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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 10:18
Не моё.
Алексей Кучеренко, бывший министр ЖКХ
"«Монетизированные субсидии», «томос-тур», «социальная помощь», «избирательные пирамиды», «добрые дела», «асфальтирование ямок», «ремонт туалетов» - вся эта избирательная компания по «европейским стандартам» в Украине требует огромных денег.
Главное - не задавайте вопросов про тарифы, «рыночную цену» на газ, «роттердамскую» цену на электроэнергию, придомовые территории, вывоз мусора, пропавшие в ОПГ «Нафтогаз» 1.5 млрд кубов газа и десятки миллиардов бюджетных денег!
Вы сразу же станете «зрадофилом», «агентом путина» и «папулистом».
NB. Да, кстати - эти раздачи в Киеве уже недели три идут и особо не скрываются. У меня лично полно видео.)))" /c/
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 10:22
lapay написав: ребе Нок написав:
Сейчас надо голосовать против порошенка, наводить порядок в стране и экономике, собирать международную коалицию, подымать Будапештский меморандум, аннулировать или править Минские соглашения. Заново расследовать - убийства на майдане, коррупцию януковича, расследовать действия ахметова во время конфликта на Донбассе, расследовать коррупцию порошенка и его соратников за последние 5 лет и вообще все годы которые он во власти.
И заниматься заниматься экономикой Украины, народонаселением и развитием передового общества и государства в Мире.
Простіше побудувати комунізм через 5 років, або ще одне Межигір'я.
Так по словам о величии ПАПа он уже горы свернул.
Мы только этого не замечаем.
Через 5 лет окажется, что и Европу здесь построил.
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 10:25
airmax78 написав:
Самое ужасное, что в итоге, вместо волшебной страны радужных единорогов, они получат феод, в котором вопросы будут решаться в стиле звонка Коломойского Коболеву. Только новый "коболев" в ответ будет отвечать: "Есть, конечно. Все сделаем в лучшем виде, Игорь Вплерьевич".
Вы наверно не замечаете что у нас уже феодализм случился.
Центральная власть закрыла глаза на весь треш которые творят местные феодалы, Кернес, Труханов , в Николаевской области дошли до убийства . Но только вы в упор не хотите этого замечать.
Живите своим умом!
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 10:26
Alex2006 написав: Кармелюк написав:
Підкажіть які ж це країні, які б вели війну з країною, другою за військовою потугою в світі і при цьому дуже швидко зруйнували корупцію?
Во-первых, напомню, за 5 лет - ни один даже средний коррупционер не посажен, Вас устраивают такие темпы?
Во-вторых, каким образом посадка "бриллиантовых прокуроров", Розенблата, Насирова и прочих вредит войне? Объясните, пожалуйста, мне до сих пор это не понятно. Какая здесь связь?
И в-третьих, у нас уже давно не активная стадия, а замороженный конфликт. И Вы предлагаете терпеть тотальную коррупцию "пока у нас война", так замороженный конфликт - это надолго (посмотрите на ПМР). Вы предлагаете вечно жить в коррупции?
Ну а все таки - то в якій країні (з такою ситуацією як у нас) швидко зруйнували корупцію?
Умовна аналогія: це приблизно так - вистрелити спортсмену в ногу і вимагати, щоб він усіх переміг у бігу, але по ходу змагань підсипати солі в відкриту рану і періодично, для певності, добавляти по ходу бігу палкою по ногах, а потім критикувати його, що він ой як погано біжить!
Поки йде війна - вона буде на першому плані! І більше 5% бюджету йде саме на неї. А боротьба з корупцією теж вимагає грошей і не малих.
P.s. І да, я проти корупції. Але в Україні ні в кого не має чарівної палички, щоб її швиденько подолати... Це треба в кінці кінців зрозуміти ... От така реальність... На жаль...
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Кармелюк
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 10:27
detroytred написав:Так по словам о величии ПАПа он уже горы свернул.
Мы только этого не замечаем.
Через 5 лет окажется, что и Европу здесь построил.
а он и правда горы свернул, а не замечает это только тот, кто сам никогда в жизни ничего не сделал и наивно полагает шо все происходит само собой, надо просто захотеть
недалекий и инфантильный подход
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 10:28
Кармелюк
Причем тут война к исполнению функций прокуратурой и судами ?
Живите своим умом!
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 10:29
airmax78 еще раз.
Сейчас надо голосовать против порошенка, наводить порядок в стране и экономике, собирать международную коалицию, подымать Будапештский меморандум, аннулировать или править Минские соглашения. Заново расследовать - убийства на майдане, коррупцию януковича, расследовать действия ахметова во время конфликта на Донбассе, расследовать коррупцию порошенка и его соратников за последние 5 лет и вообще все годы которые он во власти.
И заниматься заниматься экономикой Украины, народонаселением и развитием передового общества и государства в Мире.
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор, мошенник и коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
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