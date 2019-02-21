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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 323324325326327>

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.2 5 188
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
11%
21
Зеленський Володимир Олександрович
26%
49
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
9%
17
Порошенко Петро Олексійович
36%
67
Садовий Андрій Іванович
1%
1
Тимошенко Юлія Володимирівна
4%
8
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
11%
21
Всього голосів : 188
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 18:40

  airmax78 написав:Все, я устал спорить с прожектерами. Гриценко - президент, Зеленский - премьер, Вона - Глава Нафтогаза. Беня - Глава НБУ. Ура.

Потому что Вы именно спорите.
Кого-то убеждаете что ли?))))

Ошибки в целях являются почвой для ошибок в действиях.
Отсюда и постоянное прибегание к гипорболизациям.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 18:43

  airmax78 написав:
  Alex2006 написав:
  airmax78 написав:Не волнуйтесь, на этих выборах все будет по-честному.

Вы даете гарантию? Что-то у меня большие сомнения, если учесть, что у БППшников на кону, если они проиграют... Тут сил на админ-ресурс и подкуп жалеть не будут, лишиться награбленного никто не хочет.

Да, абсолютную гарантию. Выборы пройдут так, что комар носа не подточит.

И вам одному под силу нейтрализовать эффект тех 400 млн, которые в БПП выделили на подкуп, фальсификацию и пропаганду?
Востаннє редагувалось Alex2006 в П'ят 22 лют, 2019 18:43, всього редагувалось 1 раз.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 18:43

  airmax78 написав:
  Alex2006 написав:
  airmax78 написав:Не волнуйтесь, на этих выборах все будет по-честному.

Вы даете гарантию? Что-то у меня большие сомнения, если учесть, что у БППшников на кону, если они проиграют... Тут сил на админ-ресурс и подкуп жалеть не будут, лишиться награбленного никто не хочет.

Да, абсолютную гарантию. Выборы пройдут так, что комар носа не подточит.


Вы пугаете своей логикой. У вас интернет дома отключили ?
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 18:43

  detroytred написав:
  airmax78 написав:Все, я устал спорить с прожектерами. Гриценко - президент, Зеленский - премьер, Вона - Глава Нафтогаза. Беня - Глава НБУ. Ура.

Потому что Вы именно спорите.
Кого-то убеждаете что ли?))))

Ошибки в целях являются почвой для ошибок в действиях.
Отсюда и постоянное прибегание к гипорболизациям.

Ветка называется: "Політичні дискусії". Загуглите значение слова "дискуссия".
Но посыл я понял. Вы здесь не для выяснения истины. Вы здесь чтобы завалить Пороха. Ок.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 18:44

  airmax78 написав:
  detroytred написав:Первый
Ну тогда уж анекдот -- санкции со временем вынудят агрессора пойти на уступки, заставят вернуть захваченное.
Этот анекдот регулярно звучит от партнёров.
И что-то не слышно Вашего смеха над меркелями и т.д.
Да вроде и наши можновладци многие его рассказывают.

Вы как обычно мимо...

Санкции снимут примерно через полгода, максимум год после избрания Зеленского/Тимошенко. Аквариумные рыбки могут думать хотя бы на полшага вперед?

Аквариумная рыбка экс-посол США считает иначе.
Цитату я давал.

Не усиливайте свою слабую позицию попытками принизить оппонентов.
В среде нормальных людей это дурной тон.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 18:47

  Alex2006 написав:
  airmax78 написав:
  Alex2006 написав:Вы даете гарантию? Что-то у меня большие сомнения, если учесть, что у БППшников на кону, если они проиграют... Тут сил на админ-ресурс и подкуп жалеть не будут, лишиться награбленного никто не хочет.

Да, абсолютную гарантию. Выборы пройдут так, что комар носа не подточит.

И вам одному под силу нейтрализовать эффект тех 400 млн, которые в БПП выделили на подкуп, фальсификацию и пропаганду?

Это вранье. БПП никогда не занималась подкупом, фальсификацией и пропагандой. Тем более за деньги. Нет ни одного решения суда по данному вопросу. Это голословные обвинения, клевета. БПП, в отличие от своих оппонентов, ведет политическую борьбу исключительно в рамках правового поля Украины.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 18:49

  detroytred написав:
  airmax78 написав:
  detroytred написав:Первый
Ну тогда уж анекдот -- санкции со временем вынудят агрессора пойти на уступки, заставят вернуть захваченное.
Этот анекдот регулярно звучит от партнёров.
И что-то не слышно Вашего смеха над меркелями и т.д.
Да вроде и наши можновладци многие его рассказывают.

Вы как обычно мимо...

Санкции снимут примерно через полгода, максимум год после избрания Зеленского/Тимошенко. Аквариумные рыбки могут думать хотя бы на полшага вперед?

Аквариумная рыбка экс-посол США считает иначе.
Цитату я давал.

Не усиливайте свою слабую позицию попытками принизить оппонентов.
В среде нормальных людей это дурной тон.

На то он и экс-посол, чтобы с оптимизмом смотреть в будущее. Человек на пенсии - у него все хорошо.
У нормальных людей есть способность к анализу и синтезу. У своих оппонентов я этой способности не наблюдаю.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 18:50

  airmax78 написав:
  Alex2006 написав:
  airmax78 написав:Да, абсолютную гарантию. Выборы пройдут так, что комар носа не подточит.

И вам одному под силу нейтрализовать эффект тех 400 млн, которые в БПП выделили на подкуп, фальсификацию и пропаганду?

Это вранье. БПП никогда не занималась подкупом, фальсификацией и пропагандой. Тем более за деньги. Нет ни одного решения суда по данному вопросу. Это голословные обвинения, клевета. БПП, в отличие от своих оппонентов, ведет политическую борьбу исключительно в рамках правового поля Украины.

Какое решение суда может быть, нет... какое вообще расследование может быть, если генпрокурор из БПП? И на сумщине задержали не представителей БПП, а левых людей?
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 18:54

  Alex2006 написав:
  airmax78 написав:
  Alex2006 написав:И вам одному под силу нейтрализовать эффект тех 400 млн, которые в БПП выделили на подкуп, фальсификацию и пропаганду?

Это вранье. БПП никогда не занималась подкупом, фальсификацией и пропагандой. Тем более за деньги. Нет ни одного решения суда по данному вопросу. Это голословные обвинения, клевета. БПП, в отличие от своих оппонентов, ведет политическую борьбу исключительно в рамках правового поля Украины.

Какое решение суда может быть, нет... какое вообще расследование может быть, если генпрокурор из БПП? И на сумщине задержали не представителей БПП, а левых людей?

У нас судебная ветвь власти - независимая. Расследование, если есть что расследовать, будет проведено в четком соответствии с действующим законодательством Украины вне зависимости от того, кто занимает должность генпрокурора. Дело будет направлено в суд. Суд рассмотрит и вынесет решение. Если имел место подкуп избирателей - суд накажет всех виновных, а Порошенко снимут с выборов и отправят в тюрьму. А если нет - то нет. Мы в правовом государстве живем или где?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 18:55

airmax78
Загуглил.
И извиняюсь, что не уточнил какой неуместный для форума вид спора имел ввиду. Раз уж Вы не догадались.

Дискутировать тут нужно, а не заниматься полемикой.
Дискуссия -- обсуждение вопроса, проблемы; разновидность спора,
направленного на достижение истины и использующего только корректные приёмы ведения спора. Важной характеристикой дискуссии, отличающей её от других видов спора, является аргументированность.
detroytred
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