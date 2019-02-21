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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 320321322323 За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували): Політичні дискусії 5.2 5 187 Бойко Юрій Анатолійович 1% 2 Гриценко Анатолій Степанович 11% 21 Зеленський Володимир Олександрович 26% 48 Ляшко Олег Валерійович 1% 1 Мураєв Євгеній Володимирович 9% 17 Порошенко Петро Олексійович 36% 67 Садовий Андрій Іванович 1% 1 Тимошенко Юлія Володимирівна 4% 8 Шевченко Олександр Леонідович 1% 1 Інший кандидат 11% 21 Всього голосів : 187 Додано: П'ят 22 лют, 2019 17:26 V2 написав: freeze написав: Силы добра стали проигрывать ? Силы добра стали проигрывать ?



Навпаки Навпаки





Да кстати просмотрел рейтинг Социса, в чем радость или печаль?



Социс - это контора Грынива, руководителя предвыборного штаба Порошенко. Давно ждал, что думают по опросам именно в штабе Порошенко.



По их данным Зеленский набирает - 24.7 % от определившихся.

Порошенко отстает больше, чем на пять процентов от Зеленского.

То есть проходит во второй тур. Я об этом давно говорил, второй тур без Порошенко не обойдется никак. Юлю опустили ниже Порошенко примерно на три процента.



Из смешного в этом рейтинге - обнулили совсем почему-то Вилкула, хотя недавно другой проплаченный опрос давал даже опережение Вилкула над Бойко.

Второй момент в новинку и пока под вопросом - Смешко якобы догоняет Садового, на мой взгляд спорно, но посмотрим, что дальше дадут опросы уважаемых контор. Да кстати просмотрел рейтинг Социса, в чем радость или печаль?Социс - это контора Грынива, руководителя предвыборного штаба Порошенко. Давно ждал, что думают по опросам именно в штабе Порошенко.По их данным Зеленский набирает - 24.7 % от определившихся.Порошенко отстает больше, чем на пять процентов от Зеленского.То есть проходит во второй тур. Я об этом давно говорил, второй тур без Порошенко не обойдется никак. Юлю опустили ниже Порошенко примерно на три процента.Из смешного в этом рейтинге - обнулили совсем почему-то Вилкула, хотя недавно другой проплаченный опрос давал даже опережение Вилкула над Бойко.Второй момент в новинку и пока под вопросом - Смешко якобы догоняет Садового, на мой взгляд спорно, но посмотрим, что дальше дадут опросы уважаемых контор. freeze 4 Повідомлень: 9782 З нами з: 02.07.14 Подякував: 2850 раз. Подякували: 4010 раз. Профіль 17 2 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лют, 2019 17:31 airmax78 написав: Но зачем же страну из-за своих временных трудностей (в которых, естественно, виноват никто иной, как Порох) под откос пускать? Но зачем же страну из-за своих временных трудностей (в которых, естественно, виноват никто иной, как Порох) под откос пускать?



Страна, которая якобы целиком зависит от одного человека уже есть, это РФ.

Ваши предвыборные лозунги даже одинаковые до боли - Кандидатов много, а Президент один.

Не нервничайте, всё будет хорошо и при новой власти, думаю, может даже прорыв будет, а то 50 лет догонят сегодняшнюю Польшу или не смогут - это не мой выбор, сами ползите как черепахи. Страна, которая якобы целиком зависит от одного человека уже есть, это РФ.Ваши предвыборные лозунги даже одинаковые до боли - Кандидатов много, а Президент один.Не нервничайте, всё будет хорошо и при новой власти, думаю, может даже прорыв будет, а то 50 лет догонят сегодняшнюю Польшу или не смогут - это не мой выбор, сами ползите как черепахи. freeze 4 Повідомлень: 9782 З нами з: 02.07.14 Подякував: 2850 раз. Подякували: 4010 раз. Профіль 17 2 2 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лют, 2019 17:38 airmax78 написав: freeze Меня раздражает, что зардофилов макаешь носом снова и снова, а их это только раззадоривает на все новые и новые поиски "зрады". Ну хорошо, что-то в жизни или бизнесе не сложилось, не нашли, пока, себя после революции. Ничего страшного - еще найдете. Но зачем же страну из-за своих временных трудностей (в которых, естественно, виноват никто иной, как Порох) под откос пускать? Меня раздражает, что зардофилов макаешь носом снова и снова, а их это только раззадоривает на все новые и новые поиски "зрады". Ну хорошо, что-то в жизни или бизнесе не сложилось, не нашли, пока, себя после революции. Ничего страшного - еще найдете. Но зачем же страну из-за своих временных трудностей (в которых, естественно, виноват никто иной, как Порох) под откос пускать?

А кто ее под откос пускает-то? Гриценко, к примеру, отлично вырулит ситуацию и мы наконец-то начнем стремительно развиваться, а не топтаться на месте 5 лет из-за тотальной коррупции. Не вижу причин для криков. А кто ее под откос пускает-то? Гриценко, к примеру, отлично вырулит ситуацию и мы наконец-то начнем стремительно развиваться, а не топтаться на месте 5 лет из-за тотальной коррупции. Не вижу причин для криков. Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.

Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию. Alex2006 Повідомлень: 3492 З нами з: 13.06.15 Подякував: 100 раз. Подякували: 478 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лют, 2019 17:40 Alex2006 написав: airmax78 написав: freeze Меня раздражает, что зардофилов макаешь носом снова и снова, а их это только раззадоривает на все новые и новые поиски "зрады". Ну хорошо, что-то в жизни или бизнесе не сложилось, не нашли, пока, себя после революции. Ничего страшного - еще найдете. Но зачем же страну из-за своих временных трудностей (в которых, естественно, виноват никто иной, как Порох) под откос пускать? Меня раздражает, что зардофилов макаешь носом снова и снова, а их это только раззадоривает на все новые и новые поиски "зрады". Ну хорошо, что-то в жизни или бизнесе не сложилось, не нашли, пока, себя после революции. Ничего страшного - еще найдете. Но зачем же страну из-за своих временных трудностей (в которых, естественно, виноват никто иной, как Порох) под откос пускать?

А кто ее под откос пускает-то? Гриценко, к примеру, отлично вырулит ситуацию и мы наконец-то начнем стремительно развиваться, а не топтаться на месте 5 лет из-за тотальной коррупции. Не вижу причин для криков. А кто ее под откос пускает-то? Гриценко, к примеру, отлично вырулит ситуацию и мы наконец-то начнем стремительно развиваться, а не топтаться на месте 5 лет из-за тотальной коррупции. Не вижу причин для криков.

Гриценко не займет даже 4е место в 1м туре. Фантазировать на тему Гриценко-реформатора - это впустую тратить время. Гриценко не займет даже 4е место в 1м туре. Фантазировать на тему Гриценко-реформатора - это впустую тратить время. airmax78 Повідомлень: 28245 З нами з: 25.10.12 Подякував: 727 раз. Подякували: 3200 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лют, 2019 17:50 airmax78

Удивительно только одно, как Вы свои предположения так безапелляционно выдаете за истину.



Я, например, предполагаю и на истине не настаиваю:

Санкции введены для...

Санкции действуют-влияют - да.

Пуйло готов пойти на уступки и подвинуться по Донбассу - возможно вполне.



Но одно дело начать сдавать позиции ПАПу и совсем другое - любому новому. Рашпропаганда эту сдачу сможет ещё и в виде победы подать.

Ну а с ПАПом он вовсе потеряет фейс (хоть его у него и нет)), даже в глазах самых упоротых сограждан.

А также глав разных других держав.



Потом ещё и приговаривать сможет: вот с майдановским ПАПом нельзя было, а с другим продавил интересы жителей Донбасса. Хоть на деле под давлением санкций сдаст назад.



Вы почему-то постоянно всё утрируете и только так, как Вам удобно. detroytred

Повідомлень: 21116 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1236 раз. Подякували: 2860 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лют, 2019 17:58 airmax78

При Гриценко может измениться баланс сил. Шанс есть.

В такое положение, что нашим многочисленным, как заметил выше, ФПГ будет выгоднее сосуществовать между собой и в среде не договорняков, а договоров (законности). Под оком партнёров.

Не прям идеально, всё по законам))

А сдвиг бОльший будет в сторону законности.



Аналогично при другом кандидате.

Но ПАП уже практически исчерпал своё влияние на ресурсы роста. Дальше только приспособленченство)) системы. detroytred

Повідомлень: 21116 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1236 раз. Подякували: 2860 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лют, 2019 18:06 detroytred написав: airmax78

Удивительно только одно, как Вы свои предположения так безапелляционно выдаете за истину.



Я, например, предполагаю и на истине не настаиваю:

Санкции введены для...

Санкции действуют-влияют - да.

Пуйло готов пойти на уступки и подвинуться по Донбассу - возможно вполне.



Но одно дело начать сдавать позиции ПАПу и совсем другое - любому новому. Рашпропаганда эту сдачу сможет ещё и в виде победы подать.

Ну а с ПАПом он вовсе потеряет фейс (хоть его у него и нет)), даже в глазах самых упоротых сограждан.

А также глав разных других держав.



Потом ещё и приговаривать сможет: вот с майдановским ПАПом нельзя было, а с другим продавил интересы жителей Донбасса. Хоть на деле под давлением санкций сдаст назад.



Вы почему-то постоянно всё утрируете и только так, как Вам удобно. airmax78Удивительно только одно, как Вы свои предположения так безапелляционно выдаете за истину.Я, например, предполагаю и на истине не настаиваю:Санкции введены для...Санкции действуют-влияют - да.Пуйло готов пойти на уступки и подвинуться по Донбассу - возможно вполне.Но одно дело начать сдавать позиции ПАПу и совсем другое - любому новому. Рашпропаганда эту сдачу сможет ещё и в виде победы подать.Ну а с ПАПом он вовсе потеряет фейс (хоть его у него и нет)), даже в глазах самых упоротых сограждан.А также глав разных других держав.Потом ещё и приговаривать сможет: вот с майдановским ПАПом нельзя было, а с другим продавил интересы жителей Донбасса. Хоть на деле под давлением санкций сдаст назад.Вы почему-то постоянно всё утрируете и только так, как Вам удобно.

О, щось нове.

Злийте папу, віддам донбабве.

Анекдот. Точно не маріуполь заберу. Чесно чесно? О, щось нове.Злийте папу, віддам донбабве.Анекдот. Точно не маріуполь заберу. Чесно чесно? Востаннє редагувалось Первый в П'ят 22 лют, 2019 18:07, всього редагувалось 1 раз. Всім процвітання! Первый Повідомлень: 14005 З нами з: 27.10.09 Подякував: 216 раз. Подякували: 1845 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лют, 2019 18:07 detroytred написав: airmax78

Удивительно только одно, как Вы свои предположения так безапелляционно выдаете за истину.



Я, например, предполагаю и на истине не настаиваю:

Санкции введены для...

Санкции действуют-влияют - да.

Пуйло готов пойти на уступки и подвинуться по Донбассу - возможно вполне.



Но одно дело начать сдавать позиции ПАПу и совсем другое - любому новому. Рашпропаганда эту сдачу сможет ещё и в виде победы подать.

Ну а с ПАПом он вовсе потеряет фейс (хоть его у него и нет)), даже в глазах самых упоротых сограждан.

А также глав разных других держав.



Потом ещё и приговаривать сможет: вот с майдановским ПАПом нельзя было, а с другим продавил интересы жителей Донбасса. Хоть на деле под давлением санкций сдаст назад.



Вы почему-то постоянно всё утрируете и только так, как Вам удобно. airmax78Удивительно только одно, как Вы свои предположения так безапелляционно выдаете за истину.Я, например, предполагаю и на истине не настаиваю:Санкции введены для...Санкции действуют-влияют - да.Пуйло готов пойти на уступки и подвинуться по Донбассу - возможно вполне.Но одно дело начать сдавать позиции ПАПу и совсем другое - любому новому. Рашпропаганда эту сдачу сможет ещё и в виде победы подать.Ну а с ПАПом он вовсе потеряет фейс (хоть его у него и нет)), даже в глазах самых упоротых сограждан.А также глав разных других держав.Потом ещё и приговаривать сможет: вот с майдановским ПАПом нельзя было, а с другим продавил интересы жителей Донбасса. Хоть на деле под давлением санкций сдаст назад.Вы почему-то постоянно всё утрируете и только так, как Вам удобно.

Ну нельзя быть такими .... после всего, через что прошла Украина за последние 5 лет. Надо же читать, интересоваться, анализировать. Путин не для того это все затевал, чтобы сливать. Стратегическая цель Путина - либо полностью подконтрольная ему Украина, либо Украина лежащая в руинах. И от этой цели он не откажется пока не сдохнет. Читайте американских военных экспертов, зарубежных политологов (если не верите патриотично настроенным нашим). Донбасс будет тлеть ровно столько, сколько туда будет подбрасывать дрова Путин, а он может делать это еще долгие и долгие годы. И единственная возможность остановить войну не военным путем - это принять все условия Путина - капитулировать. И это то, что сделают Тимошенко или Зеленский. И чего не допустит Порох. Ну нельзя быть такими .... после всего, через что прошла Украина за последние 5 лет. Надо же читать, интересоваться, анализировать. Путин не для того это все затевал, чтобы сливать. Стратегическая цель Путина - либо полностью подконтрольная ему Украина, либо Украина лежащая в руинах. И от этой цели он не откажется пока не сдохнет. Читайте американских военных экспертов, зарубежных политологов (если не верите патриотично настроенным нашим). Донбасс будет тлеть ровно столько, сколько туда будет подбрасывать дрова Путин, а он может делать это еще долгие и долгие годы. И единственная возможность остановить войну не военным путем - это принять все условия Путина - капитулировать. И это то, что сделают Тимошенко или Зеленский. И чего не допустит Порох. airmax78 Повідомлень: 28245 З нами з: 25.10.12 Подякував: 727 раз. Подякували: 3200 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лют, 2019 18:08 airmax78 написав: Alex2006 написав: airmax78 написав: freeze Меня раздражает, что зардофилов макаешь носом снова и снова, а их это только раззадоривает на все новые и новые поиски "зрады". Ну хорошо, что-то в жизни или бизнесе не сложилось, не нашли, пока, себя после революции. Ничего страшного - еще найдете. Но зачем же страну из-за своих временных трудностей (в которых, естественно, виноват никто иной, как Порох) под откос пускать? Меня раздражает, что зардофилов макаешь носом снова и снова, а их это только раззадоривает на все новые и новые поиски "зрады". Ну хорошо, что-то в жизни или бизнесе не сложилось, не нашли, пока, себя после революции. Ничего страшного - еще найдете. Но зачем же страну из-за своих временных трудностей (в которых, естественно, виноват никто иной, как Порох) под откос пускать?

А кто ее под откос пускает-то? Гриценко, к примеру, отлично вырулит ситуацию и мы наконец-то начнем стремительно развиваться, а не топтаться на месте 5 лет из-за тотальной коррупции. Не вижу причин для криков. А кто ее под откос пускает-то? Гриценко, к примеру, отлично вырулит ситуацию и мы наконец-то начнем стремительно развиваться, а не топтаться на месте 5 лет из-за тотальной коррупции. Не вижу причин для криков.

Гриценко не займет даже 4е место в 1м туре. Фантазировать на тему Гриценко-реформатора - это впустую тратить время. Гриценко не займет даже 4е место в 1м туре. Фантазировать на тему Гриценко-реформатора - это впустую тратить время.

Вполне может занять как второе, так и первое. Главное, чтобы Садовой не тянул, а по-раньше снял свою кандидатуру. Тогда Гриценко успеет выйти на показатель 17-20% в первом туре и наверняка выйдет во второй, идеально если с Зеленским. Вполне может занять как второе, так и первое. Главное, чтобы Садовой не тянул, а по-раньше снял свою кандидатуру. Тогда Гриценко успеет выйти на показатель 17-20% в первом туре и наверняка выйдет во второй, идеально если с Зеленским. Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.

Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию. Alex2006 Повідомлень: 3492 З нами з: 13.06.15 Подякував: 100 раз. Подякували: 478 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лют, 2019 18:12 Re: Політичні дискусії Все, я устал спорить с прожектерами. Гриценко - президент, Зеленский - премьер, Вона - Глава Нафтогаза. Беня - Глава НБУ. Ура. airmax78 Повідомлень: 28245 З нами з: 25.10.12 Подякував: 727 раз. Подякували: 3200 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 320321322323 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Рейтинг українських забудовників Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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