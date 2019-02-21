Додано: П'ят 22 лют, 2019 16:34

lapay написав: Нікого не посадять. Мосійчука посадили? А там був залізний компромат - зйомка прихованою камерою і свідок. По старим справам взагалі важко саджати, бо докази мають властивість випаровуватись, а свідки змінювати свідчення. Тому навряд, навіть якщо сильно захочуть.

Нікого не посадять. Мосійчука посадили? А там був залізний компромат - зйомка прихованою камерою і свідок. По старим справам взагалі важко саджати, бо докази мають властивість випаровуватись, а свідки змінювати свідчення. Тому навряд, навіть якщо сильно захочуть.

lapay написав: Я бачу, що Ви сильно прагнете повернути часи Януковича, тільки з іншим лідером. Не буде так, не за те стояв Майдан, а за гнилу, але демократичну, систему. Якось так... Я бачу, що Ви сильно прагнете повернути часи Януковича, тільки з іншим лідером. Не буде так, не за те стояв Майдан, а за гнилу, але демократичну, систему. Якось так...

Мосийчука не посадили по той же причине, что и всех остальных - нет политической воли Порошенка. Тогда бы это рассорило его с Ляшком и он не мог бы больше покупать их голоса когда нужно. При новом генпрокуроре от Гриценка Мосийчук быстро сядет (если не успеет убежать), как и Розенблат.Оглянитесь, времена Януковича уже и так здесь. Я же наоборот, хочу вернуть страну в нормальное русло и развивать ее быстрыми темпами, обеспечивая справедливость в стране и наказание тех, кто ее грабил все эти 5 лет даже при войне(!). Майдан стоял не за то, чтобы Порошенко подмял систему Януковича под себя. И он предал Майдан так, что даже стыдно к людям выйти теперь, потому что знает их мнение о себе. В итоге будет огораживаться на своих мероприятиях, как Путин, чтобы не слышать критику людей.