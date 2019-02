Додано: П'ят 22 лют, 2019 14:15

Puente написав: Бачу дуже просту картинку - прихильники Порошенка просто бояться . Причому всього . Будь-яких змін . Типу - Порошенко лікар-терапевт , який прописує організму ліки - вони не дуже сильно діють , зате в цілому з організмом точно нічого поганого не станеться . На жаль у нас з терапевтами скрісь не дуже - що в політиці , що в медицині ... І різні побічні ефекти чи реакції організму слабо передбачують . Бачу дуже просту картинку - прихильники Порошенка просто бояться . Причому всього . Будь-яких змін . Типу - Порошенко лікар-терапевт , який прописує організму ліки - вони не дуже сильно діють , зате в цілому з організмом точно нічого поганого не станеться . На жаль у нас з терапевтами скрісь не дуже - що в політиці , що в медицині ... І різні побічні ефекти чи реакції організму слабо передбачують .



мы больше всего боимся смены курса на европу и прочь от рашки

боимся (и обоснованно) шо другой на этом посту сольет все рашке

это сейчас главное и те кто этого не понимает - просто идиоты

