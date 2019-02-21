Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:На повильний темп реформ указывают многие зарубежные политики и экономисты развитых днём. стран.
И только Вы и Ко присвоили себе право считать объективными только свои взгляды и оценки. Что выражается в ярлыках.
Я теж хочу завтра прокинутись у східній швейцарії. Ті самі кажуть про колосальний поступ у впровадженні реформ. Ніхто ж не скаже - Загальмуйте, не треба так швидко-. Хоч часто і є занадто швидко, що викликає шалений спротив, як влади, суддів, так і пересічних.
Речь была о другом)))))))))))))
О Вашем и Ко поведении. Вы просто мастерски подменяете предмет при неудобной ситуации.
airmax78 написав:freeze Как же отсюда уйти? О деятельности РПЦ МП, "которой никто не замечает и ветераны АТО с удовольствие ходят", кстати в Одессе: https://www.facebook.com/permalink.php? ... 5113040590 Очень красиво приурочили - к годовщине начала расстрелов на Майдане. А почему нет, если расстреливали врагов?
О класс, вернемся к расстрелам на Майдане, сколько судей майдана наказано ? Или вы не видите что некоторые уже даже пошли на повышения вплоть до Высших судов
У меня такое ощущение, что я общаюсь здесь с группой аутистов, которые каждые 15-20 минут возвращаются к одному и тому же вопросу, сколько бы раз ты им на него не отвечал. https://youtu.be/o_E22_BtdX8?t=260
lapay Я так понимаю, что *величие* и досягнення тоже исключительно подтверждаются цифрами?
Я, например, привожу Вам реальную цифру - 35% от пенсии на ЖКХ у пенсов. И реальный ответ. На досягнення, что из моих заплаченных повышенных плат, пенсам компенсируется. Не более 15%. Пенсам компенсируется, а не маме Коболева, Фирташу по цепочкам и т.д. пересылается.
detroytred написав:Я, например, привожу Вам реальную цифру - 35% от пенсии на ЖКХ у пенсов. И реальный ответ. На досягнення, что из моих заплаченных повышенных плат, пенсам компенсируется. Не более 15%. Пенсам компенсируется, а не маме Коболева, Фирташу по цепочкам и т.д. пересылается.
Субсидії тимчасове явище. 35%, звісно, не 15%, але і не 100%. Мама Коболева, безперечно, сильно підірвала бюджет України. Про тарифи вже сто разів пояснював - без МВФ буде 100% дефолт. Так що з двух лих вибирають меньше. Якщо, по логіці зрадофілів, Ахметов і Коболев купили МВФ і ЄС, які вимагають ринкових цін на енергоносії, то як до цих зрадофілів відноситись - як до нормальних, адекватних людей?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Вже давав відповідь - РД може блокувати рішення ВККССУ, і так і робить. Тільки проблема в тому, що кількість справ така захмарна, що все зводиться до формалізму. Така ж ситуація і взагалі в судовій системі - справ набагато більше, ніж працездатність судової системи, в тому числі, і через портновській КПК.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Faceless написав:Вопрос надо ставить иначе. Что он способен сделать их того, что способен сделать ПАП? Предлагать может и дядя вася лежа в канаве после фуршета с тройным одеколоном. Что способен выполнить Гриценко, не имея ни представления в парламенте, ни реального политического опыта (просиживать штаны как министр это несколько иное), не имея таких дипломатических навыков (это очевидно)?
Тут напрашивается логичный вопрос, а что ж такого способен сделать ПАП? У Гриценка уже через полгода будет огромная поддержка в парламенте и он сможет сделать абсолютно все. Про политический опыт и дипломатические навыки - этого есть более, чем достаточно. Кроме того, есть команда, это не один в поле воин. Он способен реально разрушить коррупцию в стране и наказать серьезных коррупционеров. Не 0 посадок через 5 лет, а куча посадок в первый же год. Тут кто-то говорил, что коррупцию нельзя быстро искоренить, я с этим не согласен, что доказывает пример Грузии, Румынии и Гватемалы. Было бы желание - и все сразу появиться.
У вас шар предвидения? Откуда у Гриценко возьмётся поддержка? Кто его подлежит в Раде? Рыги, с которыми надо договориться, Ляшко, с которыми надо договориться? Своей силы у него нет. Влияния нет. Откуда у него политический опыт? Министр обороны не политик. Откуда дипломатический опыт? Он никогда не был дипломатом. Откуда вы взяли что он способен кого-то посадить и что вообще будет? Это лишь ваши субъективные суждения. Ну и детская наивность, "было бы желание"
У меня не шар предвидения, у меня способности анализа. Я написал через полгода, т.е. после парламентских выборов. Его поддержат партия Зеленского, его собственная партия (в которую вольется Самопомощь и прочие демократические силы) и ситуативно его будут поддерживать другие партии. БЮТ будет голосовать за все законы, которые будут во вред БППшным схемам. Гриценко в политике уже давно, опыта у него хоть отбавляй. С Западом уже налаживаются контакты через Залищук. И у него есть поддержка достойных людей и бизнеса, который хочет работать честно. Такого ни у какого другого кандидата нет. И Вы не ответили, что такого может сделать ПАП, чего не сможет Гриценко?
budivelnik написав:Це Ви використовуєте емоційні враження замість реальних цифр Ще раз і для Вас 1 Щоб внести в бюджет 400 млрд грн , треба в когосьзабрати 400 млрд грн
Вы абсолютно не поняли, что то за 400 млрд. Это не дополнительные деньги в бюджет, это деньги, которые уже там, но сейчас распиливаются на коррупцию, и деньги, которые предприниматели платят на взятки, чтобы их не трогали / за разрешения / на таможне / ... Не перекручивайте смысл слов.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели. Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.