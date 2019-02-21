RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 319320321322>

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.2 5 187
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
11%
21
Зеленський Володимир Олександрович
26%
48
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
9%
17
Порошенко Петро Олексійович
36%
67
Садовий Андрій Іванович
1%
1
Тимошенко Юлія Володимирівна
4%
8
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
11%
21
Всього голосів : 187
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 15:11

Re: Політичні дискусії

  Alex2006 написав:Повторю, у тебя вся власть (пост президента, правительство, большинство в Раде), меняй законы и процедуры как нужно, показывай результат. Если желание есть - результат будет. Если результата нет - оправдания не важны. Не способен - уступи дорогу тем, кто способен.

Ніхто не здатен. Судову реформу курирують партнери. Вони наполягають на незалежності суддів, на тій формі судової гілки влади, яка і була прийнята. Бо абсолютна влада Президента просто міф, про що неоднаразово було сказано, тільки не почуто...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 7312
З нами з: 01.08.15
Подякував: 892 раз.
Подякували: 1075 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 15:13

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Силы добра стали проигрывать ?

Бабло перемагає "добро", як і повинно бути. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 7312
З нами з: 01.08.15
Подякував: 892 раз.
Подякували: 1075 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 15:30

  lapay написав:
  Alex2006 написав:Повторю, у тебя вся власть (пост президента, правительство, большинство в Раде), меняй законы и процедуры как нужно, показывай результат. Если желание есть - результат будет. Если результата нет - оправдания не важны. Не способен - уступи дорогу тем, кто способен.

Ніхто не здатен. Судову реформу курирують партнери. Вони наполягають на незалежності суддів, на тій формі судової гілки влади, яка і була прийнята. Бо абсолютна влада Президента просто міф, про що неоднаразово було сказано, тільки не почуто...

Ничего подобного, партнеры (Запад) настаивает на справедливости в стране и наказанию коррупционеров. Хоть для этого и приходиться давить угрозами прекратить финансовую поддержку, поскольку Порошенко и БПП всячески саботируют анти-коррупционные законы и органы. Я не про абсолютную власть поста президента, я про абсолютную власть Порошенка эти 5 лет, когда у него было все - пост президента, большинство в Раде, свое правительство. Если за 5 лет при этом не посажен ни один даже средненький коррупционер - значит это или воля Порошенка или он никудышний управленец. И в первом и во втором случае он не заслуживает больше такой должности. Страна должна активно развиваться и восстанавливать справедливость, а не покрывать коррупционеров. Если победит Гриценко, а не Зеленский - тогда увидите, как это бывает, когда воля к изменениям есть.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
Повідомлень: 3490
З нами з: 13.06.15
Подякував: 99 раз.
Подякували: 477 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 15:35

  Puente написав:
  kingkongovets написав:
  Puente написав:Бачу дуже просту картинку - прихильники Порошенка просто бояться . Причому всього . Будь-яких змін . Типу - Порошенко лікар-терапевт , який прописує організму ліки - вони не дуже сильно діють , зате в цілому з організмом точно нічого поганого не станеться . На жаль у нас з терапевтами скрісь не дуже - що в політиці , що в медицині ... І різні побічні ефекти чи реакції організму слабо передбачують .


мы больше всего боимся смены курса на европу и прочь от рашки
это сейчас главное и те кто этого не понимает - просто идиоты
тут все предельно просто

Так просто може цього мало ?
Наприклад то й же Гриценко чи Смешко не поверне в бік РФ по-любому ... Але їх відкидають зразу .Мені перша шістка претендентів не подобається взагалі ...



Puente, ну Вы же не глупый.

Какой Смешко ?
Вам мало примера "соседей", когда силовики приходят к власти ?
Даже не силовики. Это даже не военные. Это гбшники...

Я уже молчу, что люди банально не понимают, что кандидат это всего-лишь ЛИЦО.
Блин, народ, ну Вы чего... мы уже давно выбираем не ЧЕЛОВЕКА, а ФПГ. А конкретные личности это просто "говорящая голова"...

И сейчас идет борьба разных ФПГ при этом из принципиально разных миров и культур. Это российские ФПГ, локальные ФПГ и западные ФПГ. История Украины опять повторяется...

Надеюсь про российские и локальные рассказывать не нужно.. ?
А что касается западных ФПГ, то у них кризис развития экономики - дохрена денег, но уже под завязку заполнены рынки сбыта... им банально нужно расширять территории потребления... что бы показывать хоть какой-то рост...
Вот они и отгрызают потихоньку где что могут...

И выбор сугубо за вами. В каком мире вы хотите жить? Вернее даже в какой парадигме ценностей ?
1. Локальных божков, которые успели вовремя спи...ть кусок техно-интеллектуального прогресса" СССР расположенного на территории Украины (тупо прихватизировав) + всякая гебня, прокурорские и чиновники. А, ну и барыги...

2. Великая Россия. Которая уже лет 20 живет по конкретным понятиям. В которых ни о какой великой русской культуре и душе нет ни слова.

3. Западный капитал. Который последние 200 лет уже занимается экспансией своего влияния во всех уголках земного шара. И который является основным драйвером теории "справедливого капитализма". Который, о боги, живет по принципу - выживает сильнейший. Но только этот "сильнейший" - сильнее умом, а не "кумом в СБУ\мусорах\прокурорах".

В итоге:
Русские пацаны - будут консервировать развитие Украины и все потоки направят на интересы своего бизнеса. То есть, лимит развития экономики четко ограничен сверху...
Местные пацаны - будут тупо улыбаться и тем и этим и ложиться каждый раз под другого. Результаты такой модели Вы пожинаете сейчас - один сплошной договорняк по всем направлениям и на всех уровнях. И никакой национальной стратегии развития.
Западные пацаны - будут инвестировать и интегрировать новый "ресурс\рынок" (то есть нас) в свою экономику. Плюсы - зальют баблом (инвестиции типа) - со временем заживем как "у них". Минусы - придется пахать как "у них". На форумах, поверьте, особо времени умничать не будет :wink:
Вот и весь выбор.

А вы все сравниваете родинки на ж*** Порошенко, Зеленского и т.д.

И кстати, Порошенко, единственная "говорящая голова" за всю историю страны, которая самостоятельно, свободно говорит на английском языке.... Это если о родинках :wink:
Вспомните предыдущего. :wink:
Amat
 
Повідомлень: 1665
З нами з: 21.12.11
Подякував: 34 раз.
Подякували: 230 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 15:36

  Alex2006 написав:
  airmax78 написав:
  detroytred написав:airmax78
Так и Ваше мнение можно утрировать только до лозунга: ПАП - великий незаменимый кормчий.

Но Вам же тут только этим не контраргументируют.

Мне здесь, пока, вообще не контраргументируют. Я вижу только один призыв: "Кто угодно, только не Порох". По какому-то удивительному стечению обстоятельств он совпадает с призвывом х&%ла.
И я начинаю думать: а кто эти люди, которые повторяют за х&%лом? Они в самом деле граждане Украины? Они отдают себе отчет в том, что они делают?
Твой внешний враг хочет твоими руками тебя же уничтожить - вместо того чтобы сопротивляться, ты начинаешь агитировать всех вокруг, что так и надо сделать, надо помочь внешнему врагу. И это при том, что внешний враг уже оттяпал Крым, кусок Донбасса, заблокировал украинские порты в Азовском море и накапливает силы на границе.
Но они как зомби продолжают повторять: "главный враг - это Порох".
Это повторение истории 100-летней давности. С некоторыми нюансами, но пугающе похожее.

Что там Путин говорит - абсолютно пофиг. Он наоборот заинтересован в сохранении Порошенка, потому что при коррупционной власти Украина всегда будет слабой, а он сможет продвигать свои интересы через Медведчука, с которым ПАП уже активно ведет договорняки в последние месяцы. Путин и за Трампа активно топил, главное чтобы не Клинтон, и что?) И было бы странно, если бы он в открытую топил за Порошенка народ в России мог бы не понять.
Не пытайтесь отвлечь людей пустыми пугалками, они хорошо разбираются в ситуации и выставили Порошенку закономерную оценку его "деятельности" - 1 балл из 10. Какую бы лапшу власть не пыталась навешать гражданам - это не выйдет, Майдан не раз это показал. Ни приписывание себе чужих заслуг, ни оправдание тотальной коррупции и нулевого наказания для коррупционеров войной, ни пугалки "если не Порошенко - то Путин нападет!!" - народ уже не схавает.

Путин УЖЕ напал. Путин не просто топил за Трампа (так же как он не ограничивается просто словами о выборах в Украине). И Трамп служит Путину в рамках американской системы сдержек и противовесов и реально независимых судебной власти и ФБР, как только может. Смена Директора ФБР, смена спецпрокурора, отставка Мэттиса, и т.д. и т.п. - это все почему? Напрягите мозг. Если бы не расследование спецпрокурора о вмешательстве России в выборы США и висящий над Трампом, в связи с этим, домоклов меч - уже давно все санкции с Рашки либо были сняты, либо превращены в фикцию.
И то, что начнется в Украине, если придет удобный для путина кандидат, будет совсем не похоже на то, что происходит в Штатах. Потому что у нас система сдержек и противовесов весьма условная.

Тот кто в сегодняшней стуации поможет х%&лу скинуть Пороха - для меня враг и предатель Украины.
airmax78
 
Повідомлень: 28239
З нами з: 25.10.12
Подякував: 727 раз.
Подякували: 3198 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 15:40

  lapay написав:
  freeze написав:Силы добра стали проигрывать ?

Бабло перемагає "добро", як і повинно бути. :)


Стандартный алгоритм.
Сначала раскрутить "на позитиве" (на выбор - новый, легкий, смешной, народный ну и т.д). Потом показать "рист", подождать пока все поржут и потом показать, что он реально опережает "настоящего работягу", пусть даже и с недостатками, но "нашего", "родного"... ун и т.д. При такой схеме, даже самый ярый атеист задумается как не прое...ь текущий, пусть и шаткий, но порядок.

и перейдет с "невызначывся за ЗЕ" в "визначывся за ПО".. :wink:
Amat
 
Повідомлень: 1665
З нами з: 21.12.11
Подякував: 34 раз.
Подякували: 230 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 15:41

  Amat написав:И кстати, Порошенко, единственная "говорящая голова" за всю историю страны, которая самостоятельно, свободно говорит на английском языке.... Это если о родинках :wink:
Вспомните предыдущего. :wink:

Со всем согласен, кроме того, что Порошенко - это говорящая голова. Это не так.
airmax78
 
Повідомлень: 28239
З нами з: 25.10.12
Подякував: 727 раз.
Подякували: 3198 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 15:43

  Alex2006 написав:
  lapay написав:
  Alex2006 написав:Повторю, у тебя вся власть (пост президента, правительство, большинство в Раде), меняй законы и процедуры как нужно, показывай результат. Если желание есть - результат будет. Если результата нет - оправдания не важны. Не способен - уступи дорогу тем, кто способен.

Ніхто не здатен. Судову реформу курирують партнери. Вони наполягають на незалежності суддів, на тій формі судової гілки влади, яка і була прийнята. Бо абсолютна влада Президента просто міф, про що неоднаразово було сказано, тільки не почуто...

Ничего подобного, партнеры (Запад) настаивает на справедливости в стране и наказанию коррупционеров. Хоть для этого и приходиться давить угрозами прекратить финансовую поддержку, поскольку Порошенко и БПП всячески саботируют анти-коррупционные законы и органы. Я не про абсолютную власть поста президента, я про абсолютную власть Порошенка эти 5 лет, когда у него было все - пост президента, большинство в Раде, свое правительство. Если за 5 лет при этом не посажен ни один даже средненький коррупционер - значит это или воля Порошенка или он никудышний управленец. И в первом и во втором случае он не заслуживает больше такой должности. Страна должна активно развиваться и восстанавливать справедливость, а не покрывать коррупционеров. Если победит Гриценко, а не Зеленский - тогда увидите, как это бывает, когда воля к изменениям есть.


Alex2006, я вам открою маленький секрет\инсайт.

Такие позиции как "президент" не то что "заслуживают"... их всячески избегают.
Это настоящее наказание для любого состоявшегося бизнесмена\человека, а не награда и признание как вы полагаете.

Никто не хочет быть президентом, поверьте. Тем более в нашей стране :D

З.Ы. Я так написал, как будто лично был или бывал знаком с парой президентов :mrgreen:

Это не так. Выше было всего лишь мое суждение основанное на общении с людьми на два-три уровня ниже. Так будет точнее. :)
Востаннє редагувалось Amat в П'ят 22 лют, 2019 15:46, всього редагувалось 1 раз.
Amat
 
Повідомлень: 1665
З нами з: 21.12.11
Подякував: 34 раз.
Подякували: 230 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 15:44

  airmax78 написав:
  Amat написав:И кстати, Порошенко, единственная "говорящая голова" за всю историю страны, которая самостоятельно, свободно говорит на английском языке.... Это если о родинках :wink:
Вспомните предыдущего. :wink:

Со всем согласен, кроме того, что Порошенко - это говорящая голова. Это не так.


С этим спорить не буду. :)
Amat
 
Повідомлень: 1665
З нами з: 21.12.11
Подякував: 34 раз.
Подякували: 230 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 15:52

Re: Політичні дискусії

  Alex2006 написав:Ничего подобного, партнеры (Запад) настаивает на справедливости в стране и наказанию коррупционеров. Хоть для этого и приходиться давить угрозами прекратить финансовую поддержку, поскольку Порошенко и БПП всячески саботируют анти-коррупционные законы и органы.

Ніякої "справедливості" не існує. Є закон і його виконання. Їм не подобається наша судова гілка влади, вона і нам не подобається, але вона така, яка є, і не скоро стане іншою, бо інших суддів немає. Якщо медична реформа йде так важко, то судова ще важче, бо це ще більш кланова закрита система.
  Alex2006 написав:Я не про абсолютную власть поста президента, я про абсолютную власть Порошенка эти 5 лет, когда у него было все - пост президента, большинство в Раде, свое правительство. Если за 5 лет при этом не посажен ни один даже средненький коррупционер - значит это или воля Порошенка или он никудышний управленец.

Це означає, що він не диктатор, як Саакашвілі, який нареформувався на тюремний строк в себе на батьківщині. Саджає не Президент - саджають прокурори і суди. В нас взагалі немає традиції когось саджати за корупцію. Сподіваюсь - з'явиться після того, як запрацює Антикорупційний суд.
  Alex2006 написав:И в первом и во втором случае он не заслуживает больше такой должности. Страна должна активно развиваться и восстанавливать справедливость, а не покрывать коррупционеров. Если победит Гриценко, а не Зеленский - тогда увидите, как это бывает, когда воля к изменениям есть.

Хіба що дві очевидні речі, які треба змінити: голову ВККСУ, як справедливо зауважує колега detroytred, і змусити НАЗК ввести автоматичну перевірку декларацій. Все інше набагато складніше.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 7312
З нами з: 01.08.15
Подякував: 892 раз.
Подякували: 1075 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 319320321322>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.