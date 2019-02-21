Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Faceless написав:Вопрос надо ставить иначе. Что он способен сделать их того, что способен сделать ПАП? Предлагать может и дядя вася лежа в канаве после фуршета с тройным одеколоном. Что способен выполнить Гриценко, не имея ни представления в парламенте, ни реального политического опыта (просиживать штаны как министр это несколько иное), не имея таких дипломатических навыков (это очевидно)?
Тут напрашивается логичный вопрос, а что ж такого способен сделать ПАП? У Гриценка уже через полгода будет огромная поддержка в парламенте и он сможет сделать абсолютно все. Про политический опыт и дипломатические навыки - этого есть более, чем достаточно. Кроме того, есть команда, это не один в поле воин. Он способен реально разрушить коррупцию в стране и наказать серьезных коррупционеров. Не 0 посадок через 5 лет, а куча посадок в первый же год. Тут кто-то говорил, что коррупцию нельзя быстро искоренить, я с этим не согласен, что доказывает пример Грузии, Румынии и Гватемалы. Было бы желание - и все сразу появиться.
У вас шар предвидения? Откуда у Гриценко возьмётся поддержка? Кто его подлежит в Раде? Рыги, с которыми надо договориться, Ляшко, с которыми надо договориться? Своей силы у него нет. Влияния нет. Откуда у него политический опыт? Министр обороны не политик. Откуда дипломатический опыт? Он никогда не был дипломатом. Откуда вы взяли что он способен кого-то посадить и что вообще будет? Это лишь ваши субъективные суждения. Ну и детская наивность, "было бы желание"
У дослідженні автори розглянули кілька галузевих прикладів, користуючись підходом від конкретного до загального: – Ухилення від сплати податків на працю – недовіра до держави, низька якість державних послуг і низька очікувана пенсія у поєднанні із слабким контролем з боку правоохоронних органів стали середовищем поширення «сірої» та «чорної» заробітної плати. Через це держава недоотримує 6 млрд дол США надходжень (2,8 млрд дол США – ЄСВ та 3,2 млрд дол США – ПДФО). – Прозорий повноцінний ринок сільськогосподарської землі замість напівофіційного ринку оренди простимулює надходження до бюджету 12,4 млрд дол США одноразово і приноситиме додаткові 52 млн дол США щорічно. А тим часом в уряді та Верховній Раді не можуть знайти спільного бачення дизайну ринку і роками продовжують мораторій на продаж землі. – Токсичні борги у портфелях Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, державних банків та Приватбанку будуть відшкодовані, ймовірно, у дуже малих розмірах – якість судочинства та слабкий механізм стягнення приводять до того, що в суді банк може повернути лише 1-30 копійок з виданої гривні. В країнах з високим рівнем правовладдя, працюючими процедурами банкрутства і кращою системою врегулювання проблемної заборгованості повернення може становити навіть 70 центів на долар. Різниця у відшкодуванні, розрахована для українських обсягів, становить 10 млрд дол США для чотирьох державних банків та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб; – Удосконалення управління інфраструктурою може принести додаткові 324 млн доларів щорічно, якщо буде запроваджено плату за проїзд вантажівок автошляхами державного значення, та 1 млрд доларів щорічно від державно-приватного партнерства; – Ухилення від сплати податків при експорті та імпорті. Корупція в митних органах дозволяє імпортувати «в сіру» товарів на 4,05 млрд дол США, «сірий» експорт становить 4,5 млрд дол США. Як результат, бюджет втрачає 1 млрд дол США. Це дуже консервативна оцінка, оскільки «сіра» зовнішня торгівля також може використовуватися для приховування прибутку; – Приватизація державних підприємств може допомогти зменшити корупцію у державному секторі й, таким чином, зменшити суспільні втрати через неефективні державні підприємства. Слабке правовладдя частково є причиною млявих темпів приватизації й відсутності уваги з боку іноземних інвесторів. Оцінка запропонованих до продажу 53 державних компаній за мультиплікаторами країн із кращим правовладдям та врядуванням становить 5,9 млрд дол США. За нашими оцінками продажа цих компаній при поточному рівні верховенства права принесе держбюджету 4,2 млрд дол США; – Тіньові галузі – видобуток бурштину, вирубка лісу, гральний бізнес – можуть бути виведені з тіні, а уряд може отримувати додаткові доходи. За грубими оцінками сума може становити 0,2-0,4 млрд дол США за надзвичайно консервативними припущеннями.
Приватизація землі, погані борги - це не корупція. Мораторій, у Раді, може зламати хіба що Порошенко, на наступному терміні. Ухилення від сплати податків. Найбільш дієво - збільшення мінімалки, але ми тут вже майже вичирпали ліміт. Штрафи і так високі - активно штрафувати - корупція навіть збільшиться, або мілкий бізнес закриється і поповнить ряди заробітчан. Сфера послуг зовсім не жирує, там білі зарплати не витримають конкуренції. Митниця може щось дати, але не максимальний мільярд, а мільйонів 200-300, бо повністю контрабанду ніде не задавили і не задавлять. Про схеми з відшкодування ПДВ взагалі нічого не пишуть - там крадуть мізер.
Таким чином, якщо щось і можна, додатково витягнути, то десь мільярд доларів на рік, не більше.
Востаннє редагувалось lapay в П'ят 22 лют, 2019 09:41, всього редагувалось 1 раз.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Вкладчик1234 написав:В Сумах задержали организаторов подкупа от БПП, к ним на помощь прибыла СБУ и ГПУ
В Сумах сотрудники СБУ и местной прокуратуры проводят неотложные (без решения суда) обыски в кабинетах сотрудников уголовного розыска города, подозреваемых в превышении власти и служебных полномочий. Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп Антон Геращенко.
Он напомнил о том, что сегодня по адресу пр. Курский, 127 были задержаны по подозрению в подкупе избирателей два человека.
По данным Геращенко, это Игорь Викторович М., 08.08.1974 года рождения, проживает по адресу: г. Киев, ул., буд. 31, кв. 15; Виталия Николаевича Л, 10.11.1984 г.р., жителя г. Никополь Днепропетровской области. Информация об их, возможно, незаконной деятельности проверяется.
«Сразу же после задержания данных граждан на их спасение по команде из Киева бросились местные прокуроры и сотрудники СБУ, — добавил он.
Местной прокуратурой возбуждено уголовное дело по факту возможного превышения служебных полномочий сотрудниками полиции.
«Кто-то, к кому прислушиваются ГПУ и СБУ очень не хочет, чтобы полицейские фиксировали факты подкупа избирателей», — отметил Антон Геращенко.
Нардеп добавил, что наблюдаем пример оперативности работы силовиков, которой часто не хватает в других случаях.
По данным Украинской правды, полиция «накрыла» офис БПП.
Журналист Юрий Бутусов отмечает, что административный ресурс больше монополия президента.
«БПП, очевидно, повторяет технологии Чернигова. Новость хороша особенно тем, что админресурс на этих выборах перестал быть монополией президента. Будем ждать суда, очень хочется посмотреть видео задержания, героев этой драмы, ну и деньги изъятые», — пишет он.
Напомним, ранее прокуратура сообщила о проверке действий сотрудников полиции, которые задержали сотрудников штаба БПП.
Империя власти обороняется всеми способами. В статье правильно замечено - на черниговских выборах в Раду провели Березенко, это было самое наглое посыпание гречки за последние годы. Сейчас хотят повторить и уже повторяют.
Только Аваков это не простая шестерка, чтобы на него наезжать и ставить на место. Сейчас отчет Гройсмана завис в Раде, Гройсман и так на птичьих правах работает, без голосов Авакова и НФ, он может и уволиться. Да и сама Рада может обнулиться, если НФ выйдет из коалиции и примкнет к Батькивщине.
Вчера СБУ и ДБР провели обыски в штабах Тимошенко, в ответ МВД задержало двух агитаторов от БПП, которых потом отпустили. Так в ответ в полицию сразу примчалось СБУ и прокуратура возбудила дело за превышение полномочий
budivelnik написав:Ну-ну 1 В головах заражених телевізором - корупція це сто осіб які сидять на мішках з грошима і нікому не дають цими грошима покористуватись.. 2 Простий приклад ліквідованої корупційної схеми , яка за останні 3 місяці принесла в бюджет 11 млрд грн - автобляхи... Тобто 160000 українських сімей додатково сплатили в бюджет 11 млрд грн , зменшивши свої заощадження,або залізши в банківські кредити.... Ясно що сменшення заощаджень в середньому на 70000 грн на сімю - відбулось не в останню чергу і за рахунок грошей витягнутих з власного бізнесу... Гриценко заявляє що він в стані витягнути в 35 разів більшу суму... Можете уявити , як наприклад з 1 млн різних бізнесів треба витягнути додатково до того що вони платять ще по 400 000 грн... - що це як не крах економіки ?
Телевизор давно не смотрю, поэтому имею более правильную информацию Коррупция - это не 100 человек, в каждой административной единице таких много. Вы перепутали всю суть. Не у бизнеса будут что-то вытягивать. Имелся в виду следующий суммарный эффект: 1. Ликвидация откатов из бюджета 2. Ликвидация других схем вроде возврата ПДВ на несуществующий экспорт 3. Ликвидация коррупционных сборов с бизнеса Т.е, к примеру, сейчас бизнес платит на взятки таможне и в прочие структуры N денег, вот эти N денег вместо этого пойдут на выплаты сотрудникам и развитие предприятия. И суммарная сумма денег, которые пойдут не в коррупционное русло, а в нормальное, составит 400 млрд. Вот такая формулировка будет правильной, это не только бюджет.
Це Ви використовуєте емоційні враження замість реальних цифр Ще раз і для Вас 1 Щоб внести в бюджет 400 млрд грн , треба в когосьзабрати 400 млрд грн Кількість цих когось може бути різна , але простий математичний розрахунок показує що це або 100 субєктів по 4000 млн грн або 1000 субєктів по 400 млн грн або 10000 субєктів по 40 млн грн або 100000 субєктів по 4 млн грн
В Україні не має ні 100 олігархів в яких можна вилучити по 4 млрд грн , ні 1000 підприємств в яких можна вилучити по 400 млн грн ..... ні 100000 в яких можна вилучити по 4 млн грн
Тобто людина яка заявляє про 400 млрд - тупо брехло і економічний невіглас 2 З іншого боку Теоретично додатково в бюджет за рахунок малої кількості осіб (наприклад 100 найбагатших ) можна залучити в рік суми не більші ніж 50% від суми збільшення їх статків за рік....Ці суми присутні в інтернеті і становлять по різним оцінкам від 10 до 100 млрд грн , таким чином максимум в бюджет відносно безболісно можна вилучити не більше 5-50 млрд грн 3 Ще з іншого боку Розміри збільшення капіталу це не тільки гроші , але й зміна вартості акцій,будівництво нових заводів Тому вилучивши в цієї сотні 5-50 млрд грн - на цю ж суму ми зменшимо інвестиції в розбудову їх заводів. 4 Таким чином те що заявляє Гриценко (400 млрд грн) можна залучити в бюджет за рахунок всіх працюючих мешканців України , а вигодонабувачем будуть всі живучі за рахунок бюджету От і виходить - забравши в активної частини населення 400 млрд і передавши їх до дотаційної частини населення(пенсіонери,армія,лікарі,вчителі,міліція,чиновники) - ніякого покращення в середньому для українців не відбудеться.
freeze написав:Только Аваков это не простая шестерка, чтобы на него наезжать и ставить на место. Сейчас отчет Гройсмана завис в Раде, Гройсман и так на птичьих правах работает, без голосов Авакова и НФ, он может и уволиться. Да и сама Рада может обнулиться, если НФ выйдет из коалиции и примкнет к Батькивщине.
Аваков не весь НФ, ніхто коаліцію не зруйнує, хоч підіграти вірогідному переможцю можуть, бо рейтинг НФ дуже малий. По великому рахунку, їм все одно, хто буде наступним Президентом - більшість сьогоднішніх депутатів, в наступну Раду, не потраплять. Прилипали з НФ не потрібні ні БПП, ні Батьківщині.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...