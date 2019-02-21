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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 309310311312313>

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.2 5 187
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
11%
21
Зеленський Володимир Олександрович
26%
48
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
9%
17
Порошенко Петро Олексійович
36%
67
Садовий Андрій Іванович
1%
1
Тимошенко Юлія Володимирівна
4%
8
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
11%
21
Всього голосів : 187
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:19

  lapay написав:
  detroytred написав:На повильний темп реформ указывают многие зарубежные политики и экономисты развитых днём. стран.

И только Вы и Ко присвоили себе право считать объективными только свои взгляды и оценки.
Что выражается в ярлыках.

Я теж хочу завтра прокинутись у східній швейцарії.
Ті самі кажуть про колосальний поступ у впровадженні реформ. Ніхто ж не скаже - Загальмуйте, не треба так швидко-. Хоч часто і є занадто швидко, що викликає шалений спротив, як влади, суддів, так і пересічних.

Речь была о другом)))))))))))))

О Вашем и Ко поведении.
Вы просто мастерски подменяете предмет при неудобной ситуации.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:20

  zzzzzz написав:
  airmax78 написав:freeze Как же отсюда уйти? О деятельности РПЦ МП, "которой никто не замечает и ветераны АТО с удовольствие ходят", кстати в Одессе:
https://www.facebook.com/permalink.php? ... 5113040590
Очень красиво приурочили - к годовщине начала расстрелов на Майдане. А почему нет, если расстреливали врагов?


О класс, вернемся к расстрелам на Майдане, сколько судей майдана наказано ?
Или вы не видите что некоторые уже даже пошли на повышения вплоть до Высших судов

У меня такое ощущение, что я общаюсь здесь с группой аутистов, которые каждые 15-20 минут возвращаются к одному и тому же вопросу, сколько бы раз ты им на него не отвечал.
https://youtu.be/o_E22_BtdX8?t=260
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:23

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:О Вашем и Ко поведении.
Вы просто мастерски подменяете предмет при неудобной ситуации.

Так нехай дискутують, тільки з цифрами, бо без них не дискусія, а бла-бла-бла. Яка корупція, де, скільки. Які темпи реформ, чому не вийшло, і так далі. Аналіз, а не порожняк.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:26

airmax78
Руки не дошли)))
Подобного уровня ответы не удовлетворяют.

Также, как и тишина на то, что мальдив, участия во всяких мелких и нет мероприятиях, пиарящих для переизбрания, доходят, а вот до таких проблем нет.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:33

lapay
Я так понимаю, что *величие* и досягнення тоже исключительно подтверждаются цифрами?

Я, например, привожу Вам реальную цифру - 35% от пенсии на ЖКХ у пенсов. И реальный ответ.
На досягнення, что из моих заплаченных повышенных плат, пенсам компенсируется. Не более 15%.
Пенсам компенсируется, а не маме Коболева, Фирташу по цепочкам и т.д. пересылается.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:35

  Faceless написав:
Alex2006 написав:
  airmax78 написав:freeze Все будет хорошо, не волнуйтесь. Не будет никаких фальсификаций. Порох честно победит на выборах.

Как он может честно победить, если во втором туре проигрывает всем с огромным отрывом?
Опросы и экхит полы никогда не показывали реальной ситуации

Как раз они и показывали реальную, если это грамотный экзит-пол, а не заказной. А отличие от того, что насчитала ЦВК - это уже во фальсификации, а не в настроениях избирателей.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:38

  lapay написав:
  detroytred написав:О Вашем и Ко поведении.
Вы просто мастерски подменяете предмет при неудобной ситуации.

Так нехай дискутують, тільки з цифрами, бо без них не дискусія, а бла-бла-бла. Яка корупція, де, скільки. Які темпи реформ, чому не вийшло, і так далі. Аналіз, а не порожняк.

Судова реформа.
Почему не вышло:

https://ord-ua.com/2018/10/21/glava-vkk ... j-sistemy/

Уже ж давал Вам эту инфо.
Потому что друзи..
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:44

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Я, например, привожу Вам реальную цифру - 35% от пенсии на ЖКХ у пенсов. И реальный ответ.
На досягнення, что из моих заплаченных повышенных плат, пенсам компенсируется. Не более 15%.
Пенсам компенсируется, а не маме Коболева, Фирташу по цепочкам и т.д. пересылается.

Субсидії тимчасове явище. 35%, звісно, не 15%, але і не 100%. Мама Коболева, безперечно, сильно підірвала бюджет України.
Про тарифи вже сто разів пояснював - без МВФ буде 100% дефолт. Так що з двух лих вибирають меньше.
Якщо, по логіці зрадофілів, Ахметов і Коболев купили МВФ і ЄС, які вимагають ринкових цін на енергоносії, то як до цих зрадофілів відноситись - як до нормальних, адекватних людей?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:48

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Судова реформа.
Почему не вышло:

https://ord-ua.com/2018/10/21/glava-vkk ... j-sistemy/

Уже ж давал Вам эту инфо.
Потому что друзи..

Вже давав відповідь - РД може блокувати рішення ВККССУ, і так і робить. Тільки проблема в тому, що кількість справ така захмарна, що все зводиться до формалізму. Така ж ситуація і взагалі в судовій системі - справ набагато більше, ніж працездатність судової системи, в тому числі, і через портновській КПК.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:51

Re: Політичні дискусії

  Faceless написав:
Alex2006 написав:
  Faceless написав:Вопрос надо ставить иначе. Что он способен сделать их того, что способен сделать ПАП?
Предлагать может и дядя вася лежа в канаве после фуршета с тройным одеколоном.
Что способен выполнить Гриценко, не имея ни представления в парламенте, ни реального политического опыта (просиживать штаны как министр это несколько иное), не имея таких дипломатических навыков (это очевидно)?

Тут напрашивается логичный вопрос, а что ж такого способен сделать ПАП? У Гриценка уже через полгода будет огромная поддержка в парламенте и он сможет сделать абсолютно все. Про политический опыт и дипломатические навыки - этого есть более, чем достаточно. Кроме того, есть команда, это не один в поле воин. Он способен реально разрушить коррупцию в стране и наказать серьезных коррупционеров. Не 0 посадок через 5 лет, а куча посадок в первый же год. Тут кто-то говорил, что коррупцию нельзя быстро искоренить, я с этим не согласен, что доказывает пример Грузии, Румынии и Гватемалы. Было бы желание - и все сразу появиться.


У вас шар предвидения?
Откуда у Гриценко возьмётся поддержка? Кто его подлежит в Раде? Рыги, с которыми надо договориться, Ляшко, с которыми надо договориться? Своей силы у него нет. Влияния нет.
Откуда у него политический опыт? Министр обороны не политик. Откуда дипломатический опыт? Он никогда не был дипломатом. Откуда вы взяли что он способен кого-то посадить и что вообще будет? Это лишь ваши субъективные суждения. Ну и детская наивность, "было бы желание"

У меня не шар предвидения, у меня способности анализа. Я написал через полгода, т.е. после парламентских выборов. Его поддержат партия Зеленского, его собственная партия (в которую вольется Самопомощь и прочие демократические силы) и ситуативно его будут поддерживать другие партии. БЮТ будет голосовать за все законы, которые будут во вред БППшным схемам. Гриценко в политике уже давно, опыта у него хоть отбавляй. С Западом уже налаживаются контакты через Залищук. И у него есть поддержка достойных людей и бизнеса, который хочет работать честно. Такого ни у какого другого кандидата нет. И Вы не ответили, что такого может сделать ПАП, чего не сможет Гриценко?

  budivelnik написав:Це Ви використовуєте емоційні враження замість реальних цифр
Ще раз і для Вас
1 Щоб внести в бюджет 400 млрд грн , треба в когосьзабрати 400 млрд грн

Вы абсолютно не поняли, что то за 400 млрд. Это не дополнительные деньги в бюджет, это деньги, которые уже там, но сейчас распиливаются на коррупцию, и деньги, которые предприниматели платят на взятки, чтобы их не трогали / за разрешения / на таможне / ...
Не перекручивайте смысл слов.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
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