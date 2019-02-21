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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 315316317318

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.2 5 187
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
11%
21
Зеленський Володимир Олександрович
26%
48
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
9%
17
Порошенко Петро Олексійович
36%
67
Садовий Андрій Іванович
1%
1
Тимошенко Юлія Володимирівна
4%
8
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
11%
21
Всього голосів : 187
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:27

  detroytred написав:Alex2006
Да он Вас просто троллит или сами никогда не судился.

Судьи наши точно также, как и он, на чёрное выносят решение, что белое (или наоборот).

Верховенство закона где-то тамна задворках..

Да с ним все давно понятно, просто для других тоже будет полезно понимать в чем дело. Все дела НАБУ просто затягиваются в судах. Суды просто их постоянно переносят по разным причинам и так длится годами. Суд не вынес ни одного приговора по делам НАБУ, ни обвинительного ни оправдательного. Просто дана команда тянуть время, пока не пройдут сроки давности.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:27

kongovets
Факты и доказательства за окошком.
Там отнюдь не развитая дем. страна с верховенством законов.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:28

  Alex2006 написав:
  detroytred написав:Alex2006
Да он Вас просто троллит или сами никогда не судился.

Судьи наши точно также, как и он, на чёрное выносят решение, что белое (или наоборот).

Верховенство закона где-то тамна задворках..

Да с ним все давно понятно, просто для других тоже будет полезно понимать в чем дело. Все дела НАБУ просто затягиваются в судах. Суды просто их постоянно переносят по разным причинам и так длится годами. Суд не вынес ни одного приговора по делам НАБУ, ни обвинительного ни оправдательного. Просто дана команда тянуть время, пока не пройдут сроки давности.


ага "с ним все давно понятно", а "Все дела НАБУ просто затягиваются в судах"
просто
и давно понятно
капец, днище
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:29

  detroytred написав:kongovets
Факты и доказательства за окошком.
Там отнюдь не развитая дем. страна с верховенством законов.


какие же вы жидкие, зрадофилы)
пшик за пшиком - кто бы сомневался?)
честно говоря жаль дальше время с такими альтернативно одаренными тратить
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 22 лют, 2019 13:30, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:30

Центр социальных и маркетинговых исследований SOCIS, 22 февраля 2019

https://ukraine-elections.com.ua/socopr ... prezidenta
Подробнее:
Центр соціальних та маркетингових досліджень «Социс» провів загальнонаціональне дослідження з 8 по 18 лютого 2019 року.
...
Серед тих, хто буде голосувати / Серед тих, хто буде голосувати та визначився з власним вибором

Володимир Зеленський 19.1 / 24.7
Петро Порошенко 14.9 / 19.2
Юлiя Тимошенко 12.3 / 15.9
Юрiй Бойко 8.3 / 10.7
Анатолiй Гриценко 5.3 / 6.9
...
Змоделюємо ситуацію, яка відбувається в день виборів. Беремо до розрахунку та за основу лише тих, хто обов’язково буде голосувати і, відповідно, визначився з своїм вибором (n=1183). Результати голосування виглядали би наступним чином: В.Зеленський – 23,8%, П.Порошенко – 20,3%, Ю.Тимошенко – 15,9%, Ю.Бойко – 11,5%, А.Гриценко – 6,6%, О.Ляшко – 5,5%.

http://socis.kiev.ua/ua/2019-02/
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:32

Re: Політичні дискусії

Дивно, що шановний freeze не запостив результати свіжого опитування :roll:

Если бы выборы президента Украины прошли в ближайшее воскресенье, то среди тех, кто точно будет голосовать и определился, лидирует шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский – 23,8%. Об этом свидетельствуют результаты нового опроса от социологической компании Социс.

Среди тех, кто еще не определился Зеленский набирает 19,9%.

Действующий президент Петр Порошенко среди тех, кто точно будет голосовать и определился набирает 20,3%, среди тех, кто не определился – 17,0%.

Кандидат в президенты Юлия Тимошенко, согласно результатам соцопроса, занимает третье место: среди тех, кто точно будет голосовать – 13,3%, среди определившихся 15,9%.
https://news.liga.net/politics/news/opr ... shenko---3
Востаннє редагувалось V2 в П'ят 22 лют, 2019 13:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:32

kongovets
Вам приходится усиливать своё мнение выпадами (глуповатенькими выпадами) в адрес оппонентов ... потому что ошибаетесь и фантазируете.
detroytred
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