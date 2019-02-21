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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 319320321322> За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували): Політичні дискусії 5.2 5 187 Бойко Юрій Анатолійович 1% 2 Гриценко Анатолій Степанович 11% 21 Зеленський Володимир Олександрович 26% 48 Ляшко Олег Валерійович 1% 1 Мураєв Євгеній Володимирович 9% 17 Порошенко Петро Олексійович 36% 67 Садовий Андрій Іванович 1% 1 Тимошенко Юлія Володимирівна 4% 8 Шевченко Олександр Леонідович 1% 1 Інший кандидат 11% 21 Всього голосів : 187 Додано: П'ят 22 лют, 2019 15:11 Re: Політичні дискусії Alex2006 написав: Повторю, у тебя вся власть (пост президента, правительство, большинство в Раде), меняй законы и процедуры как нужно, показывай результат. Если желание есть - результат будет. Если результата нет - оправдания не важны. Не способен - уступи дорогу тем, кто способен. Повторю, у тебя вся власть (пост президента, правительство, большинство в Раде), меняй законы и процедуры как нужно, показывай результат. Если желание есть - результат будет. Если результата нет - оправдания не важны. Не способен - уступи дорогу тем, кто способен.

Ніхто не здатен. Судову реформу курирують партнери. Вони наполягають на незалежності суддів, на тій формі судової гілки влади, яка і була прийнята. Бо абсолютна влада Президента просто міф, про що неоднаразово було сказано, тільки не почуто... Ніхто не здатен. Судову реформу курирують партнери. Вони наполягають на незалежності суддів, на тій формі судової гілки влади, яка і була прийнята. Бо абсолютна влада Президента просто міф, про що неоднаразово було сказано, тільки не почуто... Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... lapay Повідомлень: 7312 З нами з: 01.08.15 Подякував: 892 раз. Подякували: 1075 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лют, 2019 15:13 Re: Політичні дискусії freeze написав: Силы добра стали проигрывать ? Силы добра стали проигрывать ?

Бабло перемагає "добро", як і повинно бути. Бабло перемагає "добро", як і повинно бути. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... lapay Повідомлень: 7312 З нами з: 01.08.15 Подякував: 892 раз. Подякували: 1075 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лют, 2019 15:30 lapay написав: Alex2006 написав: Повторю, у тебя вся власть (пост президента, правительство, большинство в Раде), меняй законы и процедуры как нужно, показывай результат. Если желание есть - результат будет. Если результата нет - оправдания не важны. Не способен - уступи дорогу тем, кто способен. Повторю, у тебя вся власть (пост президента, правительство, большинство в Раде), меняй законы и процедуры как нужно, показывай результат. Если желание есть - результат будет. Если результата нет - оправдания не важны. Не способен - уступи дорогу тем, кто способен.

Ніхто не здатен. Судову реформу курирують партнери. Вони наполягають на незалежності суддів, на тій формі судової гілки влади, яка і була прийнята. Бо абсолютна влада Президента просто міф, про що неоднаразово було сказано, тільки не почуто... Ніхто не здатен. Судову реформу курирують партнери. Вони наполягають на незалежності суддів, на тій формі судової гілки влади, яка і була прийнята. Бо абсолютна влада Президента просто міф, про що неоднаразово було сказано, тільки не почуто...

Ничего подобного, партнеры (Запад) настаивает на справедливости в стране и наказанию коррупционеров. Хоть для этого и приходиться давить угрозами прекратить финансовую поддержку, поскольку Порошенко и БПП всячески саботируют анти-коррупционные законы и органы. Я не про абсолютную власть поста президента, я про абсолютную власть Порошенка эти 5 лет, когда у него было все - пост президента, большинство в Раде, свое правительство. Если за 5 лет при этом не посажен ни один даже средненький коррупционер - значит это или воля Порошенка или он никудышний управленец. И в первом и во втором случае он не заслуживает больше такой должности. Страна должна активно развиваться и восстанавливать справедливость, а не покрывать коррупционеров. Если победит Гриценко, а не Зеленский - тогда увидите, как это бывает, когда воля к изменениям есть. Ничего подобного, партнеры (Запад) настаивает на справедливости в стране и наказанию коррупционеров. Хоть для этого и приходиться давить угрозами прекратить финансовую поддержку, поскольку Порошенко и БПП всячески саботируют анти-коррупционные законы и органы. Я не про абсолютную власть поста президента, я про абсолютную власть Порошенка эти 5 лет, когда у него было все - пост президента, большинство в Раде, свое правительство. Если за 5 лет при этом не посажен ни один даже средненький коррупционер - значит это или воля Порошенка или он никудышний управленец. И в первом и во втором случае он не заслуживает больше такой должности. Страна должна активно развиваться и восстанавливать справедливость, а не покрывать коррупционеров. Если победит Гриценко, а не Зеленский - тогда увидите, как это бывает, когда воля к изменениям есть. Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.

Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию. Alex2006 Повідомлень: 3490 З нами з: 13.06.15 Подякував: 99 раз. Подякували: 477 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лют, 2019 15:35 Puente написав: kingkongovets написав: Puente написав: Бачу дуже просту картинку - прихильники Порошенка просто бояться . Причому всього . Будь-яких змін . Типу - Порошенко лікар-терапевт , який прописує організму ліки - вони не дуже сильно діють , зате в цілому з організмом точно нічого поганого не станеться . На жаль у нас з терапевтами скрісь не дуже - що в політиці , що в медицині ... І різні побічні ефекти чи реакції організму слабо передбачують . Бачу дуже просту картинку - прихильники Порошенка просто бояться . Причому всього . Будь-яких змін . Типу - Порошенко лікар-терапевт , який прописує організму ліки - вони не дуже сильно діють , зате в цілому з організмом точно нічого поганого не станеться . На жаль у нас з терапевтами скрісь не дуже - що в політиці , що в медицині ... І різні побічні ефекти чи реакції організму слабо передбачують .



мы больше всего боимся смены курса на европу и прочь от рашки

это сейчас главное и те кто этого не понимает - просто идиоты

тут все предельно просто мы больше всего боимся смены курса на европу и прочь от рашкиэто сейчас главное и те кто этого не понимает - просто идиотытут все предельно просто

Так просто може цього мало ?

Наприклад то й же Гриценко чи Смешко не поверне в бік РФ по-любому ... Але їх відкидають зразу .Мені перша шістка претендентів не подобається взагалі ... Так просто може цього мало ?Наприклад то й же Гриценко чи Смешко не поверне в бік РФ по-любому ... Але їх відкидають зразу .Мені перша шістка претендентів не подобається взагалі ...





Puente, ну Вы же не глупый.



Какой Смешко ?

Вам мало примера "соседей", когда силовики приходят к власти ?

Даже не силовики. Это даже не военные. Это гбшники...



Я уже молчу, что люди банально не понимают, что кандидат это всего-лишь ЛИЦО.

Блин, народ, ну Вы чего... мы уже давно выбираем не ЧЕЛОВЕКА, а ФПГ. А конкретные личности это просто "говорящая голова"...



И сейчас идет борьба разных ФПГ при этом из принципиально разных миров и культур. Это российские ФПГ, локальные ФПГ и западные ФПГ. История Украины опять повторяется...



Надеюсь про российские и локальные рассказывать не нужно.. ?

А что касается западных ФПГ, то у них кризис развития экономики - дохрена денег, но уже под завязку заполнены рынки сбыта... им банально нужно расширять территории потребления... что бы показывать хоть какой-то рост...

Вот они и отгрызают потихоньку где что могут...



И выбор сугубо за вами. В каком мире вы хотите жить? Вернее даже в какой парадигме ценностей ?

1. Локальных божков, которые успели вовремя спи...ть кусок техно-интеллектуального прогресса" СССР расположенного на территории Украины (тупо прихватизировав) + всякая гебня, прокурорские и чиновники. А, ну и барыги...



2. Великая Россия. Которая уже лет 20 живет по конкретным понятиям. В которых ни о какой великой русской культуре и душе нет ни слова.



3. Западный капитал. Который последние 200 лет уже занимается экспансией своего влияния во всех уголках земного шара. И который является основным драйвером теории "справедливого капитализма". Который, о боги, живет по принципу - выживает сильнейший. Но только этот "сильнейший" - сильнее умом, а не "кумом в СБУ\мусорах\прокурорах".



В итоге:

Русские пацаны - будут консервировать развитие Украины и все потоки направят на интересы своего бизнеса. То есть, лимит развития экономики четко ограничен сверху...

Местные пацаны - будут тупо улыбаться и тем и этим и ложиться каждый раз под другого. Результаты такой модели Вы пожинаете сейчас - один сплошной договорняк по всем направлениям и на всех уровнях. И никакой национальной стратегии развития.

Западные пацаны - будут инвестировать и интегрировать новый "ресурс\рынок" (то есть нас) в свою экономику. Плюсы - зальют баблом (инвестиции типа) - со временем заживем как "у них". Минусы - придется пахать как "у них". На форумах, поверьте, особо времени умничать не будет

Вот и весь выбор.



А вы все сравниваете родинки на ж*** Порошенко, Зеленского и т.д.



И кстати, Порошенко, единственная "говорящая голова" за всю историю страны, которая самостоятельно, свободно говорит на английском языке.... Это если о родинках

Вспомните предыдущего. Puente, ну Вы же не глупый.Какой Смешко ?Вам мало примера "соседей", когда силовики приходят к власти ?Даже не силовики. Это даже не военные. Это гбшники...Я уже молчу, что люди банально не понимают, что кандидат это всего-лишь ЛИЦО.Блин, народ, ну Вы чего... мы уже давно выбираем не ЧЕЛОВЕКА, а ФПГ. А конкретные личности это просто "говорящая голова"...И сейчас идет борьба разных ФПГ при этом из принципиально разных миров и культур. Это российские ФПГ, локальные ФПГ и западные ФПГ. История Украины опять повторяется...Надеюсь про российские и локальные рассказывать не нужно.. ?А что касается западных ФПГ, то у них кризис развития экономики - дохрена денег, но уже под завязку заполнены рынки сбыта... им банально нужно расширять территории потребления... что бы показывать хоть какой-то рост...Вот они и отгрызают потихоньку где что могут...И выбор сугубо за вами. В каком мире вы хотите жить? Вернее даже в какой парадигме ценностей ?1. Локальных божков, которые успели вовремя спи...ть кусок техно-интеллектуального прогресса" СССР расположенного на территории Украины (тупо прихватизировав) + всякая гебня, прокурорские и чиновники. А, ну и барыги...2. Великая Россия. Которая уже лет 20 живет по конкретным понятиям. В которых ни о какой великой русской культуре и душе нет ни слова.3. Западный капитал. Который последние 200 лет уже занимается экспансией своего влияния во всех уголках земного шара. И который является основным драйвером теории "справедливого капитализма". Который, о боги, живет по принципу - выживает сильнейший. Но только этот "сильнейший" - сильнее умом, а не "кумом в СБУ\мусорах\прокурорах".В итоге:Русские пацаны - будут консервировать развитие Украины и все потоки направят на интересы своего бизнеса. То есть, лимит развития экономики четко ограничен сверху...Местные пацаны - будут тупо улыбаться и тем и этим и ложиться каждый раз под другого. Результаты такой модели Вы пожинаете сейчас - один сплошной договорняк по всем направлениям и на всех уровнях. И никакой национальной стратегии развития.Западные пацаны - будут инвестировать и интегрировать новый "ресурс\рынок" (то есть нас) в свою экономику. Плюсы - зальют баблом (инвестиции типа) - со временем заживем как "у них". Минусы - придется пахать как "у них". На форумах, поверьте, особо времени умничать не будетВот и весь выбор.А вы все сравниваете родинки на ж*** Порошенко, Зеленского и т.д.И кстати, Порошенко, единственная "говорящая голова" за всю историю страны, которая самостоятельно, свободно говорит на английском языке.... Это если о родинкахВспомните предыдущего. Amat Повідомлень: 1665 З нами з: 21.12.11 Подякував: 34 раз. Подякували: 230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лют, 2019 15:36 Alex2006 написав: airmax78 написав: detroytred написав: airmax78

Так и Ваше мнение можно утрировать только до лозунга: ПАП - великий незаменимый кормчий.



Но Вам же тут только этим не контраргументируют. airmax78Так и Ваше мнение можно утрировать только до лозунга: ПАП - великий незаменимый кормчий.Но Вам же тут только этим не контраргументируют.

Мне здесь, пока, вообще не контраргументируют. Я вижу только один призыв: "Кто угодно, только не Порох". По какому-то удивительному стечению обстоятельств он совпадает с призвывом х&%ла.

И я начинаю думать: а кто эти люди, которые повторяют за х&%лом? Они в самом деле граждане Украины? Они отдают себе отчет в том, что они делают?

Твой внешний враг хочет твоими руками тебя же уничтожить - вместо того чтобы сопротивляться, ты начинаешь агитировать всех вокруг, что так и надо сделать, надо помочь внешнему врагу. И это при том, что внешний враг уже оттяпал Крым, кусок Донбасса, заблокировал украинские порты в Азовском море и накапливает силы на границе.

Но они как зомби продолжают повторять: "главный враг - это Порох".

Это повторение истории 100-летней давности. С некоторыми нюансами, но пугающе похожее. Мне здесь, пока, вообще не контраргументируют. Я вижу только один призыв: "Кто угодно, только не Порох". По какому-то удивительному стечению обстоятельств он совпадает с призвывом х&%ла.И я начинаю думать: а кто эти люди, которые повторяют за х&%лом? Они в самом деле граждане Украины? Они отдают себе отчет в том, что они делают?Твой внешний враг хочет твоими руками тебя же уничтожить - вместо того чтобы сопротивляться, ты начинаешь агитировать всех вокруг, что так и надо сделать, надо помочь внешнему врагу. И это при том, что внешний враг уже оттяпал Крым, кусок Донбасса, заблокировал украинские порты в Азовском море и накапливает силы на границе.Но они как зомби продолжают повторять: "главный враг - это Порох".Это повторение истории 100-летней давности. С некоторыми нюансами, но пугающе похожее.

Что там Путин говорит - абсолютно пофиг. Он наоборот заинтересован в сохранении Порошенка, потому что при коррупционной власти Украина всегда будет слабой, а он сможет продвигать свои интересы через Медведчука, с которым ПАП уже активно ведет договорняки в последние месяцы. Путин и за Трампа активно топил, главное чтобы не Клинтон, и что?) И было бы странно, если бы он в открытую топил за Порошенка народ в России мог бы не понять.

Не пытайтесь отвлечь людей пустыми пугалками, они хорошо разбираются в ситуации и выставили Порошенку закономерную оценку его "деятельности" - 1 балл из 10. Какую бы лапшу власть не пыталась навешать гражданам - это не выйдет, Майдан не раз это показал. Ни приписывание себе чужих заслуг, ни оправдание тотальной коррупции и нулевого наказания для коррупционеров войной, ни пугалки "если не Порошенко - то Путин нападет!!" - народ уже не схавает. Что там Путин говорит - абсолютно пофиг. Он наоборот заинтересован в сохранении Порошенка, потому что при коррупционной власти Украина всегда будет слабой, а он сможет продвигать свои интересы через Медведчука, с которым ПАП уже активно ведет договорняки в последние месяцы. Путин и за Трампа активно топил, главное чтобы не Клинтон, и что?) И было бы странно, если бы он в открытую топил за Порошенка народ в России мог бы не понять.Не пытайтесь отвлечь людей пустыми пугалками, они хорошо разбираются в ситуации и выставили Порошенку закономерную оценку его "деятельности" - 1 балл из 10. Какую бы лапшу власть не пыталась навешать гражданам - это не выйдет, Майдан не раз это показал. Ни приписывание себе чужих заслуг, ни оправдание тотальной коррупции и нулевого наказания для коррупционеров войной, ни пугалки "если не Порошенко - то Путин нападет!!" - народ уже не схавает.

Путин УЖЕ напал. Путин не просто топил за Трампа (так же как он не ограничивается просто словами о выборах в Украине). И Трамп служит Путину в рамках американской системы сдержек и противовесов и реально независимых судебной власти и ФБР, как только может. Смена Директора ФБР, смена спецпрокурора, отставка Мэттиса, и т.д. и т.п. - это все почему? Напрягите мозг. Если бы не расследование спецпрокурора о вмешательстве России в выборы США и висящий над Трампом, в связи с этим, домоклов меч - уже давно все санкции с Рашки либо были сняты, либо превращены в фикцию.

И то, что начнется в Украине, если придет удобный для путина кандидат, будет совсем не похоже на то, что происходит в Штатах. Потому что у нас система сдержек и противовесов весьма условная.



Тот кто в сегодняшней стуации поможет х%&лу скинуть Пороха - для меня враг и предатель Украины. Путин УЖЕ напал. Путин не просто топил за Трампа (так же как он не ограничивается просто словами о выборах в Украине). И Трамп служит Путину в рамках американской системы сдержек и противовесов и реально независимых судебной власти и ФБР, как только может. Смена Директора ФБР, смена спецпрокурора, отставка Мэттиса, и т.д. и т.п. - это все почему? Напрягите мозг. Если бы не расследование спецпрокурора о вмешательстве России в выборы США и висящий над Трампом, в связи с этим, домоклов меч - уже давно все санкции с Рашки либо были сняты, либо превращены в фикцию.И то, что начнется в Украине, если придет удобный для путина кандидат, будет совсем не похоже на то, что происходит в Штатах. Потому что у нас система сдержек и противовесов весьма условная.Тот кто в сегодняшней стуации поможет х%&лу скинуть Пороха - для меня враг и предатель Украины. airmax78 Повідомлень: 28239 З нами з: 25.10.12 Подякував: 727 раз. Подякували: 3198 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лют, 2019 15:40 lapay написав: freeze написав: Силы добра стали проигрывать ? Силы добра стали проигрывать ?

Бабло перемагає "добро", як і повинно бути. Бабло перемагає "добро", як і повинно бути.



Стандартный алгоритм.

Сначала раскрутить "на позитиве" (на выбор - новый, легкий, смешной, народный ну и т.д). Потом показать "рист", подождать пока все поржут и потом показать, что он реально опережает "настоящего работягу", пусть даже и с недостатками, но "нашего", "родного"... ун и т.д. При такой схеме, даже самый ярый атеист задумается как не прое...ь текущий, пусть и шаткий, но порядок.



и перейдет с "невызначывся за ЗЕ" в "визначывся за ПО".. Стандартный алгоритм.Сначала раскрутить "на позитиве" (на выбор - новый, легкий, смешной, народный ну и т.д). Потом показать "рист", подождать пока все поржут и потом показать, что он реально опережает "настоящего работягу", пусть даже и с недостатками, но "нашего", "родного"... ун и т.д. При такой схеме, даже самый ярый атеист задумается как не прое...ь текущий, пусть и шаткий, но порядок.и перейдет с "невызначывся за ЗЕ" в "визначывся за ПО".. Amat Повідомлень: 1665 З нами з: 21.12.11 Подякував: 34 раз. Подякували: 230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лют, 2019 15:41 Amat написав: И кстати, Порошенко, единственная "говорящая голова" за всю историю страны, которая самостоятельно, свободно говорит на английском языке.... Это если о родинках

Вспомните предыдущего. И кстати, Порошенко, единственная "говорящая голова" за всю историю страны, которая самостоятельно, свободно говорит на английском языке.... Это если о родинкахВспомните предыдущего.

Со всем согласен, кроме того, что Порошенко - это говорящая голова. Это не так. Со всем согласен, кроме того, что Порошенко - это говорящая голова. Это не так. airmax78 Повідомлень: 28239 З нами з: 25.10.12 Подякував: 727 раз. Подякували: 3198 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лют, 2019 15:43 Alex2006 написав: lapay написав: Alex2006 написав: Повторю, у тебя вся власть (пост президента, правительство, большинство в Раде), меняй законы и процедуры как нужно, показывай результат. Если желание есть - результат будет. Если результата нет - оправдания не важны. Не способен - уступи дорогу тем, кто способен. Повторю, у тебя вся власть (пост президента, правительство, большинство в Раде), меняй законы и процедуры как нужно, показывай результат. Если желание есть - результат будет. Если результата нет - оправдания не важны. Не способен - уступи дорогу тем, кто способен.

Ніхто не здатен. Судову реформу курирують партнери. Вони наполягають на незалежності суддів, на тій формі судової гілки влади, яка і була прийнята. Бо абсолютна влада Президента просто міф, про що неоднаразово було сказано, тільки не почуто... Ніхто не здатен. Судову реформу курирують партнери. Вони наполягають на незалежності суддів, на тій формі судової гілки влади, яка і була прийнята. Бо абсолютна влада Президента просто міф, про що неоднаразово було сказано, тільки не почуто...

Ничего подобного, партнеры (Запад) настаивает на справедливости в стране и наказанию коррупционеров. Хоть для этого и приходиться давить угрозами прекратить финансовую поддержку, поскольку Порошенко и БПП всячески саботируют анти-коррупционные законы и органы. Я не про абсолютную власть поста президента, я про абсолютную власть Порошенка эти 5 лет, когда у него было все - пост президента, большинство в Раде, свое правительство. Если за 5 лет при этом не посажен ни один даже средненький коррупционер - значит это или воля Порошенка или он никудышний управленец. И в первом и во втором случае он не заслуживает больше такой должности. Страна должна активно развиваться и восстанавливать справедливость, а не покрывать коррупционеров. Если победит Гриценко, а не Зеленский - тогда увидите, как это бывает, когда воля к изменениям есть. Ничего подобного, партнеры (Запад) настаивает на справедливости в стране и наказанию коррупционеров. Хоть для этого и приходиться давить угрозами прекратить финансовую поддержку, поскольку Порошенко и БПП всячески саботируют анти-коррупционные законы и органы. Я не про абсолютную власть поста президента, я про абсолютную власть Порошенка эти 5 лет, когда у него было все - пост президента, большинство в Раде, свое правительство. Если за 5 лет при этом не посажен ни один даже средненький коррупционер - значит это или воля Порошенка или он никудышний управленец. И в первом и во втором случае он не заслуживает больше такой должности. Страна должна активно развиваться и восстанавливать справедливость, а не покрывать коррупционеров. Если победит Гриценко, а не Зеленский - тогда увидите, как это бывает, когда воля к изменениям есть.



Alex2006, я вам открою маленький секрет\инсайт.



Такие позиции как "президент" не то что "заслуживают"... их всячески избегают.

Это настоящее наказание для любого состоявшегося бизнесмена\человека, а не награда и признание как вы полагаете.



Никто не хочет быть президентом, поверьте. Тем более в нашей стране



З.Ы. Я так написал, как будто лично был или бывал знаком с парой президентов



Это не так. Выше было всего лишь мое суждение основанное на общении с людьми на два-три уровня ниже. Так будет точнее. Alex2006, я вам открою маленький секрет\инсайт.Такие позиции как "президент" не то что "заслуживают"... их всячески избегают.Это настоящее наказание для любого состоявшегося бизнесмена\человека, а не награда и признание как вы полагаете.Никто не хочет быть президентом, поверьте. Тем более в нашей странеЗ.Ы. Я так написал, как будто лично был или бывал знаком с парой президентовЭто не так. Выше было всего лишь мое суждение основанное на общении с людьми на два-три уровня ниже. Так будет точнее. Востаннє редагувалось Amat в П'ят 22 лют, 2019 15:46, всього редагувалось 1 раз. Amat Повідомлень: 1665 З нами з: 21.12.11 Подякував: 34 раз. Подякували: 230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лют, 2019 15:44 airmax78 написав: Amat написав: И кстати, Порошенко, единственная "говорящая голова" за всю историю страны, которая самостоятельно, свободно говорит на английском языке.... Это если о родинках

Вспомните предыдущего. И кстати, Порошенко, единственная "говорящая голова" за всю историю страны, которая самостоятельно, свободно говорит на английском языке.... Это если о родинкахВспомните предыдущего.

Со всем согласен, кроме того, что Порошенко - это говорящая голова. Это не так. Со всем согласен, кроме того, что Порошенко - это говорящая голова. Это не так.



С этим спорить не буду. С этим спорить не буду. Amat Повідомлень: 1665 З нами з: 21.12.11 Подякував: 34 раз. Подякували: 230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лют, 2019 15:52 Re: Політичні дискусії Alex2006 написав: Ничего подобного, партнеры (Запад) настаивает на справедливости в стране и наказанию коррупционеров. Хоть для этого и приходиться давить угрозами прекратить финансовую поддержку, поскольку Порошенко и БПП всячески саботируют анти-коррупционные законы и органы. Ничего подобного, партнеры (Запад) настаивает на справедливости в стране и наказанию коррупционеров. Хоть для этого и приходиться давить угрозами прекратить финансовую поддержку, поскольку Порошенко и БПП всячески саботируют анти-коррупционные законы и органы.

Ніякої "справедливості" не існує. Є закон і його виконання. Їм не подобається наша судова гілка влади, вона і нам не подобається, але вона така, яка є, і не скоро стане іншою, бо інших суддів немає. Якщо медична реформа йде так важко, то судова ще важче, бо це ще більш кланова закрита система.

Alex2006 написав: Я не про абсолютную власть поста президента, я про абсолютную власть Порошенка эти 5 лет, когда у него было все - пост президента, большинство в Раде, свое правительство. Если за 5 лет при этом не посажен ни один даже средненький коррупционер - значит это или воля Порошенка или он никудышний управленец. Я не про абсолютную власть поста президента, я про абсолютную власть Порошенка эти 5 лет, когда у него было все - пост президента, большинство в Раде, свое правительство. Если за 5 лет при этом не посажен ни один даже средненький коррупционер - значит это или воля Порошенка или он никудышний управленец.

Це означає, що він не диктатор, як Саакашвілі, який нареформувався на тюремний строк в себе на батьківщині. Саджає не Президент - саджають прокурори і суди. В нас взагалі немає традиції когось саджати за корупцію. Сподіваюсь - з'явиться після того, як запрацює Антикорупційний суд.

Alex2006 написав: И в первом и во втором случае он не заслуживает больше такой должности. Страна должна активно развиваться и восстанавливать справедливость, а не покрывать коррупционеров. Если победит Гриценко, а не Зеленский - тогда увидите, как это бывает, когда воля к изменениям есть. И в первом и во втором случае он не заслуживает больше такой должности. Страна должна активно развиваться и восстанавливать справедливость, а не покрывать коррупционеров. Если победит Гриценко, а не Зеленский - тогда увидите, как это бывает, когда воля к изменениям есть.

Хіба що дві очевидні речі, які треба змінити: голову ВККСУ, як справедливо зауважує колега detroytred, і змусити НАЗК ввести автоматичну перевірку декларацій. Все інше набагато складніше. Ніякої "справедливості" не існує. Є закон і його виконання. Їм не подобається наша судова гілка влади, вона і нам не подобається, але вона така, яка є, і не скоро стане іншою, бо інших суддів немає. Якщо медична реформа йде так важко, то судова ще важче, бо це ще більш кланова закрита система.Це означає, що він не диктатор, як Саакашвілі, який нареформувався на тюремний строк в себе на батьківщині. Саджає не Президент - саджають прокурори і суди. В нас взагалі немає традиції когось саджати за корупцію. Сподіваюсь - з'явиться після того, як запрацює Антикорупційний суд.Хіба що дві очевидні речі, які треба змінити: голову ВККСУ, як справедливо зауважує колега, і змусити НАЗК ввести автоматичну перевірку декларацій. Все інше набагато складніше. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... lapay Повідомлень: 7312 З нами з: 01.08.15 Подякував: 892 раз. Подякували: 1075 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 319320321322> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Рейтинг українських забудовників Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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