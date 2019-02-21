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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 324325326327>

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.2 5 188
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
11%
21
Зеленський Володимир Олександрович
26%
49
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
9%
17
Порошенко Петро Олексійович
36%
67
Садовий Андрій Іванович
1%
1
Тимошенко Юлія Володимирівна
4%
8
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
11%
21
Всього голосів : 188
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 18:57

  UA написав:
  airmax78 написав:Все, я устал спорить с прожектерами. Гриценко - президент, Зеленский - премьер, Вона - Глава Нафтогаза. Беня - Глава НБУ. Ура.

Рабинович - антикорупционный прокурор.

Точно. А я думав, думав, ну кого ж на прокурора, а Ви в точку - самий чесний і принциповий :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 18:58

  airmax78 написав:
  Alex2006 написав:
  airmax78 написав:Это вранье. БПП никогда не занималась подкупом, фальсификацией и пропагандой. Тем более за деньги. Нет ни одного решения суда по данному вопросу. Это голословные обвинения, клевета. БПП, в отличие от своих оппонентов, ведет политическую борьбу исключительно в рамках правового поля Украины.

Какое решение суда может быть, нет... какое вообще расследование может быть, если генпрокурор из БПП? И на сумщине задержали не представителей БПП, а левых людей?

У нас судебная ветвь власти - независимая. Расследование, если есть что расследовать, будет проведено в четком соответствии с действующим законодательством Украины вне зависимости от того, кто занимает должность генпрокурора. Дело будет направлено в суд. Суд рассмотрит и вынесет решение. Если имел место подкуп избирателей - суд накажет всех виновных, а Порошенко снимут с выборов и отправят в тюрьму. А если нет - то нет. Мы в правовом государстве живем или где?

Вообще-то, не в правовом. Потому люди и недовольны Порошенко, он предал идеи Майдана. Система Януковича осталась, просто у нее появился новый хозяин.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 18:59

Re: Політичні дискусії

Ребята, вы смотрите в шапку темы? Число проголосовавших растет. Результат не меняется. Здесь-то точно подкупа избирателей не происходит. Добро пожаловать в реальный мир.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 19:01

  Alex2006 написав:
  airmax78 написав:
  Alex2006 написав:Какое решение суда может быть, нет... какое вообще расследование может быть, если генпрокурор из БПП? И на сумщине задержали не представителей БПП, а левых людей?

У нас судебная ветвь власти - независимая. Расследование, если есть что расследовать, будет проведено в четком соответствии с действующим законодательством Украины вне зависимости от того, кто занимает должность генпрокурора. Дело будет направлено в суд. Суд рассмотрит и вынесет решение. Если имел место подкуп избирателей - суд накажет всех виновных, а Порошенко снимут с выборов и отправят в тюрьму. А если нет - то нет. Мы в правовом государстве живем или где?

Вообще-то, не в правовом. Потому люди и недовольны Порошенко, он предал идеи Майдана. Система Януковича осталась, просто у нее появился новый хозяин.

Порошенко один из творцов и идеологов Майдана. Как он мог его предать? Майдан предали маловерные, которые ждали молочных рек и кисельных берегов во время войны.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 19:01

  airmax78 написав:
  Alex2006 написав:
  airmax78 написав:[
Какое решение суда может быть, нет... какое вообще расследование может быть, если генпрокурор из БПП? И на сумщине задержали не представителей БПП, а левых людей?

У нас судебная ветвь власти - независимая. Расследование, если есть что расследовать, будет проведено в четком соответствии с действующим законодательством Украины вне зависимости от того, кто занимает должность генпрокурора. Дело будет направлено в суд. Суд рассмотрит и вынесет решение. Если имел место подкуп избирателей - суд накажет всех виновных, а Порошенко снимут с выборов и отправят в тюрьму. А если нет - то нет. Мы в правовом государстве живем или где?

Независимая от верховенства закона тоже!!!
Так что только критерий нарушения закона недостаточен.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 19:06

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Независимая от верховенства закона тоже!!!
Так что только критерий нарушения закона недостаточен.

Коли закон працює:
https://rubryka.com/2019/01/26/v-avstri ... -14-rokiv/
В Австрії суд до 14 років в’язниці засудив лідерку підпільної радикальної організації Staatenbund Osterreich (Конфедерація Австрії) Моніку Унгер за державну зраду.

Про це повідомляє видання The Local.

Створена нею організація налічує близько 2 тис. 600 членів. “Конфедерація Австрії” проголосила “нелегітимною” діючу австрійську владу та її закони.

Унгер хотіла, аби австрійська армія скинула уряд, до того ж вона закликала та просила військової допомоги у Росії.

За такі дії, а точніше за державну зраду, суддя засудив жінку та заявив про те, що таке рішення суду є “чітким сигналом про те, що антидержавні дії не будуть терпимі”.

Окрім Унгер були заарештовані ще 13 учасників руху у квітні 2017 року. Суд звинуватив у державній зраді ще й заступника лідерки радикальної організації. Ним виявився 71-річний колишній співробітник поліції. Його засудили до 10 років в’язниці.

Дванадцять інших членів були визнані винними у “створенні антидержавної асоціації” й ув’язнені на строк до трьох років.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 19:07

  airmax78 написав:Ребята, вы смотрите в шапку темы? Число проголосовавших растет. Результат не меняется. Здесь-то точно подкупа избирателей не происходит. Добро пожаловать в реальный мир.

А зачем кого-то подкупать, если можно просто проголосовать с разных аккаунтов? Регистрируй сколько хочешь и голосуй, или находи старые заброшенные здесь. Судя по Вашим последним тезисам, Ваш "реальный мир" выглядит, как бы так по-мягче выразиться... далеким от реальности. Тут мы уже и в правовом государстве живем, и БПП не выделяло 400 млн для обработки электората, фальсификация и подкупа, и Порошенко уже стал идеологом Майдана... Даже интересно, какие тезисы будут дальше :)
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 19:10

  lapay написав:
  detroytred написав:Независимая от верховенства закона тоже!!!
Так что только критерий нарушения закона недостаточен.

Коли закон працює:
https://rubryka.com/2019/01/26/v-avstri ... -14-rokiv/
В Австрії суд до 14 років в’язниці засудив лідерку підпільної радикальної організації Staatenbund Osterreich (Конфедерація Австрії) Моніку Унгер за державну зраду.

Про це повідомляє видання The Local.

Створена нею організація налічує близько 2 тис. 600 членів. “Конфедерація Австрії” проголосила “нелегітимною” діючу австрійську владу та її закони.

Унгер хотіла, аби австрійська армія скинула уряд, до того ж вона закликала та просила військової допомоги у Росії.

За такі дії, а точніше за державну зраду, суддя засудив жінку та заявив про те, що таке рішення суду є “чітким сигналом про те, що антидержавні дії не будуть терпимі”.

Окрім Унгер були заарештовані ще 13 учасників руху у квітні 2017 року. Суд звинуватив у державній зраді ще й заступника лідерки радикальної організації. Ним виявився 71-річний колишній співробітник поліції. Його засудили до 10 років в’язниці.

Дванадцять інших членів були визнані винними у “створенні антидержавної асоціації” й ув’язнені на строк до трьох років.

Зачем вы такое постите? Детройтед же уверен, что Россия не собирается захватывать Европу. Даже возможность вторжения в Украину смешно для него звучит. Потому что санкции, Будапештский меморандум и большая озабоченность мирового сообщества встанут железобетонной стеной на пути русских танков.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 19:11

  чик написав:
  Faceless написав:
  чик написав:первый тур за бойко

Вот это вообще странно. Я могу понять сторонников Гриценко, и даже могу понять сторонников Зеленского, но не могу понять сторонников рыговского недобитка сепара Бойко, годами сидевшего на жирнейших потоках в Минеэнерго

просто не вижу разницы между ним и порохом и не знаю, шо он там обещает, но я обещал проголосовать за него ишо до появления зелены и других, а ляшко он как профи вмазал...

:shock: ?!
Це Береза, який вмазав вашому Бойку, а за одно і Шуфричу, справжній профі!
:D :D :D
Востаннє редагувалось Кармелюк в П'ят 22 лют, 2019 19:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 19:12

Re: Політичні дискусії

такшоянепонял, коломойскей шоле презом станет?

https://ukraine-elections.com.ua/socopr ... prezidenta
Андрей_В
 
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