Додано: П'ят 22 лют, 2019 10:12

Не моё.



Михаил Подоляк:



"Что мы на сегодня имеем? Абсолютные знания. О стандартной многомиллионной «волонтерской сети», которая включает в себя фиксированную оплату «услуг агитаторов» (и их иерархичность) за «правильное голосование». Списки, секторальная разбивка, персональные данные, смотрящие. Это первая часть инфраструктуры, которая уже фундаментально засвечена и запротоколирована. Единственное, чего не хватает пока - это масштабных первичных уголовных дел. Но это только вопрос времени и окончательного решения Авакова. В любом случае вся эта сеть будет изложена в виде конкретных схем и уйдёт внешним партнерам для анализа...

Есть также знания о «технических кандидатах», которые совсем не ведут кампаний, но представители которых заняли все ключевые распорядительные должности в избиркомах и готовятся к «подсчетам». Понятно, что список всех этих «ручных» членов комиссий на должностях председателей и секретарей точно также готовится к обнародованию и возле них будут установлены круглосуточные камеры. С выходом на санкции. Есть понимание того, что происходит модерация списков избирателей по всей стране. Чтобы добавить несуществующее)... Есть понимание, что такое натаскивание «боевых групп», которые будут либо охранять базовые участки, где гарантированы цифры, либо устраивать заварушки на тех участках, которые проигрываются вчистую)...

Все это несомненно докажет та называемую нулевую легитимность человека, организовавшего подобный тип кампании. А дальше что? Как всегда... Если сейчас ты реальный партнёр, потому что триумфально выиграл в 2014-м, то с момента доказанной фальсификации ты - изгой. Жёсткие осуждения. Отказ от сотрудничества. Массовые суды/медийка здесь и там... Ну и зачем все это так упорно и нагло делать, если уже прямо сейчас речь идет о непризнании любого твоего результата?).."