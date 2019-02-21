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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 16:05
lapay написав: Alex2006 написав:
Ничего подобного, партнеры (Запад) настаивает на справедливости в стране и наказанию коррупционеров. Хоть для этого и приходиться давить угрозами прекратить финансовую поддержку, поскольку Порошенко и БПП всячески саботируют анти-коррупционные законы и органы.
Ніякої "справедливості" не існує. Є закон і його виконання. Їм не подобається наша судова гілка влади, вона і нам не подобається, але вона така, яка є, і не скоро стане іншою, бо інших суддів немає. Якщо медична реформа йде так важко, то судова ще важче, бо це ще більш кланова закрита система.
У нас законы не выполняются, если Вы не заметили. И "гарант" молчит. Снова оправдания. Будет желание - будет все и очень быстро. Этого и бояться в БПП, поэтому для них выиграть выборы - дело выживания. Если они проиграют и победит Гриценко или Зеленский - их и кучу других коррупционеров пересажают, а награбленное конфискуют. Поэтому не жалко ни 400 млн на это дело вкинуть, ни на пропагандистов которые будут обрабатывать население нужными тезисами типа "если не Порошенко, то Путин нападет!". Система так просто не сдастся, поэтому демократическим силам надо иметь 5-7% преимущества в запасе, чтобы никакие фальсификации не смогли этот гандикап обогнать.
lapay написав: Alex2006 написав:
Я не про абсолютную власть поста президента, я про абсолютную власть Порошенка эти 5 лет, когда у него было все - пост президента, большинство в Раде, свое правительство. Если за 5 лет при этом не посажен ни один даже средненький коррупционер - значит это или воля Порошенка или он никудышний управленец.
Це означає, що він не диктатор, як Саакашвілі, який нареформувався на тюремний строк в себе на батьківщині. Саджає не Президент - саджають прокурори і суди. В нас взагалі немає традиції когось саджати за корупцію. Сподіваюсь - з'явиться після того, як запрацює Антикорупційний суд.
Президент назначил генпрокурора, он подает судей на утверждение, саботаж и нулевые результаты их работы - полностью его ответственность. Вброс про Саакашвили, кстати, тоже показателен
Что ж его там не сажают, а лишили гражданства, чтобы он не смог вернуться в страну?))
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 16:29
Alex2006 написав:
У нас законы не выполняются, если Вы не заметили. И "гарант" молчит. Снова оправдания. Будет желание - будет все и очень быстро. Этого и бояться в БПП, поэтому для них выиграть выборы - дело выживания. Если они проиграют и победит Гриценко или Зеленский - их и кучу других коррупционеров пересажают, а награбленное конфискуют
Нікого не посадять. Мосійчука посадили? А там був залізний компромат - зйомка прихованою камерою і свідок. По старим справам взагалі важко саджати, бо докази мають властивість випаровуватись, а свідки змінювати свідчення. Тому навряд, навіть якщо сильно захочуть.
Alex2006 написав:
Президент назначил генпрокурора, он подает судей на утверждение, саботаж и нулевые результаты их работы - полностью его ответственность. Вброс про Саакашвили, кстати, тоже показателен
Что ж его там не сажают, а лишили гражданства, чтобы он не смог вернуться в страну?))
Я бачу, що Ви сильно прагнете повернути часи Януковича, тільки з іншим лідером. Не буде так, не за те стояв Майдан, а за гнилу, але демократичну, систему. Якось так...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 16:34
lapay написав:
Нікого не посадять. Мосійчука посадили? А там був залізний компромат - зйомка прихованою камерою і свідок. По старим справам взагалі важко саджати, бо докази мають властивість випаровуватись, а свідки змінювати свідчення. Тому навряд, навіть якщо сильно захочуть.
Мосийчука не посадили по той же причине, что и всех остальных - нет политической воли Порошенка. Тогда бы это рассорило его с Ляшком и он не мог бы больше покупать их голоса когда нужно. При новом генпрокуроре от Гриценка Мосийчук быстро сядет (если не успеет убежать), как и Розенблат.
lapay написав:
Я бачу, що Ви сильно прагнете повернути часи Януковича, тільки з іншим лідером. Не буде так, не за те стояв Майдан, а за гнилу, але демократичну, систему. Якось так...
Оглянитесь, времена Януковича уже и так здесь. Я же наоборот, хочу вернуть страну в нормальное русло и развивать ее быстрыми темпами, обеспечивая справедливость в стране и наказание тех, кто ее грабил все эти 5 лет даже при войне(!). Майдан стоял не за то, чтобы Порошенко подмял систему Януковича под себя. И он предал Майдан так, что даже стыдно к людям выйти теперь, потому что знает их мнение о себе. В итоге будет огораживаться на своих мероприятиях, как Путин, чтобы не слышать критику людей.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
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