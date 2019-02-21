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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 323324325326327> За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували): Політичні дискусії 5.2 5 188 Бойко Юрій Анатолійович 1% 2 Гриценко Анатолій Степанович 11% 21 Зеленський Володимир Олександрович 26% 49 Ляшко Олег Валерійович 1% 1 Мураєв Євгеній Володимирович 9% 17 Порошенко Петро Олексійович 36% 67 Садовий Андрій Іванович 1% 1 Тимошенко Юлія Володимирівна 4% 8 Шевченко Олександр Леонідович 1% 1 Інший кандидат 11% 21 Всього голосів : 188 Додано: П'ят 22 лют, 2019 18:40 airmax78 написав: Все, я устал спорить с прожектерами. Гриценко - президент, Зеленский - премьер, Вона - Глава Нафтогаза. Беня - Глава НБУ. Ура. Все, я устал спорить с прожектерами. Гриценко - президент, Зеленский - премьер, Вона - Глава Нафтогаза. Беня - Глава НБУ. Ура.

Потому что Вы именно спорите.

Кого-то убеждаете что ли?))))



Ошибки в целях являются почвой для ошибок в действиях.

Отсюда и постоянное прибегание к гипорболизациям. Потому что Вы именно спорите.Кого-то убеждаете что ли?))))Ошибки в целях являются почвой для ошибок в действиях.Отсюда и постоянное прибегание к гипорболизациям. detroytred

Повідомлень: 21123 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1236 раз. Подякували: 2861 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лют, 2019 18:43 airmax78 написав: Alex2006 написав: airmax78 написав: Не волнуйтесь, на этих выборах все будет по-честному. Не волнуйтесь, на этих выборах все будет по-честному.

Вы даете гарантию? Что-то у меня большие сомнения, если учесть, что у БППшников на кону, если они проиграют... Тут сил на админ-ресурс и подкуп жалеть не будут, лишиться награбленного никто не хочет. Вы даете гарантию? Что-то у меня большие сомнения, если учесть, что у БППшников на кону, если они проиграют... Тут сил на админ-ресурс и подкуп жалеть не будут, лишиться награбленного никто не хочет.

Да, абсолютную гарантию. Выборы пройдут так, что комар носа не подточит. Да, абсолютную гарантию. Выборы пройдут так, что комар носа не подточит.

И вам одному под силу нейтрализовать эффект тех 400 млн, которые в БПП выделили на подкуп, фальсификацию и пропаганду? И вам одному под силу нейтрализовать эффект тех 400 млн, которые в БПП выделили на подкуп, фальсификацию и пропаганду? Востаннє редагувалось Alex2006 в П'ят 22 лют, 2019 18:43, всього редагувалось 1 раз. Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.

Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию. Alex2006 Повідомлень: 3500 З нами з: 13.06.15 Подякував: 100 раз. Подякували: 481 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лют, 2019 18:43 airmax78 написав: Alex2006 написав: airmax78 написав: Не волнуйтесь, на этих выборах все будет по-честному. Не волнуйтесь, на этих выборах все будет по-честному.

Вы даете гарантию? Что-то у меня большие сомнения, если учесть, что у БППшников на кону, если они проиграют... Тут сил на админ-ресурс и подкуп жалеть не будут, лишиться награбленного никто не хочет. Вы даете гарантию? Что-то у меня большие сомнения, если учесть, что у БППшников на кону, если они проиграют... Тут сил на админ-ресурс и подкуп жалеть не будут, лишиться награбленного никто не хочет.

Да, абсолютную гарантию. Выборы пройдут так, что комар носа не подточит. Да, абсолютную гарантию. Выборы пройдут так, что комар носа не подточит.



Вы пугаете своей логикой. У вас интернет дома отключили ? Вы пугаете своей логикой. У вас интернет дома отключили ? Живите своим умом! zzzzzz 1 Повідомлень: 31238 З нами з: 03.10.11 Подякував: 3083 раз. Подякували: 5344 раз. Профіль 13 2 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лют, 2019 18:43 detroytred написав: airmax78 написав: Все, я устал спорить с прожектерами. Гриценко - президент, Зеленский - премьер, Вона - Глава Нафтогаза. Беня - Глава НБУ. Ура. Все, я устал спорить с прожектерами. Гриценко - президент, Зеленский - премьер, Вона - Глава Нафтогаза. Беня - Глава НБУ. Ура.

Потому что Вы именно спорите.

Кого-то убеждаете что ли?))))



Ошибки в целях являются почвой для ошибок в действиях.

Отсюда и постоянное прибегание к гипорболизациям. Потому что Вы именно спорите.Кого-то убеждаете что ли?))))Ошибки в целях являются почвой для ошибок в действиях.Отсюда и постоянное прибегание к гипорболизациям.

Ветка называется: "Політичні дискусії". Загуглите значение слова "дискуссия".

Но посыл я понял. Вы здесь не для выяснения истины. Вы здесь чтобы завалить Пороха. Ок. Ветка называется: "Політичні дискусії". Загуглите значение слова "дискуссия".Но посыл я понял. Вы здесь не для выяснения истины. Вы здесь чтобы завалить Пороха. Ок. airmax78 Повідомлень: 28260 З нами з: 25.10.12 Подякував: 727 раз. Подякували: 3201 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лют, 2019 18:44 airmax78 написав: detroytred написав: Первый

Ну тогда уж анекдот -- санкции со временем вынудят агрессора пойти на уступки, заставят вернуть захваченное.

Этот анекдот регулярно звучит от партнёров.

И что-то не слышно Вашего смеха над меркелями и т.д.

Да вроде и наши можновладци многие его рассказывают.



Вы как обычно мимо... Ну тогда уж анекдот -- санкции со временем вынудят агрессора пойти на уступки, заставят вернуть захваченное.Этот анекдот регулярно звучит от партнёров.И что-то не слышно Вашего смеха над меркелями и т.д.Да вроде и наши можновладци многие его рассказывают.Вы как обычно мимо...

Санкции снимут примерно через полгода, максимум год после избрания Зеленского/Тимошенко. Аквариумные рыбки могут думать хотя бы на полшага вперед? Санкции снимут примерно через полгода, максимум год после избрания Зеленского/Тимошенко. Аквариумные рыбки могут думать хотя бы на полшага вперед?

Аквариумная рыбка экс-посол США считает иначе.

Цитату я давал.



Не усиливайте свою слабую позицию попытками принизить оппонентов.

В среде нормальных людей это дурной тон. Аквариумная рыбка экс-посол США считает иначе.Цитату я давал.Не усиливайте свою слабую позицию попытками принизить оппонентов.В среде нормальных людей это дурной тон. detroytred

Повідомлень: 21123 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1236 раз. Подякували: 2861 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лют, 2019 18:47 Alex2006 написав: airmax78 написав: Alex2006 написав: Вы даете гарантию? Что-то у меня большие сомнения, если учесть, что у БППшников на кону, если они проиграют... Тут сил на админ-ресурс и подкуп жалеть не будут, лишиться награбленного никто не хочет. Вы даете гарантию? Что-то у меня большие сомнения, если учесть, что у БППшников на кону, если они проиграют... Тут сил на админ-ресурс и подкуп жалеть не будут, лишиться награбленного никто не хочет.

Да, абсолютную гарантию. Выборы пройдут так, что комар носа не подточит. Да, абсолютную гарантию. Выборы пройдут так, что комар носа не подточит.

И вам одному под силу нейтрализовать эффект тех 400 млн, которые в БПП выделили на подкуп, фальсификацию и пропаганду? И вам одному под силу нейтрализовать эффект тех 400 млн, которые в БПП выделили на подкуп, фальсификацию и пропаганду?

Это вранье. БПП никогда не занималась подкупом, фальсификацией и пропагандой. Тем более за деньги. Нет ни одного решения суда по данному вопросу. Это голословные обвинения, клевета. БПП, в отличие от своих оппонентов, ведет политическую борьбу исключительно в рамках правового поля Украины. Это вранье. БПП никогда не занималась подкупом, фальсификацией и пропагандой. Тем более за деньги. Нет ни одного решения суда по данному вопросу. Это голословные обвинения, клевета. БПП, в отличие от своих оппонентов, ведет политическую борьбу исключительно в рамках правового поля Украины. airmax78 Повідомлень: 28260 З нами з: 25.10.12 Подякував: 727 раз. Подякували: 3201 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лют, 2019 18:49 detroytred написав: airmax78 написав: detroytred написав: Первый

Ну тогда уж анекдот -- санкции со временем вынудят агрессора пойти на уступки, заставят вернуть захваченное.

Этот анекдот регулярно звучит от партнёров.

И что-то не слышно Вашего смеха над меркелями и т.д.

Да вроде и наши можновладци многие его рассказывают.



Вы как обычно мимо... Ну тогда уж анекдот -- санкции со временем вынудят агрессора пойти на уступки, заставят вернуть захваченное.Этот анекдот регулярно звучит от партнёров.И что-то не слышно Вашего смеха над меркелями и т.д.Да вроде и наши можновладци многие его рассказывают.Вы как обычно мимо...

Санкции снимут примерно через полгода, максимум год после избрания Зеленского/Тимошенко. Аквариумные рыбки могут думать хотя бы на полшага вперед? Санкции снимут примерно через полгода, максимум год после избрания Зеленского/Тимошенко. Аквариумные рыбки могут думать хотя бы на полшага вперед?

Аквариумная рыбка экс-посол США считает иначе.

Цитату я давал.



Не усиливайте свою слабую позицию попытками принизить оппонентов.

В среде нормальных людей это дурной тон. Аквариумная рыбка экс-посол США считает иначе.Цитату я давал.Не усиливайте свою слабую позицию попытками принизить оппонентов.В среде нормальных людей это дурной тон.

На то он и экс-посол, чтобы с оптимизмом смотреть в будущее. Человек на пенсии - у него все хорошо.

У нормальных людей есть способность к анализу и синтезу. У своих оппонентов я этой способности не наблюдаю. На то он и экс-посол, чтобы с оптимизмом смотреть в будущее. Человек на пенсии - у него все хорошо.У нормальных людей есть способность к анализу и синтезу. У своих оппонентов я этой способности не наблюдаю. airmax78 Повідомлень: 28260 З нами з: 25.10.12 Подякував: 727 раз. Подякували: 3201 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лют, 2019 18:50 airmax78 написав: Alex2006 написав: airmax78 написав: Да, абсолютную гарантию. Выборы пройдут так, что комар носа не подточит. Да, абсолютную гарантию. Выборы пройдут так, что комар носа не подточит.

И вам одному под силу нейтрализовать эффект тех 400 млн, которые в БПП выделили на подкуп, фальсификацию и пропаганду? И вам одному под силу нейтрализовать эффект тех 400 млн, которые в БПП выделили на подкуп, фальсификацию и пропаганду?

Это вранье. БПП никогда не занималась подкупом, фальсификацией и пропагандой. Тем более за деньги. Нет ни одного решения суда по данному вопросу. Это голословные обвинения, клевета. БПП, в отличие от своих оппонентов, ведет политическую борьбу исключительно в рамках правового поля Украины. Это вранье. БПП никогда не занималась подкупом, фальсификацией и пропагандой. Тем более за деньги. Нет ни одного решения суда по данному вопросу. Это голословные обвинения, клевета. БПП, в отличие от своих оппонентов, ведет политическую борьбу исключительно в рамках правового поля Украины.

Какое решение суда может быть, нет... какое вообще расследование может быть, если генпрокурор из БПП? И на сумщине задержали не представителей БПП, а левых людей? Какое решение суда может быть, нет... какое вообще расследование может быть, если генпрокурор из БПП? И на сумщине задержали не представителей БПП, а левых людей? Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.

Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию. Alex2006 Повідомлень: 3500 З нами з: 13.06.15 Подякував: 100 раз. Подякували: 481 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лют, 2019 18:54 Alex2006 написав: airmax78 написав: Alex2006 написав: И вам одному под силу нейтрализовать эффект тех 400 млн, которые в БПП выделили на подкуп, фальсификацию и пропаганду? И вам одному под силу нейтрализовать эффект тех 400 млн, которые в БПП выделили на подкуп, фальсификацию и пропаганду?

Это вранье. БПП никогда не занималась подкупом, фальсификацией и пропагандой. Тем более за деньги. Нет ни одного решения суда по данному вопросу. Это голословные обвинения, клевета. БПП, в отличие от своих оппонентов, ведет политическую борьбу исключительно в рамках правового поля Украины. Это вранье. БПП никогда не занималась подкупом, фальсификацией и пропагандой. Тем более за деньги. Нет ни одного решения суда по данному вопросу. Это голословные обвинения, клевета. БПП, в отличие от своих оппонентов, ведет политическую борьбу исключительно в рамках правового поля Украины.

Какое решение суда может быть, нет... какое вообще расследование может быть, если генпрокурор из БПП? И на сумщине задержали не представителей БПП, а левых людей? Какое решение суда может быть, нет... какое вообще расследование может быть, если генпрокурор из БПП? И на сумщине задержали не представителей БПП, а левых людей?

У нас судебная ветвь власти - независимая. Расследование, если есть что расследовать, будет проведено в четком соответствии с действующим законодательством Украины вне зависимости от того, кто занимает должность генпрокурора. Дело будет направлено в суд. Суд рассмотрит и вынесет решение. Если имел место подкуп избирателей - суд накажет всех виновных, а Порошенко снимут с выборов и отправят в тюрьму. А если нет - то нет. Мы в правовом государстве живем или где? У нас судебная ветвь власти - независимая. Расследование, если есть что расследовать, будет проведено в четком соответствии с действующим законодательством Украины вне зависимости от того, кто занимает должность генпрокурора. Дело будет направлено в суд. Суд рассмотрит и вынесет решение. Если имел место подкуп избирателей - суд накажет всех виновных, а Порошенко снимут с выборов и отправят в тюрьму. А если нет - то нет. Мы в правовом государстве живем или где? airmax78 Повідомлень: 28260 З нами з: 25.10.12 Подякував: 727 раз. Подякували: 3201 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лют, 2019 18:55 airmax78

Загуглил.

И извиняюсь, что не уточнил какой неуместный для форума вид спора имел ввиду. Раз уж Вы не догадались.



Дискутировать тут нужно, а не заниматься полемикой.

Дискуссия -- обсуждение вопроса, проблемы; разновидность спора,

направленного на достижение истины и использующего только корректные приёмы ведения спора. Важной характеристикой дискуссии, отличающей её от других видов спора, является аргументированность. Загуглил.И извиняюсь, что не уточнил какой неуместный для форума вид спора имел ввиду. Раз уж Вы не догадались.Дискутировать тут нужно, а не заниматься полемикой. detroytred

Повідомлень: 21123 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1236 раз. Подякували: 2861 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 323324325326327> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Рейтинг українських забудовників Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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