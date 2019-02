Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:54

зарисовка с натуры:

был вчера в киевэнерго (или хз как оно там сейчас уже называется) на жилянской

очень много людей, много пенсов - после смены реквизитов у многих проблемы с переплатами и путаница со счетами, но не суть

пока ждал своей очереди с талончиком немного пообщался с людьми - вернее вначале послушал их дискуссию, а потом и сам присоединился

знаете шо удивило? практически не было ни одного зрадофила, это при том шо основной контингент - люди пожилого возраста и не очень высокооплачиваемые сотрудники компаний, которые носят в киевэнерго месячные отчеты - это явно люди без мба)

ни одного поклонника зе, не говоря уже о юльке или гриценко

вот такой вот импровизированый соцопрос

был очень приятно удивлен честно говоря

или это потому шо центр и основная масса - интеллигенты? мож на трое или борщаге все иначе? хз

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.