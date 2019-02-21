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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 309310311312 За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували): Політичні дискусії 5.2 5 187 Бойко Юрій Анатолійович 1% 2 Гриценко Анатолій Степанович 11% 21 Зеленський Володимир Олександрович 26% 48 Ляшко Олег Валерійович 1% 1 Мураєв Євгеній Володимирович 9% 17 Порошенко Петро Олексійович 36% 67 Садовий Андрій Іванович 1% 1 Тимошенко Юлія Володимирівна 4% 8 Шевченко Олександр Леонідович 1% 1 Інший кандидат 11% 21 Всього голосів : 187 Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:53 Re: Політичні дискусії lapay написав: Мама Коболева, безперечно, сильно підірвала бюджет України.

Якщо, по логіці зрадофілів



Дык порохоботам плевать на моральные устои, это уже понятно.

Когда чиновник топ-уровня заявляет, что он не идиот, чтобы хранить деньги на Родине, они считают это нормальным.

О, кстати, и Коболев не идиот, у вас сплоченная команда )) Дык порохоботам плевать на моральные устои, это уже понятно.Когда чиновник топ-уровня заявляет, что он не идиот, чтобы хранить деньги на Родине, они считают это нормальным.О, кстати, и Коболев не идиот, у вас сплоченная команда )) freeze 4 Повідомлень: 9764 З нами з: 02.07.14 Подякував: 2850 раз. Подякували: 3999 раз. Профіль 17 2 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:54 зарисовка с натуры:

был вчера в киевэнерго (или хз как оно там сейчас уже называется) на жилянской

очень много людей, много пенсов - после смены реквизитов у многих проблемы с переплатами и путаница со счетами, но не суть

пока ждал своей очереди с талончиком немного пообщался с людьми - вернее вначале послушал их дискуссию, а потом и сам присоединился

знаете шо удивило? практически не было ни одного зрадофила, это при том шо основной контингент - люди пожилого возраста и не очень высокооплачиваемые сотрудники компаний, которые носят в киевэнерго месячные отчеты - это явно люди без мба)

ни одного поклонника зе, не говоря уже о юльке или гриценко

вот такой вот импровизированый соцопрос

был очень приятно удивлен честно говоря

или это потому шо центр и основная масса - интеллигенты? мож на трое или борщаге все иначе? хз Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease. kingkongovets

Повідомлень: 6237 З нами з: 05.06.16 Подякував: 371 раз. Подякували: 906 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:56 lapay

Сами придумали логику о куполе МВФ))



Вы опять подменяете предмет.

Поднимаете тарифы, заявляете и представляете досягненням компенсацию пенсам и т.п. - но в реалиях нет этих досягнень.

Есть тупой подъём тарифа, а не искоренение всех схем, кроме одной.



МВФ почему за поднятие тарифа?

Это самоцель?!)))

Нет, цель баланс бюджета.

И если влада не может его сбаланстровать, устранив коррупцию, увеличив свою добычу, повысив эффективность и т.п., то пусть повышает тариф и получает недовольство населения и гудбай.

А если уж повышает и не может компенсировать это прозрачностью, соцзащитой, рыночной конкуренцией и т.д., то тоже гудбай.



Поэтому ПАПу и Ко приходится так напрягаться, чтобы несмотря на величие и досягнення, удержаться.



Суть в том, что если у поляков был достигнут результат от болезненных реформ, то у наших с такими вывертами похоже не будет. detroytred

Повідомлень: 21100 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1235 раз. Подякували: 2860 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:59 первый тур за бойко, второй за зелену и на ... порохи. какие горы свернул? все реформы это грабёж населения. не раз постил, у яныка был тигипыч с теми же требованиями от мвф - повышение тарифов, пенс реформа и т.д. и т.п. но хрен ли опо и прочие сразу выбегали на улицу, только при их упоминании... Востаннє редагувалось чик в П'ят 22 лют, 2019 12:00, всього редагувалось 1 раз. а шо делать? чик 1

Повідомлень: 5808 З нами з: 03.01.09 Подякував: 3660 раз. Подякували: 579 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:59 kingkongovets

Удивились?

Потому что изначально, как и во многом другом, ошибались.



Среди пожилых и не было сторонников ЗЕ. detroytred

Повідомлень: 21100 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1235 раз. Подякували: 2860 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лют, 2019 12:01 Re: Політичні дискусії Кармелюк написав: Alex2006 написав: Кармелюк написав: Підкажіть які ж це країні, які б вели війну з країною, другою за військовою потугою в світі і при цьому дуже швидко зруйнували корупцію? Підкажіть які ж це країні, які б вели війну з країною, другою за військовою потугою в світі і при цьому дуже швидко зруйнували корупцію?

Во-первых, напомню, за 5 лет - ни один даже средний коррупционер не посажен, Вас устраивают такие темпы?

Во-вторых, каким образом посадка "бриллиантовых прокуроров", Розенблата, Насирова и прочих вредит войне? Объясните, пожалуйста, мне до сих пор это не понятно. Какая здесь связь?

И в-третьих, у нас уже давно не активная стадия, а замороженный конфликт. И Вы предлагаете терпеть тотальную коррупцию "пока у нас война", так замороженный конфликт - это надолго (посмотрите на ПМР). Вы предлагаете вечно жить в коррупции? Во-первых, напомню, за 5 лет - ни один даже средний коррупционер не посажен, Вас устраивают такие темпы?Во-вторых, каким образом посадка "бриллиантовых прокуроров", Розенблата, Насирова и прочих вредит войне? Объясните, пожалуйста, мне до сих пор это не понятно. Какая здесь связь?И в-третьих, у нас уже давно не активная стадия, а замороженный конфликт. И Вы предлагаете терпеть тотальную коррупцию "пока у нас война", так замороженный конфликт - это надолго (посмотрите на ПМР). Вы предлагаете вечно жить в коррупции?

Поки йде війна - вона буде на першому плані! І більше 5% бюджету йде саме на неї. А боротьба з корупцією теж вимагає грошей і не малих.

P.s. І да, я проти корупції. Але в Україні ні в кого не має чарівної палички, щоб її швиденько подолати... Це треба в кінці кінців зрозуміти ... От така реальність... На жаль... Поки йде війна - вона буде на першому плані! І більше 5% бюджету йде саме на неї. А боротьба з корупцією теж вимагає грошей і не малих.P.s. І да, я проти корупції. Але в Україні ні в кого не має чарівної палички, щоб її швиденько подолати... Це треба в кінці кінців зрозуміти ... От така реальність... На жаль...

У нас уже давно нет горячей фазы войны, мы имеет замороженный конфликт. Все равно не вижу связи, как война связана с посадкой коррупционеров? Военной защитой занимаются одни люди, правосудие в стране - дело совершенно других людей, которых для этого назначили и платят им деньги из нашего бюджета. Каким боком Луценко или судьи связаны с войной? Чем война мешает им выполнять свои прямые обязанности?

Каких денег требует "война с коррупцией"? У нас огромный штат прокуроров и судей, НАБУ провело множество удачных расследований, но прокуратура дальше сливает дела в судах. Каким образов это связано с войной?

Если победит Гриценко, увидите как "ні в кого не має чарівної палички". Возможно, увидите и если победит Зеленский.

Еще раз, за 5 лет не посажен ни один серьезный коррупционер, Вас устраивает такой прогресс? Вы готовы и дальше мириться со всем этим? У нас уже давно нет горячей фазы войны, мы имеет замороженный конфликт. Все равно не вижу связи, как война связана с посадкой коррупционеров? Военной защитой занимаются одни люди, правосудие в стране - дело совершенно других людей, которых для этого назначили и платят им деньги из нашего бюджета. Каким боком Луценко или судьи связаны с войной? Чем война мешает им выполнять свои прямые обязанности?Каких денег требует "война с коррупцией"? У нас огромный штат прокуроров и судей, НАБУ провело множество удачных расследований, но прокуратура дальше сливает дела в судах. Каким образов это связано с войной?Если победит Гриценко, увидите как "ні в кого не має чарівної палички". Возможно, увидите и если победит Зеленский.Еще раз, за 5 лет не посажен ни один серьезный коррупционер, Вас устраивает такой прогресс? Вы готовы и дальше мириться со всем этим? Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.

Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию. Alex2006 Повідомлень: 3475 З нами з: 13.06.15 Подякував: 98 раз. Подякували: 477 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 309310311312 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Рейтинг українських забудовників Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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