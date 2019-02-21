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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 315316317318>

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.2 5 187
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
11%
21
Зеленський Володимир Олександрович
26%
48
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
9%
17
Порошенко Петро Олексійович
36%
67
Садовий Андрій Іванович
1%
1
Тимошенко Юлія Володимирівна
4%
8
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
11%
21
Всього голосів : 187
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:10

  kingkongovets написав:
  Alex2006 написав:Успех операции - в качественном расследовании и собранных доказательствах. Почему он не сидит - в судах просто не рассматривают его дело. Судей высших инстанций подает Порошенко, утверждает рада, где у него было большинство. Он протащил таких судей, кто точно "своих" не посадит, вот и результат.
В смысле ссылки - отказать? Это же и есть результаты, как вы просили. Или я за вас должен все пролистать и выписать лично? Читайте, там все результаты есть. Было бы желание действительно их прочитать.


ах "просто не рассматривают дело")))
вы сами с судами дело имели? если есть твердая доказательная база - никто дела не развалит, а с розенблатом - зироу, нихрена они так и не нарыли, а понтов то сколько было
мне пофиг розенблат еслешо - но если самая громкая операция набу в итоге не закончилась ничем, но вы тем не менее считаете набу самым действенным борцом с коррупцией то какие тогда претензии к гпу?
где логика?

зы: еще раз - вижу с первого раза вам не зашло
я просил привести примеры, раз вы так уверенно заявляете о работе набу, значит должны быть в материале
а вы мне суете ссылку с предложением "полистать"
это очень жидкий слив, май френд)

Вы снова все напутали. ответственность НАБУ - собрать доказательную базу и передать ее в суд. Со своей задачей они справились отлично. То, что в стране нет справедливости, это уже ответственность Гаранта, а не их, они свою работу сделали. В ГПУ ситуация другая, там умышленно сливают явные доказательства, и затягивают дела до прохождения сроков наказания, в итоге получаются оправдательные результаты именно из-за прохождения срока давности.
Если вы не можете найти результаты работы НАБУ в разделе "Результаты работы НАБУ" и в их ленте, где они все рапортуют, какие претензии ко мне?
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:14

  Alex2006 написав:Вы снова все напутали. ответственность НАБУ - собрать доказательную базу и передать ее в суд. Со своей задачей они справились отлично. То, что в стране нет справедливости, это уже ответственность Гаранта, а не их, они свою работу сделали. В ГПУ ситуация другая, там умышленно сливают явные доказательства, и затягивают дела до прохождения сроков наказания, в итоге получаются оправдательные результаты именно из-за прохождения срока давности.
Если вы не можете найти результаты работы НАБУ в разделе "Результаты работы НАБУ" и в их ленте, где они все рапортуют, какие претензии ко мне?


та не - это вы снова демонстрируете свою юридическую безграмотность
если в суде адвокаты смогли разнести собранную доказательную базу - грош ей цена
все остальное - инфантильная рефлексия и беллетристика
нах тогда нужно набу вообще?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:17

Ну да)))
Сравнили с объяснить подрезавшему машину, с ОСМД и т.п.

Власть имеет в своих руках целый перечень инструментов и средств. Законных демократических.
Для влияния. С целью получения результата.

Поэтому с неё такой спрос.

Детский сад. Элементарные вещи приходится указывать.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:20

Скандал с задержанием скупщиков голосов за Порошенко в Сумах оброс подробностями. Заместитель прокурора Сум Александр Муха и начальник отдела областной прокуратуры Олег Ткаленко, угрожая привлечением к уголовной ответственности полицейским, запретили проводить дальнейший осмотр вещей и сумок задержанных в Сумах лиц по подозрению в подкупе избирателей. Об этом на своей странице в Facebook написал нардеп от "Народного фронта" Антон Геращенко.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:20

  kingkongovets написав:
  Alex2006 написав:Вы снова все напутали. ответственность НАБУ - собрать доказательную базу и передать ее в суд. Со своей задачей они справились отлично. То, что в стране нет справедливости, это уже ответственность Гаранта, а не их, они свою работу сделали. В ГПУ ситуация другая, там умышленно сливают явные доказательства, и затягивают дела до прохождения сроков наказания, в итоге получаются оправдательные результаты именно из-за прохождения срока давности.
Если вы не можете найти результаты работы НАБУ в разделе "Результаты работы НАБУ" и в их ленте, где они все рапортуют, какие претензии ко мне?


та не - это вы снова демонстрируете свою юридическую безграмотность
если в суде адвокаты смогли разнести собранную доказательную базу - грош ей цена
все остальное - инфантильная рефлексия и беллетристика
нах тогда нужно набу вообще?

Никто ничего разнести не смог, просто судья имеет свое мнение и плевать ему на доказательства. Команда с Банковой была "не сажать", он ее выполняет. НАБУ своим примером показывает, каким должен быть настоящий честный орган власти. А остальные органы очистят после смены Порошенка на демократического президента и все это даст максимальный эффект в виде посадок коррупционеров, в том числе и Порошенко наверняка посадят, если он не успеет сбежать. Никто закрывать глаза на то, что он натворил за 5 лет, не будет.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:21

  Faceless написав:
  freeze написав:
  Faceless написав:Вот это вообще странно. Я могу понять сторонников Гриценко, и даже могу понять сторонников Зеленского, но не могу понять сторонников рыговского недобитка сепара Бойко, годами сидевшего на жирнейших потоках в Минеэнерго


Луценко вроде же заявлял, что претензии к Бойко нет, он не причем, вышки не его.

Жаль смайлика сарказм нет :mrgreen:

странно, да, что такие люди и на свободе?
и как такое могло случиться, прям, в голове не укладывается.
ведь столько всего сделано было (обеими сторонами) и на тебе - такой результат....
:mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:22

  Alex2006 написав:Никто ничего разнести не смог, просто судья имеет свое мнение и плевать ему на доказательства. Команда с Банковой была "не сажать", он ее выполняет. НАБУ своим примером показывает, каким должен быть настоящий честный орган власти. А остальные органы очистят после смены Порошенка на демократического президента и все это даст максимальный эффект в виде посадок коррупционеров, в том числе и Порошенко наверняка посадят, если он не успеет сбежать. Никто закрывать глаза на то, что он натворил за 5 лет, не будет.


хоть одно доказательство вышесказанного есть?)
детский сад
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:23

Alex2006
Да он Вас просто троллит или сами никогда не судился.

Судьи наши точно также, как и он, на чёрное выносят решение, что белое (или наоборот).

Верховенство закона где-то тамна задворках..
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:23

  чик написав:Faceless
у мну прынцыпы, в отличии от претендентов, поэтому назло - пацан сказал...

Дамбас порожняк не гонит?
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:25

  detroytred написав:Alex2006
Да он Вас просто троллит или сами никогда не судился.

Судьи наши точно также, как и он, на чёрное выносят решение, что белое (или наоборот).

Верховенство закона где-то тамна задворках..


одна вода и безосновательные предпололожения как всегда
по сути есть шо?
факты, доказательства?
или снова одна инфантильная рефлексия оторванного от реальной жизни неудачника-фантазера, которому все по умолчанию должны?
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 22 лют, 2019 13:27, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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