на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 305306307308 За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували): Політичні дискусії 5.2 5 187 Бойко Юрій Анатолійович 1% 2 Гриценко Анатолій Степанович 11% 21 Зеленський Володимир Олександрович 26% 48 Ляшко Олег Валерійович 1% 1 Мураєв Євгеній Володимирович 9% 17 Порошенко Петро Олексійович 36% 67 Садовий Андрій Іванович 1% 1 Тимошенко Юлія Володимирівна 4% 8 Шевченко Олександр Леонідович 1% 1 Інший кандидат 11% 21 Всього голосів : 187 Додано: П'ят 22 лют, 2019 10:18



Алексей Кучеренко, бывший министр ЖКХ



"«Монетизированные субсидии», «томос-тур», «социальная помощь», «избирательные пирамиды», «добрые дела», «асфальтирование ямок», «ремонт туалетов» - вся эта избирательная компания по «европейским стандартам» в Украине требует огромных денег.



Главное - не задавайте вопросов про тарифы, «рыночную цену» на газ, «роттердамскую» цену на электроэнергию, придомовые территории, вывоз мусора, пропавшие в ОПГ «Нафтогаз» 1.5 млрд кубов газа и десятки миллиардов бюджетных денег!



Вы сразу же станете «зрадофилом», «агентом путина» и «папулистом».



NB. Да, кстати - эти раздачи в Киеве уже недели три идут и особо не скрываются. У меня лично полно видео.)))" /c/

И заниматься заниматься экономикой Украины, народонаселением и развитием передового общества и государства в Мире. Сейчас надо голосовать против порошенка, наводить порядок в стране и экономике, собирать международную коалицию, подымать Будапештский меморандум, аннулировать или править Минские соглашения. Заново расследовать - убийства на майдане, коррупцию януковича, расследовать действия ахметова во время конфликта на Донбассе, расследовать коррупцию порошенка и его соратников за последние 5 лет и вообще все годы которые он во власти.И заниматься заниматься экономикой Украины, народонаселением и развитием передового общества и государства в Мире.

Простіше побудувати комунізм через 5 років, або ще одне Межигір'я. Простіше побудувати комунізм через 5 років, або ще одне Межигір'я.

Так по словам о величии ПАПа он уже горы свернул.

Мы только этого не замечаем.

Через 5 лет окажется, что и Европу здесь построил.

Повідомлень: 21088 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1235 раз. Подякували: 2860 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лют, 2019 10:25 airmax78 написав: Самое ужасное, что в итоге, вместо волшебной страны радужных единорогов, они получат феод, в котором вопросы будут решаться в стиле звонка Коломойского Коболеву. Только новый "коболев" в ответ будет отвечать: "Есть, конечно. Все сделаем в лучшем виде, Игорь Вплерьевич". Самое ужасное, что в итоге, вместо волшебной страны радужных единорогов, они получат феод, в котором вопросы будут решаться в стиле звонка Коломойского Коболеву. Только новый "коболев" в ответ будет отвечать: "Есть, конечно. Все сделаем в лучшем виде, Игорь Вплерьевич".



Вы наверно не замечаете что у нас уже феодализм случился.

Вы наверно не замечаете что у нас уже феодализм случился.
Центральная власть закрыла глаза на весь треш которые творят местные феодалы, Кернес, Труханов , в Николаевской области дошли до убийства . Но только вы в упор не хотите этого замечать.

Во-первых, напомню, за 5 лет - ни один даже средний коррупционер не посажен, Вас устраивают такие темпы?

Во-вторых, каким образом посадка "бриллиантовых прокуроров", Розенблата, Насирова и прочих вредит войне? Объясните, пожалуйста, мне до сих пор это не понятно. Какая здесь связь?

И в-третьих, у нас уже давно не активная стадия, а замороженный конфликт. И Вы предлагаете терпеть тотальную коррупцию "пока у нас война", так замороженный конфликт - это надолго (посмотрите на ПМР). Вы предлагаете вечно жить в коррупции? Во-первых, напомню, за 5 лет - ни один даже средний коррупционер не посажен, Вас устраивают такие темпы?Во-вторых, каким образом посадка "бриллиантовых прокуроров", Розенблата, Насирова и прочих вредит войне? Объясните, пожалуйста, мне до сих пор это не понятно. Какая здесь связь?И в-третьих, у нас уже давно не активная стадия, а замороженный конфликт. И Вы предлагаете терпеть тотальную коррупцию "пока у нас война", так замороженный конфликт - это надолго (посмотрите на ПМР). Вы предлагаете вечно жить в коррупции?





Ну а все таки - то в якій країні (з такою ситуацією як у нас) швидко зруйнували корупцію?

Умовна аналогія: це приблизно так - вистрелити спортсмену в ногу і вимагати, щоб він усіх переміг у бігу, але по ходу змагань підсипати солі в відкриту рану і періодично, для певності, добавляти по ходу бігу палкою по ногах, а потім критикувати його, що він ой як погано біжить!

Поки йде війна - вона буде на першому плані! І більше 5% бюджету йде саме на неї. А боротьба з корупцією теж вимагає грошей і не малих.

Ну а все таки - то в якій країні (з такою ситуацією як у нас) швидко зруйнували корупцію?

Умовна аналогія: це приблизно так - вистрелити спортсмену в ногу і вимагати, щоб він усіх переміг у бігу, але по ходу змагань підсипати солі в відкриту рану і періодично, для певності, добавляти по ходу бігу палкою по ногах, а потім критикувати його, що він ой як погано біжить!

Поки йде війна - вона буде на першому плані! І більше 5% бюджету йде саме на неї. А боротьба з корупцією теж вимагає грошей і не малих.

P.s. І да, я проти корупції. Але в Україні ні в кого не має чарівної палички, щоб її швиденько подолати... Це треба в кінці кінців зрозуміти ... От така реальність... На жаль...

Повідомлень: 395 З нами з: 26.08.12 Подякував: 148 раз. Подякували: 227 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лют, 2019 10:27 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Так по словам о величии ПАПа он уже горы свернул.

Мы только этого не замечаем.

Через 5 лет окажется, что и Европу здесь построил.



а он и правда горы свернул, а не замечает это только тот, кто сам никогда в жизни ничего не сделал и наивно полагает шо все происходит само собой, надо просто захотеть

а він і правда горы свернул, а не замечает это только тот, кто сам никогда в жизни ничего не сделал и наивно полагает шо все происходит само собой, надо просто захотеть

недалекий и инфантильный подход

Повідомлень: 6232 З нами з: 05.06.16 Подякував: 369 раз. Подякували: 906 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лют, 2019 10:28 Кармелюк

Причем тут война к исполнению функций прокуратурой и судами ?

Сейчас надо голосовать против порошенка, наводить порядок в стране и экономике, собирать международную коалицию, подымать Будапештский меморандум, аннулировать или править Минские соглашения. Заново расследовать - убийства на майдане, коррупцию януковича, расследовать действия ахметова во время конфликта на Донбассе, расследовать коррупцию порошенка и его соратников за последние 5 лет и вообще все годы которые он во власти.

И заниматься заниматься экономикой Украины, народонаселением и развитием передового общества и государства в Мире.

ДС мне друг, но истина дороже

ДС мне друг, но истина дороже

порошенко вор, мошенник и коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk

