Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Сейчас будущий Президент Украины (кроме нынешнего) получает уникальный шанс благодаря осенним выборам ВР.
- В случае начала выполнения им (до выборов ВР) своих предвыборных обещаний (новые законопроекты, реальные антикоррупционные действия против высшего эшелона, законы о снятии неприкосновенности) его партия может получить значительное большинство на выборах ВР и, соотв., проводить предлагаемые им реформы. И наоборот, те партии (или одна, имеющая наибольшую численность, и, соотв., играющая решающую роль в блокировании законопроектов), которые будут блокировать его действия может вообще не набрать 5% и "кануть в лету" (вспомним ПР, "Нашу Украину", партии Мороза и Витренко). При этом админресурса у нового Президента еще не будет, просто не хватит времени его создать до этих выборов.
- Если предвыборные обязательства тихо "исчезнут", его партия пролетает на выборах в ВР, конкуренты набирают большинство и наконец-то (из чувства самосохранения) примут закон "Об импичменте Президента Украины" и приведут его в действие. Теперь уже Президент-обманщик "канет в лету". Тогда и будущие кандидаты в Президенты задумаются, что нужно обещать выполнимое, чтобы не "вылететь с треском на свалку истории".
Почему написал "кроме нынешнего"? Потому, что у нынешнего имеется слаженный админресурс и достаточное количество депутатов (которое может еще и увеличиться после выборов), чтобы ничего не выполнять из обещаемого и при этом спокойно оставаться "в кресле" еще 5 лет.
P.S. Что-то на этой ветке не заметил ни одного коммента от того, кто называет Порошенко "Величайшим Президентом всех времен и народов". Ну вы поняли, о ком я.
Вот это вообще странно. Я могу понять сторонников Гриценко, и даже могу понять сторонников Зеленского, но не могу понять сторонников рыговского недобитка сепара Бойко, годами сидевшего на жирнейших потоках в Минеэнерго
У нас уже давно нет горячей фазы войны, мы имеет замороженный конфликт. Все равно не вижу связи, как война связана с посадкой коррупционеров? Военной защитой занимаются одни люди, правосудие в стране - дело совершенно других людей, которых для этого назначили и платят им деньги из нашего бюджета. Каким боком Луценко или судьи связаны с войной? Чем война мешает им выполнять свои прямые обязанности? Каких денег требует "война с коррупцией"? У нас огромный штат прокуроров и судей, НАБУ провело множество удачных расследований, но прокуратура дальше сливает дела в судах. Каким образов это связано с войной? Если победит Гриценко, увидите как "ні в кого не має чарівної палички". Возможно, увидите и если победит Зеленский. Еще раз, за 5 лет не посажен ни один серьезный коррупционер, Вас устраивает такой прогресс? Вы готовы и дальше мириться со всем этим?[/quote]
Коротко: - війна йде (і добре, що хоча б не в гарячій фазі), але все одно вимагає грошей і часу (чи може у Вас є своя розвідка і контррозвідка, яка стверджує, що ніякої загрози або погрози загрозою від "братів" більше немає і вже можна зайнятись тільки мирним будівництвом і прокурорами та суддями, зокрема). - де в просоченій корупцією за багато років країні раптово з*являться стільки чесних прокурорів і суддів? - Ви мабуть забули, яке законодавство створили "регіонали", які не соромлячись казали: "ми створили такі закони, що нас ніхто і ніколи по ним не посадить, а ми посадимо будь кого по "беспреднелу". І це реальність, ці закони в основному і далі діють, бо є надто багато бажаючих, щоб вони саме такими і залишались. Чи може по "беспредєлу" треба йти? А хто тоді голосніше всіх верещатиме про демократію? Га? P.s. І таки, да! Мене не влаштовує такий прогрес! Але я можу зрозуміти, що реально можна зробити, а що фантазії. І попереду дуже багато важкої і марудної праці ... Але для цього бажано б зберегти країну, а в нас такі кандидати... Як би нове Сомалі в Європі не з*явилось. От тоді і поборемося з корупцією! Еге ж!
Востаннє редагувалось Кармелюк в П'ят 22 лют, 2019 12:50, всього редагувалось 1 раз.
А давайте попробуем ввести два термина - "идеологи" и "практики".
Идейные - хотят добра во всем мире и процветания своей стране. И это круто.
А практики знают, что путь к светлому будущему лежит через кровь. Всегда. И вопрос лишь в объемах этой крови... Чем больше крови, тем быстрее наступает "светлое будущее". Человеческая история и текущая доступность информации давно уже доказала на сотне примеров, что «быстрые идейные революции», когда БЫСТРО смещаются правящие элиты, происходят «конфискации», «национализации», «правосудие» и прочие всяческие «справедливости» по перетеканию бабла и власти с одного счета на другой… Все это приводит не только к тысячам жертв, но и к существенному торможению развития... Как экономического, так и стратегического для всех окружающих. А еще, когда Вы поубивали или посадили «плохих», то для их детей и родственников почему-то Вы не стали хорошим, тем построил светлое будущее… Вы стали п***, который уничтожил их жизнь. Странная такая особенность человеческой природы…
Так вот теоретики всегда ратуют за правильные идеи. Да вот только опыта внедрения этих идей не имеют. А вы попробуйте. (-: На бытовом уровне. Вот пару простых примеров. Едите за рулем, а вас подрезали. – Попробуйте догоните, остановите и объясните второму водителю, что так делать нельзя. Или вот человек идет по улице и выбросил бычок мимо урны… Так Вы его догоните, и вежливо уговорите вернуться, поднять бычок и бросить в урну. Или ребята пьют пиво на детской площадке под домом… Так Вы подойдите к ним, и вежливо попросите их не переместится с детской площадки, а по дороге убрать за собой бутылки и бычки, которые образовались вокруг лавочки… Просто попробуйте. (-: А когда сделаете так раз 10.. Вы получите бесценный опыт. Опыт «силы вашего слова». И опыт «управления агрессией». При чем как со стороны оппонента, так и своей внутренней. А вот потом, попробуйте сделать все тоже самое, но с наличием «ресурса»… Например, в виде пары дружинников за спиной... Вот тогда, может быть вы поймете, почему весь мир последние лет 50 старается проводить «революции» без крови… Договариваясь. И медленно продавливая НОВЫЕ ценности…Давая возможность всем текущим элитам подстроиться под новые правила игры. Так просто дешевле. И экономика работает. И текущие элиты все равно сами захотят вкладывать свое бабло в новый уклад жизни… И обиженных по тюрьмам да кладбищам нет…. Сплошной win-win. Единственный кто остается недоволен в такой схеме – тот кого отодвинули «глобально»… С ними всегда война. В нашем случае имеем Донбасс.
Так что прежде чем ратовать за справедливость... получите личный опыт внедрения этой справедливости в своем дворе без "физического воздействия"... хотя бы с одним человеком или небольшой компанией (3-5 человек).
А потом уже рассуждайте как менять механизмы, в которых участвуют 100 тысяч людей. И каждый со своим интересом..
Ну или не делайте ничего из того, что я написал и продолжайте рассуждать о "зрадах" и "перемогах" в "потенции" следующих выборов.
Вот это вообще странно. Я могу понять сторонников Гриценко, и даже могу понять сторонников Зеленского, но не могу понять сторонников рыговского недобитка сепара Бойко, годами сидевшего на жирнейших потоках в Минеэнерго
Луценко вроде же заявлял, что претензии к Бойко нет, он не причем, вышки не его.
Вот это вообще странно. Я могу понять сторонников Гриценко, и даже могу понять сторонников Зеленского, но не могу понять сторонников рыговского недобитка сепара Бойко, годами сидевшего на жирнейших потоках в Минеэнерго
Луценко вроде же заявлял, что претензии к Бойко нет, он не причем, вышки не его.
Alex2006 написав:В У нас уже давно нет горячей фазы войны, мы имеет замороженный конфликт. Все равно не вижу связи, как война связана с посадкой коррупционеров? Военной защитой занимаются одни люди, правосудие в стране - дело совершенно других людей, которых для этого назначили и платят им деньги из нашего бюджета. Каким боком Луценко или судьи связаны с войной? Чем война мешает им выполнять свои прямые обязанности? Каких денег требует "война с коррупцией"? У нас огромный штат прокуроров и судей, НАБУ провело множество удачных расследований, но прокуратура дальше сливает дела в судах. Каким образов это связано с войной? Если победит Гриценко, увидите как "ні в кого не має чарівної палички". Возможно, увидите и если победит Зеленский. Еще раз, за 5 лет не посажен ни один серьезный коррупционер, Вас устраивает такой прогресс? Вы готовы и дальше мириться со всем этим?
[/quote][/quote]
Коротко: - війна йде (і добре, що хоча б не в гарячій фазі), але все одно вимагає грошей і часу (чи може у Вас є своя розвідка і контррозвідка, яка стверджує, що ніякої загрози або погрози загрозою від "братів" більше немає і вже можна зайнятись тільки мирним будівництвом і прокурорами та суддями, зокрема). - де в просоченій корупцією за багато років країні раптово з*являться стільки чесних прокурорів і суддів? - Ви мабуть забули, яке законодавство створили "регіонали", які не соромлячись казали: "ми створили такі закони, що нас ніхто і ніколи по ним не посадить, а ми посадимо будь кого по "беспреднелу". І це реальність, ці закони в основному і далі діють, бо є надто багато бажаючих, щоб вони саме такими і залишались. Чи може по "беспредєлу" треба йти? А хто тоді голосніше всіх верещатиме про демократію? Га? P.s. І таки, да! Мене не влаштовує такий прогрес! Але я можу зрозуміти, що реально можна зробити, а що фантазії. І попереду дуже багато важкої і марудної праці ... Але для цього бажано б зберегти країну, а в нас такі кандидати... Як би нове Сомалі в Європі не з*явилось. От тоді і поборемося з корупцією! Еге ж!