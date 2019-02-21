Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Сергей Фурса специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital
Проблема тарифов - это не проблема высокой или низкой стоимости газа. Это проблема экономики, которая все еще не декоммунизирована
У нас высокие тарифы на газ, и как результат на отопление, потому что 85% угля находится в одних руках. Это вывод Зеленского по теме тарифов.
Это уже даже не экономика. Это химия, физика и здравый смысл. Где уголь, а где газ? Причем тут вообще одно к другому? Более того, если уж Зеленский начинает праведный поход против Роттердам+, то не надо притягивать сюда тарифы для населения, потому что Роттердам+ влияет только на тарифы для промышленности. Тарифы на электричество!
Казалось бы, причем тут неловкий момент, что Коломойского не интересуют цены на газ, его интересуют цены на электричество, потому что электрика – основной элемент себестоимости в ферросплавном бизнесе. А значит, можно воспользоваться недовольством людей от роста тарифов и понизить себе стоимость электричества.
И да, наконец-то они заговорили в унисон с Юлией "Венесуэловной" Тимошенко. Монополии виноваты в том, что у нас высокие цены на газ.
Монополии - это плохо, никто не спорит. Но есть одно "но". У нас нет монополии на рынке газа. Рынок газа сегментирован на промышленность и население. Монополия обычно забирает себе самый платёжеспособный сегмент, чтобы получить максимальную прибыль. На то она и монополия. И тут случается оказия. Потому что платежеспособный сегмент промышленных потребителей абсолютно рыночный. Там рыночное ценообразование. Там нет монополии. Доля Нафтогаза, который привыкли винить во всех смертных грехах, составляет там меньше 10%.
Условная монополия присутствует на рынке для населения. Это правда. Но есть один нюанс. Это не та злая монополия, которую все не любят. Не та монополия, как изображались трасты в советских фильмах про злых буржуев. Это монополия, когда монополисту никто не хочет составлять конкуренцию. Это как если сейчас вы поедите в "ДНР" распространять газеты на украинском языке. Конкуренции у вас не будет. Вообще. Но очень скоро и вас не будет. Так вот, Нафтогаз продает газ населению только потому, что его заставляет это делать правительство. И по цене, по которой правительство его заставляет это делать. И эта цена меньше, чем условная монополия, Нафтогаз, мог бы получить, экспортируй он газ или продавай его промышленности. Это работа монополии себе в убыток.
Нелогично, правда? Монополии ведь поступают совершенно по-другому. Монополии максимизируют свою прибыль, используя свое рыночное положение. А тут есть совершенно противоположное поведение. Компания продает газ себе в убыток. Какая-то тупая монополия.
А значит - хватит называть белое черным. Винить монополию в росте цен на газ – это демагогия и популизм. Это попытка исказить ситуацию. Это ложь. Причина роста цен на газ не в том, что у нас существует мифическая монополия. Причем такая мощная, что заставляет МВФ себя слушаться. Причина в том, что долгое время и до сих пор цены на газ для населения устанавливаются административно. И не являются рыночными. И поэтому были долгое время искусственно занижены. И если вы долгое время лежали и не вставали, то потом вам будет тяжело ходить. Но это не значит, что надо продолжать лежать. И проблема тарифов - это не проблема высокой или низкой стоимости газа. Это проблема экономики, которая еще не декоммунизирована. Это проблема совка в головах, когда все было дешево, но только кушать было нечего.
И если паразитирование Юлии Тимошенко на социализме в головах украинцев вполне понятно, то вот для представителя интересов "молодого поколения" это не очень хорошо смотрится. Тем более для того, кто позиционирует себя "молодым либералом". Или не позиционирует? А тут запутаться легко. https://www.liga.net/politics/opinion/e ... az-4169145
Востаннє редагувалось V2 в П'ят 22 лют, 2019 13:41, всього редагувалось 1 раз.
lapay написав:Мама Коболева, безперечно, сильно підірвала бюджет України. Якщо, по логіці зрадофілів
Дык порохоботам плевать на моральные устои, это уже понятно. Когда чиновник топ-уровня заявляет, что он не идиот, чтобы хранить деньги на Родине, они считают это нормальным. О, кстати, и Коболев не идиот, у вас сплоченная команда ))
І правильно робить, що не зберігає. Ви ж самі не розумієте, чого хочете. Якщо людина, типу Тимошенко чи Гриценко, декларує, що живе на 10-20 тис. гривень в місяць, при видатках на мільйони - то він чесний і принциповий. Якщо Коболєв виграв, для країни, безкоштовний газ на 2 млрд доларів, і за це отримав свою частку від 1% - то він корупціонер і злодій. Так чого ображатись на образливі слова, коли вони цілком заслужені?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Alex2006 написав:Да с ним все давно понятно, просто для других тоже будет полезно понимать в чем дело. Все дела НАБУ просто затягиваются в судах. Суды просто их постоянно переносят по разным причинам и так длится годами. Суд не вынес ни одного приговора по делам НАБУ, ни обвинительного ни оправдательного. Просто дана команда тянуть время, пока не пройдут сроки давности.
Справи затягуються, бо суддів не вистачає, а портновський КПК на стороні адвокатів. Можливо, є і підкуп, але це практично неможливо довести. По гучним справам судді намагаються не порушувати процедуру.
Судей не хватает? Вот это аргумент, такой отмазки я еще не слышал. Кто мешает набрать еще в таком случае, а? Вся власть 5 лет была в руках Порошенка, где результат?
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели. Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
V2 написав:Сергей Фурса специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital
Проблема тарифов - это не проблема высокой или низкой стоимости газа. Это проблема экономики, которая все еще не декоммунизирована
У нас высокие тарифы на газ, и как результат на отопление, потому что 85% угля находится в одних руках. Это вывод Зеленского по теме тарифов.
Это уже даже не экономика. Это химия, физика и здравый смысл. Где уголь, а где газ? Причем тут вообще одно к другому? Более того, если уж Зеленский начинает праведный поход против Роттердам+, то не надо притягивать сюда тарифы для населения, потому что Роттердам+ влияет только на тарифы для промышленности. Тарифы на электричество!
Казалось бы, причем тут неловкий момент, что Коломойского не интересуют цены на газ, его интересуют цены на электричество, потому что электрика – основной элемент себестоимости в ферросплавном бизнесе. А значит, можно воспользоваться недовольством людей от роста тарифов и понизить себе стоимость электричества.
И да, наконец-то они заговорили в унисон с Юлией "Венесуэловной" Тимошенко. Монополии виноваты в том, что у нас высокие цены на газ.
Монополии - это плохо, никто не спорит. Но есть одно "но". У нас нет монополии на рынке газа. Рынок газа сегментирован на промышленность и население. Монополия обычно забирает себе самый платёжеспособный сегмент, чтобы получить максимальную прибыль. На то она и монополия. И тут случается оказия. Потому что платежеспособный сегмент промышленных потребителей абсолютно рыночный. Там рыночное ценообразование. Там нет монополии. Доля Нафтогаза, который привыкли винить во всех смертных грехах, составляет там меньше 10%.
Условная монополия присутствует на рынке для населения. Это правда. Но есть один нюанс. Это не та злая монополия, которую все не любят. Не та монополия, как изображались трасты в советских фильмах про злых буржуев. Это монополия, когда монополисту никто не хочет составлять конкуренцию. Это как если сейчас вы поедите в "ДНР" распространять газеты на украинском языке. Конкуренции у вас не будет. Вообще. Но очень скоро и вас не будет. Так вот, Нафтогаз продает газ населению только потому, что его заставляет это делать правительство. И по цене, по которой правительство его заставляет это делать. И эта цена меньше, чем условная монополия, Нафтогаз, мог бы получить, экспортируй он газ или продавай его промышленности. Это работа монополии себе в убыток.
Нелогично, правда? Монополии ведь поступают совершенно по-другому. Монополии максимизируют свою прибыль, используя свое рыночное положение. А тут есть совершенно противоположное поведение. Компания продает газ себе в убыток. Какая-то тупая монополия.
А значит - хватит называть белое черным. Винить монополию в росте цен на газ – это демагогия и популизм. Это попытка исказить ситуацию. Это ложь. Причина роста цен на газ не в том, что у нас существует мифическая монополия. Причем такая мощная, что заставляет МВФ себя слушаться. Причина в том, что долгое время и до сих пор цены на газ для населения устанавливаются административно. И не являются рыночными. И поэтому были долгое время искусственно занижены. И если вы долгое время лежали и не вставали, то потом вам будет тяжело ходить. Но это не значит, что надо продолжать лежать. И проблема тарифов - это не проблема высокой или низкой стоимости газа. Это проблема экономики, которая еще не декоммунизирована. Это проблема совка в головах, когда все было дешево, но только кушать было нечего.
И если паразитирование Юлии Тимошенко на социализме в головах украинцев вполне понятно, то вот для представителя интересов "молодого поколения" это не очень хорошо смотрится. Тем более для того, кто позиционирует себя "молодым либералом". Или не позиционирует? А тут запутаться легко. https://www.liga.net/politics/opinion/e ... az-4169145
Беда в том, что Фурса пишет слишком сложно для одноклеточных. Лозунги: "Тарифный геноцид!" "Снижу тарифы на газ в 2 раза" "Коболев - зажрался" "Липецкая фабрика" "Мальдивы" - звучат для них как музыка, а тут надо думать.
V2 написав:Сергей Фурса специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital
Проблема тарифов - это не проблема высокой или низкой стоимости газа. Это проблема экономики, которая все еще не декоммунизирована
У нас высокие тарифы на газ, и как результат на отопление, потому что 85% угля находится в одних руках. Это вывод Зеленского по теме тарифов.
Это уже даже не экономика. Это химия, физика и здравый смысл. Где уголь, а где газ? Причем тут вообще одно к другому? Более того, если уж Зеленский начинает праведный поход против Роттердам+, то не надо притягивать сюда тарифы для населения, потому что Роттердам+ влияет только на тарифы для промышленности. Тарифы на электричество!
Казалось бы, причем тут неловкий момент, что Коломойского не интересуют цены на газ, его интересуют цены на электричество, потому что электрика – основной элемент себестоимости в ферросплавном бизнесе. А значит, можно воспользоваться недовольством людей от роста тарифов и понизить себе стоимость электричества.
И да, наконец-то они заговорили в унисон с Юлией "Венесуэловной" Тимошенко. Монополии виноваты в том, что у нас высокие цены на газ.
Монополии - это плохо, никто не спорит. Но есть одно "но". У нас нет монополии на рынке газа. Рынок газа сегментирован на промышленность и население. Монополия обычно забирает себе самый платёжеспособный сегмент, чтобы получить максимальную прибыль. На то она и монополия. И тут случается оказия. Потому что платежеспособный сегмент промышленных потребителей абсолютно рыночный. Там рыночное ценообразование. Там нет монополии. Доля Нафтогаза, который привыкли винить во всех смертных грехах, составляет там меньше 10%.
Условная монополия присутствует на рынке для населения. Это правда. Но есть один нюанс. Это не та злая монополия, которую все не любят. Не та монополия, как изображались трасты в советских фильмах про злых буржуев. Это монополия, когда монополисту никто не хочет составлять конкуренцию. Это как если сейчас вы поедите в "ДНР" распространять газеты на украинском языке. Конкуренции у вас не будет. Вообще. Но очень скоро и вас не будет. Так вот, Нафтогаз продает газ населению только потому, что его заставляет это делать правительство. И по цене, по которой правительство его заставляет это делать. И эта цена меньше, чем условная монополия, Нафтогаз, мог бы получить, экспортируй он газ или продавай его промышленности. Это работа монополии себе в убыток.
Нелогично, правда? Монополии ведь поступают совершенно по-другому. Монополии максимизируют свою прибыль, используя свое рыночное положение. А тут есть совершенно противоположное поведение. Компания продает газ себе в убыток. Какая-то тупая монополия.
А значит - хватит называть белое черным. Винить монополию в росте цен на газ – это демагогия и популизм. Это попытка исказить ситуацию. Это ложь. Причина роста цен на газ не в том, что у нас существует мифическая монополия. Причем такая мощная, что заставляет МВФ себя слушаться. Причина в том, что долгое время и до сих пор цены на газ для населения устанавливаются административно. И не являются рыночными. И поэтому были долгое время искусственно занижены. И если вы долгое время лежали и не вставали, то потом вам будет тяжело ходить. Но это не значит, что надо продолжать лежать. И проблема тарифов - это не проблема высокой или низкой стоимости газа. Это проблема экономики, которая еще не декоммунизирована. Это проблема совка в головах, когда все было дешево, но только кушать было нечего.
И если паразитирование Юлии Тимошенко на социализме в головах украинцев вполне понятно, то вот для представителя интересов "молодого поколения" это не очень хорошо смотрится. Тем более для того, кто позиционирует себя "молодым либералом". Или не позиционирует? А тут запутаться легко. https://www.liga.net/politics/opinion/e ... az-4169145
Беда в том, что Фурса пишет слишком сложно для одноклеточных. Лозунги: "Тарифный геноцид!" "Снижу тарифы на газ в 2 раза" "Коболев - зажрался" "Липецкая фабрика" "Мальдивы" - звучат для них как музыка, а тут надо думать.
Так він конкретно маніпулює фактами ... Про газ для населення - правильно . Про Роттердам і тарифи на тепло - нагла брехня ...