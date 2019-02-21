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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 313314315316317318>

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.2 5 187
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
11%
21
Зеленський Володимир Олександрович
26%
48
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
9%
17
Порошенко Петро Олексійович
36%
67
Садовий Андрій Іванович
1%
1
Тимошенко Юлія Володимирівна
4%
8
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
11%
21
Всього голосів : 187
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 12:46

  kingkongovets написав:не затруднит перечислить примеры нормальной работы набу?

Конечно, самая известная - операция по Розенблату, остальные проходят без особого пиара, это обычная работа :) О результатах отчитываются здесь, к примеру:
https://www.facebook.com/nabu.gov.ua/
Полистайте ленту, там много интересного :)
Также можно почитать здесь:
https://nabu.gov.ua/novyny/nabu-stvoryu ... 7-mlrd-grn
Там же есть ссылка и на отчеты о работе. Вот это я понимаю современный орган власти, им можно гордиться.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 12:47

Сейчас будущий Президент Украины (кроме нынешнего) получает уникальный шанс благодаря осенним выборам ВР.

- В случае начала выполнения им (до выборов ВР) своих предвыборных обещаний (новые законопроекты, реальные антикоррупционные действия против высшего эшелона, законы о снятии неприкосновенности) его партия может получить значительное большинство на выборах ВР и, соотв., проводить предлагаемые им реформы. И наоборот, те партии (или одна, имеющая наибольшую численность, и, соотв., играющая решающую роль в блокировании законопроектов), которые будут блокировать его действия может вообще не набрать 5% и "кануть в лету" (вспомним ПР, "Нашу Украину", партии Мороза и Витренко). При этом админресурса у нового Президента еще не будет, просто не хватит времени его создать до этих выборов.

- Если предвыборные обязательства тихо "исчезнут", его партия пролетает на выборах в ВР, конкуренты набирают большинство и наконец-то (из чувства самосохранения) примут закон "Об импичменте Президента Украины" и приведут его в действие. Теперь уже Президент-обманщик "канет в лету". Тогда и будущие кандидаты в Президенты задумаются, что нужно обещать выполнимое, чтобы не "вылететь с треском на свалку истории".

Почему написал "кроме нынешнего"? Потому, что у нынешнего имеется слаженный админресурс и достаточное количество депутатов (которое может еще и увеличиться после выборов), чтобы ничего не выполнять из обещаемого и при этом спокойно оставаться "в кресле" еще 5 лет.


P.S. Что-то на этой ветке не заметил ни одного коммента от того, кто называет Порошенко "Величайшим Президентом всех времен и народов". Ну вы поняли, о ком я.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 12:48

Re: Політичні дискусії

  чик написав:первый тур за бойко

Вот это вообще странно. Я могу понять сторонников Гриценко, и даже могу понять сторонников Зеленского, но не могу понять сторонников рыговского недобитка сепара Бойко, годами сидевшего на жирнейших потоках в Минеэнерго
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 12:48

У нас уже давно нет горячей фазы войны, мы имеет замороженный конфликт. Все равно не вижу связи, как война связана с посадкой коррупционеров? Военной защитой занимаются одни люди, правосудие в стране - дело совершенно других людей, которых для этого назначили и платят им деньги из нашего бюджета. Каким боком Луценко или судьи связаны с войной? Чем война мешает им выполнять свои прямые обязанности?
Каких денег требует "война с коррупцией"? У нас огромный штат прокуроров и судей, НАБУ провело множество удачных расследований, но прокуратура дальше сливает дела в судах. Каким образов это связано с войной?
Если победит Гриценко, увидите как "ні в кого не має чарівної палички". Возможно, увидите и если победит Зеленский.
Еще раз, за 5 лет не посажен ни один серьезный коррупционер, Вас устраивает такой прогресс? Вы готовы и дальше мириться со всем этим?[/quote]




Коротко:
- війна йде (і добре, що хоча б не в гарячій фазі), але все одно вимагає грошей і часу (чи може у Вас є своя розвідка і контррозвідка, яка стверджує, що ніякої загрози або погрози загрозою від "братів" більше немає і вже можна зайнятись тільки мирним будівництвом і прокурорами та суддями, зокрема).
- де в просоченій корупцією за багато років країні раптово з*являться стільки чесних прокурорів і суддів?
- Ви мабуть забули, яке законодавство створили "регіонали", які не соромлячись казали: "ми створили такі закони, що нас ніхто і ніколи по ним не посадить, а ми посадимо будь кого по "беспреднелу". І це реальність, ці закони в основному і далі діють, бо є надто багато бажаючих, щоб вони саме такими і залишались. Чи може по "беспредєлу" треба йти? А хто тоді голосніше всіх верещатиме про демократію? Га?
P.s. І таки, да! Мене не влаштовує такий прогрес! Але я можу зрозуміти, що реально можна зробити, а що фантазії. І попереду дуже багато важкої і марудної праці ... Але для цього бажано б зберегти країну, а в нас такі кандидати... Як би нове Сомалі в Європі не з*явилось. От тоді і поборемося з корупцією! Еге ж!
Востаннє редагувалось Кармелюк в П'ят 22 лют, 2019 12:50, всього редагувалось 1 раз.
Кармелюк
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 12:49

Re: Політичні дискусії

Страсти-то какие. (-:

Я тоже подолью...

А давайте попробуем ввести два термина - "идеологи" и "практики".

Идейные - хотят добра во всем мире и процветания своей стране. И это круто.

А практики знают, что путь к светлому будущему лежит через кровь. Всегда. И вопрос лишь в объемах этой крови... Чем больше крови, тем быстрее наступает "светлое будущее".
Человеческая история и текущая доступность информации давно уже доказала на сотне примеров, что «быстрые идейные революции», когда БЫСТРО смещаются правящие элиты, происходят «конфискации», «национализации», «правосудие» и прочие всяческие «справедливости» по перетеканию бабла и власти с одного счета на другой… Все это приводит не только к тысячам жертв, но и к существенному торможению развития... Как экономического, так и стратегического для всех окружающих. А еще, когда Вы поубивали или посадили «плохих», то для их детей и родственников почему-то Вы не стали хорошим, тем построил светлое будущее… Вы стали п***, который уничтожил их жизнь. Странная такая особенность человеческой природы…

Так вот теоретики всегда ратуют за правильные идеи. Да вот только опыта внедрения этих идей не имеют.
А вы попробуйте. (-: На бытовом уровне.
Вот пару простых примеров.
Едите за рулем, а вас подрезали. – Попробуйте догоните, остановите и объясните второму водителю, что так делать нельзя.
Или вот человек идет по улице и выбросил бычок мимо урны… Так Вы его догоните, и вежливо уговорите вернуться, поднять бычок и бросить в урну.
Или ребята пьют пиво на детской площадке под домом… Так Вы подойдите к ним, и вежливо попросите их не переместится с детской площадки, а по дороге убрать за собой бутылки и бычки, которые образовались вокруг лавочки…
Просто попробуйте. (-:
А когда сделаете так раз 10.. Вы получите бесценный опыт. Опыт «силы вашего слова». И опыт «управления агрессией». При чем как со стороны оппонента, так и своей внутренней.
А вот потом, попробуйте сделать все тоже самое, но с наличием «ресурса»… Например, в виде пары дружинников за спиной...
Вот тогда, может быть вы поймете, почему весь мир последние лет 50 старается проводить «революции» без крови… Договариваясь. И медленно продавливая НОВЫЕ ценности…Давая возможность всем текущим элитам подстроиться под новые правила игры.
Так просто дешевле. И экономика работает. И текущие элиты все равно сами захотят вкладывать свое бабло в новый уклад жизни… И обиженных по тюрьмам да кладбищам нет…. Сплошной win-win.
Единственный кто остается недоволен в такой схеме – тот кого отодвинули «глобально»… С ними всегда война. В нашем случае имеем Донбасс.

Так что прежде чем ратовать за справедливость... получите личный опыт внедрения этой справедливости в своем дворе без "физического воздействия"... хотя бы с одним человеком или небольшой компанией (3-5 человек).

А потом уже рассуждайте как менять механизмы, в которых участвуют 100 тысяч людей. И каждый со своим интересом..

Ну или не делайте ничего из того, что я написал и продолжайте рассуждать о "зрадах" и "перемогах" в "потенции" следующих выборов.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 12:52

  Alex2006 написав:
  kingkongovets написав:не затруднит перечислить примеры нормальной работы набу?

Конечно, самая известная - операция по Розенблату, остальные проходят без особого пиара, это обычная работа :) О результатах отчитываются здесь, к примеру:
https://www.facebook.com/nabu.gov.ua/
Полистайте ленту, там много интересного :)
Также можно почитать здесь:
https://nabu.gov.ua/novyny/nabu-stvoryu ... 7-mlrd-grn
Там же есть ссылка и на отчеты о работе. Вот это я понимаю современный орган власти, им можно гордиться.


так розенблат сидит?)
в чем успех этой операции? где результат?
есть еще примеры "успешной" работы? ссылки и предложения "полистать" - отказать, я просил примеры
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 12:52

  Faceless написав:
  чик написав:первый тур за бойко

Вот это вообще странно. Я могу понять сторонников Гриценко, и даже могу понять сторонников Зеленского, но не могу понять сторонников рыговского недобитка сепара Бойко, годами сидевшего на жирнейших потоках в Минеэнерго


Луценко вроде же заявлял, что претензии к Бойко нет, он не причем, вышки не его.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 12:53

  freeze написав:
  Faceless написав:
  чик написав:первый тур за бойко

Вот это вообще странно. Я могу понять сторонников Гриценко, и даже могу понять сторонников Зеленского, но не могу понять сторонников рыговского недобитка сепара Бойко, годами сидевшего на жирнейших потоках в Минеэнерго


Луценко вроде же заявлял, что претензии к Бойко нет, он не причем, вышки не его.

Жаль смайлика сарказм нет :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 12:54

  Alex2006 написав:В
У нас уже давно нет горячей фазы войны, мы имеет замороженный конфликт. Все равно не вижу связи, как война связана с посадкой коррупционеров? Военной защитой занимаются одни люди, правосудие в стране - дело совершенно других людей, которых для этого назначили и платят им деньги из нашего бюджета. Каким боком Луценко или судьи связаны с войной? Чем война мешает им выполнять свои прямые обязанности?
Каких денег требует "война с коррупцией"? У нас огромный штат прокуроров и судей, НАБУ провело множество удачных расследований, но прокуратура дальше сливает дела в судах. Каким образов это связано с войной?
Если победит Гриценко, увидите как "ні в кого не має чарівної палички". Возможно, увидите и если победит Зеленский.
Еще раз, за 5 лет не посажен ни один серьезный коррупционер, Вас устраивает такой прогресс? Вы готовы и дальше мириться со всем этим?
[/quote][/quote]

Коротко:
- війна йде (і добре, що хоча б не в гарячій фазі), але все одно вимагає грошей і часу (чи може у Вас є своя розвідка і контррозвідка, яка стверджує, що ніякої загрози або погрози загрозою від "братів" більше немає і вже можна зайнятись тільки мирним будівництвом і прокурорами та суддями, зокрема).
- де в просоченій корупцією за багато років країні раптово з*являться стільки чесних прокурорів і суддів?
- Ви мабуть забули, яке законодавство створили "регіонали", які не соромлячись казали: "ми створили такі закони, що нас ніхто і ніколи по ним не посадить, а ми посадимо будь кого по "беспреднелу". І це реальність, ці закони в основному і далі діють, бо є надто багато бажаючих, щоб вони саме такими і залишались. Чи може по "беспредєлу" треба йти? А хто тоді голосніше всіх верещатиме про демократію? Га?
P.s. І таки, да! Мене не влаштовує такий прогрес! Але я можу зрозуміти, що реально можна зробити, а що фантазії. І попереду дуже багато важкої і марудної праці ... Але для цього бажано б зберегти країну, а в нас такі кандидати... Як би нове Сомалі в Європі не з*явилось. От тоді і поборемося з корупцією! Еге ж!
Кармелюк
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 12:58

  kingkongovets написав:так розенблат сидит?)
в чем успех этой операции? где результат?


Розенблат - народный депутат от БПП, кто его посадит?
Возможно с осени после парламентских выборов и начнут, помолясь, вершить правосудие.
Востаннє редагувалось freeze в П'ят 22 лют, 2019 12:59, всього редагувалось 1 раз.
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