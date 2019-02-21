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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 318319320321>

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.2 5 187
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
11%
21
Зеленський Володимир Олександрович
26%
48
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
9%
17
Порошенко Петро Олексійович
36%
67
Садовий Андрій Іванович
1%
1
Тимошенко Юлія Володимирівна
4%
8
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
11%
21
Всього голосів : 187
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 14:08

  detroytred написав:airmax78
Так и Ваше мнение можно утрировать только до лозунга: ПАП - великий незаменимый кормчий.

Но Вам же тут только этим не контраргументируют.

Мне здесь, пока, вообще не контраргументируют. Я вижу только один призыв: "Кто угодно, только не Порох". По какому-то удивительному стечению обстоятельств он совпадает с призвывом х&%ла.
И я начинаю думать: а кто эти люди, которые повторяют за х&%лом? Они в самом деле граждане Украины? Они отдают себе отчет в том, что они делают?
Твой внешний враг хочет твоими руками тебя же уничтожить - вместо того чтобы сопротивляться, ты начинаешь агитировать всех вокруг, что так и надо сделать, надо помочь внешнему врагу. И это при том, что внешний враг уже оттяпал Крым, кусок Донбасса, заблокировал украинские порты в Азовском море и накапливает силы на границе.
Но они как зомби продолжают повторять: "главный враг - это Порох".
Это повторение истории 100-летней давности. С некоторыми нюансами, но пугающе похожее.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 14:13

Re: Політичні дискусії

Бачу дуже просту картинку - прихильники Порошенка просто бояться . Причому всього . Будь-яких змін . Типу - Порошенко лікар-терапевт , який прописує організму ліки - вони не дуже сильно діють , зате в цілому з організмом точно нічого поганого не станеться . На жаль у нас з терапевтами скрізь не дуже - що в політиці , що в медицині ... І різні побічні ефекти чи реакції організму слабо передбачують .
Puente
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 14:15

  Puente написав:Бачу дуже просту картинку - прихильники Порошенка просто бояться . Причому всього . Будь-яких змін . Типу - Порошенко лікар-терапевт , який прописує організму ліки - вони не дуже сильно діють , зате в цілому з організмом точно нічого поганого не станеться . На жаль у нас з терапевтами скрісь не дуже - що в політиці , що в медицині ... І різні побічні ефекти чи реакції організму слабо передбачують .


мы больше всего боимся смены курса на европу и прочь от рашки
боимся (и обоснованно) шо другой на этом посту сольет все рашке
это сейчас главное и те кто этого не понимает - просто идиоты
тут все предельно просто
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 22 лют, 2019 14:17, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 14:17

  kingkongovets написав:
  Puente написав:Бачу дуже просту картинку - прихильники Порошенка просто бояться . Причому всього . Будь-яких змін . Типу - Порошенко лікар-терапевт , який прописує організму ліки - вони не дуже сильно діють , зате в цілому з організмом точно нічого поганого не станеться . На жаль у нас з терапевтами скрісь не дуже - що в політиці , що в медицині ... І різні побічні ефекти чи реакції організму слабо передбачують .


мы больше всего боимся смены курса на европу и прочь от рашки
это сейчас главное и те кто этого не понимает - просто идиоты
тут все предельно просто

Так просто може цього мало ?
Наприклад то й же Гриценко чи Смешко не поверне в бік РФ по-любому ... Але їх відкидають зразу .Мені перша шістка претендентів не подобається взагалі ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 14:19

  Puente написав:Так просто може цього мало ?
Наприклад то й же Гриценко чи Смешко не поверне в бік РФ по-любому ... Але їх відкидають зразу .


во первых откуда вы знаете?
чем они вообще кроме своего унылого бубнежа знамениты?
шо у них есть в активе?
а во вторых какой смысл обсуждать пустые места?
у них нет шансов - как претенденты они абсолютные нули
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 14:23

  Puente написав:Так просто може цього мало ?
Наприклад то й же Гриценко чи Смешко не поверне в бік РФ по-любому ... Але їх відкидають зразу .Мені перша шістка претендентів не подобається взагалі ...

Потому что во-первых, они гораздо слабее чем Порох во всех аспектах, во-вторых - у них нет шансов.
Зачем менять сильного, независимого Пороха, на слабых и зависимых Гриценко или Смешко? Ослабить государственную власть? Так именно этого и хочет х&%ло. "Уберите Пороха - он мне мешает".
И полезные идиоты с радостью готовы это сделать.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 14:33

Re: Політичні дискусії

  Alex2006 написав:Судей не хватает? Вот это аргумент, такой отмазки я еще не слышал. Кто мешает набрать еще в таком случае, а? Вся власть 5 лет была в руках Порошенка, где результат?

Тому що суддями стати не так просто, як хочеться https://cedem.org.ua/news/suddivskyj-la ... a-systemy/
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 14:58

Свіжа соціологія: Відрив Зеленського зменшився

Про це свідчать результати дослідження Центру соціальних та маркетингових досліджень «Социс», проведеного з 8 до 18 лютого. https://wz.lviv.ua/article/385714-svizh ... nko-druhyi


Зображення
Також частина електорату не виключає, що змінить свої політичні вподобання.
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Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 15:02

  airmax78 написав:
  detroytred написав:airmax78
Так и Ваше мнение можно утрировать только до лозунга: ПАП - великий незаменимый кормчий.

Но Вам же тут только этим не контраргументируют.

Мне здесь, пока, вообще не контраргументируют. Я вижу только один призыв: "Кто угодно, только не Порох". По какому-то удивительному стечению обстоятельств он совпадает с призвывом х&%ла.
И я начинаю думать: а кто эти люди, которые повторяют за х&%лом? Они в самом деле граждане Украины? Они отдают себе отчет в том, что они делают?
Твой внешний враг хочет твоими руками тебя же уничтожить - вместо того чтобы сопротивляться, ты начинаешь агитировать всех вокруг, что так и надо сделать, надо помочь внешнему врагу. И это при том, что внешний враг уже оттяпал Крым, кусок Донбасса, заблокировал украинские порты в Азовском море и накапливает силы на границе.
Но они как зомби продолжают повторять: "главный враг - это Порох".
Это повторение истории 100-летней давности. С некоторыми нюансами, но пугающе похожее.

Что там Путин говорит - абсолютно пофиг. Он наоборот заинтересован в сохранении Порошенка, потому что при коррупционной власти Украина всегда будет слабой, а он сможет продвигать свои интересы через Медведчука, с которым ПАП уже активно ведет договорняки в последние месяцы. Путин и за Трампа активно топил, главное чтобы не Клинтон, и что?) И было бы странно, если бы он в открытую топил за Порошенка народ в России мог бы не понять.
Не пытайтесь отвлечь людей пустыми пугалками, они хорошо разбираются в ситуации и выставили Порошенку закономерную оценку его "деятельности" - 1 балл из 10. Какую бы лапшу власть не пыталась навешать гражданам - это не выйдет, Майдан не раз это показал. Ни приписывание себе чужих заслуг, ни оправдание тотальной коррупции и нулевого наказания для коррупционеров войной, ни пугалки "если не Порошенко - то Путин нападет!!" - народ уже не схавает.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 15:03

  lapay написав:
  Alex2006 написав:Судей не хватает? Вот это аргумент, такой отмазки я еще не слышал. Кто мешает набрать еще в таком случае, а? Вся власть 5 лет была в руках Порошенка, где результат?

Тому що суддями стати не так просто, як хочеться https://cedem.org.ua/news/suddivskyj-la ... a-systemy/

И? Повторю, у тебя вся власть (пост президента, правительство, большинство в Раде), меняй законы и процедуры как нужно, показывай результат. Если желание есть - результат будет. Если результата нет - оправдания не важны. Не способен - уступи дорогу тем, кто способен.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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