Додано: П'ят 22 лют, 2019 12:49

Страсти-то какие. (-:



Я тоже подолью...



А давайте попробуем ввести два термина - "идеологи" и "практики".



Идейные - хотят добра во всем мире и процветания своей стране. И это круто.



А практики знают, что путь к светлому будущему лежит через кровь. Всегда. И вопрос лишь в объемах этой крови... Чем больше крови, тем быстрее наступает "светлое будущее".

Человеческая история и текущая доступность информации давно уже доказала на сотне примеров, что «быстрые идейные революции», когда БЫСТРО смещаются правящие элиты, происходят «конфискации», «национализации», «правосудие» и прочие всяческие «справедливости» по перетеканию бабла и власти с одного счета на другой… Все это приводит не только к тысячам жертв, но и к существенному торможению развития... Как экономического, так и стратегического для всех окружающих. А еще, когда Вы поубивали или посадили «плохих», то для их детей и родственников почему-то Вы не стали хорошим, тем построил светлое будущее… Вы стали п***, который уничтожил их жизнь. Странная такая особенность человеческой природы…



Так вот теоретики всегда ратуют за правильные идеи. Да вот только опыта внедрения этих идей не имеют.

А вы попробуйте. (-: На бытовом уровне.

Вот пару простых примеров.

Едите за рулем, а вас подрезали. – Попробуйте догоните, остановите и объясните второму водителю, что так делать нельзя.

Или вот человек идет по улице и выбросил бычок мимо урны… Так Вы его догоните, и вежливо уговорите вернуться, поднять бычок и бросить в урну.

Или ребята пьют пиво на детской площадке под домом… Так Вы подойдите к ним, и вежливо попросите их не переместится с детской площадки, а по дороге убрать за собой бутылки и бычки, которые образовались вокруг лавочки…

Просто попробуйте. (-:

А когда сделаете так раз 10.. Вы получите бесценный опыт. Опыт «силы вашего слова». И опыт «управления агрессией». При чем как со стороны оппонента, так и своей внутренней.

А вот потом, попробуйте сделать все тоже самое, но с наличием «ресурса»… Например, в виде пары дружинников за спиной...

Вот тогда, может быть вы поймете, почему весь мир последние лет 50 старается проводить «революции» без крови… Договариваясь. И медленно продавливая НОВЫЕ ценности…Давая возможность всем текущим элитам подстроиться под новые правила игры.

Так просто дешевле. И экономика работает. И текущие элиты все равно сами захотят вкладывать свое бабло в новый уклад жизни… И обиженных по тюрьмам да кладбищам нет…. Сплошной win-win.

Единственный кто остается недоволен в такой схеме – тот кого отодвинули «глобально»… С ними всегда война. В нашем случае имеем Донбасс.



Так что прежде чем ратовать за справедливость... получите личный опыт внедрения этой справедливости в своем дворе без "физического воздействия"... хотя бы с одним человеком или небольшой компанией (3-5 человек).



А потом уже рассуждайте как менять механизмы, в которых участвуют 100 тысяч людей. И каждый со своим интересом..



Ну или не делайте ничего из того, что я написал и продолжайте рассуждать о "зрадах" и "перемогах" в "потенции" следующих выборов.