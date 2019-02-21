Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Бачу дуже просту картинку - прихильники Порошенка просто бояться . Причому всього . Будь-яких змін . Типу - Порошенко лікар-терапевт , який прописує організму ліки - вони не дуже сильно діють , зате в цілому з організмом точно нічого поганого не станеться . На жаль у нас з терапевтами скрізь не дуже - що в політиці , що в медицині ... І різні побічні ефекти чи реакції організму слабо передбачують .
Puente написав:Бачу дуже просту картинку - прихильники Порошенка просто бояться . Причому всього . Будь-яких змін . Типу - Порошенко лікар-терапевт , який прописує організму ліки - вони не дуже сильно діють , зате в цілому з організмом точно нічого поганого не станеться . На жаль у нас з терапевтами скрісь не дуже - що в політиці , що в медицині ... І різні побічні ефекти чи реакції організму слабо передбачують .
мы больше всего боимся смены курса на европу и прочь от рашки боимся (и обоснованно) шо другой на этом посту сольет все рашке это сейчас главное и те кто этого не понимает - просто идиоты тут все предельно просто
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 22 лют, 2019 14:17, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Puente написав:Бачу дуже просту картинку - прихильники Порошенка просто бояться . Причому всього . Будь-яких змін . Типу - Порошенко лікар-терапевт , який прописує організму ліки - вони не дуже сильно діють , зате в цілому з організмом точно нічого поганого не станеться . На жаль у нас з терапевтами скрісь не дуже - що в політиці , що в медицині ... І різні побічні ефекти чи реакції організму слабо передбачують .
мы больше всего боимся смены курса на европу и прочь от рашки это сейчас главное и те кто этого не понимает - просто идиоты тут все предельно просто
Так просто може цього мало ? Наприклад то й же Гриценко чи Смешко не поверне в бік РФ по-любому ... Але їх відкидають зразу .Мені перша шістка претендентів не подобається взагалі ...
Puente написав:Так просто може цього мало ? Наприклад то й же Гриценко чи Смешко не поверне в бік РФ по-любому ... Але їх відкидають зразу .
во первых откуда вы знаете? чем они вообще кроме своего унылого бубнежа знамениты? шо у них есть в активе? а во вторых какой смысл обсуждать пустые места? у них нет шансов - как претенденты они абсолютные нули
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Puente написав:Так просто може цього мало ? Наприклад то й же Гриценко чи Смешко не поверне в бік РФ по-любому ... Але їх відкидають зразу .Мені перша шістка претендентів не подобається взагалі ...
Потому что во-первых, они гораздо слабее чем Порох во всех аспектах, во-вторых - у них нет шансов. Зачем менять сильного, независимого Пороха, на слабых и зависимых Гриценко или Смешко? Ослабить государственную власть? Так именно этого и хочет х&%ло. "Уберите Пороха - он мне мешает". И полезные идиоты с радостью готовы это сделать.
detroytred написав:airmax78 Так и Ваше мнение можно утрировать только до лозунга: ПАП - великий незаменимый кормчий.
Но Вам же тут только этим не контраргументируют.
Мне здесь, пока, вообще не контраргументируют. Я вижу только один призыв: "Кто угодно, только не Порох". По какому-то удивительному стечению обстоятельств он совпадает с призвывом х&%ла. И я начинаю думать: а кто эти люди, которые повторяют за х&%лом? Они в самом деле граждане Украины? Они отдают себе отчет в том, что они делают? Твой внешний враг хочет твоими руками тебя же уничтожить - вместо того чтобы сопротивляться, ты начинаешь агитировать всех вокруг, что так и надо сделать, надо помочь внешнему врагу. И это при том, что внешний враг уже оттяпал Крым, кусок Донбасса, заблокировал украинские порты в Азовском море и накапливает силы на границе. Но они как зомби продолжают повторять: "главный враг - это Порох". Это повторение истории 100-летней давности. С некоторыми нюансами, но пугающе похожее.
Что там Путин говорит - абсолютно пофиг. Он наоборот заинтересован в сохранении Порошенка, потому что при коррупционной власти Украина всегда будет слабой, а он сможет продвигать свои интересы через Медведчука, с которым ПАП уже активно ведет договорняки в последние месяцы. Путин и за Трампа активно топил, главное чтобы не Клинтон, и что?) И было бы странно, если бы он в открытую топил за Порошенка народ в России мог бы не понять. Не пытайтесь отвлечь людей пустыми пугалками, они хорошо разбираются в ситуации и выставили Порошенку закономерную оценку его "деятельности" - 1 балл из 10. Какую бы лапшу власть не пыталась навешать гражданам - это не выйдет, Майдан не раз это показал. Ни приписывание себе чужих заслуг, ни оправдание тотальной коррупции и нулевого наказания для коррупционеров войной, ни пугалки "если не Порошенко - то Путин нападет!!" - народ уже не схавает.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели. Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
И? Повторю, у тебя вся власть (пост президента, правительство, большинство в Раде), меняй законы и процедуры как нужно, показывай результат. Если желание есть - результат будет. Если результата нет - оправдания не важны. Не способен - уступи дорогу тем, кто способен.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели. Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
V2 написав:Дивно, що шановний freeze не запостив результати свіжого опитування
Если бы выборы президента Украины прошли в ближайшее воскресенье, то среди тех, кто точно будет голосовать и определился, лидирует шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский – 23,8%. Об этом свидетельствуют результаты нового опроса от социологической компании Социс.
Среди тех, кто еще не определился Зеленский набирает 19,9%.
Действующий президент Петр Порошенко среди тех, кто точно будет голосовать и определился набирает 20,3%, среди тех, кто не определился – 17,0%.