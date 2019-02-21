Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
ребе Нок написав:порошенко и сейчас во второй тур не выходит. фальсификации + админресурс+ тюрьмы психушки. И в 2014 выборы были сфальсифицированы.
Надо было Бойко выбрать - уже бы жили как люди, правда?
Сейчас надо голосовать против порошенка, наводить порядок в стране и экономике, собирать международную коалицию, подымать Будапештский меморандум, аннулировать или править Минские соглашения. Заново расследовать - убийства на майдане, коррупцию януковича, расследовать действия ахметова во время конфликта на Донбассе, расследовать коррупцию порошенка и его соратников за последние 5 лет и вообще все годы которые он во власти. И заниматься заниматься экономикой Украины, народонаселением и развитием передового общества и государства в Мире.
ДС мне друг, но истина дороже порошенко вор, мошенник и коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
Я люблю зрадофилов за последовательность. Вчера: в МВД по-прежнему не только работают сотрудники Беркута, которые избивали майдановцев, но и повышения и награды получают. Виноват, понятное дело, шоколадный барыга - он же за силовой блок отвечает. А сегодня:
Только Аваков это не простая шестерка, чтобы на него наезжать и ставить на место.
ребе Нок написав:порошенко и сейчас во второй тур не выходит. фальсификации + админресурс+ тюрьмы психушки. И в 2014 выборы были сфальсифицированы.
Надо было Бойко выбрать - уже бы жили как люди, правда?
Сейчас надо голосовать против порошенка, наводить порядок в стране и экономике, собирать международную коалицию, подымать Будапештский меморандум, аннулировать или править Минские соглашения. Заново расследовать - убийства на майдане, коррупцию януковича, расследовать действия ахметова во время конфликта на Донбассе, расследовать коррупцию порошенка и его соратников за последние 5 лет и вообще все годы которые он во власти. И заниматься заниматься экономикой Украины, народонаселением и развитием передового общества и государства в Мире.
Вы забыли главные слова в конце добавить: "Крэкс, Пэкс, Фэкс". Без них врядли что-то получится.
ребе Нок написав:Сейчас надо голосовать против порошенка, наводить порядок в стране и экономике, собирать международную коалицию, подымать Будапештский меморандум, аннулировать или править Минские соглашения. Заново расследовать - убийства на майдане, коррупцию януковича, расследовать действия ахметова во время конфликта на Донбассе, расследовать коррупцию порошенка и его соратников за последние 5 лет и вообще все годы которые он во власти. И заниматься заниматься экономикой Украины, народонаселением и развитием передового общества и государства в Мире.
Простіше побудувати комунізм через 5 років, або ще одне Межигір'я.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
airmax78 написав:Я люблю зрадофилов за последовательность. Вчера: в МВД по-прежнему не только работают сотрудники Беркута, которые избивали майдановцев, но и повышения и награды получают. Виноват, понятное дело, шоколадный барыга - он же за силовой блок отвечает. А сегодня:
Только Аваков это не простая шестерка, чтобы на него наезжать и ставить на место.
А что здесь противоречивого ? И первое, и второе верно.
Противоречие в другом, когда люди оправдывают и закрывают глаза на коррупцию, подкуп избирателей, экономический застой, лишь бы прошел их любимый кандидат. Вот это действительно странно, вроде не идиоты.
airmax78 написав:Я люблю зрадофилов за последовательность. Вчера: в МВД по-прежнему не только работают сотрудники Беркута, которые избивали майдановцев, но и повышения и награды получают. Виноват, понятное дело, шоколадный барыга - он же за силовой блок отвечает. А сегодня:
Только Аваков это не простая шестерка, чтобы на него наезжать и ставить на место.
Ну давайте вспомним успехи СБУ.
- орехи - обыски в ай.ти - выдворение Саакашвили - элитные автопарки, котеджи - крышевание контрабанды - особая гордость это экономическое подразделение, все обыски только по статьям финансирование терроризма
zzzzzz написав:Вчера СБУ и ДБР провели обыски в штабах Тимошенко, в ответ МВД задержало двух агитаторов от БПП, которых потом отпустили. Так в ответ в полицию сразу примчалось СБУ и прокуратура возбудила дело за превышение полномочий
От дивина?! Та ніхто і ніколи просто так владу не віддає! А в статті чорним по білому написано: "О каких-либо доказательствах, подтверждающих факт подкупа избирателей, не сообщается." І таких приколів відносно всіх реальних кандидатів буде масса - звичайна політична гра. І дивитися її, не передивитися...
"Что мы на сегодня имеем? Абсолютные знания. О стандартной многомиллионной «волонтерской сети», которая включает в себя фиксированную оплату «услуг агитаторов» (и их иерархичность) за «правильное голосование». Списки, секторальная разбивка, персональные данные, смотрящие. Это первая часть инфраструктуры, которая уже фундаментально засвечена и запротоколирована. Единственное, чего не хватает пока - это масштабных первичных уголовных дел. Но это только вопрос времени и окончательного решения Авакова. В любом случае вся эта сеть будет изложена в виде конкретных схем и уйдёт внешним партнерам для анализа... Есть также знания о «технических кандидатах», которые совсем не ведут кампаний, но представители которых заняли все ключевые распорядительные должности в избиркомах и готовятся к «подсчетам». Понятно, что список всех этих «ручных» членов комиссий на должностях председателей и секретарей точно также готовится к обнародованию и возле них будут установлены круглосуточные камеры. С выходом на санкции. Есть понимание того, что происходит модерация списков избирателей по всей стране. Чтобы добавить несуществующее)... Есть понимание, что такое натаскивание «боевых групп», которые будут либо охранять базовые участки, где гарантированы цифры, либо устраивать заварушки на тех участках, которые проигрываются вчистую)... Все это несомненно докажет та называемую нулевую легитимность человека, организовавшего подобный тип кампании. А дальше что? Как всегда... Если сейчас ты реальный партнёр, потому что триумфально выиграл в 2014-м, то с момента доказанной фальсификации ты - изгой. Жёсткие осуждения. Отказ от сотрудничества. Массовые суды/медийка здесь и там... Ну и зачем все это так упорно и нагло делать, если уже прямо сейчас речь идет о непризнании любого твоего результата?).."
ребе Нок написав:Сейчас надо голосовать против порошенка, наводить порядок в стране и экономике, собирать международную коалицию, подымать Будапештский меморандум, аннулировать или править Минские соглашения. Заново расследовать - убийства на майдане, коррупцию януковича, расследовать действия ахметова во время конфликта на Донбассе, расследовать коррупцию порошенка и его соратников за последние 5 лет и вообще все годы которые он во власти. И заниматься заниматься экономикой Украины, народонаселением и развитием передового общества и государства в Мире.
Простіше побудувати комунізм через 5 років, або ще одне Межигір'я.
Самое ужасное, что в итоге, вместо волшебной страны радужных единорогов, они получат феод, в котором вопросы будут решаться в стиле звонка Коломойского Коболеву. Только новый "коболев" в ответ будет отвечать: "Есть, конечно. Все сделаем в лучшем виде, Игорь Вплерьевич".
airmax78 Ну да, прям сразу управленец с перечисленными мною качествами безусловно диктатор. Данными качествами обладают главы демократических государств, добившиеся результатов в сложных условиях.
Неужто Вы не видите ошибочность и даже абсурдность для современного мира позиции -- никто, кроме ПАПа; альтернативы ПАПу нет, незаменимый, только он; не просто лучший, а на порядки лучший; если не он, то все пропало и т.д.?
Больше пользы от ПАПа (если предположить, что он хоть на толику соответствует Вашему представлению)) будет в оппозиции тому же Гриценко. По сути ПАП исчерпал свои возможности. Что вполне обоснованно для обычного президента, отработавшего срок.