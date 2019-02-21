Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Alex2006 написав:Ничего подобного, партнеры (Запад) настаивает на справедливости в стране и наказанию коррупционеров. Хоть для этого и приходиться давить угрозами прекратить финансовую поддержку, поскольку Порошенко и БПП всячески саботируют анти-коррупционные законы и органы.
Ніякої "справедливості" не існує. Є закон і його виконання. Їм не подобається наша судова гілка влади, вона і нам не подобається, але вона така, яка є, і не скоро стане іншою, бо інших суддів немає. Якщо медична реформа йде так важко, то судова ще важче, бо це ще більш кланова закрита система.
У нас законы не выполняются, если Вы не заметили. И "гарант" молчит. Снова оправдания. Будет желание - будет все и очень быстро. Этого и бояться в БПП, поэтому для них выиграть выборы - дело выживания. Если они проиграют и победит Гриценко или Зеленский - их и кучу других коррупционеров пересажают, а награбленное конфискуют. Поэтому не жалко ни 400 млн на это дело вкинуть, ни на пропагандистов которые будут обрабатывать население нужными тезисами типа "если не Порошенко, то Путин нападет!". Система так просто не сдастся, поэтому демократическим силам надо иметь 5-7% преимущества в запасе, чтобы никакие фальсификации не смогли этот гандикап обогнать.
lapay написав:
Alex2006 написав:Я не про абсолютную власть поста президента, я про абсолютную власть Порошенка эти 5 лет, когда у него было все - пост президента, большинство в Раде, свое правительство. Если за 5 лет при этом не посажен ни один даже средненький коррупционер - значит это или воля Порошенка или он никудышний управленец.
Це означає, що він не диктатор, як Саакашвілі, який нареформувався на тюремний строк в себе на батьківщині. Саджає не Президент - саджають прокурори і суди. В нас взагалі немає традиції когось саджати за корупцію. Сподіваюсь - з'явиться після того, як запрацює Антикорупційний суд.
Президент назначил генпрокурора, он подает судей на утверждение, саботаж и нулевые результаты их работы - полностью его ответственность. Вброс про Саакашвили, кстати, тоже показателен Что ж его там не сажают, а лишили гражданства, чтобы он не смог вернуться в страну?))
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели. Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006 написав:У нас законы не выполняются, если Вы не заметили. И "гарант" молчит. Снова оправдания. Будет желание - будет все и очень быстро. Этого и бояться в БПП, поэтому для них выиграть выборы - дело выживания. Если они проиграют и победит Гриценко или Зеленский - их и кучу других коррупционеров пересажают, а награбленное конфискуют
Нікого не посадять. Мосійчука посадили? А там був залізний компромат - зйомка прихованою камерою і свідок. По старим справам взагалі важко саджати, бо докази мають властивість випаровуватись, а свідки змінювати свідчення. Тому навряд, навіть якщо сильно захочуть.
Alex2006 написав:Президент назначил генпрокурора, он подает судей на утверждение, саботаж и нулевые результаты их работы - полностью его ответственность. Вброс про Саакашвили, кстати, тоже показателен Что ж его там не сажают, а лишили гражданства, чтобы он не смог вернуться в страну?))
Я бачу, що Ви сильно прагнете повернути часи Януковича, тільки з іншим лідером. Не буде так, не за те стояв Майдан, а за гнилу, але демократичну, систему. Якось так...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay написав:Нікого не посадять. Мосійчука посадили? А там був залізний компромат - зйомка прихованою камерою і свідок. По старим справам взагалі важко саджати, бо докази мають властивість випаровуватись, а свідки змінювати свідчення. Тому навряд, навіть якщо сильно захочуть.
Мосийчука не посадили по той же причине, что и всех остальных - нет политической воли Порошенка. Тогда бы это рассорило его с Ляшком и он не мог бы больше покупать их голоса когда нужно. При новом генпрокуроре от Гриценка Мосийчук быстро сядет (если не успеет убежать), как и Розенблат.
lapay написав:Я бачу, що Ви сильно прагнете повернути часи Януковича, тільки з іншим лідером. Не буде так, не за те стояв Майдан, а за гнилу, але демократичну, систему. Якось так...
Оглянитесь, времена Януковича уже и так здесь. Я же наоборот, хочу вернуть страну в нормальное русло и развивать ее быстрыми темпами, обеспечивая справедливость в стране и наказание тех, кто ее грабил все эти 5 лет даже при войне(!). Майдан стоял не за то, чтобы Порошенко подмял систему Януковича под себя. И он предал Майдан так, что даже стыдно к людям выйти теперь, потому что знает их мнение о себе. В итоге будет огораживаться на своих мероприятиях, как Путин, чтобы не слышать критику людей.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели. Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Только с начала года Порошенко уже указал в своих декларациях 1,7 миллиарда гривен дохода. Что случилось, непонятно, первые четыре года президентства в плане его доходов были мягко говоря гораздо скромнее, в разы.
1669 р. - поділу України на два гетьманства: на Правобережжі гетьманом під османським протекторатом залишився Петро Дорошенко, на Лівобережжі — гетьманом під московським протекторатом проголошено Дем'яна Многогрішного;
1709 р. - каральна операція москалів проти українців, які підтримали Мазепу (https://uk.wikipedia.org/wiki/Каральна_експедиція_московських_військ_в_Україну_(1709)) .
1919 р. - Армія й уряд УНР, опинившись в кінці листопада в оточенні більшовиків, поляків і денікінців, вирішили на нараді в Чорториї (4. 12. 1919) припинити регулярну військовий спротив. Поразка у війні з більшовицькою росією стала близькою.
Всі ці події мають дві спільні речі - агресія росії/московії за слабкої української влади та розпорошеності українців.
Чи в силах ми вистояти та нарешті порозумнішати визначать президентські вибори 2019 р.
freeze написав:Только с начала года Порошенко уже указал в своих декларациях 1,7 миллиарда гривен дохода. Что случилось, непонятно, первые четыре года президентства в плане его доходов были мягко говоря гораздо скромнее, в разы.
Вообще-то он кое-что продал в этом году в центре Киева. Небольшое такое предприятие на земельном участке размером с остров, если кто не заметил. Зрабойопы, начинайте анализорвать тот инфокал, которым вы питаетесь. Его неограниченное потребление ни к чему хорошему вас не приведет.
lapay написав:Нікого не посадять. Мосійчука посадили? А там був залізний компромат - зйомка прихованою камерою і свідок. По старим справам взагалі важко саджати, бо докази мають властивість випаровуватись, а свідки змінювати свідчення. Тому навряд, навіть якщо сильно захочуть.
Мосийчука не посадили по той же причине, что и всех остальных - нет политической воли Порошенка. Тогда бы это рассорило его с Ляшком и он не мог бы больше покупать их голоса когда нужно. При новом генпрокуроре от Гриценка Мосийчук быстро сядет (если не успеет убежать), как и Розенблат.
lapay написав:Я бачу, що Ви сильно прагнете повернути часи Януковича, тільки з іншим лідером. Не буде так, не за те стояв Майдан, а за гнилу, але демократичну, систему. Якось так...
Оглянитесь, времена Януковича уже и так здесь. Я же наоборот, хочу вернуть страну в нормальное русло и развивать ее быстрыми темпами, обеспечивая справедливость в стране и наказание тех, кто ее грабил все эти 5 лет даже при войне(!). Майдан стоял не за то, чтобы Порошенко подмял систему Януковича под себя. И он предал Майдан так, что даже стыдно к людям выйти теперь, потому что знает их мнение о себе. В итоге будет огораживаться на своих мероприятиях, как Путин, чтобы не слышать критику людей.
Судя по этом юношескому максимализму, 2006й - это год рождения? Таким образом вы будете выбирать нам президента только в 2024 году. Давайте вы закончите школу, поступите в институт и тогда уже приходите, пообщаемся. А пока - идите делайте уроки.
freeze написав:Только с начала года Порошенко уже указал в своих декларациях 1,7 миллиарда гривен дохода. Что случилось, непонятно, первые четыре года президентства в плане его доходов были мягко говоря гораздо скромнее, в разы.
Вообще-то он кое-что продал в этом году в центре Киева. Небольшое такое предприятие на земельном участке размером с остров, если кто не заметил. Зрабойопы, начинайте анализорвать тот инфокал, которым вы питаетесь. Его неограниченное потребление ни к чему хорошему вас не приведет.
А чего вы так злитесь росту доходов вашего кумира, радоваться надо, а тут столько агрессии. Я рад за Петра Алексеевича.
freeze Меня раздражает, что зардофилов макаешь носом снова и снова, а их это только раззадоривает на все новые и новые поиски "зрады". Ну хорошо, что-то в жизни или бизнесе не сложилось, не нашли, пока, себя после революции. Ничего страшного - еще найдете. Но зачем же страну из-за своих временных трудностей (в которых, естественно, виноват никто иной, как Порох) под откос пускать?