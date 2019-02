Форуми / Казна: бюджет, податки,

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували): Політичні дискусії 5.2 5 187 Бойко Юрій Анатолійович 1% 2 Гриценко Анатолій Степанович 11% 21 Зеленський Володимир Олександрович 26% 48 Ляшко Олег Валерійович 1% 1 Мураєв Євгеній Володимирович 9% 17 Порошенко Петро Олексійович 36% 67 Садовий Андрій Іванович 1% 1 Тимошенко Юлія Володимирівна 4% 8 Шевченко Олександр Леонідович 1% 1 Інший кандидат 11% 21 Всього голосів : 187 Додано: П'ят 22 лют, 2019 12:58 kingkongovets написав: Alex2006 написав: kingkongovets написав: не затруднит перечислить примеры нормальной работы набу? не затруднит перечислить примеры нормальной работы набу?

Конечно, самая известная - операция по Розенблату, остальные проходят без особого пиара, это обычная работа О результатах отчитываются здесь, к примеру:

Конечно, самая известная - операция по Розенблату, остальные проходят без особого пиара, это обычная работа О результатах отчитываются здесь, к примеру:

https://www.facebook.com/nabu.gov.ua/

Полистайте ленту, там много интересного

Также можно почитать здесь:

https://nabu.gov.ua/novyny/nabu-stvoryu ... 7-mlrd-grn

Там же есть ссылка и на отчеты о работе. Вот это я понимаю современный орган власти, им можно гордиться.



так розенблат сидит?)

в чем успех этой операции? где результат?

есть еще примеры "успешной" работы? ссылки и предложения "полистать" - отказать, я просил примеры

Успех операции - в качественном расследовании и собранных доказательствах. Почему он не сидит - в судах просто не рассматривают его дело. Судей высших инстанций подает Порошенко, утверждает рада, где у него было большинство. Он протащил таких судей, кто точно "своих" не посадит, вот и результат.

В смысле ссылки - отказать? Это же и есть результаты, как вы просили. Или я за вас должен все пролистать и выписать лично? Читайте, там все результаты есть. Было бы желание действительно их прочитать. Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.

Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию. Alex2006

Повідомлень: 3484 З нами з: 13.06.15 Подякував: 99 раз. Подякували: 477 раз. Додано: П'ят 22 лют, 2019 12:59 freeze написав: kingkongovets написав: так розенблат сидит?)

в чем успех этой операции? где результат?

в чем успех этой операции? где результат? так розенблат сидит?)в чем успех этой операции? где результат?



Розенблат - народный депутат от БПП, кто его посадит?



так шо в итоге - пшик?

и это "самая успешная операция"?)

так шо в итоге - пшик?

и это "самая успешная операция"?)

бгггг Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease. kingkongovets

Повідомлень: 6256 З нами з: 05.06.16 Подякував: 373 раз. Подякували: 906 раз. Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:02 Alex2006 написав: Успех операции - в качественном расследовании и собранных доказательствах. Почему он не сидит - в судах просто не рассматривают его дело. Судей высших инстанций подает Порошенко, утверждает рада, где у него было большинство. Он протащил таких судей, кто точно "своих" не посадит, вот и результат.

В смысле ссылки - отказать? Это же и есть результаты, как вы просили. Или я за вас должен все пролистать и выписать лично? Читайте, там все результаты есть. Было бы желание действительно их прочитать.

В смысле ссылки - отказать? Это же и есть результаты, как вы просили. Или я за вас должен все пролистать и выписать лично? Читайте, там все результаты есть. Было бы желание действительно их прочитать. Успех операции - в качественном расследовании и собранных доказательствах. Почему он не сидит - в судах просто не рассматривают его дело. Судей высших инстанций подает Порошенко, утверждает рада, где у него было большинство. Он протащил таких судей, кто точно "своих" не посадит, вот и результат.В смысле ссылки - отказать? Это же и есть результаты, как вы просили. Или я за вас должен все пролистать и выписать лично? Читайте, там все результаты есть. Было бы желание действительно их прочитать.



ах "просто не рассматривают дело")))

вы сами с судами дело имели? если есть твердая доказательная база - никто дела не развалит, а с розенблатом - зироу, нихрена они так и не нарыли, а понтов то сколько было

мне пофиг розенблат еслешо - но если самая громкая операция набу в итоге не закончилась ничем, но вы тем не менее считаете набу самым действенным борцом с коррупцией то какие тогда претензии к гпу?

где логика?



зы: еще раз - вижу с первого раза вам не зашло

я просил привести примеры, раз вы так уверенно заявляете о работе набу, значит должны быть в материале

а вы мне суете ссылку с предложением "полистать"

это очень жидкий слив, май френд) ах "просто не рассматривают дело")))вы сами с судами дело имели? если есть твердая доказательная база - никто дела не развалит, а с розенблатом - зироу, нихрена они так и не нарыли, а понтов то сколько быломне пофиг розенблат еслешо - но если самая громкая операция набу в итоге не закончилась ничем, но вы тем не менее считаете набу самым действенным борцом с коррупцией то какие тогда претензии к гпу?где логика?зы: еще раз - вижу с первого раза вам не зашлоя просил привести примеры, раз вы так уверенно заявляете о работе набу, значит должны быть в материалеа вы мне суете ссылку с предложением "полистать"это очень жидкий слив, май френд) Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease. kingkongovets

Повідомлень: 6256 З нами з: 05.06.16 Подякував: 373 раз. Подякували: 906 раз. Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:03 Faceless написав: чик написав: первый тур за бойко

Вот это вообще странно. Я могу понять сторонников Гриценко, и даже могу понять сторонников Зеленского, но не могу понять сторонников рыговского недобитка сепара Бойко, годами сидевшего на жирнейших потоках в Минеэнерго

просто не вижу разницы между ним и порохом и не знаю, шо он там обещает, но я обещал проголосовать за него ишо до появления зелены и других, а ляшко он как профи вмазал... а шо делать? чик 1

Повідомлень: 5811 З нами з: 03.01.09 Подякував: 3660 раз. Подякували: 579 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:04 чик написав: Faceless написав: чик написав: первый тур за бойко первый тур за бойко

Вот это вообще странно. Я могу понять сторонников Гриценко, и даже могу понять сторонников Зеленского, но не могу понять сторонников рыговского недобитка сепара Бойко, годами сидевшего на жирнейших потоках в Минеэнерго Вот это вообще странно. Я могу понять сторонников Гриценко, и даже могу понять сторонников Зеленского, но не могу понять сторонников рыговского недобитка сепара Бойко, годами сидевшего на жирнейших потоках в Минеэнерго

просто не вижу разницы между ним и порохом и не знаю, шо он там обещает, но я обещал проголосовать за него ишо до появления зелены и других... просто не вижу разницы между ним и порохом и не знаю, шо он там обещает, но я обещал проголосовать за него ишо до появления зелены и других...

Кому обещали? Вы на спор голосуете, что ли... Faceless

Модератор Повідомлень: 23673 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1106 раз. Подякували: 5477 раз. Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:04 Amat написав: Страсти-то какие. (-:



Я тоже подолью...



А давайте попробуем ввести два термина - "идеологи" и "практики".



Я тоже подолью...



А давайте попробуем ввести два термина - "идеологи" и "практики".



Идейные - хотят добра во всем мире и процветания своей стране. И это круто.



А практики знают, что путь к светлому будущему лежит через кровь. Всегда. И вопрос лишь в объемах этой крови... Чем больше крови, тем быстрее наступает "светлое будущее".

Человеческая история и текущая доступность информации давно уже доказала на сотне примеров, что «быстрые идейные революции», когда БЫСТРО смещаются правящие элиты, происходят «конфискации», «национализации», «правосудие» и прочие всяческие «справедливости» по перетеканию бабла и власти с одного счета на другой… Все это приводит не только к тысячам жертв, но и к существенному торможению развития... Как экономического, так и стратегического для всех окружающих. А еще, когда Вы поубивали или посадили «плохих», то для их детей и родственников почему-то Вы не стали хорошим, тем построил светлое будущее… Вы стали п***, который уничтожил их жизнь. Странная такая особенность человеческой природы…



Так вот теоретики всегда ратуют за правильные идеи. Да вот только опыта внедрения этих идей не имеют.

А вы попробуйте. (-: На бытовом уровне.

Вот пару простых примеров.

Едите за рулем, а вас подрезали. – Попробуйте догоните, остановите и объясните второму водителю, что так делать нельзя.

Или вот человек идет по улице и выбросил бычок мимо урны… Так Вы его догоните, и вежливо уговорите вернуться, поднять бычок и бросить в урну.

Или ребята пьют пиво на детской площадке под домом… Так Вы подойдите к ним, и вежливо попросите их не переместится с детской площадки, а по дороге убрать за собой бутылки и бычки, которые образовались вокруг лавочки…

Просто попробуйте. (-:

А когда сделаете так раз 10.. Вы получите бесценный опыт. Опыт «силы вашего слова». И опыт «управления агрессией». При чем как со стороны оппонента, так и своей внутренней.

А вот потом, попробуйте сделать все тоже самое, но с наличием «ресурса»… Например, в виде пары дружинников за спиной...

Вот тогда, может быть вы поймете, почему весь мир последние лет 50 старается проводить «революции» без крови… Договариваясь. И медленно продавливая НОВЫЕ ценности…Давая возможность всем текущим элитам подстроиться под новые правила игры.

Так просто дешевле. И экономика работает. И текущие элиты все равно сами захотят вкладывать свое бабло в новый уклад жизни… И обиженных по тюрьмам да кладбищам нет…. Сплошной win-win.

Единственный кто остается недоволен в такой схеме – тот кого отодвинули «глобально»… С ними всегда война. В нашем случае имеем Донбасс.



Так что прежде чем ратовать за справедливость... получите личный опыт внедрения этой справедливости в своем дворе без "физического воздействия"... хотя бы с одним человеком или небольшой компанией (3-5 человек).



А потом уже рассуждайте как менять механизмы, в которых участвуют 100 тысяч людей. И каждый со своим интересом..



Ну или не делайте ничего из того, что я написал и продолжайте рассуждать о "зрадах" и "перемогах" в "потенции" следующих выборов. Страсти-то какие. (-:Я тоже подолью...А давайте попробуем ввести два термина - "идеологи" и "практики".Идейные - хотят добра во всем мире и процветания своей стране. И это круто.А практики знают, что путь к светлому будущему лежит через кровь. Всегда. И вопрос лишь в объемах этой крови... Чем больше крови, тем быстрее наступает "светлое будущее".Человеческая история и текущая доступность информации давно уже доказала на сотне примеров, что «быстрые идейные революции», когда БЫСТРО смещаются правящие элиты, происходят «конфискации», «национализации», «правосудие» и прочие всяческие «справедливости» по перетеканию бабла и власти с одного счета на другой… Все это приводит не только к тысячам жертв, но и к существенному торможению развития... Как экономического, так и стратегического для всех окружающих. А еще, когда Вы поубивали или посадили «плохих», то для их детей и родственников почему-то Вы не стали хорошим, тем построил светлое будущее… Вы стали п***, который уничтожил их жизнь. Странная такая особенность человеческой природы…Так вот теоретики всегда ратуют за правильные идеи. Да вот только опыта внедрения этих идей не имеют.А вы попробуйте. (-: На бытовом уровне.Вот пару простых примеров.Едите за рулем, а вас подрезали. – Попробуйте догоните, остановите и объясните второму водителю, что так делать нельзя.Или вот человек идет по улице и выбросил бычок мимо урны… Так Вы его догоните, и вежливо уговорите вернуться, поднять бычок и бросить в урну.Или ребята пьют пиво на детской площадке под домом… Так Вы подойдите к ним, и вежливо попросите их не переместится с детской площадки, а по дороге убрать за собой бутылки и бычки, которые образовались вокруг лавочки…Просто попробуйте. (-:А когда сделаете так раз 10.. Вы получите бесценный опыт. Опыт «силы вашего слова». И опыт «управления агрессией». При чем как со стороны оппонента, так и своей внутренней.А вот потом, попробуйте сделать все тоже самое, но с наличием «ресурса»… Например, в виде пары дружинников за спиной...Вот тогда, может быть вы поймете, почему весь мир последние лет 50 старается проводить «революции» без крови… Договариваясь. И медленно продавливая НОВЫЕ ценности…Давая возможность всем текущим элитам подстроиться под новые правила игры.Так просто дешевле. И экономика работает. И текущие элиты все равно сами захотят вкладывать свое бабло в новый уклад жизни… И обиженных по тюрьмам да кладбищам нет…. Сплошной win-win.Единственный кто остается недоволен в такой схеме – тот кого отодвинули «глобально»… С ними всегда война. В нашем случае имеем Донбасс.Так что прежде чем ратовать за справедливость... получите личный опыт внедрения этой справедливости в своем дворе без "физического воздействия"... хотя бы с одним человеком или небольшой компанией (3-5 человек).А потом уже рассуждайте как менять механизмы, в которых участвуют 100 тысяч людей. И каждый со своим интересом..Ну или не делайте ничего из того, что я написал и продолжайте рассуждать о "зрадах" и "перемогах" в "потенции" следующих выборов.

Идеальный тест - это попробовать создать и порулить ОСМД. Там будет все: и зрада, и моя хата с краю, и ты сцуко вор, мы тебя переизберем и абсолютный покуизм большинства и невозможность договориться даже о том, сколько платить консьержке.

После прохождения этого теста, пусть эти мечтатели возвращаются сюда вместе со своими Зеленскими и Гриценко. А то 3.14здеть - не мешки ворочать. Идеальный тест - это попробовать создать и порулить ОСМД. Там будет все: и зрада, и моя хата с краю, и ты сцуко вор, мы тебя переизберем и абсолютный покуизм большинства и невозможность договориться даже о том, сколько платить консьержке.После прохождения этого теста, пусть эти мечтатели возвращаются сюда вместе со своими Зеленскими и Гриценко. А то 3.14здеть - не мешки ворочать. airmax78



"просто я нее ем" (с) "просто я нее ем" (с) Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease. kingkongovets

Повідомлень: 6256 З нами з: 05.06.16 Подякував: 373 раз. Подякували: 906 раз. Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:06 Кармелюк написав: Коротко:

- війна йде (і добре, що хоча б не в гарячій фазі), але все одно вимагає грошей і часу

- війна йде (і добре, що хоча б не в гарячій фазі), але все одно вимагає грошей і часу

Коротко:- війна йде (і добре, що хоча б не в гарячій фазі), але все одно вимагає грошей і часу

Деньги на это выделяются. Хотя даже здесь власть умудрилась устроить распил бюджета, что вообще аморально и по-свински. Подробности схем мы уже увидим в понедельник, как анонсировали. Вы лично посмотрите эту передачу, или и дальше будете закрывать глаза на факты?



Кармелюк написав: - де в просоченій корупцією за багато років країні раптово з*являться стільки чесних прокурорів і суддів?

- де в просоченій корупцією за багато років країні раптово з*являться стільки чесних прокурорів і суддів?

Они были и есть, но им пришлось уйти в отставку из-за моральной неготовности работать в коррупционной системе. Но отбор судей проходит в органах, подконтрольных власти и на "конкурсе" власть продвигает тех, кто ей выгоден. Но так не вышло с анти-кор судом, где удалось добиться дополнительного фильтра от Запада, и вот они уже отфильтровали нормально всех коррупционных кандидатов. Все есть, нужна лишь воля, чтобы назначать честных профессионалов, а не лояльных коррупционеров.



Кармелюк написав: - Ви мабуть забули, яке законодавство створили "регіонали", які не соромлячись казали: "ми створили такі закони, що нас ніхто і ніколи по ним не посадить, а ми посадимо будь кого по "беспреднелу". І це реальність, ці закони в основному і далі діють, бо є надто багато бажаючих, щоб вони саме такими і залишались.

- Ви мабуть забули, яке законодавство створили "регіонали", які не соромлячись казали: "ми створили такі закони, що нас ніхто і ніколи по ним не посадить, а ми посадимо будь кого по "беспреднелу". І це реальність, ці закони в основному і далі діють, бо є надто багато бажаючих, щоб вони саме такими і залишались.

У Порошенко было абсолютное большинство в Раде. За действительно анти-коррупционные законы подключилась бы и Самопомощь и было бы даже 300+ голосов. Повторюсь, было бы желание - все бы сделали. Власть у него была абсолютная.



Кармелюк написав: P.s. І таки, да! Мене не влаштовує такий прогрес! Але я можу зрозуміти, що реально можна зробити, а що фантазії. І попереду дуже багато важкої і марудної праці ... Але для цього бажано б зберегти країну, а в нас такі кандидати... Як би нове Сомалі в Європі не з*явилось. От тоді і поборемося з корупцією! Еге ж! P.s. І таки, да! Мене не влаштовує такий прогрес! Але я можу зрозуміти, що реально можна зробити, а що фантазії. І попереду дуже багато важкої і марудної праці ... Але для цього бажано б зберегти країну, а в нас такі кандидати... Як би нове Сомалі в Європі не з*явилось. От тоді і поборемося з корупцією! Еге ж!

Вот именно, и я тоже могу понять, что можно сделать, а что фантазии. Если за 5 лет результата ноль - то и за следующие 5 лет результата тоже будет ноль, если ничего не изменить. Вы так пугаете, что не сохраним страну, если вдруг победит не Порошенко. Можете объяснить, что вдруг случится со страной, если победит Гриценко? Деньги на это выделяются. Хотя даже здесь власть умудрилась устроить распил бюджета, что вообще аморально и по-свински. Подробности схем мы уже увидим в понедельник, как анонсировали. Вы лично посмотрите эту передачу, или и дальше будете закрывать глаза на факты?Они были и есть, но им пришлось уйти в отставку из-за моральной неготовности работать в коррупционной системе. Но отбор судей проходит в органах, подконтрольных власти и на "конкурсе" власть продвигает тех, кто ей выгоден. Но так не вышло с анти-кор судом, где удалось добиться дополнительного фильтра от Запада, и вот они уже отфильтровали нормально всех коррупционных кандидатов. Все есть, нужна лишь воля, чтобы назначать честных профессионалов, а не лояльных коррупционеров.У Порошенко было абсолютное большинство в Раде. За действительно анти-коррупционные законы подключилась бы и Самопомощь и было бы даже 300+ голосов. Повторюсь, было бы желание - все бы сделали. Власть у него была абсолютная.Вот именно, и я тоже могу понять, что можно сделать, а что фантазии. Если за 5 лет результата ноль - то и за следующие 5 лет результата тоже будет ноль, если ничего не изменить. Вы так пугаете, что не сохраним страну, если вдруг победит не Порошенко. Можете объяснить, что вдруг случится со страной, если победит Гриценко? Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.

Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию. Alex2006

Повідомлень: 3484 З нами з: 13.06.15 Подякував: 99 раз. Подякували: 477 раз. Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:06 Faceless

у мну прынцыпы, в отличии от претендентов, поэтому назло - пацан сказал... а шо делать? чик 1

у мну прынцыпы, в отличии от претендентов, поэтому назло - пацан сказал... а шо делать? чик 1

Повідомлень: 5811 З нами з: 03.01.09 Подякував: 3660 раз. Подякували:

Жаль смайлика сарказм нет Жаль смайлика сарказм нет

Читайте опубликованное год назад:

02.02.2018

Доказательств причастности Бойко к схемам с вышками нет - Луценко

https://biz.liga.net/all/tek/novosti/ka ... sti-skhemy

27.02.2018

ГПУ о "вышках Бойко": Доказательств против главы Оппоблока нет

