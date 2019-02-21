Додано: П'ят 22 лют, 2019 15:02

airmax78 написав: detroytred написав: airmax78

Так и Ваше мнение можно утрировать только до лозунга: ПАП - великий незаменимый кормчий.



Но Вам же тут только этим не контраргументируют. airmax78Так и Ваше мнение можно утрировать только до лозунга: ПАП - великий незаменимый кормчий.Но Вам же тут только этим не контраргументируют.

Мне здесь, пока, вообще не контраргументируют. Я вижу только один призыв: "Кто угодно, только не Порох". По какому-то удивительному стечению обстоятельств он совпадает с призвывом х&%ла.

И я начинаю думать: а кто эти люди, которые повторяют за х&%лом? Они в самом деле граждане Украины? Они отдают себе отчет в том, что они делают?

Твой внешний враг хочет твоими руками тебя же уничтожить - вместо того чтобы сопротивляться, ты начинаешь агитировать всех вокруг, что так и надо сделать, надо помочь внешнему врагу. И это при том, что внешний враг уже оттяпал Крым, кусок Донбасса, заблокировал украинские порты в Азовском море и накапливает силы на границе.

Но они как зомби продолжают повторять: "главный враг - это Порох".

Это повторение истории 100-летней давности. С некоторыми нюансами, но пугающе похожее. Мне здесь, пока, вообще не контраргументируют. Я вижу только один призыв: "Кто угодно, только не Порох". По какому-то удивительному стечению обстоятельств он совпадает с призвывом х&%ла.И я начинаю думать: а кто эти люди, которые повторяют за х&%лом? Они в самом деле граждане Украины? Они отдают себе отчет в том, что они делают?Твой внешний враг хочет твоими руками тебя же уничтожить - вместо того чтобы сопротивляться, ты начинаешь агитировать всех вокруг, что так и надо сделать, надо помочь внешнему врагу. И это при том, что внешний враг уже оттяпал Крым, кусок Донбасса, заблокировал украинские порты в Азовском море и накапливает силы на границе.Но они как зомби продолжают повторять: "главный враг - это Порох".Это повторение истории 100-летней давности. С некоторыми нюансами, но пугающе похожее.

Что там Путин говорит - абсолютно пофиг. Он наоборот заинтересован в сохранении Порошенка, потому что при коррупционной власти Украина всегда будет слабой, а он сможет продвигать свои интересы через Медведчука, с которым ПАП уже активно ведет договорняки в последние месяцы. Путин и за Трампа активно топил, главное чтобы не Клинтон, и что?) И было бы странно, если бы он в открытую топил за Порошенка народ в России мог бы не понять.Не пытайтесь отвлечь людей пустыми пугалками, они хорошо разбираются в ситуации и выставили Порошенку закономерную оценку его "деятельности" - 1 балл из 10. Какую бы лапшу власть не пыталась навешать гражданам - это не выйдет, Майдан не раз это показал. Ни приписывание себе чужих заслуг, ни оправдание тотальной коррупции и нулевого наказания для коррупционеров войной, ни пугалки "если не Порошенко - то Путин нападет!!" - народ уже не схавает.