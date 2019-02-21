Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
airmax78 написав:Это вранье. БПП никогда не занималась подкупом, фальсификацией и пропагандой. Тем более за деньги. Нет ни одного решения суда по данному вопросу. Это голословные обвинения, клевета. БПП, в отличие от своих оппонентов, ведет политическую борьбу исключительно в рамках правового поля Украины.
Какое решение суда может быть, нет... какое вообще расследование может быть, если генпрокурор из БПП? И на сумщине задержали не представителей БПП, а левых людей?
У нас судебная ветвь власти - независимая. Расследование, если есть что расследовать, будет проведено в четком соответствии с действующим законодательством Украины вне зависимости от того, кто занимает должность генпрокурора. Дело будет направлено в суд. Суд рассмотрит и вынесет решение. Если имел место подкуп избирателей - суд накажет всех виновных, а Порошенко снимут с выборов и отправят в тюрьму. А если нет - то нет. Мы в правовом государстве живем или где?
Вообще-то, не в правовом. Потому люди и недовольны Порошенко, он предал идеи Майдана. Система Януковича осталась, просто у нее появился новый хозяин.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели. Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006 написав:Какое решение суда может быть, нет... какое вообще расследование может быть, если генпрокурор из БПП? И на сумщине задержали не представителей БПП, а левых людей?
У нас судебная ветвь власти - независимая. Расследование, если есть что расследовать, будет проведено в четком соответствии с действующим законодательством Украины вне зависимости от того, кто занимает должность генпрокурора. Дело будет направлено в суд. Суд рассмотрит и вынесет решение. Если имел место подкуп избирателей - суд накажет всех виновных, а Порошенко снимут с выборов и отправят в тюрьму. А если нет - то нет. Мы в правовом государстве живем или где?
Вообще-то, не в правовом. Потому люди и недовольны Порошенко, он предал идеи Майдана. Система Януковича осталась, просто у нее появился новый хозяин.
Порошенко один из творцов и идеологов Майдана. Как он мог его предать? Майдан предали маловерные, которые ждали молочных рек и кисельных берегов во время войны.
airmax78 написав:[ Какое решение суда может быть, нет... какое вообще расследование может быть, если генпрокурор из БПП? И на сумщине задержали не представителей БПП, а левых людей?
У нас судебная ветвь власти - независимая. Расследование, если есть что расследовать, будет проведено в четком соответствии с действующим законодательством Украины вне зависимости от того, кто занимает должность генпрокурора. Дело будет направлено в суд. Суд рассмотрит и вынесет решение. Если имел место подкуп избирателей - суд накажет всех виновных, а Порошенко снимут с выборов и отправят в тюрьму. А если нет - то нет. Мы в правовом государстве живем или где?
Независимая от верховенства закона тоже!!! Так что только критерий нарушения закона недостаточен.
В Австрії суд до 14 років в’язниці засудив лідерку підпільної радикальної організації Staatenbund Osterreich (Конфедерація Австрії) Моніку Унгер за державну зраду.
Про це повідомляє видання The Local.
Створена нею організація налічує близько 2 тис. 600 членів. “Конфедерація Австрії” проголосила “нелегітимною” діючу австрійську владу та її закони.
Унгер хотіла, аби австрійська армія скинула уряд, до того ж вона закликала та просила військової допомоги у Росії.
За такі дії, а точніше за державну зраду, суддя засудив жінку та заявив про те, що таке рішення суду є “чітким сигналом про те, що антидержавні дії не будуть терпимі”.
Окрім Унгер були заарештовані ще 13 учасників руху у квітні 2017 року. Суд звинуватив у державній зраді ще й заступника лідерки радикальної організації. Ним виявився 71-річний колишній співробітник поліції. Його засудили до 10 років в’язниці.
Дванадцять інших членів були визнані винними у “створенні антидержавної асоціації” й ув’язнені на строк до трьох років.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
airmax78 написав:Ребята, вы смотрите в шапку темы? Число проголосовавших растет. Результат не меняется. Здесь-то точно подкупа избирателей не происходит. Добро пожаловать в реальный мир.
А зачем кого-то подкупать, если можно просто проголосовать с разных аккаунтов? Регистрируй сколько хочешь и голосуй, или находи старые заброшенные здесь. Судя по Вашим последним тезисам, Ваш "реальный мир" выглядит, как бы так по-мягче выразиться... далеким от реальности. Тут мы уже и в правовом государстве живем, и БПП не выделяло 400 млн для обработки электората, фальсификация и подкупа, и Порошенко уже стал идеологом Майдана... Даже интересно, какие тезисы будут дальше
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели. Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
В Австрії суд до 14 років в’язниці засудив лідерку підпільної радикальної організації Staatenbund Osterreich (Конфедерація Австрії) Моніку Унгер за державну зраду.
Про це повідомляє видання The Local.
Створена нею організація налічує близько 2 тис. 600 членів. “Конфедерація Австрії” проголосила “нелегітимною” діючу австрійську владу та її закони.
Унгер хотіла, аби австрійська армія скинула уряд, до того ж вона закликала та просила військової допомоги у Росії.
За такі дії, а точніше за державну зраду, суддя засудив жінку та заявив про те, що таке рішення суду є “чітким сигналом про те, що антидержавні дії не будуть терпимі”.
Окрім Унгер були заарештовані ще 13 учасників руху у квітні 2017 року. Суд звинуватив у державній зраді ще й заступника лідерки радикальної організації. Ним виявився 71-річний колишній співробітник поліції. Його засудили до 10 років в’язниці.
Дванадцять інших членів були визнані винними у “створенні антидержавної асоціації” й ув’язнені на строк до трьох років.
Зачем вы такое постите? Детройтед же уверен, что Россия не собирается захватывать Европу. Даже возможность вторжения в Украину смешно для него звучит. Потому что санкции, Будапештский меморандум и большая озабоченность мирового сообщества встанут железобетонной стеной на пути русских танков.
Вот это вообще странно. Я могу понять сторонников Гриценко, и даже могу понять сторонников Зеленского, но не могу понять сторонников рыговского недобитка сепара Бойко, годами сидевшего на жирнейших потоках в Минеэнерго
просто не вижу разницы между ним и порохом и не знаю, шо он там обещает, но я обещал проголосовать за него ишо до появления зелены и других, а ляшко он как профи вмазал...
?! Це Береза, який вмазав вашому Бойку, а за одно і Шуфричу, справжній профі!
Востаннє редагувалось Кармелюк в П'ят 22 лют, 2019 19:13, всього редагувалось 1 раз.