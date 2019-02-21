Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 317318319320321> За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували): Політичні дискусії 5.2 5 187 Бойко Юрій Анатолійович 1% 2 Гриценко Анатолій Степанович 11% 21 Зеленський Володимир Олександрович 26% 48 Ляшко Олег Валерійович 1% 1 Мураєв Євгеній Володимирович 9% 17 Порошенко Петро Олексійович 36% 67 Садовий Андрій Іванович 1% 1 Тимошенко Юлія Володимирівна 4% 8 Шевченко Олександр Леонідович 1% 1 Інший кандидат 11% 21 Всього голосів : 187 Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:40 Re: Політичні дискусії

специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital



Проблема тарифов - это не проблема высокой или низкой стоимости газа. Это проблема экономики, которая все еще не декоммунизирована



У нас высокие тарифы на газ, и как результат на отопление, потому что 85% угля находится в одних руках. Это вывод Зеленского по теме тарифов.



Это уже даже не экономика. Это химия, физика и здравый смысл. Где уголь, а где газ? Причем тут вообще одно к другому? Более того, если уж Зеленский начинает праведный поход против Роттердам+, то не надо притягивать сюда тарифы для населения, потому что Роттердам+ влияет только на тарифы для промышленности. Тарифы на электричество!



Казалось бы, причем тут неловкий момент, что Коломойского не интересуют цены на газ, его интересуют цены на электричество, потому что электрика – основной элемент себестоимости в ферросплавном бизнесе. А значит, можно воспользоваться недовольством людей от роста тарифов и понизить себе стоимость электричества.



И да, наконец-то они заговорили в унисон с Юлией "Венесуэловной" Тимошенко. Монополии виноваты в том, что у нас высокие цены на газ.



Монополии - это плохо, никто не спорит. Но есть одно "но". У нас нет монополии на рынке газа. Рынок газа сегментирован на промышленность и население. Монополия обычно забирает себе самый платёжеспособный сегмент, чтобы получить максимальную прибыль. На то она и монополия. И тут случается оказия. Потому что платежеспособный сегмент промышленных потребителей абсолютно рыночный. Там рыночное ценообразование. Там нет монополии. Доля Нафтогаза, который привыкли винить во всех смертных грехах, составляет там меньше 10%.



Условная монополия присутствует на рынке для населения. Это правда. Но есть один нюанс. Это не та злая монополия, которую все не любят. Не та монополия, как изображались трасты в советских фильмах про злых буржуев. Это монополия, когда монополисту никто не хочет составлять конкуренцию. Это как если сейчас вы поедите в "ДНР" распространять газеты на украинском языке. Конкуренции у вас не будет. Вообще. Но очень скоро и вас не будет. Так вот, Нафтогаз продает газ населению только потому, что его заставляет это делать правительство. И по цене, по которой правительство его заставляет это делать. И эта цена меньше, чем условная монополия, Нафтогаз, мог бы получить, экспортируй он газ или продавай его промышленности. Это работа монополии себе в убыток.



Нелогично, правда? Монополии ведь поступают совершенно по-другому. Монополии максимизируют свою прибыль, используя свое рыночное положение. А тут есть совершенно противоположное поведение. Компания продает газ себе в убыток. Какая-то тупая монополия.



А значит - хватит называть белое черным. Винить монополию в росте цен на газ – это демагогия и популизм. Это попытка исказить ситуацию. Это ложь. Причина роста цен на газ не в том, что у нас существует мифическая монополия. Причем такая мощная, что заставляет МВФ себя слушаться. Причина в том, что долгое время и до сих пор цены на газ для населения устанавливаются административно. И не являются рыночными. И поэтому были долгое время искусственно занижены. И если вы долгое время лежали и не вставали, то потом вам будет тяжело ходить. Но это не значит, что надо продолжать лежать. И проблема тарифов - это не проблема высокой или низкой стоимости газа. Это проблема экономики, которая еще не декоммунизирована. Это проблема совка в головах, когда все было дешево, но только кушать было нечего.



И если паразитирование Юлии Тимошенко на социализме в головах украинцев вполне понятно, то вот для представителя интересов "молодого поколения" это не очень хорошо смотрится. Тем более для того, кто позиционирует себя "молодым либералом". Или не позиционирует? А тут запутаться легко.

https://www.liga.net/politics/opinion/e ... az-4169145 Сергей Фурсаспециалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon CapitalПроблема тарифов - это не проблема высокой или низкой стоимости газа. Это проблема экономики, которая все еще не декоммунизированаУ нас высокие тарифы на газ, и как результат на отопление, потому что 85% угля находится в одних руках. Это вывод Зеленского по теме тарифов.Это уже даже не экономика. Это химия, физика и здравый смысл. Где уголь, а где газ? Причем тут вообще одно к другому? Более того, если уж Зеленский начинает праведный поход против Роттердам+, то не надо притягивать сюда тарифы для населения, потому что Роттердам+ влияет только на тарифы для промышленности. Тарифы на электричество!Казалось бы, причем тут неловкий момент, что Коломойского не интересуют цены на газ, его интересуют цены на электричество, потому что электрика – основной элемент себестоимости в ферросплавном бизнесе. А значит, можно воспользоваться недовольством людей от роста тарифов и понизить себе стоимость электричества.И да, наконец-то они заговорили в унисон с Юлией "Венесуэловной" Тимошенко. Монополии виноваты в том, что у нас высокие цены на газ.Монополии - это плохо, никто не спорит. Но есть одно "но". У нас нет монополии на рынке газа. Рынок газа сегментирован на промышленность и население. Монополия обычно забирает себе самый платёжеспособный сегмент, чтобы получить максимальную прибыль. На то она и монополия. И тут случается оказия. Потому что платежеспособный сегмент промышленных потребителей абсолютно рыночный. Там рыночное ценообразование. Там нет монополии. Доля Нафтогаза, который привыкли винить во всех смертных грехах, составляет там меньше 10%.Условная монополия присутствует на рынке для населения. Это правда. Но есть один нюанс. Это не та злая монополия, которую все не любят. Не та монополия, как изображались трасты в советских фильмах про злых буржуев. Это монополия, когда монополисту никто не хочет составлять конкуренцию. Это как если сейчас вы поедите в "ДНР" распространять газеты на украинском языке. Конкуренции у вас не будет. Вообще. Но очень скоро и вас не будет. Так вот, Нафтогаз продает газ населению только потому, что его заставляет это делать правительство. И по цене, по которой правительство его заставляет это делать. И эта цена меньше, чем условная монополия, Нафтогаз, мог бы получить, экспортируй он газ или продавай его промышленности. Это работа монополии себе в убыток.Нелогично, правда? Монополии ведь поступают совершенно по-другому. Монополии максимизируют свою прибыль, используя свое рыночное положение. А тут есть совершенно противоположное поведение. Компания продает газ себе в убыток. Какая-то тупая монополия.А значит - хватит называть белое черным. Винить монополию в росте цен на газ – это демагогия и популизм. Это попытка исказить ситуацию. Это ложь. Причина роста цен на газ не в том, что у нас существует мифическая монополия. Причем такая мощная, что заставляет МВФ себя слушаться. Причина в том, что долгое время и до сих пор цены на газ для населения устанавливаются административно. И не являются рыночными. И поэтому были долгое время искусственно занижены. И если вы долгое время лежали и не вставали, то потом вам будет тяжело ходить. Но это не значит, что надо продолжать лежать. И проблема тарифов - это не проблема высокой или низкой стоимости газа. Это проблема экономики, которая еще не декоммунизирована. Это проблема совка в головах, когда все было дешево, но только кушать было нечего.И если паразитирование Юлии Тимошенко на социализме в головах украинцев вполне понятно, то вот для представителя интересов "молодого поколения" это не очень хорошо смотрится. Тем более для того, кто позиционирует себя "молодым либералом". Или не позиционирует? А тут запутаться легко. Востаннє редагувалось V2 в П'ят 22 лют, 2019 13:41, всього редагувалось 1 раз. V2 4 Повідомлень: 5746 З нами з: 03.07.09 Подякував: 222 раз. Подякували: 881 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:40 kongovets

Сказал тот, кто недавно аргументировал - финансовый, дескать, не фильтр.



Глупо же выглядите. Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 22 лют, 2019 13:41, всього редагувалось 1 раз. detroytred

Повідомлень: 21114 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1235 раз. Подякували: 2860 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:41 Amat написав: Жаль. Я думал тут люди интересуются реальной политикой. Жаль. Я думал тут люди интересуются реальной политикой.



ага, я тоже когда то давно грешным делом думал шо на финансовом форуме сидят финансисты и неглупые люди) ага, я тоже когда то давно грешным делом думал шо на финансовом форуме сидят финансисты и неглупые люди) Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease. kingkongovets

Заблокований Повідомлень: 6259 З нами з: 05.06.16 Подякував: 374 раз. Подякували: 906 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:42 freeze написав: lapay написав: Мама Коболева, безперечно, сильно підірвала бюджет України.

Якщо, по логіці зрадофілів



Дык порохоботам плевать на моральные устои, это уже понятно.

Когда чиновник топ-уровня заявляет, что он не идиот, чтобы хранить деньги на Родине, они считают это нормальным.

О, кстати, и Коболев не идиот, у вас сплоченная команда )) Дык порохоботам плевать на моральные устои, это уже понятно.Когда чиновник топ-уровня заявляет, что он не идиот, чтобы хранить деньги на Родине, они считают это нормальным.О, кстати, и Коболев не идиот, у вас сплоченная команда ))

І правильно робить, що не зберігає. Ви ж самі не розумієте, чого хочете. Якщо людина, типу Тимошенко чи Гриценко, декларує, що живе на 10-20 тис. гривень в місяць, при видатках на мільйони - то він чесний і принциповий. Якщо Коболєв виграв, для країни, безкоштовний газ на 2 млрд доларів, і за це отримав свою частку від 1% - то він корупціонер і злодій.

Так чого ображатись на образливі слова, коли вони цілком заслужені? І правильно робить, що не зберігає. Ви ж самі не розумієте, чого хочете. Якщо людина, типу Тимошенко чи Гриценко, декларує, що живе на 10-20 тис. гривень в місяць, при видатках на мільйони - то він чесний і принциповий. Якщо Коболєв виграв, для країни, безкоштовний газ на 2 млрд доларів, і за це отримав свою частку від 1% - то він корупціонер і злодій.Так чого ображатись на образливі слова, коли вони цілком заслужені? Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... lapay Повідомлень: 7308 З нами з: 01.08.15 Подякував: 892 раз. Подякували: 1073 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:46 lapay написав: Alex2006 написав: Да с ним все давно понятно, просто для других тоже будет полезно понимать в чем дело. Все дела НАБУ просто затягиваются в судах. Суды просто их постоянно переносят по разным причинам и так длится годами. Суд не вынес ни одного приговора по делам НАБУ, ни обвинительного ни оправдательного. Просто дана команда тянуть время, пока не пройдут сроки давности. Да с ним все давно понятно, просто для других тоже будет полезно понимать в чем дело. Все дела НАБУ просто затягиваются в судах. Суды просто их постоянно переносят по разным причинам и так длится годами. Суд не вынес ни одного приговора по делам НАБУ, ни обвинительного ни оправдательного. Просто дана команда тянуть время, пока не пройдут сроки давности.

Справи затягуються, бо суддів не вистачає, а портновський КПК на стороні адвокатів. Можливо, є і підкуп, але це практично неможливо довести. По гучним справам судді намагаються не порушувати процедуру. Справи затягуються, бо суддів не вистачає, а портновський КПК на стороні адвокатів. Можливо, є і підкуп, але це практично неможливо довести. По гучним справам судді намагаються не порушувати процедуру.

Судей не хватает? Вот это аргумент, такой отмазки я еще не слышал. Кто мешает набрать еще в таком случае, а? Вся власть 5 лет была в руках Порошенка, где результат? Судей не хватает? Вот это аргумент, такой отмазки я еще не слышал. Кто мешает набрать еще в таком случае, а? Вся власть 5 лет была в руках Порошенка, где результат? Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.

Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию. Alex2006 Повідомлень: 3487 З нами з: 13.06.15 Подякував: 99 раз. Подякували: 477 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:47

Филолог с Вас так и прет))



Вы гугл не осилили что ли...



Важным фактором является и сравнение с другими странами. Украина в три раза отстает по показателю от лидеров рейтинга.



https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... lo-339394/ kongovetsФилолог с Вас так и прет))Вы гугл не осилили что ли...Важным фактором является и сравнение с другими странами. Украина в три раза отстает по показателю от лидеров рейтинга. detroytred

Повідомлень: 21114 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1235 раз. Подякували: 2860 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:48 V2 написав: Сергей Фурса

специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital



Проблема тарифов - это не проблема высокой или низкой стоимости газа. Это проблема экономики, которая все еще не декоммунизирована



У нас высокие тарифы на газ, и как результат на отопление, потому что 85% угля находится в одних руках. Это вывод Зеленского по теме тарифов.



Это уже даже не экономика. Это химия, физика и здравый смысл. Где уголь, а где газ? Причем тут вообще одно к другому? Более того, если уж Зеленский начинает праведный поход против Роттердам+, то не надо притягивать сюда тарифы для населения, потому что Роттердам+ влияет только на тарифы для промышленности. Тарифы на электричество!



Казалось бы, причем тут неловкий момент, что Коломойского не интересуют цены на газ, его интересуют цены на электричество, потому что электрика – основной элемент себестоимости в ферросплавном бизнесе. А значит, можно воспользоваться недовольством людей от роста тарифов и понизить себе стоимость электричества.



И да, наконец-то они заговорили в унисон с Юлией "Венесуэловной" Тимошенко. Монополии виноваты в том, что у нас высокие цены на газ.



Монополии - это плохо, никто не спорит. Но есть одно "но". У нас нет монополии на рынке газа. Рынок газа сегментирован на промышленность и население. Монополия обычно забирает себе самый платёжеспособный сегмент, чтобы получить максимальную прибыль. На то она и монополия. И тут случается оказия. Потому что платежеспособный сегмент промышленных потребителей абсолютно рыночный. Там рыночное ценообразование. Там нет монополии. Доля Нафтогаза, который привыкли винить во всех смертных грехах, составляет там меньше 10%.



Условная монополия присутствует на рынке для населения. Это правда. Но есть один нюанс. Это не та злая монополия, которую все не любят. Не та монополия, как изображались трасты в советских фильмах про злых буржуев. Это монополия, когда монополисту никто не хочет составлять конкуренцию. Это как если сейчас вы поедите в "ДНР" распространять газеты на украинском языке. Конкуренции у вас не будет. Вообще. Но очень скоро и вас не будет. Так вот, Нафтогаз продает газ населению только потому, что его заставляет это делать правительство. И по цене, по которой правительство его заставляет это делать. И эта цена меньше, чем условная монополия, Нафтогаз, мог бы получить, экспортируй он газ или продавай его промышленности. Это работа монополии себе в убыток.



Нелогично, правда? Монополии ведь поступают совершенно по-другому. Монополии максимизируют свою прибыль, используя свое рыночное положение. А тут есть совершенно противоположное поведение. Компания продает газ себе в убыток. Какая-то тупая монополия.



А значит - хватит называть белое черным. Винить монополию в росте цен на газ – это демагогия и популизм. Это попытка исказить ситуацию. Это ложь. Причина роста цен на газ не в том, что у нас существует мифическая монополия. Причем такая мощная, что заставляет МВФ себя слушаться. Причина в том, что долгое время и до сих пор цены на газ для населения устанавливаются административно. И не являются рыночными. И поэтому были долгое время искусственно занижены. И если вы долгое время лежали и не вставали, то потом вам будет тяжело ходить. Но это не значит, что надо продолжать лежать. И проблема тарифов - это не проблема высокой или низкой стоимости газа. Это проблема экономики, которая еще не декоммунизирована. Это проблема совка в головах, когда все было дешево, но только кушать было нечего.



И если паразитирование Юлии Тимошенко на социализме в головах украинцев вполне понятно, то вот для представителя интересов "молодого поколения" это не очень хорошо смотрится. Тем более для того, кто позиционирует себя "молодым либералом". Или не позиционирует? А тут запутаться легко.

https://www.liga.net/politics/opinion/e ... az-4169145 Сергей Фурсаспециалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon CapitalПроблема тарифов - это не проблема высокой или низкой стоимости газа. Это проблема экономики, которая все еще не декоммунизированаУ нас высокие тарифы на газ, и как результат на отопление, потому что 85% угля находится в одних руках. Это вывод Зеленского по теме тарифов.Это уже даже не экономика. Это химия, физика и здравый смысл. Где уголь, а где газ? Причем тут вообще одно к другому? Более того, если уж Зеленский начинает праведный поход против Роттердам+, то не надо притягивать сюда тарифы для населения, потому что Роттердам+ влияет только на тарифы для промышленности. Тарифы на электричество!Казалось бы, причем тут неловкий момент, что Коломойского не интересуют цены на газ, его интересуют цены на электричество, потому что электрика – основной элемент себестоимости в ферросплавном бизнесе. А значит, можно воспользоваться недовольством людей от роста тарифов и понизить себе стоимость электричества.И да, наконец-то они заговорили в унисон с Юлией "Венесуэловной" Тимошенко. Монополии виноваты в том, что у нас высокие цены на газ.Монополии - это плохо, никто не спорит. Но есть одно "но". У нас нет монополии на рынке газа. Рынок газа сегментирован на промышленность и население. Монополия обычно забирает себе самый платёжеспособный сегмент, чтобы получить максимальную прибыль. На то она и монополия. И тут случается оказия. Потому что платежеспособный сегмент промышленных потребителей абсолютно рыночный. Там рыночное ценообразование. Там нет монополии. Доля Нафтогаза, который привыкли винить во всех смертных грехах, составляет там меньше 10%.Условная монополия присутствует на рынке для населения. Это правда. Но есть один нюанс. Это не та злая монополия, которую все не любят. Не та монополия, как изображались трасты в советских фильмах про злых буржуев. Это монополия, когда монополисту никто не хочет составлять конкуренцию. Это как если сейчас вы поедите в "ДНР" распространять газеты на украинском языке. Конкуренции у вас не будет. Вообще. Но очень скоро и вас не будет. Так вот, Нафтогаз продает газ населению только потому, что его заставляет это делать правительство. И по цене, по которой правительство его заставляет это делать. И эта цена меньше, чем условная монополия, Нафтогаз, мог бы получить, экспортируй он газ или продавай его промышленности. Это работа монополии себе в убыток.Нелогично, правда? Монополии ведь поступают совершенно по-другому. Монополии максимизируют свою прибыль, используя свое рыночное положение. А тут есть совершенно противоположное поведение. Компания продает газ себе в убыток. Какая-то тупая монополия.А значит - хватит называть белое черным. Винить монополию в росте цен на газ – это демагогия и популизм. Это попытка исказить ситуацию. Это ложь. Причина роста цен на газ не в том, что у нас существует мифическая монополия. Причем такая мощная, что заставляет МВФ себя слушаться. Причина в том, что долгое время и до сих пор цены на газ для населения устанавливаются административно. И не являются рыночными. И поэтому были долгое время искусственно занижены. И если вы долгое время лежали и не вставали, то потом вам будет тяжело ходить. Но это не значит, что надо продолжать лежать. И проблема тарифов - это не проблема высокой или низкой стоимости газа. Это проблема экономики, которая еще не декоммунизирована. Это проблема совка в головах, когда все было дешево, но только кушать было нечего.И если паразитирование Юлии Тимошенко на социализме в головах украинцев вполне понятно, то вот для представителя интересов "молодого поколения" это не очень хорошо смотрится. Тем более для того, кто позиционирует себя "молодым либералом". Или не позиционирует? А тут запутаться легко.

Беда в том, что Фурса пишет слишком сложно для одноклеточных. Лозунги: "Тарифный геноцид!" "Снижу тарифы на газ в 2 раза" "Коболев - зажрался" "Липецкая фабрика" "Мальдивы" - звучат для них как музыка, а тут надо думать. Беда в том, что Фурса пишет слишком сложно для одноклеточных. Лозунги: "Тарифный геноцид!" "Снижу тарифы на газ в 2 раза" "Коболев - зажрался" "Липецкая фабрика" "Мальдивы" - звучат для них как музыка, а тут надо думать. airmax78 Повідомлень: 28237 З нами з: 25.10.12 Подякував: 725 раз. Подякували: 3194 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:52 airmax78

Так и Ваше мнение можно утрировать только до лозунга: ПАП - великий незаменимый кормчий.



Но Вам же тут только этим не контраргументируют. detroytred

Повідомлень: 21114 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1235 раз. Подякували: 2860 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:58 Re: Політичні дискусії V2 написав: У нас высокие тарифы на газ, и как результат на отопление, потому что 85% угля находится в одних руках. Это вывод Зеленского по теме тарифов. У нас высокие тарифы на газ, и как результат на отопление, потому что 85% угля находится в одних руках. Это вывод Зеленского по теме тарифов.

Дарницкая ТЕЦ которая обогревает дома левого берега Киева знаете на чем работает? На угле. Какая неожиданность! Дарницкая ТЕЦ которая обогревает дома левого берега Киева знаете на чем работает? На угле. Какая неожиданность! BIGor

Повідомлень: 2819 З нами з: 19.09.10 Подякував: 444 раз. Подякували: 560 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лют, 2019 14:00 airmax78 написав: V2 написав: Сергей Фурса

специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital



Проблема тарифов - это не проблема высокой или низкой стоимости газа. Это проблема экономики, которая все еще не декоммунизирована



У нас высокие тарифы на газ, и как результат на отопление, потому что 85% угля находится в одних руках. Это вывод Зеленского по теме тарифов.



Это уже даже не экономика. Это химия, физика и здравый смысл. Где уголь, а где газ? Причем тут вообще одно к другому? Более того, если уж Зеленский начинает праведный поход против Роттердам+, то не надо притягивать сюда тарифы для населения, потому что Роттердам+ влияет только на тарифы для промышленности. Тарифы на электричество!



Казалось бы, причем тут неловкий момент, что Коломойского не интересуют цены на газ, его интересуют цены на электричество, потому что электрика – основной элемент себестоимости в ферросплавном бизнесе. А значит, можно воспользоваться недовольством людей от роста тарифов и понизить себе стоимость электричества.



И да, наконец-то они заговорили в унисон с Юлией "Венесуэловной" Тимошенко. Монополии виноваты в том, что у нас высокие цены на газ.



Монополии - это плохо, никто не спорит. Но есть одно "но". У нас нет монополии на рынке газа. Рынок газа сегментирован на промышленность и население. Монополия обычно забирает себе самый платёжеспособный сегмент, чтобы получить максимальную прибыль. На то она и монополия. И тут случается оказия. Потому что платежеспособный сегмент промышленных потребителей абсолютно рыночный. Там рыночное ценообразование. Там нет монополии. Доля Нафтогаза, который привыкли винить во всех смертных грехах, составляет там меньше 10%.



Условная монополия присутствует на рынке для населения. Это правда. Но есть один нюанс. Это не та злая монополия, которую все не любят. Не та монополия, как изображались трасты в советских фильмах про злых буржуев. Это монополия, когда монополисту никто не хочет составлять конкуренцию. Это как если сейчас вы поедите в "ДНР" распространять газеты на украинском языке. Конкуренции у вас не будет. Вообще. Но очень скоро и вас не будет. Так вот, Нафтогаз продает газ населению только потому, что его заставляет это делать правительство. И по цене, по которой правительство его заставляет это делать. И эта цена меньше, чем условная монополия, Нафтогаз, мог бы получить, экспортируй он газ или продавай его промышленности. Это работа монополии себе в убыток.



Нелогично, правда? Монополии ведь поступают совершенно по-другому. Монополии максимизируют свою прибыль, используя свое рыночное положение. А тут есть совершенно противоположное поведение. Компания продает газ себе в убыток. Какая-то тупая монополия.



А значит - хватит называть белое черным. Винить монополию в росте цен на газ – это демагогия и популизм. Это попытка исказить ситуацию. Это ложь. Причина роста цен на газ не в том, что у нас существует мифическая монополия. Причем такая мощная, что заставляет МВФ себя слушаться. Причина в том, что долгое время и до сих пор цены на газ для населения устанавливаются административно. И не являются рыночными. И поэтому были долгое время искусственно занижены. И если вы долгое время лежали и не вставали, то потом вам будет тяжело ходить. Но это не значит, что надо продолжать лежать. И проблема тарифов - это не проблема высокой или низкой стоимости газа. Это проблема экономики, которая еще не декоммунизирована. Это проблема совка в головах, когда все было дешево, но только кушать было нечего.



И если паразитирование Юлии Тимошенко на социализме в головах украинцев вполне понятно, то вот для представителя интересов "молодого поколения" это не очень хорошо смотрится. Тем более для того, кто позиционирует себя "молодым либералом". Или не позиционирует? А тут запутаться легко.

https://www.liga.net/politics/opinion/e ... az-4169145 Сергей Фурсаспециалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon CapitalПроблема тарифов - это не проблема высокой или низкой стоимости газа. Это проблема экономики, которая все еще не декоммунизированаУ нас высокие тарифы на газ, и как результат на отопление, потому что 85% угля находится в одних руках. Это вывод Зеленского по теме тарифов.Это уже даже не экономика. Это химия, физика и здравый смысл. Где уголь, а где газ? Причем тут вообще одно к другому? Более того, если уж Зеленский начинает праведный поход против Роттердам+, то не надо притягивать сюда тарифы для населения, потому что Роттердам+ влияет только на тарифы для промышленности. Тарифы на электричество!Казалось бы, причем тут неловкий момент, что Коломойского не интересуют цены на газ, его интересуют цены на электричество, потому что электрика – основной элемент себестоимости в ферросплавном бизнесе. А значит, можно воспользоваться недовольством людей от роста тарифов и понизить себе стоимость электричества.И да, наконец-то они заговорили в унисон с Юлией "Венесуэловной" Тимошенко. Монополии виноваты в том, что у нас высокие цены на газ.Монополии - это плохо, никто не спорит. Но есть одно "но". У нас нет монополии на рынке газа. Рынок газа сегментирован на промышленность и население. Монополия обычно забирает себе самый платёжеспособный сегмент, чтобы получить максимальную прибыль. На то она и монополия. И тут случается оказия. Потому что платежеспособный сегмент промышленных потребителей абсолютно рыночный. Там рыночное ценообразование. Там нет монополии. Доля Нафтогаза, который привыкли винить во всех смертных грехах, составляет там меньше 10%.Условная монополия присутствует на рынке для населения. Это правда. Но есть один нюанс. Это не та злая монополия, которую все не любят. Не та монополия, как изображались трасты в советских фильмах про злых буржуев. Это монополия, когда монополисту никто не хочет составлять конкуренцию. Это как если сейчас вы поедите в "ДНР" распространять газеты на украинском языке. Конкуренции у вас не будет. Вообще. Но очень скоро и вас не будет. Так вот, Нафтогаз продает газ населению только потому, что его заставляет это делать правительство. И по цене, по которой правительство его заставляет это делать. И эта цена меньше, чем условная монополия, Нафтогаз, мог бы получить, экспортируй он газ или продавай его промышленности. Это работа монополии себе в убыток.Нелогично, правда? Монополии ведь поступают совершенно по-другому. Монополии максимизируют свою прибыль, используя свое рыночное положение. А тут есть совершенно противоположное поведение. Компания продает газ себе в убыток. Какая-то тупая монополия.А значит - хватит называть белое черным. Винить монополию в росте цен на газ – это демагогия и популизм. Это попытка исказить ситуацию. Это ложь. Причина роста цен на газ не в том, что у нас существует мифическая монополия. Причем такая мощная, что заставляет МВФ себя слушаться. Причина в том, что долгое время и до сих пор цены на газ для населения устанавливаются административно. И не являются рыночными. И поэтому были долгое время искусственно занижены. И если вы долгое время лежали и не вставали, то потом вам будет тяжело ходить. Но это не значит, что надо продолжать лежать. И проблема тарифов - это не проблема высокой или низкой стоимости газа. Это проблема экономики, которая еще не декоммунизирована. Это проблема совка в головах, когда все было дешево, но только кушать было нечего.И если паразитирование Юлии Тимошенко на социализме в головах украинцев вполне понятно, то вот для представителя интересов "молодого поколения" это не очень хорошо смотрится. Тем более для того, кто позиционирует себя "молодым либералом". Или не позиционирует? А тут запутаться легко.

Беда в том, что Фурса пишет слишком сложно для одноклеточных. Лозунги: "Тарифный геноцид!" "Снижу тарифы на газ в 2 раза" "Коболев - зажрался" "Липецкая фабрика" "Мальдивы" - звучат для них как музыка, а тут надо думать. Беда в том, что Фурса пишет слишком сложно для одноклеточных. Лозунги: "Тарифный геноцид!" "Снижу тарифы на газ в 2 раза" "Коболев - зажрался" "Липецкая фабрика" "Мальдивы" - звучат для них как музыка, а тут надо думать.

Так він конкретно маніпулює фактами ... Про газ для населення - правильно . Про Роттердам і тарифи на тепло - нагла брехня ... Так він конкретно маніпулює фактами ... Про газ для населення - правильно . Про Роттердам і тарифи на тепло - нагла брехня ... Puente Повідомлень: 1560 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 206 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 317318319320321> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Рейтинг українських забудовників Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Amat lapay і 0 гостейМодератори: Ірина_