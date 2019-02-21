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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 324325326327

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.2 5 188
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
11%
21
Зеленський Володимир Олександрович
26%
49
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
9%
17
Порошенко Петро Олексійович
36%
67
Садовий Андрій Іванович
1%
1
Тимошенко Юлія Володимирівна
4%
8
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
11%
21
Всього голосів : 188
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 19:12

  Alex2006 написав:
  airmax78 написав:Ребята, вы смотрите в шапку темы? Число проголосовавших растет. Результат не меняется. Здесь-то точно подкупа избирателей не происходит. Добро пожаловать в реальный мир.

А зачем кого-то подкупать, если можно просто проголосовать с разных аккаунтов? Регистрируй сколько хочешь и голосуй, или находи старые заброшенные здесь. Судя по Вашим последним тезисам, Ваш "реальный мир" выглядит, как бы так по-мягче выразиться... далеким от реальности. Тут мы уже и в правовом государстве живем, и БПП не выделяло 400 млн для обработки электората, фальсификация и подкупа, и Порошенко уже стал идеологом Майдана... Даже интересно, какие тезисы будут дальше :)

Ну вы же верите, что "гриценкопридетпорядокнаведет", хотя это звучит куда смешнее и безнадежнее.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 19:15

  Андрей_В написав:такшоянепонял, коломойскей шоле презом станет?

https://ukraine-elections.com.ua/socopr ... prezidenta

Там же видно: жирная зеленая полоса - постарались социологи на все деньги.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 19:15

Первый
Анекдот, по-Вашему.

"Я рассчитываю на усиление давления на РФ, в том числе и через санкционные механизмы. Потому что санкции - это не ответственность России. Санкции - это механизм для того, чтобы мотивировать Россию сесть за стол переговоров, выполнять взятые на себя обязательства, прекратить войну", - сказал Порошенко.


https://korrespondent.net/ukraine/polit ... y-sanktsyy

Ну а если к санкциям ещё и слив ПАПа приложить, так пойдёт, как по маслу -- и за стол сядет, и обязательства выполнит, и прекратит войну.

Смешно?!
Поэтому думать нужно прежде чем подкалывать.
Я вам на это не раз уже указывал.
А Вы всё сами себя высекаете.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 19:24

  airmax78 написав:
  Alex2006 написав:
  airmax78 написав:Ребята, вы смотрите в шапку темы? Число проголосовавших растет. Результат не меняется. Здесь-то точно подкупа избирателей не происходит. Добро пожаловать в реальный мир.

А зачем кого-то подкупать, если можно просто проголосовать с разных аккаунтов? Регистрируй сколько хочешь и голосуй, или находи старые заброшенные здесь. Судя по Вашим последним тезисам, Ваш "реальный мир" выглядит, как бы так по-мягче выразиться... далеким от реальности. Тут мы уже и в правовом государстве живем, и БПП не выделяло 400 млн для обработки электората, фальсификация и подкупа, и Порошенко уже стал идеологом Майдана... Даже интересно, какие тезисы будут дальше :)

Ну вы же верите, что "гриценкопридетпорядокнаведет", хотя это звучит куда смешнее и безнадежнее.

Почему это? Это самый хороший вариант для Украины сейчас, чтобы наконец избавится от тотальной коррупции в стране и начать динамически развиваться.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 19:27

  detroytred написав:Первый
Анекдот, по-Вашему.

"Я рассчитываю на усиление давления на РФ, в том числе и через санкционные механизмы. Потому что санкции - это не ответственность России. Санкции - это механизм для того, чтобы мотивировать Россию сесть за стол переговоров, выполнять взятые на себя обязательства, прекратить войну", - сказал Порошенко.


https://korrespondent.net/ukraine/polit ... y-sanktsyy

Ну а если к санкциям ещё и слив ПАПа приложить, так пойдёт, как по маслу -- и за стол сядет, и обязательства выполнит, и прекратит войну.

Смешно?!
Поэтому думать нужно прежде чем подкалывать.
Я вам на это не раз уже указывал.
А Вы всё сами себя высекаете.

С кем х%&ло сядет за стол переговоров? Для него не существует государства "Украина". Есть территория, которую он считает подконтрольной России в силу ее положения регионального лидера, такой недосверхдержавы. Поэтому никакой собственной внешней политики у Украины быть не может. Это не обсуждается. Если вы этого не понимаете, то вы вообще ничего не понимаете ни о х&%ле ни о России в целом, но при этом настойчиво лезете тут со своими выводами и рекомендациями.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 19:39

  Alex2006 написав:
  airmax78 написав:Ну вы же верите, что "гриценкопридетпорядокнаведет", хотя это звучит куда смешнее и безнадежнее.

Почему это? Это самый хороший вариант для Украины сейчас, чтобы наконец избавится от тотальной коррупции в стране и начать динамически развиваться.

Просто LOL. А потом он выпьет еще фанты и остановит поезд (с).
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 19:39

  V2 написав:Так вот, Нафтогаз продает газ населению только потому, что его заставляет это делать правительство. И по цене, по которой правительство его заставляет это делать. И эта цена меньше, чем условная монополия, Нафтогаз, мог бы получить, экспортируй он газ или продавай его промышленности. Это работа монополии себе в убыток.

Где-то в Майами от умиления заплакала одна мама :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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