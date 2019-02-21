Ніхто не здатен. Судову реформу курирують партнери. Вони наполягають на незалежності суддів, на тій формі судової гілки влади, яка і була прийнята. Бо абсолютна влада Президента просто міф, про що неоднаразово було сказано, тільки не почуто...
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 15:11
Re: Політичні дискусії
Ніхто не здатен. Судову реформу курирують партнери. Вони наполягають на незалежності суддів, на тій формі судової гілки влади, яка і була прийнята. Бо абсолютна влада Президента просто міф, про що неоднаразово було сказано, тільки не почуто...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: П'ят 22 лют, 2019 15:13
Re: Політичні дискусії
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: П'ят 22 лют, 2019 15:30
Ничего подобного, партнеры (Запад) настаивает на справедливости в стране и наказанию коррупционеров. Хоть для этого и приходиться давить угрозами прекратить финансовую поддержку, поскольку Порошенко и БПП всячески саботируют анти-коррупционные законы и органы. Я не про абсолютную власть поста президента, я про абсолютную власть Порошенка эти 5 лет, когда у него было все - пост президента, большинство в Раде, свое правительство. Если за 5 лет при этом не посажен ни один даже средненький коррупционер - значит это или воля Порошенка или он никудышний управленец. И в первом и во втором случае он не заслуживает больше такой должности. Страна должна активно развиваться и восстанавливать справедливость, а не покрывать коррупционеров. Если победит Гриценко, а не Зеленский - тогда увидите, как это бывает, когда воля к изменениям есть.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 15:35
Puente, ну Вы же не глупый.
Какой Смешко ?
Вам мало примера "соседей", когда силовики приходят к власти ?
Даже не силовики. Это даже не военные. Это гбшники...
Я уже молчу, что люди банально не понимают, что кандидат это всего-лишь ЛИЦО.
Блин, народ, ну Вы чего... мы уже давно выбираем не ЧЕЛОВЕКА, а ФПГ. А конкретные личности это просто "говорящая голова"...
И сейчас идет борьба разных ФПГ при этом из принципиально разных миров и культур. Это российские ФПГ, локальные ФПГ и западные ФПГ. История Украины опять повторяется...
Надеюсь про российские и локальные рассказывать не нужно.. ?
А что касается западных ФПГ, то у них кризис развития экономики - дохрена денег, но уже под завязку заполнены рынки сбыта... им банально нужно расширять территории потребления... что бы показывать хоть какой-то рост...
Вот они и отгрызают потихоньку где что могут...
И выбор сугубо за вами. В каком мире вы хотите жить? Вернее даже в какой парадигме ценностей ?
1. Локальных божков, которые успели вовремя спи...ть кусок техно-интеллектуального прогресса" СССР расположенного на территории Украины (тупо прихватизировав) + всякая гебня, прокурорские и чиновники. А, ну и барыги...
2. Великая Россия. Которая уже лет 20 живет по конкретным понятиям. В которых ни о какой великой русской культуре и душе нет ни слова.
3. Западный капитал. Который последние 200 лет уже занимается экспансией своего влияния во всех уголках земного шара. И который является основным драйвером теории "справедливого капитализма". Который, о боги, живет по принципу - выживает сильнейший. Но только этот "сильнейший" - сильнее умом, а не "кумом в СБУ\мусорах\прокурорах".
В итоге:
Русские пацаны - будут консервировать развитие Украины и все потоки направят на интересы своего бизнеса. То есть, лимит развития экономики четко ограничен сверху...
Местные пацаны - будут тупо улыбаться и тем и этим и ложиться каждый раз под другого. Результаты такой модели Вы пожинаете сейчас - один сплошной договорняк по всем направлениям и на всех уровнях. И никакой национальной стратегии развития.
Западные пацаны - будут инвестировать и интегрировать новый "ресурс\рынок" (то есть нас) в свою экономику. Плюсы - зальют баблом (инвестиции типа) - со временем заживем как "у них". Минусы - придется пахать как "у них". На форумах, поверьте, особо времени умничать не будет
Вот и весь выбор.
А вы все сравниваете родинки на ж*** Порошенко, Зеленского и т.д.
И кстати, Порошенко, единственная "говорящая голова" за всю историю страны, которая самостоятельно, свободно говорит на английском языке.... Это если о родинках
Вспомните предыдущего.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 15:36
Путин УЖЕ напал. Путин не просто топил за Трампа (так же как он не ограничивается просто словами о выборах в Украине). И Трамп служит Путину в рамках американской системы сдержек и противовесов и реально независимых судебной власти и ФБР, как только может. Смена Директора ФБР, смена спецпрокурора, отставка Мэттиса, и т.д. и т.п. - это все почему? Напрягите мозг. Если бы не расследование спецпрокурора о вмешательстве России в выборы США и висящий над Трампом, в связи с этим, домоклов меч - уже давно все санкции с Рашки либо были сняты, либо превращены в фикцию.
И то, что начнется в Украине, если придет удобный для путина кандидат, будет совсем не похоже на то, что происходит в Штатах. Потому что у нас система сдержек и противовесов весьма условная.
Тот кто в сегодняшней стуации поможет х%&лу скинуть Пороха - для меня враг и предатель Украины.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 15:40
Стандартный алгоритм.
Сначала раскрутить "на позитиве" (на выбор - новый, легкий, смешной, народный ну и т.д). Потом показать "рист", подождать пока все поржут и потом показать, что он реально опережает "настоящего работягу", пусть даже и с недостатками, но "нашего", "родного"... ун и т.д. При такой схеме, даже самый ярый атеист задумается как не прое...ь текущий, пусть и шаткий, но порядок.
и перейдет с "невызначывся за ЗЕ" в "визначывся за ПО"..
Додано: П'ят 22 лют, 2019 15:41
Додано: П'ят 22 лют, 2019 15:43
Alex2006, я вам открою маленький секрет\инсайт.
Такие позиции как "президент" не то что "заслуживают"... их всячески избегают.
Это настоящее наказание для любого состоявшегося бизнесмена\человека, а не награда и признание как вы полагаете.
Никто не хочет быть президентом, поверьте. Тем более в нашей стране
З.Ы. Я так написал, как будто лично был или бывал знаком с парой президентов
Это не так. Выше было всего лишь мое суждение основанное на общении с людьми на два-три уровня ниже. Так будет точнее.
Востаннє редагувалось Amat в П'ят 22 лют, 2019 15:46, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 15:44
С этим спорить не буду.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 15:52
Re: Політичні дискусії
Ніякої "справедливості" не існує. Є закон і його виконання. Їм не подобається наша судова гілка влади, вона і нам не подобається, але вона така, яка є, і не скоро стане іншою, бо інших суддів немає. Якщо медична реформа йде так важко, то судова ще важче, бо це ще більш кланова закрита система.
Це означає, що він не диктатор, як Саакашвілі, який нареформувався на тюремний строк в себе на батьківщині. Саджає не Президент - саджають прокурори і суди. В нас взагалі немає традиції когось саджати за корупцію. Сподіваюсь - з'явиться після того, як запрацює Антикорупційний суд.
Хіба що дві очевидні речі, які треба змінити: голову ВККСУ, як справедливо зауважує колега detroytred, і змусити НАЗК ввести автоматичну перевірку декларацій. Все інше набагато складніше.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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