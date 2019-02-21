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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 319320321322 За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували): Політичні дискусії 5.2 5 187 Бойко Юрій Анатолійович 1% 2 Гриценко Анатолій Степанович 11% 21 Зеленський Володимир Олександрович 26% 48 Ляшко Олег Валерійович 1% 1 Мураєв Євгеній Володимирович 9% 17 Порошенко Петро Олексійович 36% 67 Садовий Андрій Іванович 1% 1 Тимошенко Юлія Володимирівна 4% 8 Шевченко Олександр Леонідович 1% 1 Інший кандидат 11% 21 Всього голосів : 187 Додано: П'ят 22 лют, 2019 16:05 lapay написав: Alex2006 написав: Ничего подобного, партнеры (Запад) настаивает на справедливости в стране и наказанию коррупционеров. Хоть для этого и приходиться давить угрозами прекратить финансовую поддержку, поскольку Порошенко и БПП всячески саботируют анти-коррупционные законы и органы. Ничего подобного, партнеры (Запад) настаивает на справедливости в стране и наказанию коррупционеров. Хоть для этого и приходиться давить угрозами прекратить финансовую поддержку, поскольку Порошенко и БПП всячески саботируют анти-коррупционные законы и органы.

Ніякої "справедливості" не існує. Є закон і його виконання. Їм не подобається наша судова гілка влади, вона і нам не подобається, але вона така, яка є, і не скоро стане іншою, бо інших суддів немає. Якщо медична реформа йде так важко, то судова ще важче, бо це ще більш кланова закрита система.

Ніякої "справедливості" не існує. Є закон і його виконання. Їм не подобається наша судова гілка влади, вона і нам не подобається, але вона така, яка є, і не скоро стане іншою, бо інших суддів немає. Якщо медична реформа йде так важко, то судова ще важче, бо це ще більш кланова закрита система.

У нас законы не выполняются, если Вы не заметили. И "гарант" молчит. Снова оправдания. Будет желание - будет все и очень быстро. Этого и бояться в БПП, поэтому для них выиграть выборы - дело выживания. Если они проиграют и победит Гриценко или Зеленский - их и кучу других коррупционеров пересажают, а награбленное конфискуют. Поэтому не жалко ни 400 млн на это дело вкинуть, ни на пропагандистов которые будут обрабатывать население нужными тезисами типа "если не Порошенко, то Путин нападет!". Система так просто не сдастся, поэтому демократическим силам надо иметь 5-7% преимущества в запасе, чтобы никакие фальсификации не смогли этот гандикап обогнать.



lapay написав: Alex2006 написав: Я не про абсолютную власть поста президента, я про абсолютную власть Порошенка эти 5 лет, когда у него было все - пост президента, большинство в Раде, свое правительство. Если за 5 лет при этом не посажен ни один даже средненький коррупционер - значит это или воля Порошенка или он никудышний управленец. Я не про абсолютную власть поста президента, я про абсолютную власть Порошенка эти 5 лет, когда у него было все - пост президента, большинство в Раде, свое правительство. Если за 5 лет при этом не посажен ни один даже средненький коррупционер - значит это или воля Порошенка или он никудышний управленец.

Це означає, що він не диктатор, як Саакашвілі, який нареформувався на тюремний строк в себе на батьківщині. Саджає не Президент - саджають прокурори і суди. В нас взагалі немає традиції когось саджати за корупцію. Сподіваюсь - з'явиться після того, як запрацює Антикорупційний суд.

Це означає, що він не диктатор, як Саакашвілі, який нареформувався на тюремний строк в себе на батьківщині. Саджає не Президент - саджають прокурори і суди. В нас взагалі немає традиції когось саджати за корупцію. Сподіваюсь - з'явиться після того, як запрацює Антикорупційний суд.

Президент назначил генпрокурора, он подает судей на утверждение, саботаж и нулевые результаты их работы - полностью его ответственность. Вброс про Саакашвили, кстати, тоже показателен Что ж его там не сажают, а лишили гражданства, чтобы он не смог вернуться в страну?)) У нас законы не выполняются, если Вы не заметили. И "гарант" молчит. Снова оправдания. Будет желание - будет все и очень быстро. Этого и бояться в БПП, поэтому для них выиграть выборы - дело выживания. Если они проиграют и победит Гриценко или Зеленский - их и кучу других коррупционеров пересажают, а награбленное конфискуют. Поэтому не жалко ни 400 млн на это дело вкинуть, ни на пропагандистов которые будут обрабатывать население нужными тезисами типа "если не Порошенко, то Путин нападет!". Система так просто не сдастся, поэтому демократическим силам надо иметь 5-7% преимущества в запасе, чтобы никакие фальсификации не смогли этот гандикап обогнать.Президент назначил генпрокурора, он подает судей на утверждение, саботаж и нулевые результаты их работы - полностью его ответственность. Вброс про Саакашвили, кстати, тоже показателенЧто ж его там не сажают, а лишили гражданства, чтобы он не смог вернуться в страну?)) Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.

Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию. Alex2006 Повідомлень: 3490 З нами з: 13.06.15 Подякував: 99 раз. Подякували: 477 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лют, 2019 16:29 Re: Політичні дискусії Alex2006 написав: У нас законы не выполняются, если Вы не заметили. И "гарант" молчит. Снова оправдания. Будет желание - будет все и очень быстро. Этого и бояться в БПП, поэтому для них выиграть выборы - дело выживания. Если они проиграют и победит Гриценко или Зеленский - их и кучу других коррупционеров пересажают, а награбленное конфискуют У нас законы не выполняются, если Вы не заметили. И "гарант" молчит. Снова оправдания. Будет желание - будет все и очень быстро. Этого и бояться в БПП, поэтому для них выиграть выборы - дело выживания. Если они проиграют и победит Гриценко или Зеленский - их и кучу других коррупционеров пересажают, а награбленное конфискуют

Нікого не посадять. Мосійчука посадили? А там був залізний компромат - зйомка прихованою камерою і свідок. По старим справам взагалі важко саджати, бо докази мають властивість випаровуватись, а свідки змінювати свідчення. Тому навряд, навіть якщо сильно захочуть.

Alex2006 написав: Президент назначил генпрокурора, он подает судей на утверждение, саботаж и нулевые результаты их работы - полностью его ответственность. Вброс про Саакашвили, кстати, тоже показателен Что ж его там не сажают, а лишили гражданства, чтобы он не смог вернуться в страну?)) Президент назначил генпрокурора, он подает судей на утверждение, саботаж и нулевые результаты их работы - полностью его ответственность. Вброс про Саакашвили, кстати, тоже показателенЧто ж его там не сажают, а лишили гражданства, чтобы он не смог вернуться в страну?))

Я бачу, що Ви сильно прагнете повернути часи Януковича, тільки з іншим лідером. Не буде так, не за те стояв Майдан, а за гнилу, але демократичну, систему. Якось так... Нікого не посадять. Мосійчука посадили? А там був залізний компромат - зйомка прихованою камерою і свідок. По старим справам взагалі важко саджати, бо докази мають властивість випаровуватись, а свідки змінювати свідчення. Тому навряд, навіть якщо сильно захочуть.Я бачу, що Ви сильно прагнете повернути часи Януковича, тільки з іншим лідером. Не буде так, не за те стояв Майдан, а за гнилу, але демократичну, систему. Якось так... Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... lapay Повідомлень: 7312 З нами з: 01.08.15 Подякував: 892 раз. Подякували: 1075 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лют, 2019 16:34 lapay написав: Нікого не посадять. Мосійчука посадили? А там був залізний компромат - зйомка прихованою камерою і свідок. По старим справам взагалі важко саджати, бо докази мають властивість випаровуватись, а свідки змінювати свідчення. Тому навряд, навіть якщо сильно захочуть.

Нікого не посадять. Мосійчука посадили? А там був залізний компромат - зйомка прихованою камерою і свідок. По старим справам взагалі важко саджати, бо докази мають властивість випаровуватись, а свідки змінювати свідчення. Тому навряд, навіть якщо сильно захочуть.

Мосийчука не посадили по той же причине, что и всех остальных - нет политической воли Порошенка. Тогда бы это рассорило его с Ляшком и он не мог бы больше покупать их голоса когда нужно. При новом генпрокуроре от Гриценка Мосийчук быстро сядет (если не успеет убежать), как и Розенблат.



lapay написав: Я бачу, що Ви сильно прагнете повернути часи Януковича, тільки з іншим лідером. Не буде так, не за те стояв Майдан, а за гнилу, але демократичну, систему. Якось так... Я бачу, що Ви сильно прагнете повернути часи Януковича, тільки з іншим лідером. Не буде так, не за те стояв Майдан, а за гнилу, але демократичну, систему. Якось так...

Оглянитесь, времена Януковича уже и так здесь. Я же наоборот, хочу вернуть страну в нормальное русло и развивать ее быстрыми темпами, обеспечивая справедливость в стране и наказание тех, кто ее грабил все эти 5 лет даже при войне(!). Майдан стоял не за то, чтобы Порошенко подмял систему Януковича под себя. И он предал Майдан так, что даже стыдно к людям выйти теперь, потому что знает их мнение о себе. В итоге будет огораживаться на своих мероприятиях, как Путин, чтобы не слышать критику людей. Мосийчука не посадили по той же причине, что и всех остальных - нет политической воли Порошенка. Тогда бы это рассорило его с Ляшком и он не мог бы больше покупать их голоса когда нужно. При новом генпрокуроре от Гриценка Мосийчук быстро сядет (если не успеет убежать), как и Розенблат.Оглянитесь, времена Януковича уже и так здесь. Я же наоборот, хочу вернуть страну в нормальное русло и развивать ее быстрыми темпами, обеспечивая справедливость в стране и наказание тех, кто ее грабил все эти 5 лет даже при войне(!). Майдан стоял не за то, чтобы Порошенко подмял систему Януковича под себя. И он предал Майдан так, что даже стыдно к людям выйти теперь, потому что знает их мнение о себе. В итоге будет огораживаться на своих мероприятиях, как Путин, чтобы не слышать критику людей. Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.

Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию. Alex2006 Повідомлень: 3490 З нами з: 13.06.15 Подякував: 99 раз. Подякували: 477 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 319320321322 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Рейтинг українських забудовників Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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