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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 303304305306307308> За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували): Політичні дискусії 5.2 5 187 Бойко Юрій Анатолійович 1% 2 Гриценко Анатолій Степанович 11% 21 Зеленський Володимир Олександрович 26% 48 Ляшко Олег Валерійович 1% 1 Мураєв Євгеній Володимирович 9% 17 Порошенко Петро Олексійович 36% 67 Садовий Андрій Іванович 1% 1 Тимошенко Юлія Володимирівна 4% 8 Шевченко Олександр Леонідович 1% 1 Інший кандидат 11% 21 Всього голосів : 187 Додано: П'ят 22 лют, 2019 08:59 Alex2006 написав: lapay написав: Я про це і кажу. Він каже відверту неправду, як і Гриценко.

Я про це і кажу. Він каже відверту неправду, як і Гриценко.

А можно примеры этой "відверту неправду, як і Гриценко"? А можно примеры этой "відверту неправду, як і Гриценко"?

Ну, смотрите, чел уже надцать лет ничего не делает, только каждые выборы рассказывает по телевизору о том, какой он честный. Рассказывать об этом по телевизору и с бигбордов стоит больших денег. Значит варианта два: либо он давно запрыгнул в карман к какому-то олигарху, либо хорошо накалядовал на посту МО. Но, т.к. свои деньги наши политики, за редким исключением (да, вы знаете о ком я) на такую ерунду как избирательная кампания - не тратят, то остается только вариант #1. Почему бы честно людям не признаться в этом - не понимаю. Видимо, как и Юля, как и Зеленский держит свой потенциальный лохторат за идиотов. Ну, смотрите, чел уже надцать лет ничего не делает, только каждые выборы рассказывает по телевизору о том, какой он честный. Рассказывать об этом по телевизору и с бигбордов стоит больших денег. Значит варианта два: либо он давно запрыгнул в карман к какому-то олигарху, либо хорошо накалядовал на посту МО. Но, т.к. свои деньги наши политики, за редким исключением (да, вы знаете о ком я) на такую ерунду как избирательная кампания - не тратят, то остается только вариант #1. Почему бы честно людям не признаться в этом - не понимаю. Видимо, как и Юля, как и Зеленский держит свой потенциальный лохторат за идиотов. airmax78 Повідомлень: 28225 З нами з: 25.10.12 Подякував: 724 раз. Подякували: 3187 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лют, 2019 09:02 budivelnik написав: Alex2006 написав: А можно примеры этой "відверту неправду, як і Гриценко"? А можно примеры этой "відверту неправду, як і Гриценко"? Відверта не правда від Гриценка - заберу в корупціонерів і поверну населенню 400 млрд грн....

Це не тільки брехня і популізм - це економічна утопія.

Жоден державний діяч не може витягнути з економівчного обороту 13% ВВП і перерозподілити його так щоб економіка не зломалась.

Відверта не правда від Гриценка - заберу в корупціонерів і поверну населенню 400 млрд грн....Це не тільки брехня і популізм - це економічна утопія.Жоден державний діяч не може витягнути з економівчного обороту 13% ВВП і перерозподілити його так щоб економіка не зломалась.

В смысле? Сейчас из бюджета через откаты распиливается 400 млрд грн, если эти деньги пойдут не коррупционерам, а на другие нужды - экономика сломается? Наоборот, дефицита бюджета не будет, и выплаты будут своевременными. В смысле? Сейчас из бюджета через откаты распиливается 400 млрд грн, если эти деньги пойдут не коррупционерам, а на другие нужды - экономика сломается? Наоборот, дефицита бюджета не будет, и выплаты будут своевременными. Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.

Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию. Alex2006 Повідомлень: 3472 З нами з: 13.06.15 Подякував: 95 раз. Подякували: 477 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лют, 2019 09:07 Re: Політичні дискусії Alex2006 написав: Сейчас из бюджета через откаты распиливается 400 млрд грн, если эти деньги пойдут не коррупционерам, а на другие нужды - экономика сломается? Наоборот, дефицита бюджета не будет, и выплаты будут своевременными. Сейчас из бюджета через откаты распиливается 400 млрд грн, если эти деньги пойдут не коррупционерам, а на другие нужды - экономика сломается? Наоборот, дефицита бюджета не будет, и выплаты будут своевременными.

40% доходів бюджета на відкати? Оце і є відверта брехня. 40% доходів бюджета на відкати? Оце і є відверта брехня. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... lapay Повідомлень: 7298 З нами з: 01.08.15 Подякував: 890 раз. Подякували: 1070 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лют, 2019 09:10 airmax78 написав: Alex2006 написав: lapay написав: Я про це і кажу. Він каже відверту неправду, як і Гриценко.

Я про це і кажу. Він каже відверту неправду, як і Гриценко.

А можно примеры этой "відверту неправду, як і Гриценко"? А можно примеры этой "відверту неправду, як і Гриценко"?

Ну, смотрите, чел уже надцать лет ничего не делает, только каждые выборы рассказывает по телевизору о том, какой он честный. Рассказывать об этом по телевизору и с бигбордов стоит больших денег. Ну, смотрите, чел уже надцать лет ничего не делает, только каждые выборы рассказывает по телевизору о том, какой он честный. Рассказывать об этом по телевизору и с бигбордов стоит больших денег.

Во-первых, есть партия и фанд-райзинг. Во-вторых, посмотрите расценки политической рекламы для кандидатов. Минута в прайм-тайм на Первом стоит около 4 тыс грн, на топовых каналах 20-50 тыс грн. Не в прайм тайм, естественно, меньше. Это все ваши домыслы, так в чем "неправда"-то была? Про 400 млрд уже ответил выше. Еще что-то из "неправды" было? Во-первых, есть партия и фанд-райзинг. Во-вторых, посмотрите расценки политической рекламы для кандидатов. Минута в прайм-тайм на Первом стоит около 4 тыс грн, на топовых каналах 20-50 тыс грн. Не в прайм тайм, естественно, меньше. Это все ваши домыслы, так в чем "неправда"-то была? Про 400 млрд уже ответил выше. Еще что-то из "неправды" было? Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.

Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию. Alex2006 Повідомлень: 3472 З нами з: 13.06.15 Подякував: 95 раз. Подякували: 477 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лют, 2019 09:12 lapay написав: Alex2006 написав: Сейчас из бюджета через откаты распиливается 400 млрд грн, если эти деньги пойдут не коррупционерам, а на другие нужды - экономика сломается? Наоборот, дефицита бюджета не будет, и выплаты будут своевременными. Сейчас из бюджета через откаты распиливается 400 млрд грн, если эти деньги пойдут не коррупционерам, а на другие нужды - экономика сломается? Наоборот, дефицита бюджета не будет, и выплаты будут своевременными.

40% доходів бюджета на відкати? Оце і є відверта брехня. 40% доходів бюджета на відкати? Оце і є відверта брехня.

Почему Вы так думаете? Это не только откаты, но и возврат ПДВ за несуществующий экспорт и много других схем. Цифра суммарная за все способы коррупционной наживы на бюджете. Почему Вы так думаете? Это не только откаты, но и возврат ПДВ за несуществующий экспорт и много других схем. Цифра суммарная за все способы коррупционной наживы на бюджете. Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.

Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию. Alex2006 Повідомлень: 3472 З нами з: 13.06.15 Подякував: 95 раз. Подякували: 477 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лют, 2019 09:15 Alex2006 написав: budivelnik написав: Alex2006 написав: А можно примеры этой "відверту неправду, як і Гриценко"? А можно примеры этой "відверту неправду, як і Гриценко"? Відверта не правда від Гриценка - заберу в корупціонерів і поверну населенню 400 млрд грн....

Це не тільки брехня і популізм - це економічна утопія.

Жоден державний діяч не може витягнути з економівчного обороту 13% ВВП і перерозподілити його так щоб економіка не зломалась.

Відверта не правда від Гриценка - заберу в корупціонерів і поверну населенню 400 млрд грн....Це не тільки брехня і популізм - це економічна утопія.Жоден державний діяч не може витягнути з економівчного обороту 13% ВВП і перерозподілити його так щоб економіка не зломалась. В смысле? Сейчас из бюджета через откаты распиливается 400 млрд грн, если эти деньги пойдут не коррупционерам, а на другие нужды - экономика сломается? Наоборот, дефицита бюджета не будет, и выплаты будут своевременными. В смысле? Сейчас из бюджета через откаты распиливается 400 млрд грн, если эти деньги пойдут не коррупционерам, а на другие нужды - экономика сломается? Наоборот, дефицита бюджета не будет, и выплаты будут своевременными. Ну-ну

1 В головах заражених телевізором - корупція це сто осіб які сидять на мішках з грошима і нікому не дають цими грошима покористуватись..

2 Простий приклад ліквідованої корупційної схеми , яка за останні 3 місяці принесла в бюджет 11 млрд грн - автобляхи...

Тобто 160000 українських сімей додатково сплатили в бюджет 11 млрд грн , зменшивши свої заощадження,або залізши в банківські кредити....

Ясно що сменшення заощаджень в середньому на 70000 грн на сімю - відбулось не в останню чергу і за рахунок грошей витягнутих з власного бізнесу...

Гриценко заявляє що він в стані витягнути в 35 разів більшу суму...

Можете уявити , як наприклад з 1 млн різних бізнесів треба витягнути додатково до того що вони платять ще по 400 000 грн... - що це як не крах економіки ? і де вони візьмуть подібні суми , адже це сума яка більша від розміру грошової маси яка є в обігу в Україні. Ну-ну1 В головах заражених телевізором - корупція це сто осіб які сидять на мішках з грошима і нікому не дають цими грошима покористуватись..2 Простий приклад ліквідованої корупційної схеми , яка за останні 3 місяці принесла в бюджет 11 млрд грн - автобляхи...Тобто 160000 українських сімей додатково сплатили в бюджет 11 млрд грн , зменшивши свої заощадження,або залізши в банківські кредити....Ясно що сменшення заощаджень в середньому на 70000 грн на сімю - відбулось не в останню чергу і за рахунок грошей витягнутих з власного бізнесу...Гриценко заявляє що він в стані витягнути в 35 разів більшу суму...Можете уявити , як наприклад з 1 млн різних бізнесів треба витягнути додатково до того що вони платять ще по 400 000 грн... - що це як не крах економіки ? і де вони візьмуть подібні суми , адже це сума яка більша від розміру грошової маси яка є в обігу в Україні. Востаннє редагувалось budivelnik в П'ят 22 лют, 2019 09:17, всього редагувалось 1 раз. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 20032 З нами з: 15.01.09 Подякував: 128 раз. Подякували: 1984 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лют, 2019 09:16 Alex2006 написав: airmax78 написав: Alex2006 написав: А можно примеры этой "відверту неправду, як і Гриценко"? А можно примеры этой "відверту неправду, як і Гриценко"?

Ну, смотрите, чел уже надцать лет ничего не делает, только каждые выборы рассказывает по телевизору о том, какой он честный. Рассказывать об этом по телевизору и с бигбордов стоит больших денег. Ну, смотрите, чел уже надцать лет ничего не делает, только каждые выборы рассказывает по телевизору о том, какой он честный. Рассказывать об этом по телевизору и с бигбордов стоит больших денег.

Во-первых, есть партия и фанд-райзинг. Во-вторых, посмотрите расценки политической рекламы для кандидатов. Минута в прайм-тайм на Первом стоит около 4 тыс грн, на топовых каналах 20-50 тыс грн. Не в прайм тайм, естественно, меньше. Это все ваши домыслы, так в чем "неправда"-то была? Про 400 млрд уже ответил выше. Еще что-то из "неправды" было? Во-первых, есть партия и фанд-райзинг. Во-вторых, посмотрите расценки политической рекламы для кандидатов. Минута в прайм-тайм на Первом стоит около 4 тыс грн, на топовых каналах 20-50 тыс грн. Не в прайм тайм, естественно, меньше. Это все ваши домыслы, так в чем "неправда"-то была? Про 400 млрд уже ответил выше. Еще что-то из "неправды" было?

Я же говорю, наивные дети. В Украине: "есть партия и фанд-райзинг" и есть - залезть в карман олигарху. Или вы уже много лет ежемесячно платите партийные взносы в фонд партии.... какой партии? Которые создаются за 6-12 мес до выборов?

Ребята, включайте голову. А вообще, "не выйопуйтесь, голосуйте за БеЗе". Я же говорю, наивные дети. В Украине: "есть партия и фанд-райзинг" и есть - залезть в карман олигарху. Или вы уже много лет ежемесячно платите партийные взносы в фонд партии.... какой партии? Которые создаются за 6-12 мес до выборов?Ребята, включайте голову. А вообще, "не выйопуйтесь, голосуйте за БеЗе". airmax78 Повідомлень: 28225 З нами з: 25.10.12 Подякував: 724 раз. Подякували: 3187 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лют, 2019 09:21 budivelnik написав: Ну-ну

1 В головах заражених телевізором - корупція це сто осіб які сидять на мішках з грошима і нікому не дають цими грошима покористуватись..

2 Простий приклад ліквідованої корупційної схеми , яка за останні 3 місяці принесла в бюджет 11 млрд грн - автобляхи...

Тобто 160000 українських сімей додатково сплатили в бюджет 11 млрд грн , зменшивши свої заощадження,або залізши в банківські кредити....

Ясно що сменшення заощаджень в середньому на 70000 грн на сімю - відбулось не в останню чергу і за рахунок грошей витягнутих з власного бізнесу...

Гриценко заявляє що він в стані витягнути в 35 разів більшу суму...

Можете уявити , як наприклад з 1 млн різних бізнесів треба витягнути додатково до того що вони платять ще по 400 000 грн... - що це як не крах економіки ? Ну-ну1 В головах заражених телевізором - корупція це сто осіб які сидять на мішках з грошима і нікому не дають цими грошима покористуватись..2 Простий приклад ліквідованої корупційної схеми , яка за останні 3 місяці принесла в бюджет 11 млрд грн - автобляхи...Тобто 160000 українських сімей додатково сплатили в бюджет 11 млрд грн , зменшивши свої заощадження,або залізши в банківські кредити....Ясно що сменшення заощаджень в середньому на 70000 грн на сімю - відбулось не в останню чергу і за рахунок грошей витягнутих з власного бізнесу...Гриценко заявляє що він в стані витягнути в 35 разів більшу суму...Можете уявити , як наприклад з 1 млн різних бізнесів треба витягнути додатково до того що вони платять ще по 400 000 грн... - що це як не крах економіки ?

Телевизор давно не смотрю, поэтому имею более правильную информацию

Коррупция - это не 100 человек, в каждой административной единице таких много. Вы перепутали всю суть. Не у бизнеса будут что-то вытягивать. Имелся в виду следующий суммарный эффект:

1. Ликвидация откатов из бюджета

2. Ликвидация других схем вроде возврата ПДВ на несуществующий экспорт

3. Ликвидация коррупционных сборов с бизнеса

Т.е, к примеру, сейчас бизнес платит на взятки таможне и в прочие структуры N денег, вот эти N денег вместо этого пойдут на выплаты сотрудникам и развитие предприятия. И суммарная сумма денег, которые пойдут не в коррупционное русло, а в нормальное, составит 400 млрд. Вот такая формулировка будет правильной, это не только бюджет. Телевизор давно не смотрю, поэтому имею более правильную информациюКоррупция - это не 100 человек, в каждой административной единице таких много. Вы перепутали всю суть. Не у бизнеса будут что-то вытягивать. Имелся в виду следующий суммарный эффект:1. Ликвидация откатов из бюджета2. Ликвидация других схем вроде возврата ПДВ на несуществующий экспорт3. Ликвидация коррупционных сборов с бизнесаТ.е, к примеру, сейчас бизнес платит на взятки таможне и в прочие структуры N денег, вот эти N денег вместо этого пойдут на выплаты сотрудникам и развитие предприятия. И суммарная сумма денег, которые пойдут не в коррупционное русло, а в нормальное, составит 400 млрд. Вот такая формулировка будет правильной, это не только бюджет. Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.

Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию. Alex2006 Повідомлень: 3472 З нами з: 13.06.15 Подякував: 95 раз. Подякували: 477 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лют, 2019 09:28 Alex2006 написав: Телевизор давно не смотрю, поэтому имею более правильную информацию

Телевизор давно не смотрю, поэтому имею более правильную информацию

Это видно в каждом посте. Это видно в каждом посте. airmax78 Повідомлень: 28225 З нами з: 25.10.12 Подякував: 724 раз. Подякували: 3187 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лют, 2019 09:32 Re: Політичні дискусії Alex2006 написав: airmax78 написав: freeze Все будет хорошо, не волнуйтесь. Не будет никаких фальсификаций. Порох честно победит на выборах. Все будет хорошо, не волнуйтесь. Не будет никаких фальсификаций. Порох честно победит на выборах.

Как он может честно победить, если во втором туре проигрывает всем с огромным отрывом? Как он может честно победить, если во втором туре проигрывает всем с огромным отрывом? Опросы и экхит полы никогда не показывали реальной ситуации Опросы и экхит полы никогда не показывали реальной ситуации Faceless

Модератор Повідомлень: 23668 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1106 раз. Подякували: 5476 раз. Профіль 6 1 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 303304305306307308> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Рейтинг українських забудовників Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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