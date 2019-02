Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:28

Alex2006 написав: detroytred написав: Alex2006

Да он Вас просто троллит или сами никогда не судился.



Судьи наши точно также, как и он, на чёрное выносят решение, что белое (или наоборот).



Да с ним все давно понятно, просто для других тоже будет полезно понимать в чем дело. Все дела НАБУ просто затягиваются в судах. Суды просто их постоянно переносят по разным причинам и так длится годами. Суд не вынес ни одного приговора по делам НАБУ, ни обвинительного ни оправдательного. Просто дана команда тянуть время, пока не пройдут сроки давности. Да с ним все давно понятно, просто для других тоже будет полезно понимать в чем дело. Все дела НАБУ просто затягиваются в судах. Суды просто их постоянно переносят по разным причинам и так длится годами. Суд не вынес ни одного приговора по делам НАБУ, ни обвинительного ни оправдательного. Просто дана команда тянуть время, пока не пройдут сроки давности.



ага "с ним все давно понятно", а "Все дела НАБУ просто затягиваются в судах"

просто

и давно понятно

капец, днище ага "с ним все давно понятно", а "Все дела НАБУ просто затягиваются в судах"простои давно понятнокапец, днище

