откаты распиливается 400 млрд грн, если эти деньги пойдут не коррупционерам, а на другие нужды - экономика сломается? Наоборот, дефицита бюджета не будет, и выплаты будут своевременными.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 09:07

Re: Політичні дискусії

  Alex2006 написав:Сейчас из бюджета через откаты распиливается 400 млрд грн, если эти деньги пойдут не коррупционерам, а на другие нужды - экономика сломается? Наоборот, дефицита бюджета не будет, и выплаты будут своевременными.

40% доходів бюджета на відкати? Оце і є відверта брехня.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 09:10

  airmax78 написав:
  Alex2006 написав:
  lapay написав:Я про це і кажу. Він каже відверту неправду, як і Гриценко.

А можно примеры этой "відверту неправду, як і Гриценко"?

Ну, смотрите, чел уже надцать лет ничего не делает, только каждые выборы рассказывает по телевизору о том, какой он честный. Рассказывать об этом по телевизору и с бигбордов стоит больших денег.

Во-первых, есть партия и фанд-райзинг. Во-вторых, посмотрите расценки политической рекламы для кандидатов. Минута в прайм-тайм на Первом стоит около 4 тыс грн, на топовых каналах 20-50 тыс грн. Не в прайм тайм, естественно, меньше. Это все ваши домыслы, так в чем "неправда"-то была? Про 400 млрд уже ответил выше. Еще что-то из "неправды" было?
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 09:12

  lapay написав:
  Alex2006 написав:Сейчас из бюджета через откаты распиливается 400 млрд грн, если эти деньги пойдут не коррупционерам, а на другие нужды - экономика сломается? Наоборот, дефицита бюджета не будет, и выплаты будут своевременными.

40% доходів бюджета на відкати? Оце і є відверта брехня.

Почему Вы так думаете? Это не только откаты, но и возврат ПДВ за несуществующий экспорт и много других схем. Цифра суммарная за все способы коррупционной наживы на бюджете.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 09:15

  Alex2006 написав:
  budivelnik написав:
  Alex2006 написав:А можно примеры этой "відверту неправду, як і Гриценко"?
Відверта не правда від Гриценка - заберу в корупціонерів і поверну населенню 400 млрд грн....
Це не тільки брехня і популізм - це економічна утопія.
Жоден державний діяч не може витягнути з економівчного обороту 13% ВВП і перерозподілити його так щоб економіка не зломалась.
В смысле? Сейчас из бюджета через откаты распиливается 400 млрд грн, если эти деньги пойдут не коррупционерам, а на другие нужды - экономика сломается? Наоборот, дефицита бюджета не будет, и выплаты будут своевременными.
Ну-ну
1 В головах заражених телевізором - корупція це сто осіб які сидять на мішках з грошима і нікому не дають цими грошима покористуватись..
2 Простий приклад ліквідованої корупційної схеми , яка за останні 3 місяці принесла в бюджет 11 млрд грн - автобляхи...
Тобто 160000 українських сімей додатково сплатили в бюджет 11 млрд грн , зменшивши свої заощадження,або залізши в банківські кредити....
Ясно що сменшення заощаджень в середньому на 70000 грн на сімю - відбулось не в останню чергу і за рахунок грошей витягнутих з власного бізнесу...
Гриценко заявляє що він в стані витягнути в 35 разів більшу суму...
Можете уявити , як наприклад з 1 млн різних бізнесів треба витягнути додатково до того що вони платять ще по 400 000 грн... - що це як не крах економіки ? і де вони візьмуть подібні суми , адже це сума яка більша від розміру грошової маси яка є в обігу в Україні.
Востаннє редагувалось budivelnik в П'ят 22 лют, 2019 09:17, всього редагувалось 1 раз.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 09:16

  Alex2006 написав:
  airmax78 написав:
  Alex2006 написав:А можно примеры этой "відверту неправду, як і Гриценко"?

Ну, смотрите, чел уже надцать лет ничего не делает, только каждые выборы рассказывает по телевизору о том, какой он честный. Рассказывать об этом по телевизору и с бигбордов стоит больших денег.

Во-первых, есть партия и фанд-райзинг. Во-вторых, посмотрите расценки политической рекламы для кандидатов. Минута в прайм-тайм на Первом стоит около 4 тыс грн, на топовых каналах 20-50 тыс грн. Не в прайм тайм, естественно, меньше. Это все ваши домыслы, так в чем "неправда"-то была? Про 400 млрд уже ответил выше. Еще что-то из "неправды" было?

Я же говорю, наивные дети. В Украине: "есть партия и фанд-райзинг" и есть - залезть в карман олигарху. Или вы уже много лет ежемесячно платите партийные взносы в фонд партии.... какой партии? Которые создаются за 6-12 мес до выборов?
Ребята, включайте голову. А вообще, "не выйопуйтесь, голосуйте за БеЗе".
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 09:21

  budivelnik написав:Ну-ну
1 В головах заражених телевізором - корупція це сто осіб які сидять на мішках з грошима і нікому не дають цими грошима покористуватись..
2 Простий приклад ліквідованої корупційної схеми , яка за останні 3 місяці принесла в бюджет 11 млрд грн - автобляхи...
Тобто 160000 українських сімей додатково сплатили в бюджет 11 млрд грн , зменшивши свої заощадження,або залізши в банківські кредити....
Ясно що сменшення заощаджень в середньому на 70000 грн на сімю - відбулось не в останню чергу і за рахунок грошей витягнутих з власного бізнесу...
Гриценко заявляє що він в стані витягнути в 35 разів більшу суму...
Можете уявити , як наприклад з 1 млн різних бізнесів треба витягнути додатково до того що вони платять ще по 400 000 грн... - що це як не крах економіки ?

Телевизор давно не смотрю, поэтому имею более правильную информацию :)
Коррупция - это не 100 человек, в каждой административной единице таких много. Вы перепутали всю суть. Не у бизнеса будут что-то вытягивать. Имелся в виду следующий суммарный эффект:
1. Ликвидация откатов из бюджета
2. Ликвидация других схем вроде возврата ПДВ на несуществующий экспорт
3. Ликвидация коррупционных сборов с бизнеса
Т.е, к примеру, сейчас бизнес платит на взятки таможне и в прочие структуры N денег, вот эти N денег вместо этого пойдут на выплаты сотрудникам и развитие предприятия. И суммарная сумма денег, которые пойдут не в коррупционное русло, а в нормальное, составит 400 млрд. Вот такая формулировка будет правильной, это не только бюджет.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 09:28

  Alex2006 написав:Телевизор давно не смотрю, поэтому имею более правильную информацию :)

Это видно в каждом посте.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 09:32

Re: Політичні дискусії

Alex2006 написав:
  airmax78 написав:freeze Все будет хорошо, не волнуйтесь. Не будет никаких фальсификаций. Порох честно победит на выборах.

Как он может честно победить, если во втором туре проигрывает всем с огромным отрывом?
Опросы и экхит полы никогда не показывали реальной ситуации
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