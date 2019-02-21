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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 18:40
airmax78 написав:
Все, я устал спорить с прожектерами. Гриценко - президент, Зеленский - премьер, Вона - Глава Нафтогаза. Беня - Глава НБУ. Ура.
Потому что Вы именно спорите.
Кого-то убеждаете что ли?))))
Ошибки в целях являются почвой для ошибок в действиях.
Отсюда и постоянное прибегание к гипорболизациям.
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detroytred
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 18:43
airmax78 написав: Alex2006 написав: airmax78 написав:
Не волнуйтесь, на этих выборах все будет по-честному.
Вы даете гарантию? Что-то у меня большие сомнения, если учесть, что у БППшников на кону, если они проиграют... Тут сил на админ-ресурс и подкуп жалеть не будут, лишиться награбленного никто не хочет.
Да, абсолютную гарантию. Выборы пройдут так, что комар носа не подточит.
И вам одному под силу нейтрализовать эффект тех 400 млн, которые в БПП выделили на подкуп, фальсификацию и пропаганду?
Востаннє редагувалось Alex2006
в П'ят 22 лют, 2019 18:43, всього редагувалось 1 раз.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
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Alex2006
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 18:43
airmax78 написав: Alex2006 написав: airmax78 написав:
Не волнуйтесь, на этих выборах все будет по-честному.
Вы даете гарантию? Что-то у меня большие сомнения, если учесть, что у БППшников на кону, если они проиграют... Тут сил на админ-ресурс и подкуп жалеть не будут, лишиться награбленного никто не хочет.
Да, абсолютную гарантию. Выборы пройдут так, что комар носа не подточит.
Вы пугаете своей логикой. У вас интернет дома отключили ?
Живите своим умом!
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 18:43
detroytred написав: airmax78 написав:
Все, я устал спорить с прожектерами. Гриценко - президент, Зеленский - премьер, Вона - Глава Нафтогаза. Беня - Глава НБУ. Ура.
Потому что Вы именно спорите.
Кого-то убеждаете что ли?))))
Ошибки в целях являются почвой для ошибок в действиях.
Отсюда и постоянное прибегание к гипорболизациям.
Ветка называется: "Політичні дискусії". Загуглите значение слова "дискуссия".
Но посыл я понял. Вы здесь не для выяснения истины. Вы здесь чтобы завалить Пороха. Ок.
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 18:44
airmax78 написав: detroytred написав:Первый
Ну тогда уж анекдот -- санкции со временем вынудят агрессора пойти на уступки, заставят вернуть захваченное.
Этот анекдот регулярно звучит от партнёров.
И что-то не слышно Вашего смеха над меркелями и т.д.
Да вроде и наши можновладци многие его рассказывают.
Вы как обычно мимо...
Санкции снимут примерно через полгода, максимум год после избрания Зеленского/Тимошенко. Аквариумные рыбки могут думать хотя бы на полшага вперед?
Аквариумная рыбка экс-посол США считает иначе.
Цитату я давал.
Не усиливайте свою слабую позицию попытками принизить оппонентов.
В среде нормальных людей это дурной тон.
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detroytred
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 18:47
Alex2006 написав: airmax78 написав: Alex2006 написав:
Вы даете гарантию? Что-то у меня большие сомнения, если учесть, что у БППшников на кону, если они проиграют... Тут сил на админ-ресурс и подкуп жалеть не будут, лишиться награбленного никто не хочет.
Да, абсолютную гарантию. Выборы пройдут так, что комар носа не подточит.
И вам одному под силу нейтрализовать эффект тех 400 млн, которые в БПП выделили на подкуп, фальсификацию и пропаганду?
Это вранье. БПП никогда не занималась подкупом, фальсификацией и пропагандой. Тем более за деньги. Нет ни одного решения суда по данному вопросу. Это голословные обвинения, клевета. БПП, в отличие от своих оппонентов, ведет политическую борьбу исключительно в рамках правового поля Украины.
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 18:49
detroytred написав: airmax78 написав: detroytred написав:Первый
Ну тогда уж анекдот -- санкции со временем вынудят агрессора пойти на уступки, заставят вернуть захваченное.
Этот анекдот регулярно звучит от партнёров.
И что-то не слышно Вашего смеха над меркелями и т.д.
Да вроде и наши можновладци многие его рассказывают.
Вы как обычно мимо...
Санкции снимут примерно через полгода, максимум год после избрания Зеленского/Тимошенко. Аквариумные рыбки могут думать хотя бы на полшага вперед?
Аквариумная рыбка экс-посол США считает иначе.
Цитату я давал.
Не усиливайте свою слабую позицию попытками принизить оппонентов.
В среде нормальных людей это дурной тон.
На то он и экс-посол, чтобы с оптимизмом смотреть в будущее. Человек на пенсии - у него все хорошо.
У нормальных людей есть способность к анализу и синтезу. У своих оппонентов я этой способности не наблюдаю.
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 18:50
airmax78 написав: Alex2006 написав: airmax78 написав:
Да, абсолютную гарантию. Выборы пройдут так, что комар носа не подточит.
И вам одному под силу нейтрализовать эффект тех 400 млн, которые в БПП выделили на подкуп, фальсификацию и пропаганду?
Это вранье. БПП никогда не занималась подкупом, фальсификацией и пропагандой. Тем более за деньги. Нет ни одного решения суда по данному вопросу. Это голословные обвинения, клевета. БПП, в отличие от своих оппонентов, ведет политическую борьбу исключительно в рамках правового поля Украины.
Какое решение суда может быть, нет... какое вообще расследование может быть, если генпрокурор из БПП? И на сумщине задержали не представителей БПП, а левых людей?
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
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Alex2006
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 18:54
Alex2006 написав: airmax78 написав: Alex2006 написав:
И вам одному под силу нейтрализовать эффект тех 400 млн, которые в БПП выделили на подкуп, фальсификацию и пропаганду?
Это вранье. БПП никогда не занималась подкупом, фальсификацией и пропагандой. Тем более за деньги. Нет ни одного решения суда по данному вопросу. Это голословные обвинения, клевета. БПП, в отличие от своих оппонентов, ведет политическую борьбу исключительно в рамках правового поля Украины.
Какое решение суда может быть, нет... какое вообще расследование может быть, если генпрокурор из БПП? И на сумщине задержали не представителей БПП, а левых людей?
У нас судебная ветвь власти - независимая. Расследование, если есть что расследовать, будет проведено в четком соответствии с действующим законодательством Украины вне зависимости от того, кто занимает должность генпрокурора. Дело будет направлено в суд. Суд рассмотрит и вынесет решение. Если имел место подкуп избирателей - суд накажет всех виновных, а Порошенко снимут с выборов и отправят в тюрьму. А если нет - то нет. Мы в правовом государстве живем или где?
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 18:55
airmax78
Загуглил.
И извиняюсь, что не уточнил какой неуместный для форума вид спора имел ввиду. Раз уж Вы не догадались.
Дискутировать тут нужно, а не заниматься полемикой.
Дискуссия -- обсуждение вопроса, проблемы; разновидность спора,
направленного на достижение истины и использующего только корректные приёмы ведения спора. Важной характеристикой дискуссии, отличающей её от других видов спора, является аргументированность.
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detroytred
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