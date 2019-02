Форуми / Казна: бюджет, податки,

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували): Політичні дискусії 5.2 5 187 Бойко Юрій Анатолійович 1% 2 Гриценко Анатолій Степанович 11% 21 Зеленський Володимир Олександрович 26% 48 Ляшко Олег Валерійович 1% 1 Мураєв Євгеній Володимирович 9% 17 Порошенко Петро Олексійович 36% 67 Садовий Андрій Іванович 1% 1 Тимошенко Юлія Володимирівна 4% 8 Шевченко Олександр Леонідович 1% 1 Інший кандидат 11% 21 Всього голосів : 187 Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:10 kingkongovets написав: Alex2006 написав: Успех операции - в качественном расследовании и собранных доказательствах. Почему он не сидит - в судах просто не рассматривают его дело. Судей высших инстанций подает Порошенко, утверждает рада, где у него было большинство. Он протащил таких судей, кто точно "своих" не посадит, вот и результат.

В смысле ссылки - отказать? Это же и есть результаты, как вы просили. Или я за вас должен все пролистать и выписать лично? Читайте, там все результаты есть. Было бы желание действительно их прочитать.

ах "просто не рассматривают дело")))

вы сами с судами дело имели? если есть твердая доказательная база - никто дела не развалит, а с розенблатом - зироу, нихрена они так и не нарыли, а понтов то сколько было

мне пофиг розенблат еслешо - но если самая громкая операция набу в итоге не закончилась ничем, но вы тем не менее считаете набу самым действенным борцом с коррупцией то какие тогда претензии к гпу?

где логика?

зы: еще раз - вижу с первого раза вам не зашло

я просил привести примеры, раз вы так уверенно заявляете о работе набу, значит должны быть в материале

а вы мне суете ссылку с предложением "полистать"

это очень жидкий слив, май френд)



ах "просто не рассматривают дело")))

вы сами с судами дело имели? если есть твердая доказательная база - никто дела не развалит, а с розенблатом - зироу, нихрена они так и не нарыли, а понтов то сколько было

мне пофиг розенблат еслешо - но если самая громкая операция набу в итоге не закончилась ничем, но вы тем не менее считаете набу самым действенным борцом с коррупцией то какие тогда претензии к гпу?

где логика?



зы: еще раз - вижу с первого раза вам не зашло

я просил привести примеры, раз вы так уверенно заявляете о работе набу, значит должны быть в материале

а вы мне суете ссылку с предложением "полистать"

это очень жидкий слив, май френд) ах "просто не рассматривают дело")))вы сами с судами дело имели? если есть твердая доказательная база - никто дела не развалит, а с розенблатом - зироу, нихрена они так и не нарыли, а понтов то сколько быломне пофиг розенблат еслешо - но если самая громкая операция набу в итоге не закончилась ничем, но вы тем не менее считаете набу самым действенным борцом с коррупцией то какие тогда претензии к гпу?где логика?зы: еще раз - вижу с первого раза вам не зашлоя просил привести примеры, раз вы так уверенно заявляете о работе набу, значит должны быть в материалеа вы мне суете ссылку с предложением "полистать"это очень жидкий слив, май френд)

Вы снова все напутали. ответственность НАБУ - собрать доказательную базу и передать ее в суд. Со своей задачей они справились отлично. То, что в стране нет справедливости, это уже ответственность Гаранта, а не их, они свою работу сделали. В ГПУ ситуация другая, там умышленно сливают явные доказательства, и затягивают дела до прохождения сроков наказания, в итоге получаются оправдательные результаты именно из-за прохождения срока давности.

Если вы не можете найти результаты работы НАБУ в разделе "Результаты работы НАБУ" и в их ленте, где они все рапортуют, какие претензии ко мне?

Если вы не можете найти результаты работы НАБУ в разделе "Результаты работы НАБУ" и в их ленте, где они все рапортуют, какие претензии ко мне? Вы снова все напутали. ответственность НАБУ - собрать доказательную базу и передать ее в суд. Со своей задачей они справились отлично. То, что в стране нет справедливости, это уже ответственность Гаранта, а не их, они свою работу сделали. В ГПУ ситуация другая, там умышленно сливают явные доказательства, и затягивают дела до прохождения сроков наказания, в итоге получаются оправдательные результаты именно из-за прохождения срока давности.Если вы не можете найти результаты работы НАБУ в разделе "Результаты работы НАБУ" и в их ленте, где они все рапортуют, какие претензии ко мне? Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.

Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию. Alex2006 Повідомлень: 3484 З нами з: 13.06.15 Подякував: 99 раз. Подякували: 477 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:14 Alex2006 написав: Вы снова все напутали. ответственность НАБУ - собрать доказательную базу и передать ее в суд. Со своей задачей они справились отлично. То, что в стране нет справедливости, это уже ответственность Гаранта, а не их, они свою работу сделали. В ГПУ ситуация другая, там умышленно сливают явные доказательства, и затягивают дела до прохождения сроков наказания, в итоге получаются оправдательные результаты именно из-за прохождения срока давности.

Если вы не можете найти результаты работы НАБУ в разделе "Результаты работы НАБУ" и в их ленте, где они все рапортуют, какие претензии ко мне? Вы снова все напутали. ответственность НАБУ - собрать доказательную базу и передать ее в суд. Со своей задачей они справились отлично. То, что в стране нет справедливости, это уже ответственность Гаранта, а не их, они свою работу сделали. В ГПУ ситуация другая, там умышленно сливают явные доказательства, и затягивают дела до прохождения сроков наказания, в итоге получаются оправдательные результаты именно из-за прохождения срока давности.Если вы не можете найти результаты работы НАБУ в разделе "Результаты работы НАБУ" и в их ленте, где они все рапортуют, какие претензии ко мне?



та не - это вы снова демонстрируете свою юридическую безграмотность

если в суде адвокаты смогли разнести собранную доказательную базу - грош ей цена

все остальное - инфантильная рефлексия и беллетристика

нах тогда нужно набу вообще?

Повідомлень: 6256 З нами з: 05.06.16 Подякував: 373 раз. Подякували: 906 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:17 Ну да)))

Сравнили с объяснить подрезавшему машину, с ОСМД и т.п.



Власть имеет в своих руках целый перечень инструментов и средств. Законных демократических.

Для влияния. С целью получения результата.



Поэтому с неё такой спрос.



Детский сад. Элементарные вещи приходится указывать. detroytred

Повідомлень: 21110 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1235 раз. Подякували: 2860 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:20 Скандал с задержанием скупщиков голосов за Порошенко в Сумах оброс подробностями. Заместитель прокурора Сум Александр Муха и начальник отдела областной прокуратуры Олег Ткаленко, угрожая привлечением к уголовной ответственности полицейским, запретили проводить дальнейший осмотр вещей и сумок задержанных в Сумах лиц по подозрению в подкупе избирателей. Об этом на своей странице в Facebook написал нардеп от "Народного фронта" Антон Геращенко. freeze 4 Повідомлень: 9774 З нами з: 02.07.14 Подякував: 2850 раз. Подякували: 4004 раз. Профіль 17 2 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:20 kingkongovets написав: Alex2006 написав: Вы снова все напутали. ответственность НАБУ - собрать доказательную базу и передать ее в суд. Со своей задачей они справились отлично. То, что в стране нет справедливости, это уже ответственность Гаранта, а не их, они свою работу сделали. В ГПУ ситуация другая, там умышленно сливают явные доказательства, и затягивают дела до прохождения сроков наказания, в итоге получаются оправдательные результаты именно из-за прохождения срока давности.

Если вы не можете найти результаты работы НАБУ в разделе "Результаты работы НАБУ" и в их ленте, где они все рапортуют, какие претензии ко мне? Вы снова все напутали. ответственность НАБУ - собрать доказательную базу и передать ее в суд. Со своей задачей они справились отлично. То, что в стране нет справедливости, это уже ответственность Гаранта, а не их, они свою работу сделали. В ГПУ ситуация другая, там умышленно сливают явные доказательства, и затягивают дела до прохождения сроков наказания, в итоге получаются оправдательные результаты именно из-за прохождения срока давности.Если вы не можете найти результаты работы НАБУ в разделе "Результаты работы НАБУ" и в их ленте, где они все рапортуют, какие претензии ко мне?



та не - это вы снова демонстрируете свою юридическую безграмотность

если в суде адвокаты смогли разнести собранную доказательную базу - грош ей цена

все остальное - инфантильная рефлексия и беллетристика

нах тогда нужно набу вообще? та не - это вы снова демонстрируете свою юридическую безграмотностьесли в суде адвокаты смогли разнести собранную доказательную базу - грош ей ценавсе остальное - инфантильная рефлексия и беллетристиканах тогда нужно набу вообще?

Никто ничего разнести не смог, просто судья имеет свое мнение и плевать ему на доказательства. Команда с Банковой была "не сажать", он ее выполняет. НАБУ своим примером показывает, каким должен быть настоящий честный орган власти. А остальные органы очистят после смены Порошенка на демократического президента и все это даст максимальный эффект в виде посадок коррупционеров, в том числе и Порошенко наверняка посадят, если он не успеет сбежать. Никто закрывать глаза на то, что он натворил за 5 лет, не будет.

Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию. Alex2006 Повідомлень: 3484 З нами з: 13.06.15 Подякував: 99 раз. Подякували: 477 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:21 Faceless написав: freeze написав: Faceless написав: Вот это вообще странно. Я могу понять сторонников Гриценко, и даже могу понять сторонников Зеленского, но не могу понять сторонников рыговского недобитка сепара Бойко, годами сидевшего на жирнейших потоках в Минеэнерго Вот это вообще странно. Я могу понять сторонников Гриценко, и даже могу понять сторонников Зеленского, но не могу понять сторонников рыговского недобитка сепара Бойко, годами сидевшего на жирнейших потоках в Минеэнерго



Луценко вроде же заявлял, что претензии к Бойко нет, он не причем, вышки не его. Луценко вроде же заявлял, что претензии к Бойко нет, он не причем, вышки не его.

Жаль смайлика сарказм нет Жаль смайлика сарказм нет

странно, да, что такие люди и на свободе?

и как такое могло случиться, прям, в голове не укладывается.

ведь столько всего сделано было (обеими сторонами) и на тебе - такой результат....

странно, да, что такие люди и на свободе?
и как такое могло случиться, прям, в голове не укладывается.
ведь столько всего сделано было (обеими сторонами) и на тебе - такой результат....



хоть одно доказательство вышесказанного есть?)

детский сад хоть одно доказательство вышесказанного есть?)детский сад Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease. kingkongovets

Повідомлень: 6256 З нами з: 05.06.16 Подякував: 373 раз. Подякували: 906 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:23 Alex2006

Да он Вас просто троллит или сами никогда не судился.



Судьи наши точно также, как и он, на чёрное выносят решение, что белое (или наоборот).



Верховенство закона где-то тамна задворках.. detroytred

Повідомлень: 21110 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1235 раз. Подякували: 2860 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:23 чик написав: Faceless

у мну прынцыпы, в отличии от претендентов, поэтому назло - пацан сказал... у мну прынцыпы, в отличии от претендентов, поэтому назло - пацан сказал...

Дамбас порожняк не гонит? Дамбас порожняк не гонит? airmax78 Повідомлень: 28234 З нами з: 25.10.12 Подякував: 725 раз. Подякували: 3194 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:25 detroytred написав: Alex2006

Да он Вас просто троллит или сами никогда не судился.



Судьи наши точно также, как и он, на чёрное выносят решение, что белое (или наоборот).



Верховенство закона где-то тамна задворках.. Alex2006Да он Вас просто троллит или сами никогда не судился.Судьи наши точно также, как и он, на чёрное выносят решение, что белое (или наоборот).Верховенство закона где-то тамна задворках..



одна вода и безосновательные предпололожения как всегда

по сути есть шо?

факты, доказательства?

или снова одна инфантильная рефлексия оторванного от реальной жизни неудачника-фантазера, которому все по умолчанию должны? одна вода и безосновательные предпололожения как всегдапо сути есть шо?факты, доказательства?или снова одна инфантильная рефлексия оторванного от реальной жизни неудачника-фантазера, которому все по умолчанию должны? Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 22 лют, 2019 13:27, всього редагувалось 1 раз. Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease. kingkongovets

