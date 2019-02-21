Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Alex2006 Да он Вас просто троллит или сами никогда не судился.
Судьи наши точно также, как и он, на чёрное выносят решение, что белое (или наоборот).
Верховенство закона где-то тамна задворках..
Да с ним все давно понятно, просто для других тоже будет полезно понимать в чем дело. Все дела НАБУ просто затягиваются в судах. Суды просто их постоянно переносят по разным причинам и так длится годами. Суд не вынес ни одного приговора по делам НАБУ, ни обвинительного ни оправдательного. Просто дана команда тянуть время, пока не пройдут сроки давности.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели. Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
detroytred написав:Alex2006 Да он Вас просто троллит или сами никогда не судился.
Судьи наши точно также, как и он, на чёрное выносят решение, что белое (или наоборот).
Верховенство закона где-то тамна задворках..
Да с ним все давно понятно, просто для других тоже будет полезно понимать в чем дело. Все дела НАБУ просто затягиваются в судах. Суды просто их постоянно переносят по разным причинам и так длится годами. Суд не вынес ни одного приговора по делам НАБУ, ни обвинительного ни оправдательного. Просто дана команда тянуть время, пока не пройдут сроки давности.
ага "с ним все давно понятно", а "Все дела НАБУ просто затягиваются в судах" просто и давно понятно капец, днище
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Центр соціальних та маркетингових досліджень «Социс» провів загальнонаціональне дослідження з 8 по 18 лютого 2019 року. ... Серед тих, хто буде голосувати / Серед тих, хто буде голосувати та визначився з власним вибором
Володимир Зеленський 19.1 / 24.7 Петро Порошенко 14.9 / 19.2 Юлiя Тимошенко 12.3 / 15.9 Юрiй Бойко 8.3 / 10.7 Анатолiй Гриценко 5.3 / 6.9 ... Змоделюємо ситуацію, яка відбувається в день виборів. Беремо до розрахунку та за основу лише тих, хто обов’язково буде голосувати і, відповідно, визначився з своїм вибором (n=1183). Результати голосування виглядали би наступним чином: В.Зеленський – 23,8%, П.Порошенко – 20,3%, Ю.Тимошенко – 15,9%, Ю.Бойко – 11,5%, А.Гриценко – 6,6%, О.Ляшко – 5,5%.
Дивно, що шановний freeze не запостив результати свіжого опитування
Если бы выборы президента Украины прошли в ближайшее воскресенье, то среди тех, кто точно будет голосовать и определился, лидирует шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский – 23,8%. Об этом свидетельствуют результаты нового опроса от социологической компании Социс.
Среди тех, кто еще не определился Зеленский набирает 19,9%.
Действующий президент Петр Порошенко среди тех, кто точно будет голосовать и определился набирает 20,3%, среди тех, кто не определился – 17,0%.