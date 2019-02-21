Додано: П'ят 22 лют, 2019 19:07

airmax78 написав: Ребята, вы смотрите в шапку темы? Число проголосовавших растет. Результат не меняется. Здесь-то точно подкупа избирателей не происходит. Добро пожаловать в реальный мир. Ребята, вы смотрите в шапку темы? Число проголосовавших растет. Результат не меняется. Здесь-то точно подкупа избирателей не происходит. Добро пожаловать в реальный мир.

А зачем кого-то подкупать, если можно просто проголосовать с разных аккаунтов? Регистрируй сколько хочешь и голосуй, или находи старые заброшенные здесь. Судя по Вашим последним тезисам, Ваш "реальный мир" выглядит, как бы так по-мягче выразиться... далеким от реальности. Тут мы уже и в правовом государстве живем, и БПП не выделяло 400 млн для обработки электората, фальсификация и подкупа, и Порошенко уже стал идеологом Майдана... Даже интересно, какие тезисы будут дальше