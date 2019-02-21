Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:51

Faceless написав: Alex2006 написав: Faceless написав: Вопрос надо ставить иначе. Что он способен сделать их того, что способен сделать ПАП?

Предлагать может и дядя вася лежа в канаве после фуршета с тройным одеколоном.

Что способен выполнить Гриценко, не имея ни представления в парламенте, ни реального политического опыта (просиживать штаны как министр это несколько иное), не имея таких дипломатических навыков (это очевидно)? Вопрос надо ставить иначе. Что он способен сделать их того, что способен сделать ПАП?Предлагать может и дядя вася лежа в канаве после фуршета с тройным одеколоном.Что способен выполнить Гриценко, не имея ни представления в парламенте, ни реального политического опыта (просиживать штаны как министр это несколько иное), не имея таких дипломатических навыков (это очевидно)?

Тут напрашивается логичный вопрос, а что ж такого способен сделать ПАП? У Гриценка уже через полгода будет огромная поддержка в парламенте и он сможет сделать абсолютно все. Про политический опыт и дипломатические навыки - этого есть более, чем достаточно. Кроме того, есть команда, это не один в поле воин. Он способен реально разрушить коррупцию в стране и наказать серьезных коррупционеров. Не 0 посадок через 5 лет, а куча посадок в первый же год. Тут кто-то говорил, что коррупцию нельзя быстро искоренить, я с этим не согласен, что доказывает пример Грузии, Румынии и Гватемалы. Было бы желание - и все сразу появиться. Тут напрашивается логичный вопрос, а что ж такого способен сделать ПАП? У Гриценка уже через полгода будет огромная поддержка в парламенте и он сможет сделать абсолютно все. Про политический опыт и дипломатические навыки - этого есть более, чем достаточно. Кроме того, есть команда, это не один в поле воин. Он способен реально разрушить коррупцию в стране и наказать серьезных коррупционеров. Не 0 посадок через 5 лет, а куча посадок в первый же год. Тут кто-то говорил, что коррупцию нельзя быстро искоренить, я с этим не согласен, что доказывает пример Грузии, Румынии и Гватемалы. Было бы желание - и все сразу появиться.



У вас шар предвидения?

Откуда у Гриценко возьмётся поддержка? Кто его подлежит в Раде? Рыги, с которыми надо договориться, Ляшко, с которыми надо договориться? Своей силы у него нет. Влияния нет.

Откуда у него политический опыт? Министр обороны не политик. Откуда дипломатический опыт? Он никогда не был дипломатом. Откуда вы взяли что он способен кого-то посадить и что вообще будет? Это лишь ваши субъективные суждения. Ну и детская наивность, "было бы желание" У вас шар предвидения?Откуда у Гриценко возьмётся поддержка? Кто его подлежит в Раде? Рыги, с которыми надо договориться, Ляшко, с которыми надо договориться? Своей силы у него нет. Влияния нет.Откуда у него политический опыт? Министр обороны не политик. Откуда дипломатический опыт? Он никогда не был дипломатом. Откуда вы взяли что он способен кого-то посадить и что вообще будет? Это лишь ваши субъективные суждения. Ну и детская наивность, "было бы желание"

budivelnik написав: Це Ви використовуєте емоційні враження замість реальних цифр

Ще раз і для Вас

1 Щоб внести в бюджет 400 млрд грн , треба в когосьзабрати 400 млрд грн

Це Ви використовуєте емоційні враження замість реальних цифрЩе раз і для Вас1 Щоб внести в бюджет 400 млрд грн , треба в когосьзабрати 400 млрд грн

У меня не шар предвидения, у меня способности анализа. Я написал через полгода, т.е. после парламентских выборов. Его поддержат партия Зеленского, его собственная партия (в которую вольется Самопомощь и прочие демократические силы) и ситуативно его будут поддерживать другие партии. БЮТ будет голосовать за все законы, которые будут во вред БППшным схемам. Гриценко в политике уже давно, опыта у него хоть отбавляй. С Западом уже налаживаются контакты через Залищук. И у него есть поддержка достойных людей и бизнеса, который хочет работать честно. Такого ни у какого другого кандидата нет. И Вы не ответили, что такого может сделать ПАП, чего не сможет Гриценко?Вы абсолютно не поняли, что то за 400 млрд. Этоденьги в бюджет, это деньги, которые, но сейчас распиливаются на коррупцию, и деньги, которые предприниматели платят на взятки, чтобы их не трогали / за разрешения / на таможне / ...Не перекручивайте смысл слов.