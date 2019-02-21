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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:53
lapay написав:Мама Коболева, безперечно, сильно підірвала бюджет України.
Якщо, по логіці зрадофілів
Дык порохоботам плевать на моральные устои, это уже понятно.
Когда чиновник топ-уровня заявляет, что он не идиот, чтобы хранить деньги на Родине, они считают это нормальным.
О, кстати, и Коболев не идиот, у вас сплоченная команда ))
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freeze
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:54
зарисовка с натуры:
был вчера в киевэнерго (или хз как оно там сейчас уже называется) на жилянской
очень много людей, много пенсов - после смены реквизитов у многих проблемы с переплатами и путаница со счетами, но не суть
пока ждал своей очереди с талончиком немного пообщался с людьми - вернее вначале послушал их дискуссию, а потом и сам присоединился
знаете шо удивило? практически не было ни одного зрадофила, это при том шо основной контингент - люди пожилого возраста и не очень высокооплачиваемые сотрудники компаний, которые носят в киевэнерго месячные отчеты - это явно люди без мба)
ни одного поклонника зе, не говоря уже о юльке или гриценко
вот такой вот импровизированый соцопрос
был очень приятно удивлен честно говоря
или это потому шо центр и основная масса - интеллигенты? мож на трое или борщаге все иначе? хз
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:56
lapay
Сами придумали логику о куполе МВФ))
Вы опять подменяете предмет.
Поднимаете тарифы, заявляете и представляете досягненням компенсацию пенсам и т.п. - но в реалиях нет этих досягнень.
Есть тупой подъём тарифа, а не искоренение всех схем, кроме одной.
МВФ почему за поднятие тарифа?
Это самоцель?!)))
Нет, цель баланс бюджета.
И если влада не может его сбаланстровать, устранив коррупцию, увеличив свою добычу, повысив эффективность и т.п., то пусть повышает тариф и получает недовольство населения и гудбай.
А если уж повышает и не может компенсировать это прозрачностью, соцзащитой, рыночной конкуренцией и т.д., то тоже гудбай.
Поэтому ПАПу и Ко приходится так напрягаться, чтобы несмотря на величие и досягнення, удержаться.
Суть в том, что если у поляков был достигнут результат от болезненных реформ, то у наших с такими вывертами похоже не будет.
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detroytred
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:59
первый тур за бойко, второй за зелену и на ... порохи. какие горы свернул? все реформы это грабёж населения. не раз постил, у яныка был тигипыч с теми же требованиями от мвф - повышение тарифов, пенс реформа и т.д. и т.п. но хрен ли опо и прочие сразу выбегали на улицу, только при их упоминании...
Востаннє редагувалось чик
в П'ят 22 лют, 2019 12:00, всього редагувалось 1 раз.
а шо делать?
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:59
kingkongovets
Удивились?
Потому что изначально, как и во многом другом, ошибались.
Среди пожилых и не было сторонников ЗЕ.
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detroytred
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 12:01
Кармелюк написав: Alex2006 написав: Кармелюк написав:
Підкажіть які ж це країні, які б вели війну з країною, другою за військовою потугою в світі і при цьому дуже швидко зруйнували корупцію?
Во-первых, напомню, за 5 лет - ни один даже средний коррупционер не посажен, Вас устраивают такие темпы?
Во-вторых, каким образом посадка "бриллиантовых прокуроров", Розенблата, Насирова и прочих вредит войне? Объясните, пожалуйста, мне до сих пор это не понятно. Какая здесь связь?
И в-третьих, у нас уже давно не активная стадия, а замороженный конфликт. И Вы предлагаете терпеть тотальную коррупцию "пока у нас война", так замороженный конфликт - это надолго (посмотрите на ПМР). Вы предлагаете вечно жить в коррупции?
Поки йде війна - вона буде на першому плані! І більше 5% бюджету йде саме на неї. А боротьба з корупцією теж вимагає грошей і не малих.
P.s. І да, я проти корупції. Але в Україні ні в кого не має чарівної палички, щоб її швиденько подолати... Це треба в кінці кінців зрозуміти ... От така реальність... На жаль...
У нас уже давно нет горячей фазы войны, мы имеет замороженный конфликт. Все равно не вижу связи, как война связана с посадкой коррупционеров? Военной защитой занимаются одни люди, правосудие в стране - дело совершенно других людей, которых для этого назначили и платят им деньги из нашего бюджета. Каким боком Луценко или судьи связаны с войной? Чем война мешает им выполнять свои прямые обязанности?
Каких денег требует "война с коррупцией"? У нас огромный штат прокуроров и судей, НАБУ провело множество удачных расследований, но прокуратура дальше сливает дела в судах. Каким образов это связано с войной?
Если победит Гриценко, увидите как "ні в кого не має чарівної палички". Возможно, увидите и если победит Зеленский.
Еще раз, за 5 лет не посажен ни один серьезный коррупционер, Вас устраивает такой прогресс? Вы готовы и дальше мириться со всем этим?
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
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Alex2006
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