Додано: П'ят 22 лют, 2019 09:52

Alex2006 написав: budivelnik написав: Ну-ну

1 В головах заражених телевізором - корупція це сто осіб які сидять на мішках з грошима і нікому не дають цими грошима покористуватись..

2 Простий приклад ліквідованої корупційної схеми , яка за останні 3 місяці принесла в бюджет 11 млрд грн - автобляхи...

Тобто 160000 українських сімей додатково сплатили в бюджет 11 млрд грн , зменшивши свої заощадження,або залізши в банківські кредити....

Ясно що сменшення заощаджень в середньому на 70000 грн на сімю - відбулось не в останню чергу і за рахунок грошей витягнутих з власного бізнесу...

Гриценко заявляє що він в стані витягнути в 35 разів більшу суму...

Можете уявити , як наприклад з 1 млн різних бізнесів треба витягнути додатково до того що вони платять ще по 400 000 грн... - що це як не крах економіки ? Ну-ну1 В головах заражених телевізором - корупція це сто осіб які сидять на мішках з грошима і нікому не дають цими грошима покористуватись..2 Простий приклад ліквідованої корупційної схеми , яка за останні 3 місяці принесла в бюджет 11 млрд грн - автобляхи...Тобто 160000 українських сімей додатково сплатили в бюджет 11 млрд грн , зменшивши свої заощадження,або залізши в банківські кредити....Ясно що сменшення заощаджень в середньому на 70000 грн на сімю - відбулось не в останню чергу і за рахунок грошей витягнутих з власного бізнесу...Гриценко заявляє що він в стані витягнути в 35 разів більшу суму...Можете уявити , як наприклад з 1 млн різних бізнесів треба витягнути додатково до того що вони платять ще по 400 000 грн... - що це як не крах економіки ? Телевизор давно не смотрю, поэтому имею более правильную информацию

Коррупция - это не 100 человек, в каждой административной единице таких много. Вы перепутали всю суть. Не у бизнеса будут что-то вытягивать. Имелся в виду следующий суммарный эффект:

1. Ликвидация откатов из бюджета

2. Ликвидация других схем вроде возврата ПДВ на несуществующий экспорт

3. Ликвидация коррупционных сборов с бизнеса

Т.е, к примеру, сейчас бизнес платит на взятки таможне и в прочие структуры N денег, вот эти N денег вместо этого пойдут на выплаты сотрудникам и развитие предприятия. И суммарная сумма денег, которые пойдут не в коррупционное русло, а в нормальное, составит 400 млрд. Вот такая формулировка будет правильной, это не только бюджет. Телевизор давно не смотрю, поэтому имею более правильную информациюКоррупция - это не 100 человек, в каждой административной единице таких много. Вы перепутали всю суть. Не у бизнеса будут что-то вытягивать. Имелся в виду следующий суммарный эффект:1. Ликвидация откатов из бюджета2. Ликвидация других схем вроде возврата ПДВ на несуществующий экспорт3. Ликвидация коррупционных сборов с бизнесаТ.е, к примеру, сейчас бизнес платит на взятки таможне и в прочие структуры N денег, вот эти N денег вместо этого пойдут на выплаты сотрудникам и развитие предприятия. И суммарная сумма денег, которые пойдут не в коррупционное русло, а в нормальное, составит 400 млрд. Вот такая формулировка будет правильной, это не только бюджет.

Це Ви використовуєте емоційні враження замість реальних цифрЩе раз і для Вас1 Щоб внести в бюджет 400 млрд грн , треба в когосьзабрати 400 млрд грнКількість цих когось може бути різна , але простий математичний розрахунок показує що цеабо 100 субєктів по 4000 млн грнабо 1000 субєктів по 400 млн грнабо 10000 субєктів по 40 млн грнабо 100000 субєктів по 4 млн грнВ Україні не має ні 100 олігархів в яких можна вилучити по 4 млрд грн , ні 1000 підприємств в яких можна вилучити по 400 млн грн ..... ні 100000 в яких можна вилучити по 4 млн грнТобто людина яка заявляє про 400 млрд - тупо брехло і економічний невіглас2 З іншого бокуТеоретично додатково в бюджет за рахунок малої кількості осіб (наприклад 100 найбагатших ) можна залучити в рік суми не більші ніж 50% від суми збільшення їх статків за рік....Ці суми присутні в інтернеті і становлять по різним оцінкам від 10 до 100 млрд грн , таким чином максимум в бюджет відносно безболісно можна вилучити не більше 5-50 млрд грн3 Ще з іншого бокуРозміри збільшення капіталу це не тільки гроші , але й зміна вартості акцій,будівництво нових заводівТому вилучивши в цієї сотні 5-50 млрд грн - на цю ж суму ми зменшимо інвестиції в розбудову їх заводів.4 Таким чином те що заявляє Гриценко (400 млрд грн) можна залучити в бюджет за рахунок всіх працюючих мешканців України , а вигодонабувачем будуть всі живучі за рахунок бюджетуОт і виходить - забравши в активної частини населення 400 млрд і передавши їх до дотаційної частини населення(пенсіонери,армія,лікарі,вчителі,міліція,чиновники) - ніякого покращення в середньому для українців не відбудеться.